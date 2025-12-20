Ilie Bolojan: and #8222;Propunerile pentru Legile Justiţiei vor fi gata în ianuarie and #8221;

20:40

Franţa a devenit în 2024 al doilea stat din lume ca număr de cazuri pozitive de dopaj, potrivit raportului anual publicat pe 16 decembrie de Agenţia Mondială Antidoping (AMA), o poziţie care ridică semne de întrebare la prima vedere, dar care, analizată în profunzime, spune mai degrabă povestea unui sistem de control extrem de activ şi agresiv decât a unui sport mai and #8222;murdar and #8221;, se arată într-un articol publicat de site-ul francez TF1info.