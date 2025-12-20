Ilie Bolojan: and #8222;Propunerile pentru Legile Justiţiei vor fi gata în ianuarie and #8221;
Bursa, 20 decembrie 2025 14:20
Premierul Ilie Bolojan a reacţionat după difuzarea documentarului Recorder and #8222;Justiţie capturată and #8221;, subliniind că Guvernul va propune primele măsuri pentru reformarea justiţiei în prima lună a anului 2026, potrivit euronews.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 5 minute
14:50
Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a confirmat sâmbătă că se află în drum spre Miami, unde are programată o întâlnire cu reprezentanţi ai Casei Albe privind planul de pace pentru Ucraina, informează EFE.
14:50
Ţara noastră cere Uniunii Europene a patra tranşă de bani din PNRR, în valoare de 2,6 miliarde de euro # Bursa
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a depus vineri, 19 decembrie, la Comisia Europeană a patra cerere de plată din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a anunţat ministrul de resort, Dragoş Pîslaru, conform Europa Liberă România.
Acum o oră
14:20
Ilie Bolojan: and #8222;Propunerile pentru Legile Justiţiei vor fi gata în ianuarie and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a reacţionat după difuzarea documentarului Recorder and #8222;Justiţie capturată and #8221;, subliniind că Guvernul va propune primele măsuri pentru reformarea justiţiei în prima lună a anului 2026, potrivit euronews.
14:00
Nicuşor Dan: and #8222;Am primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din Justiţie and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale and #8222;relevante and #8221; despre problemele din Justiţie, iar consultările de luni de la Cotroceni vor avea loc în mai multe runde de discuţii - atât cu grupuri de magistraţi care doresc să participe împreună, cât şi individual, conform Agerpres.
Acum 2 ore
13:50
Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a confirmat sâmbătă că se află în drum spre Miami, unde are programată o întâlnire cu reprezentanţi ai Casei Albe privind planul de pace pentru Ucraina, informează EFE.
13:40
Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a confirmat sâmbătă că se află în drum spre Miami, unde are programată o întâlnire cu reprezentanţi ai Casei Albe privind planul de pace pentru Ucraina, informează EFE.
13:30
Un emisar al Chinei a vizitat Cambodgia pentru a calma confruntările de la graniţa cu Thailanda # Bursa
Trimisul special al Chinei pentru afaceri asiatice a efectuat în această săptămână o vizită la Phnom Penh, în încercarea de a convinge Cambodgia şi Thailanda să detensioneze luptele violente de la graniţa comună, a anunţat sâmbătă Ministerul de Externe al Cambodgiei, citat de Reuters.
Acum 4 ore
12:40
Experienţa de a explora universul jocurilor de noroc în varianta lor demonstrativă a devenit o practică tot mai răspândită în rândul pasionaţilor de divertisment digital.
12:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, a stabilit oficial obiectivul de a trimite din nou oameni pe Lună până în 2028 şi de a apăra spaţiul cosmic de ameninţări militare, printr-un ordin executiv amplu emis joi, prima mare iniţiativă de politică spaţială din al doilea său mandat, relatează Reuters.
12:30
Elon Musk, deja cel mai bogat om de pe planetă, a obţinut vineri un nou câştig enorm, după ce Curtea Supremă din Delaware a revenit asupra deciziei care l-a privat de pachetului său de remunerare de 55 miliarde de dolari, acordat de Tesla în 2018 ca stimulent pentru directorul său general, pentru a conduce producătorul auto către noi rezultate record, transmite AP.
12:20
Ministerul Mediului intensifică controalele la cei care exploatează agregate minerale din albiile cursurilor de apă # Bursa
Controalele la societăţile comerciale care exploatează agregate minerale din albiile cursurilor de apă s-au intensificat substanţial, în urma măsurile analizate şi impuse împreună cu Administraţia Naţională 'Apele Române' (ANAR), informează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, într-un comunicat de presă transmis, sâmbătă, AGERPRES.
12:00
Cuba a denunţat un număr and #8222;fără precedent and #8221; de refuzuri de vize din partea SUA pentru sportivii săi # Bursa
Cuba a denunţat vineri un număr and #8222;fără precedent and #39; de refuzuri de vize din partea ambasadei Statelor Unite pentru sportivi, arbitri şi responsabili sportivi de pe insulă în 2025, informează AFP.
11:20
Ucraina a anunţat că dronele sale au lovit o platformă de foraj rusă aparţinând Lukoil în Marea Caspică şi o navă de patrulare militară din apropierea unei platforme, pe măsură ce Kievul îşi intensifică atacurile asupra infrastructurii petroliere a Moscovei, informează Reuters.
Acum 6 ore
10:20
Vicepremierul Marian Neacşu va coordona Grupul de lucru pentru îmbunătăţirea conectivităţii transfrontaliere, care are ca obiectiv elaborarea unui proiect de memorandum privind negocierea extinderii conexiunii transfrontaliere între sistemele electroenergetice naţionale ale României, Austriei şi Ungariei, în scopul echilibrării deficitelor temporare de energie, relatează Agerpres.
10:10
Consiliul UE susţine introducerea euro digital cu funcţionalitate atât online, cât şi offline # Bursa
Consiliul Uniunii Europene a aprobat vineri poziţia sa de negociere privind euro digital, susţinând un model care include atât utilizarea online, cât şi offline a monedei digitale, diferit de propunerile anterioare ale Parlamentului European, care puneau accent exclusiv pe funcţionarea offline, relatează Reuters.
09:40
Bursele europene au închis în creştere vineri, indicele de referinţă al regiunii atingând un nou record, pe fondul reacţiilor investitorilor la o serie amplă de decizii ale băncilor centrale, transmite CNBC.
09:30
Liderii din Asia Centrală şi Japonia îşi consolidează relaţiile în domeniile mineralelor critice şi comerţului # Bursa
Liderii Japoniei şi ai celor cinci ţări din Asia Centrală au convenit sâmbătă, la Tokio, să îşi consolideze cooperarea în domenii precum mineralele critice şi lanţurile de distribuţie, stabilind totodată un obiectiv de investiţii de 16,23 miliarde de euro pentru următorii cinci ani, informează EFE.
09:20
ONU a condamnat vineri Washingtonul pentru intensificarea 'represaliilor' împotriva instituţiilor internaţionale, după ce administraţia Trump a impus sancţiuni ce vizează alţi doi judecători ai Curţii Penale Internaţionale (CPI) implicaţi în anchete privind Israelul, notează AFP.
09:10
Armata americană a lansat vineri o operaţiune în Siria pentru a 'elimina luptătorii grupării Stat Islamic, infrastructuri şi depozite de arme', a anunţat pe X şeful Pentagonului, Pete Hegseth, citat de AFP.
09:10
Un atac lansat de Rusia cu o rachetă balistică a făcut şapte morţi şi 15 răniţi în regiunea ucraineană Odesa, la Marea Neagră, a anunţat vineri guvernatorul local, adăugând că atacul a vizat infrastructurile portuare, notează AFP.
Acum 24 ore
22:20
Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcţia de ambasador al SUA la Bucureşti, a anunţat vineri misiunea diplomatică americană din ţara noastră, potrivit Digi24.
21:50
Armata germană (Bundeswehr) a comandat 200 vehicule de luptă blindate pentru infanterie de tip Puma de la consorţiul format din KNDS şi Rheinmetall, se arată într-un articol publicat astăzi de Tagesschau, site-ul de ştiri al televiziunii ARD. Potrivit sursei citate, contractual încheiat are o valoare totală de aproximativ 4,2 miliarde euro şi primele vehicule Puma urmează să fie livrate la jumătatea anului 2028, marcând o etapă importantă în consolidarea capacităţilor militare terestre ale Bundeswehr.
21:30
Preşedintele Nicuşor Dan ar urma să se întâlnească cu omologul său american, Donald Trump, în prima parte a anului 2026, potrivit declaraţiei ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, în cadrul unei emisiuni la postul tv Antena 3.
21:30
Donald Trump, mai bogat cu 500 milioane dolari după anunţarea unei afaceri în domeniul nuclear # Bursa
Explozie bursieră la Wall Street, care l-a făcut pe preşedintele american Donald Trump mai bogat cu 500 milioane dolari, după ce a anunţat că firma pe care a înfiinţat-o tocmai a încheiat o afacere în domeniul energiei nucleare, se arată într-o analiză publicată de site-ul de ştiri Tagesschau, ce aparţine televiziunii germane ARD.
21:00
Decizia Germaniei de a livra Ucrainei rachete AIM-9 Sidewinder marchează un moment cu greutate strategică majoră în războiul declanşat de Rusia, fiind percepută ca un semnal politic şi militar puternic venit din partea cancelarului german, Friedrich Merz, care a ales să ofere Kievului o armă cu adevărat semnificativă, se arată într0un articol publicat de site-ul francez TF1info.
20:50
Delegaţiile ucraineană şi europeană vor începe mâine în SUA, cu reprezentanţii Administraţiei Trump o nouă rundă de and #8222;consultări and #8221; privind planul Washingtonului de a pune capăt războiului declanşat de Rusia în Ucraina, a anunţat, potrivit site-ului francez TF1info, Roustem Oumerov, ministrul ucrainean al Apărării.
20:40
Franţa a devenit în 2024 al doilea stat din lume ca număr de cazuri pozitive de dopaj, potrivit raportului anual publicat pe 16 decembrie de Agenţia Mondială Antidoping (AMA), o poziţie care ridică semne de întrebare la prima vedere, dar care, analizată în profunzime, spune mai degrabă povestea unui sistem de control extrem de activ şi agresiv decât a unui sport mai and #8222;murdar and #8221;, se arată într-un articol publicat de site-ul francez TF1info.
20:30
Papa Leon al XIV-lea l-a numit pe episcopul Richard Moth în funcţia de arhiepiscop de Westminster, liderul Bisericii Catolice din Londra, informează Reuters.
20:10
Banca Centrală a Rusiei a redus, astăzi, rata dobânzii de referinţă cu 50 de puncte de bază, până la 16%, în conformitate cu aşteptările analiştilor, pe fondul încetinirii inflaţiei şi al dificultăţilor în ceea ce priveşte creşterea economică survenite pe fondul acţiunilor militare din Ucraina, informează Reuters, conform Hotnews.
20:00
O dronă a fost găsită astăzi prăbuşită în nord-vestul Turciei, după cum a relatat presa locală, conform Hotnews, care citează AFP. Evenimentul s-a petrecut la patru zile după ce a fost doborâtă o dronă ce intrase în spaţiul aerian turc, potrivit surselor de presă.
20:00
Consiliul Uniunii Europene a stabilit astăzi poziţia sa de negociere pentru două iniţiative-cheie care vizează consolidarea euro - introducerea monedei euro digitale şi întărirea statutului de mijloc legal de plată al numerarului, potrivit unui comunicat de presă emis de instituţia de la Bruxelles. Sursa citată arată că, prin aceste măsuri, Uniunea Europeană urmăreşte explicit creşterea autonomiei strategice, a securităţii economice şi a rezilienţei sistemului financiar, într-un context geopolitic şi tehnologic tot mai volatil.
19:30
Viktor Orban: and #8222;Întâlnirea de la Bruxelles - un consiliu de război, cu subiect principal înfrângerea Rusiei and #8221; # Bursa
Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, a catalogat summit-ul UE ca fiind and #8222;un consiliu de război and #8221;, care a avut ca subiect principal and #8222;înfrângerea Rusiei and #8221;, potrivit Hirado.hu.
19:10
AFP: Administraţia Trump urmează să publice and #8222;sute de mii de documente and #8221; din dosarul Epstein # Bursa
Administraţia preşedintelui Donald Trump urmează să publice, astăzi, and #8222;câteva sute de mii de documente and #8221; din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein, conform agenţiei de ştiri AFP.
19:10
ANPC a controlat peste 1600 de operatori economici, săptămâna aceasta; Ce sancţiuni a aplicat autoritatea # Bursa
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a efectuat, în perioada 15-19 decembrie, controale la peste 1.600 de operatori economici din întreaga ţară, conform unui comunicat de presă transmis de autoritate.
18:50
Vladimir Putin: and #8222;Zelenski refuză să discute despre concesionarea teritoriilor din Ucraina and #8221; # Bursa
Volodimir Zelenski refuză să discute despre concesionarea teritoriilor din Ucraina, după cum a declarat Vladimir Putin, în cadrul sesiunii de întrebări şi răspunsuri de la finalul conferinţei anuale din Moscova, potrivit Al-Jazeera.
18:10
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat în această săptămână peste 1.600 de operatori economici la nivel naţional şi au dat amenzi de aproximativ şapte milioane de lei
17:50
Primarul Municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu, a depus jurământul, el declarând că îşi doreşte să aibă o foarte bună colaborare cu Consiliul General şi vrea o majoritate cât mai largă, pentru că în acest moment oraşul nostru nu stă foarte bine
17:30
ANCOM: Veniturile din sectorul telecom au înregistrat o uşoară scădere în prima jumătate a anului # Bursa
Veniturile totale din sectorul telecom au înregistrat o uşoară scădere (-1%) în prima jumătate a anului, atingând o valoare de 7,9 miliarde lei (aproape 1,6 miliarde euro), evoluţia fiind determinată, în principal, de diminuarea veniturilor din telefonie mobilă, anunţă Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
17:10
Primăria Generală vrea să introducă o taxă pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti # Bursa
Primăria Municipiului Bucureşti anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională pentru proiectul privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti pentru anul 2026, taxa urmând să fie de 10 lei pe noapte, de turist
16:30
Electrica anunţă că, în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie desfăşurate la 18 decembrie 2025, a fost avizată preluarea de către companie a participaţiei deţinute de filiala sa Electrica Furnizare S.A. (EFSA) în Republica Moldova
16:20
Cseke Attila: Am achitat toate facturile depuse la minister pentru lucrări finanţate prin Programul and #8222;Anghel Saligny and #8221; # Bursa
Cseke Attila, Ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei din ţara noastră, a transmis că a achitat toate facturile depuse la minister pentru lucrări finanţate prin programul and #8222;Anghel Saligny and #8221;, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
16:10
EY România: Acordul de preţ în avans devine esenţial în contextul noilor limite de deductibilitate # Bursa
Ţara noastră introduce, începând cu anul fiscal 2026, un regim fiscal special care limitează deductibilitatea anumitor cheltuieli cu entităţi afiliate nerezidente, conform opiniilor lui Adrian Rus, Partener, liderul departamentului Preţuri de transfer, EY România şi Georgiana Bizdrigheanu, Senior Manager, Preţuri de transfer, EY România.
15:50
Ambasada SUA la Beirut a anunţat o nouă întâlnire între oficialii civili şi militari ai Libanului şi Israelului # Bursa
Reprezentanţi civili şi militari ai Libanului şi Israelului au participat vineri la o nouă reuniune, în cadrul mecanismului de monitorizare a armistiţiului din sudul Libanului, a anunţat Ambasada SUA la Beirut, relatează AFP.
15:30
HORIZON CITY a repornit vânzările după finalizarea preapartamentării tuturor locuinţelor şi conformarea integrală cu and #8222;Legea Nordis and #8221; # Bursa
HORIZON CITY a anunţat reluarea vânzărilor, după ce proiectul s-a conformat integral prevederilor Legii nr. 207/2025, cunoscută drept Legea and #8222;Nordis and #8221;, şi a finalizat într-un timp record toate procedurile de preapartamentare şi înscriere în Cartea Funciară, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
15:20
Slovacia respinge finanţarea suplimentară a nevoilor militare ale Ucrainei, inclusiv cu resurse slovace, întrucât nu crede într-o rezolvare militară a conflictului dintre Kiev şi Moscova, a afirmat vineri premierul slovac Robert Fico, citat de Reuters.
15:10
Reacţii virulente a stârnit gestul lui Silviu Vexler, reprezentantul comunităţii evreieşti în Parlament, care, în urmă cu două zile, a rupt pagina imprimată cu portretele unui număr de personalităţi româneşti, lipită pe pupitrul la care urma să-şi susţină proiectul de lege contra extremismului, conform relatărilor din presă. Gestul său a declanşat numeroase reacţii în rândul politicienilor şi persoanelor publice, intensificând tensiunile legate de antisemitismul încă prezent în societatea românească.
Ieri
14:50
Comisia Europeană a salutat votul final al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la propunerea Comisiei de modificări specifice ale Regulamentului UE privind defrişările (EUDR), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, citat de Agerpres.
14:40
Preşedintele american Donald Trump a declarat, în cadrul unui interviu pentru NBC News difuzat vineri, că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, relatează Reuters şi Xinhua.
14:30
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la depunerea jurământului noului preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, că pentru el, de azi începe o nouă etapă la Bucureşti, care va fi dificilă, fiindcă Marcel nu mai e acolo, lângă, cum a fost în toţi aceşti 12-13 ani
14:30
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a anunţat că a aprobat programele pentru învăţământul liceal, cu excepţia programei pentru limba şi literatura română
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.