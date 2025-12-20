Ucraina a lovit o platformă petrolieră rusă şi o navă de patrulare în Marea Caspică

13:00

AnimaWings, compania aeriană românească, observă un sezon de sărbători cu cerere în creştere şi cu o schimbare clară în comportamentul de rezervare: majoritatea pasagerilor îşi planifică zborurile din timp, aleg călătorii mai scurte, dar în grupuri mai mari, şi pun un accent tot mai mare pe confort şi pe serviciile incluse în biletul de bază, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.