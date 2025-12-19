Sir Alex Ferguson, scenariu negru pentru Manchester United: “Ar putea dura încă 10 ani până mai ia titlul”
Antena Sport, 19 decembrie 2025 19:40
Sir Alex Ferguson, legendarul antrenor al echipei Manchester United, a declarat într-un interviu acordat agenţiei britanice Press Box că formaţia de pe Old Trafford va mai aştepta un deceniu până la un nou titlu de campioană. Sir Alex Ferguson (83 de ani) a comparat dificultăţile întâmpinate de „diavolii roşii" cu seceta care a dus-o pe
• • •
Acum 30 minute
19:40
Sir Alex Ferguson, scenariu negru pentru Manchester United: "Ar putea dura încă 10 ani până mai ia titlul"
Acum o oră
19:00
I-a adus înapoi în ţară pe olteni după ratarea dramatică a calificării şi le-a transmis un mesaj emoţionant!
Universitatea Craiova a ratat calificarea în play-off-ul UEFA Conference League, fiind eliminată din competiție, după eșecul dureros suferit în prelungiri la Atena. Delegația oltenilor a revenit vineri în țară, iar jucătorii au avut parte de un moment emoționant în timpul zborului, când i s-a adresat comandantul aeronavei. Oltenii, încurajați de comandantul aeronavei cu care au
Acum 2 ore
18:40
Pensia umilitoare pe care o primeşte Ilie Năstase de la statul român: "Înseamnă că atât merit"
Ilie Năstase (79 de ani) a fost primul lider ATP din istoria tenisului, ocupând prima poziţie atunci când clasamentul a fost publicat prima oară. Năstase a cucerit două titluri de Grand Slam, la US Open (1972) şi la Roland Garros (1973). A mai disputat trei finale de Grand Slam, pe care le-a pierdut: la Roland
18:40
Dinamo vrea să dea lovitura iernii în Liga 1! Oficialii „câinilor" negociază aducerea unui fundaș din Italia
Fără minut jucat în Serie B de când a fost împrumutat la Sampdoria, Andrei Coubiș este gata să ia o decizie radicală și să schimbe echipa chiar din această iarnă. Fundașul care aparține de AC Milan a fost dorit în vară de Dinamo București, iar oficialii „câinilor" au reactivat interesul pentru fotbalistul cotat la 100.000
18:30
FC Botoşani – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Moldovenii pot urca pe primul loc. Echipele de start
FC Botoşani şi CFR Cluj se vor întâlni vineri seară, în primul meci al etapei cu numărul 21 din Liga 1, ultima din anul 2025. În acest moment, după 20 de etape, FC Botoşani se află pe locul 3, la egalitate de puncte cu locul 2, Dinamo, şi la un punct în spatele liderului Rapid.
18:10
CSA Steaua şi-a premiat sportivii! Echipa de fotbal, care e pe locul 8 în Liga 2, cea mai bună a anului!
CSA Steaua şi-a premiat sportivii într-o Gală care a avut loc la Cercul Militar. Simona Radiş şi Magdalena Rusu au fost declarate "sportivele anului". Surpriza a fost reprezentată de echipa de fotbal, care se află pe locul 8 în Liga a 2-a. Echipa antrenată de Daniel Opriţa a fost desemnată "echipa anului". Simona Radiş şi
18:10
Liber de contract din această vară, după despărțirea de turcii de la Bodrumspor, George Pușcaș este în căutarea unui angajament. Dinamo și-a manifestat interesul pentru atacant, dar acesta ar prioritiza o mutare în China. Florin Bratu a comentat posibilitatea ca fostul internațional român să ajungă sub comanda lui Zeljko Kopic și a evidențiat calitățile pe
Acum 4 ore
17:50
Valentin Mihăilă, aproape de un transfer spectaculos! Românul, așteptat într-un campionat puternic
După aproape cinci ani în care a îmbrăcat tricoul celor de la Parma, Valentin Mihăilă a fost transferat de turcii de la Rizespor, care au fost de acord să achite suma de două milioane de euro în schimbul său. La cinci luni după ce a schimbat campionatul, internaționalul român ar putea fi protagonistul unei mutări
17:40
Pe as.ro vezi cele mai tari știri ale zilei de 19 decembrie, de la anunțul făcut de Daniel Bîrligea până la recordul setat de un polițist în Conference League. 1. Bîrligea revine Daniel Bîrligea a anunțat că va fi prezent pe teren la derby-ul cu Rapid. "Am revenit mai repede", a spus atacantul despre care
17:20
(P) Ultima etapă din Superliga 2025 începe vineri: Interes maxim pentru Rapid vs FCSB
Derby-ul etapei cu numărul 21, ultima din Superliga programată în 2025, se va disputa duminică seara, începând cu ora 20:00, pe Arena Națională, între formațiile FCSB și Rapid. Cele două echipe au avut un parcurs diametral opus, până în prezent, Rapid mergând cu viteză de InterCity însă încetinind în ultimele etape, iar FCSB în revenire
17:20
Vestea primită de Ștefan Baiaram, după eliminarea șocantă a Craiovei din Conference League
Universitatea Craiova a suferit un eșec de-a dreptul șocant joi seară la Atena, fiind învinsă în prelungiri de AEK. Mai mult decât atât, oltenii au fost eliminați din competiție, fiind clasați pe locul 25 la finalul serii. Chiar și așa, lucrurile merg într-un sens pozitiv pentru Ștefan Baiaram, care a devenit, conform ultimei actualizări de
17:10
Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale!
Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a anunţat că a făcut solicitări la FIFA şi UEFA pentru ca echipa naţională şi cluburile de fotbal din România să fie excluse din competiţiile internaţionale. Talpan a făcut acuzaţii grave la adresa FRF şi a preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu. Juristul CSA Steaua e nemulţumit că FCSB nu a fost
17:00
Eugen Trică știe cine e vinovat, după „tragedia oltenească" de la Atena: „Sunt lucruri elementare"
Universitatea Craiova a trăit un coșmar la Atena, acolo unde a încheiat socotelile cu fotbalul european, cel puțin pentru acest sezon. Oltenii au fost învinși dramatic de AEK și a fost eliminată din UEFA Conference League. Ambele goluri marcate de formația gazdă în prelungiri au venit pe fondul unor erori în defensiva echipei antrenate de
16:40
Matvei Safonov a egalat recordul lui Helmut Duckadam cu fractură! Anunţul lui PSG după performanţa incredibilă
Omul meciului împotriva echipei Flamengo, miercuri, în Qatar, portarul rus al PSG, Matvei Safonov, a apărat cele 4 penalty-uri cu o fractură la mâna stângă, pe care a suferit-o în timpul meciului. El va fi indisponibil câteva săptămâni. Kang-in Lee şi Bradley Barcola sunt menţionaţi şi ei în comunicatul medical al clubului Paris Saint-Germain. "Matvei
16:30
Iuliu Mureșan nu vrea să audă de play-off, înainte de Botoșani – CFR: „Mai multe emoții au ei"
CFR Cluj va deschide etapa cu numărul 22 din Liga 1. Gruparea antrenată de Daniel Pancu va juca pe terenul celor de la FC Botoșani, echipă care nu a pierdut în acest sezon pe teren propriu. Întrebat despre șansele la play-off ale ardelenilor, președintele Iuliu Mureșan s-a declarat sceptic în privința unei clasări în primele
16:20
Campionatul Mondial din 2026 va fi evenimentul verii, iar competiția va fi transmisă în direct în Universul Antena. FIFA nu a definitivat lista arbitrilor care vor oficia la turneul final de anul viitor, însă sunt vești bune pentru cei români. Forul internațional a publicat lista preliminară a arbitrilor VAR care ar putea oficia la Cupa
16:10
Bologna – Inter LIVE TEXT (21:00). Cristi Chivu luptă pentru finala Supercupei Italiei
Bologna și Inter se vor întâlni în această seară pe King Saud University Stadium în cea de-a doua semifinală a Supercupei Italiei. În primul meci din penultimul act, campioana Napoli a învins-o pe AC Milan joi seara. Duelul de la Riad dintre Bologna și Inter se va juca de la ora 21:00 și va fi
16:00
FC Botoşani – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Moldovenii pot urca pe primul loc. Echipele probabile
Acum 6 ore
15:40
Sorin Cârţu, în pragul disperării după dezastrul Craiovei cu AEK: "Nu mi s-a întâmplat așa ceva în 52 de ani"
Sorin Cârţu (70 de ani) a vorbit cu greu despre meciul dintre AEK Atena şi Universitatea Craiova, pierdut dramatic de olteni (3-2), după două goluri încasate după minutul 90+8. Craiovenii au pierdut astfel calificarea în play-off-ul pentru optimile Conference League, într-un mod pe care Cârţu nu l-a întâlnit în 52 de ani. "Bine măcar că
15:10
Forbes a anunţat cele mai valoroase echipe sportive din lume! Fotbalul, fără echipe în Top 10
Dallas Cowboys şi-a păstrat statutul de cea mai valoroasă echipă sportivă din lume, ocupând primul loc în clasamentul anual stabilit de revista economică americană Forbes, dominat de cluburile din Liga profesionistă de fotbal american (NFL). Cowboys domină această ierarhie din 2016, când a depăşit clubul spaniol de fotbal Real Madrid, franciza texană din NFL fiind
14:40
Juri Cisotti a ajuns la FCSB în urmă cu aproape un an, dar a devenit rapid unul dintre cei mai importanţi jucători ai campioanei României. Adus de la Oţelul, după ce a sosit în România în 2021, mijlocaşul este la 32 de ani în cea mai bună formă a carierei. Italianul a impresionat pe toată
14:40
Daniel Bîrligea a confirmat! Atacantul, gata să joace în derby-ul cu Rapid: "Am revenit mai repede"
Daniel Bîrligea a oferit un interviu la câteva zile distanță după ce Mihai Stoica anunțase că jucătorul va putea fi apt pentru derby-ul cu Rapid de duminică. Atacantul FCSB-ului a spus cu cuvintele sale că se simte mult mai bine după entorsa la gleznă suferită pe final de noiembrie și că este gata să intre
14:30
Fostul coleg al lui Cristi Chivu de la Inter știe ce va decide semifinala Supercupei cu Bologna: "Ca o finală"
Semifinala din Supercupa Italiei dintre Inter Milano și Bologna a fost prefațată de Julio Ricardo Cruz, fostul jucător al "nerazzurrilor" din perioada 2003-2009. Argentinianul a declarat că partida respectivă poate fi considerată drept o finală, după care a vorbit și despre cum s-a descurcat Cristi Chivu până acum pe Giuseppe Meazza. Interul lui Cristi Chivu
14:00
Istorie și record doborât: polițistul de 44 de ani tocmai a devenit cel mai bătrân jucător din cupele europene
La fel ca Universitatea Craiova, Lincoln Red Imps a ratat la limită calificarea în faza următoare a UEFA Conference League. Echipa din Gibraltar a pierdut în ultima rundă la Varșovia, 1-4 cu Legia, și a încheiat grupa pe locul 26, imediat sub formația olteană. Lincoln Red Imps a părăsit Europa, însă a lăsat în urmă
Acum 8 ore
13:30
A venit verdictul Curții de Apel! Ce s-a decis în procesul dintre Florin Manea și Rapid pentru un milion de euro
Curtea de Apel București a oferit sentința în privința procesului pe care l
13:20
L-au lăsat cu mâna întinsă! Mai mulţi jucători din Iordania l-au ignorat pe selecţionerul Marocului # Antena Sport
Mai mulţi jucători ai Iordaniei nu i-au strâns mâna lui Tarik Sektioui, antrenorul Marocului, în momentul urcării pe podium după triumful marocanilor în finala Cupei Arabe, joi, la Doha. Selecţionerul Marocului este în funcţie pentru CAN 2025 acasă (21 decembrie-18 ianuarie) şi Cupa Mondială 2026 (11 iunie-19 iulie) după o epopee fabuloasă la Mondialul 2022 […] The post L-au lăsat cu mâna întinsă! Mai mulţi jucători din Iordania l-au ignorat pe selecţionerul Marocului appeared first on Antena Sport.
13:10
Dumitru Dragomir a răbufnit după ce a auzit “revoluţia” lui Gino Iorgulescu: “Băi, sunteţi bolnavi mintali?” # Antena Sport
Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a avut o reacţie dură după ce a auzit planul lui Gino Iorgulescu. Actualul şef al LPF vrea să schimbe radical Liga 1 şi să reducă numărul de echipe la 12. Gino Iorgulescu a motivat iniţiativa sa prin faptul că multe cluburi din România au probleme […] The post Dumitru Dragomir a răbufnit după ce a auzit “revoluţia” lui Gino Iorgulescu: “Băi, sunteţi bolnavi mintali?” appeared first on Antena Sport.
13:00
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor # Antena Sport
Claudiu Răducanu (49) a rămas celebru în istoria fotbalului românesc şi pentru cele 58 de goluri marcate în perioada petrecută la Steaua, dar şi pentru că de-a lungul timpului a fost un izvor nesecat de umor. Acum, fostul golgheter al Ligii 1 (2001) şi-a revenit după o căsnicie cu bucluc şi e fericit alături de […] The post Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor appeared first on Antena Sport.
13:00
Luka Doncic e uriaș! E doar al patrulea jucător din istoria lui Los Angeles Lakers care face asta # Antena Sport
Starul sloven Luka Doncic a fost artizanul victoriei echipei Los Angeles Lakers pe parchetul formaţiei Utah Jazz, cu 143-135, joi, în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), cu un triple-double de 45 de puncte, 11 recuperări şi 14 pase decisive, informează AFP. Superstarul LeBron James şi-a trecut în cont 28 de puncte într-un meci în […] The post Luka Doncic e uriaș! E doar al patrulea jucător din istoria lui Los Angeles Lakers care face asta appeared first on Antena Sport.
12:40
București, 18 decembrie 2025 – Betano continuă să își pună în practică angajamentele de responsabilitate socială prin platforma sa dedicată „Imposibilul devine posibil. Pe bune.”. În acest context, compania a făcut o donație semnificativă către Asociația Nevăzătorilor din România, care va contribui la sprijinirea a 500 de beneficiari din 33 de sucursale din întreaga țară, […] The post (P) Betano își consolidează angajamentul față de comunitate în pragul sărbătorilor appeared first on Antena Sport.
12:40
“Peste Middlesbrough!”. Giovanni Becali, declarație halucinantă după eliminarea Universității Craiova din UECL # Antena Sport
Giovanni Becali a vorbit pe larg despre eșecul dramatic al Universității Craiova contra celor de la AEK Atena, care a fost sinonim cu ratarea calificării în fazele eliminatorii Conference League. Impresarul nu s-a ferit să ofere o opinie extrem de tranșantă, și anume că meciul oltenilor a fost mai dramatic decât cel al FCSB-ului cu […] The post “Peste Middlesbrough!”. Giovanni Becali, declarație halucinantă după eliminarea Universității Craiova din UECL appeared first on Antena Sport.
12:30
Acum 12 ore
11:50
Ratare uluitoare în Conference League. Un jucător căzut la pământ a blocat un gol iminent al coechipierului său # Antena Sport
Partida din ultima etapă de Conference League dintre Mainz și Samsunspor a oferit una dintre cele mai mari ocazii din acest sezon. La scorul de 0-0, turcii au irosit o șansă imensă de a trece în avantaj la o fază în care un fotbalist căzut pe gazon a blocat o minge trimisă de coechipierul său […] The post Ratare uluitoare în Conference League. Un jucător căzut la pământ a blocat un gol iminent al coechipierului său appeared first on Antena Sport.
11:50
Boxerul britanic Anthony Joshua, fost campion mondial al greilor, a prezentat un avantaj de 12 kg în faţa adversarului său Jake Paul, joi, la Miami, la cântarul oficial dinaintea meciului care va avea loc vineri, informează AFP. Conform termenilor contractuali, Joshua trebuia să cântărească sub 111,13 kg, iar joi cântarul a înregistrat 110 kg faţă […] The post Anthony Joshua, avantaj de 12 kg la cântarul oficial, înaintea meciului cu Jake Paul appeared first on Antena Sport.
11:20
FIFA a luat decizia după ce a anulat finala pentru bronz a naționalei lui Cosmin Olăroiu. Ce se va întâmpla # Antena Sport
FIFA a venit cu o decizie după ce finala mică de la FIFA Arab Cup, dintre Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, a fost abandonată. Duelul care s-a disputat la Doha timp de o singură repriză fusese inițial amânat din cauza ploii torențiale, după care a fost anulat complet. Emiratele Arabe Unite, selecționata lui Cosmin […] The post FIFA a luat decizia după ce a anulat finala pentru bronz a naționalei lui Cosmin Olăroiu. Ce se va întâmpla appeared first on Antena Sport.
11:20
Alexandru Creţu, devastat după eliminarea dramatică a Universităţii Craiova: “Mă simt ca ultimul…” # Antena Sport
Alexandru Creţu a fost unul dintre cei mai afectaţi jucători ai Universităţii Craiova, la finalul înfrângerii dramatice din meciul cu AEK Atena. Grecii s-au impus cu 3-2, graţie unui gol marcat în minutul 90+14, asta după ce oltenii au condus cu 2-0. Înfrângerea suferită la Atena a pus capăt aventurii europene a formaţiei din Bănie […] The post Alexandru Creţu, devastat după eliminarea dramatică a Universităţii Craiova: “Mă simt ca ultimul…” appeared first on Antena Sport.
10:30
Mesajul Universității Craiova după eliminarea dramatică din Conference League: “Un vis superb” # Antena Sport
Universitatea Craiova a venit cu un mesaj pe rețelele sociale la aproximativ nouă ore distanță după eșecul uluitor cu AEK Atena, care a fost sinonim cu eliminarea din Conference League. Oltenii au condus cu 2-0 și erau calificați chiar și cu un egal, însă golurile marcate de greci în minutele 65, 90+8 și 90+14 au […] The post Mesajul Universității Craiova după eliminarea dramatică din Conference League: “Un vis superb” appeared first on Antena Sport.
10:20
Veste importantă pentru David Popovici! Bazinele de înot de la Lia Manoliu vor fi modernizate # Antena Sport
Ministerul Dezvoltării anunţă că a aprobat, prin Ordin de Ministru, finanţarea lucrărilor de consolidare, reabilitare şi modernizare a bazinelor acoperite de înot şi de sărituri din cadrul Complexului Sportiv Naţional “Lia Manoliu”. Decizia vine în contextul în care, în ultimii ani, marele campion David Popovici a vorbit în repetate rânduri despre problema stării bazinului de […] The post Veste importantă pentru David Popovici! Bazinele de înot de la Lia Manoliu vor fi modernizate appeared first on Antena Sport.
10:10
Gigi Becali a dat verdictul în privința “legii Novak” după decizia lui Nicușor Dan: “Nu poate face ce vrea el” # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit despre unul dintre cele mai importante subiecte din sportul românesc în momentul de față, și anume “legea Novak”. Deși președintele Nicușor Dan a trimis-o la Curtea Constituțională a României pe motive de neconstituționalitate, patronul de la FCSB crede că până la urmă va intra în vigoare. “Legea Novak”, cea care prevede […] The post Gigi Becali a dat verdictul în privința “legii Novak” după decizia lui Nicușor Dan: “Nu poate face ce vrea el” appeared first on Antena Sport.
10:00
“O dată la 100 de ani!” Florin Prunea, categoric după AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2: “Nu poţi” # Antena Sport
Florin Prunea a găsit cu greu o explicaţie pentru înfrângerea dramatică a Universităţii Craiova, din ultima etapă a grupei principale Conference League. AEK Atena s-a impus cu 3-2, după ce oltenii au condus cu 2-0. Ultimele două reuşite ale grecilor au venit în prelungiri, iar golul victoriei a fost marcat în minutul 90+14. Fostul portar […] The post “O dată la 100 de ani!” Florin Prunea, categoric după AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2: “Nu poţi” appeared first on Antena Sport.
09:50
A auzit de interesul lui Dinamo pentru George Pușcaș și a reacționat: “Mi-e teamă de un singur lucru” # Antena Sport
Claudiu Vaișcovici, fostul jucător al lui Dinamo, a vorbit despre George Pușcaș după ce a aflat că Dinamo este interesată de serviciile atacantului rămas liber de contract după despărțirea de cei de la Bodrumsport. Câștigător al Cupei României alături de “câini” în 1990, acesta a spus ce ar putea merge prost la mutarea respectivă. Dinamo […] The post A auzit de interesul lui Dinamo pentru George Pușcaș și a reacționat: “Mi-e teamă de un singur lucru” appeared first on Antena Sport.
09:00
“Imagini șocante”. Reacția presei din Grecia după eșecul dramatic al Universității Craiova cu AEK Atena # Antena Sport
Meciul dramatic pierdut de Universitatea Craiova contra lui AEK Atena, care a fost sinonim cu ratarea calificării în fazele eliminatorii Conference League, a fost analizat în mod evident și de presa din Grecia. Un site elen a pus accentul într-un articol pe imaginile cu jucătorii oltenilor, care au fost la pământ după golul din minutul […] The post “Imagini șocante”. Reacția presei din Grecia după eșecul dramatic al Universității Craiova cu AEK Atena appeared first on Antena Sport.
09:00
Patronul lui AEK Atena, în extaz după victoria dramatică cu Universitatea Craiova: “Nu este doar meritul nostru” # Antena Sport
Universitatea Craiova a trăit o adevărată dramă în meciul cu AEK Atena, din ultima etapă a grupei principale Conference League. Oltenii au ratat şansa de a se califica în play-off-ul pentru optimile de finală ale competiţiei, după ce au primit gol în minutul 90+14, după un penalty comis de Houri. AEK Atena s-a impus cu […] The post Patronul lui AEK Atena, în extaz după victoria dramatică cu Universitatea Craiova: “Nu este doar meritul nostru” appeared first on Antena Sport.
08:30
Univ. Craiova se putea califica în “primăvara” Conference și cu eșecul cu AEK. Un autogol în min. 90+3, fatal # Antena Sport
Universitatea Craiova a ratat dramatic accederea în fazele eliminatorii Conference League, după ce a pierdut cu 3-2 cu AEK Atena în urma unor goluri primite în minutele 90+8 și 90+15. Cu toate acestea, oltenii ar fi putut să se califice chiar și în ciuda acestui eșec dramatic dacă nu s-ar fi marcat în alt meci […] The post Univ. Craiova se putea califica în “primăvara” Conference și cu eșecul cu AEK. Un autogol în min. 90+3, fatal appeared first on Antena Sport.
08:30
Filipe Coelho, arătat cu degetul de legendele Craiovei, după eliminarea dramatică: “Îi dai o sabie, pică pe el” # Antena Sport
Universitatea Craiova a pierdut dramatic calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală Conference League, după ce a fost învinsă de AEK Atena, în al 14-lea minut al prelungirilor. Oltenii au condus cu 2-0 şi ar fi fost calificaţi chiar şi cu un rezultat de egalitate. Din nefericire pentru formaţia din Bănie, totul s-a năruit la […] The post Filipe Coelho, arătat cu degetul de legendele Craiovei, după eliminarea dramatică: “Îi dai o sabie, pică pe el” appeared first on Antena Sport.
08:10
La sfârșitul lui noiembrie s-a anunțat că, din 2026, Newey va prelua funcţia de director al echipei Aston Martin. Practic, va deveni numărul 1 în organigramă. Newey a plecat în primăvara anului trecut de la Red Bull. După o perioadă pe care englezii o numesc ”gardening leave”, a început la 1 martie 2025 lucrul. Postul ocupat în 2025 a fost unul creat special pentru […] The post Cât va conta efectul Newey la Aston? appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
01:00
Andrei Rațiu și Bogdan Racovițan, calificați în optimile Conference League. Victorii pentru Rayo și Rakow # Antena Sport
Echipa poloneză Rakow s-a calificat joi seara în optimile de finală ale Conference League, ocupând locul secund în grupa unică a competiţiei. În optimi merge şi Rayo Vallecano, care a încheiat pe locul 5 în ierarhia finală. Bogdan Racoviţan a fost integralist în echipa poloneză Rakow, care a terminat, surprinzător, pe al doilea loc din Conference League după 1-0 în deplasare cu ciprioţii de la Omonia Nicosia. Golul victoriei oaspeţilor a fost […] The post Andrei Rațiu și Bogdan Racovițan, calificați în optimile Conference League. Victorii pentru Rayo și Rakow appeared first on Antena Sport.
01:00
Legenda Craiovei l-a distrus pe Filipe Coelho, după eșecul de la Atena: „Bagă-l, Mister, pe Nsimba! Mesajul a fost clar” # Antena Sport
Universitatea Craiova a fost eliminată din UEFA Conference League, după ce a suferit un eșec pe terenul celor de la AEK Atena. Oltenii au condus cu scorul de 2-0, dar au pierdut dramatic, după ce au încasat două goluri în prelungiri. Gică Craioveanu a analizat evoluția echipei din Bănie și l-a făcut praf pe Filipe […] The post Legenda Craiovei l-a distrus pe Filipe Coelho, după eșecul de la Atena: „Bagă-l, Mister, pe Nsimba! Mesajul a fost clar” appeared first on Antena Sport.
00:50
Răzvan Marin, mesaj pentru Universitatea Craiova după victoria cu AEK Atena: „Să aibă baftă în campionat” # Antena Sport
Răzvan Marin a oferit declarații la finalul partidei dintre AEK Atena și Universitatea Craiova, încheiată cu scorul de 3-2, în ultima etapă a grupei de Conference League. Grecii s-au calificat în optimi, iar oltenii au ratat dramatic prezența în „primăvara europeană”. Universitatea Craiova a condus cu 2-0, însă a primit două goluri în prelungiri și a încheiat […] The post Răzvan Marin, mesaj pentru Universitatea Craiova după victoria cu AEK Atena: „Să aibă baftă în campionat” appeared first on Antena Sport.
00:40
Ștefan Baiaram, acuzații dure după ce Univ. Craiova a fost eliminată dramatic din Conference League: „A tras cu ei” # Antena Sport
Ștefan Baiaram a lansat acuzații grave după ce Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din Conference League. Oltenii au condus-o cu 2-0 pe AEK Atena, însă grecii au câștigat partida cu 3-2, după golurile marcate în minutele 90+8 și 90+15. AEK Atena a primit penalty la ultima fază a meciului. Arbitrul nu dictase inițial nimic după duelul dintre Houri și Vida […] The post Ștefan Baiaram, acuzații dure după ce Univ. Craiova a fost eliminată dramatic din Conference League: „A tras cu ei” appeared first on Antena Sport.
