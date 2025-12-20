Ilie Bolojan: and #8222;Propunerile pentru Legile Justiţiei vor fi gata în ianuarie and #8221;
Bursa, 20 decembrie 2025 20:20
Premierul Ilie Bolojan a reacţionat după difuzarea documentarului Recorder and #8222;Justiţie capturată and #8221;, subliniind că Guvernul va propune primele măsuri pentru reformarea justiţiei în prima lună a anului 2026, potrivit euronews.
• • •
Acum 30 minute
20:40
Preşedintele Nicuşor Dan se referă, sâmbătă, la o decizie recentă a Curţii Constituţionale, care a adus o schimbare esenţială: preşedintele ţării îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament, conform news.ro.
Acum o oră
20:30
20:20
Acum 2 ore
20:00
Kelemen Hunor: Moţiunile simple împotriva ministrului Justiţiei şi a ministrului de Interne nu vor avea succes # Bursa
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, şi-a exprimat convingerea că cele două moţiuni simple, depuse de opoziţie împotriva ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, nu vor avea succes, el punctând că partidul pe care îl conduce va vota împotrivă, transmite Agerpres.
19:50
Majorarea taxelor şi impozitelor locale programată pentru anul viitor creează dificultăţi administrative în primăriile din întreaga ţară, în contextul în care autorităţile locale reclamă lipsa de timp şi complexitatea procedurilor de calcul, ceea ce ar putea îngreuna aplicarea noilor prevederi chiar din prima zi a anului, conform Digi24.
19:20
Rapoartele serviciilor secrete americane continuă să avertizeze că preşedintele rus Vladimir Putin intenţionează să cucerească întreaga Ucraină şi să recucerească părţi din Europa care au aparţinut fostului imperiu sovietic, conform Reuters.
Acum 4 ore
19:00
Preşedintele american Donald Trump urmează să fie informat de prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, că orice extindere a programului de rachete balistice al Iranului reprezintă o ameninţare care ar putea necesita acţiuni rapide, a relatat NBC News.
18:40
Statele Unite au lovit noaptea trecută 70 de ţinte ale grupării teroriste ISIS, în Siria, conform euronews. Cel puţin cinci membrii ai grupării au fost ucişi, anunţă Observatorul Sirian pentru drepturile omului.
18:20
Mai multe companii ruseşti care activează în domeniul apărării au fost vizate, în ultimele săptămâni, de o campanie de spionaj cibernetic ce a folosit documente-capcană generate cu ajutorul inteligenţei artificiale, potrivit unei analize realizate de firma de securitate cibernetică Intezer şi publicată de Reuters.
18:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă că nu omologul său rus, Vladimir Putin, este cel care trebuie să decidă cu privire la organizarea alegerilor în Ucraina, după ce liderul de la Kremlin a sugerat cu o zi înainte că Rusia ar putea înceta atacurile aeriene în profunzime în ziua în care vor avea loc alegeri, au consemnat AFP şi Reuters.
18:00
Produsele electrice şi electrocasnice comercializate în ţara noastră ar putea avea, pe lângă eticheta energetică, o etichetă standardizată care să indice clar cât de uşor pot fi reparate, conform unui comunicat de presă, citat de TechRider. O iniţiativă legislativă depusă de parlamentari ai USR, propune introducerea unu and #8222;indice de reparabilitate and #8221;, conceput după modelul etichetei energetice, astfel încât informaţia să fie uşor de identificat, comparat şi înţeles de consumatori, potrivit sursei.
17:50
Taxa turistică de 10 lei pe noapte pe care fiecare turist care vizitează Bucureştiul o va plăti va aduce la bugetul local aproximativ 15 milioane de lei, estimează autorităţile, conform news.ro.
17:40
Peste un milion de lire au fost confiscate de la fraţii Tate pentru combaterea violenţei asupra femeilor # Bursa
Peste un milion de lire sterline, confiscate de la influencerul controversat Andrew Tate şi fratele său Tristan din conturi bancare din Devon, vor fi folosite pentru combaterea violenţei împotriva femeilor şi fetelor, a anunţat poliţia, conform BBC.
17:20
Populaţia poate achiziţiona, începând din acest an, lemn pentru foc prin magazinul online and #8222;romsilva.store and #8221;, simplificând astfel accesul la această resursă şi procesul de achiziţie, potrivit informaţiilor furnizate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, citate de Agerpres.
Acum 6 ore
17:00
Primarul Ciprian Ciucu anunţă datorii de peste 2 miliarde de lei pe care Primăria Capitalei şi instituţiile ori societăţile din subordinea acesteia le au, iar mare parte a acestor datorii este formată din debitele acumulate de STB, despre care noul edil spune că, dacă nu achită datoriile, este aproape de faliment, conform news.ro.
16:50
O investigaţie recentă realizată de firma de securitate cibernetică Koi a scos la iveală o amplă operaţiune de colectare de date legată de o extensie opţională din browserul Chrome, relatează site-ul Futurism.
16:20
Aproape 53 de tone de articole pirotehnice au fost indisponibilizate de poliţişti în cadrul Planului naţional and #8222;PIROTEHNIC and #8221;, desfăşurat între 22 septembrie 2025 şi 5 ianuarie 2026, pentru verificarea respectării legislaţiei privind folosirea şi comercializarea produselor pirotehnice, conform unui comunicat de presă emis de Poliţia Română şi publicat pe site-ul instituţiei publice.
16:00
Dosarele Epstein arată că Bill Clinton este menţionat frecvent, în timp ce Donald Trump aproape deloc # Bursa
Bill Clinton este menţionat frecvent în mii de documente masiv redactate publicate vineri de Departamentul de Justiţie al Statelor Unite privind finanţistul decedat Jeffrey Epstein, în timp ce actualul preşedinte Donald Trump apare foarte rar, conform Reuters.
15:50
Cerem 2,62 miliarde de euro- a patra tranşă din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), o cerere pe care Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a depus-o vineri la Comisia Europeană, dupa cum a declarat Dragos Pîslaru, conform Europa Liberă România.
15:20
Ciprian Ciucu: and #8222;Este o mică minune faptul că domnul Nicuşor Dan a reuşit să ţină această primărie pe linia de plutire and #8221; # Bursa
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă, în prima conferinţă de presă susţinută după instalarea în funcţie, că situaţia financiară a Primăriei Municipiului Bucureşti este una foarte dificilă, el susţinând că este and #8222;o mică minune and #8221; faptul că fostul edil Nicuşor Dan and #8222;a reuşit să ţină această primărie pe linia de plutire and #8221;, conform news.ro.
Acum 8 ore
14:50
Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a confirmat sâmbătă că se află în drum spre Miami, unde are programată o întâlnire cu reprezentanţi ai Casei Albe privind planul de pace pentru Ucraina, informează EFE.
14:50
Ţara noastră cere Uniunii Europene a patra tranşă de bani din PNRR, în valoare de 2,6 miliarde de euro # Bursa
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a depus vineri, 19 decembrie, la Comisia Europeană a patra cerere de plată din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a anunţat ministrul de resort, Dragoş Pîslaru, conform Europa Liberă România.
14:20
14:00
Nicuşor Dan: and #8222;Am primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din Justiţie and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale and #8222;relevante and #8221; despre problemele din Justiţie, iar consultările de luni de la Cotroceni vor avea loc în mai multe runde de discuţii - atât cu grupuri de magistraţi care doresc să participe împreună, cât şi individual, conform Agerpres.
13:50
13:40
13:30
Un emisar al Chinei a vizitat Cambodgia pentru a calma confruntările de la graniţa cu Thailanda # Bursa
Trimisul special al Chinei pentru afaceri asiatice a efectuat în această săptămână o vizită la Phnom Penh, în încercarea de a convinge Cambodgia şi Thailanda să detensioneze luptele violente de la graniţa comună, a anunţat sâmbătă Ministerul de Externe al Cambodgiei, citat de Reuters.
Acum 12 ore
12:40
Experienţa de a explora universul jocurilor de noroc în varianta lor demonstrativă a devenit o practică tot mai răspândită în rândul pasionaţilor de divertisment digital.
12:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, a stabilit oficial obiectivul de a trimite din nou oameni pe Lună până în 2028 şi de a apăra spaţiul cosmic de ameninţări militare, printr-un ordin executiv amplu emis joi, prima mare iniţiativă de politică spaţială din al doilea său mandat, relatează Reuters.
12:30
Elon Musk, deja cel mai bogat om de pe planetă, a obţinut vineri un nou câştig enorm, după ce Curtea Supremă din Delaware a revenit asupra deciziei care l-a privat de pachetului său de remunerare de 55 miliarde de dolari, acordat de Tesla în 2018 ca stimulent pentru directorul său general, pentru a conduce producătorul auto către noi rezultate record, transmite AP.
12:20
Ministerul Mediului intensifică controalele la cei care exploatează agregate minerale din albiile cursurilor de apă # Bursa
Controalele la societăţile comerciale care exploatează agregate minerale din albiile cursurilor de apă s-au intensificat substanţial, în urma măsurile analizate şi impuse împreună cu Administraţia Naţională 'Apele Române' (ANAR), informează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, într-un comunicat de presă transmis, sâmbătă, AGERPRES.
12:00
Cuba a denunţat un număr and #8222;fără precedent and #8221; de refuzuri de vize din partea SUA pentru sportivii săi # Bursa
Cuba a denunţat vineri un număr and #8222;fără precedent and #39; de refuzuri de vize din partea ambasadei Statelor Unite pentru sportivi, arbitri şi responsabili sportivi de pe insulă în 2025, informează AFP.
11:20
Ucraina a anunţat că dronele sale au lovit o platformă de foraj rusă aparţinând Lukoil în Marea Caspică şi o navă de patrulare militară din apropierea unei platforme, pe măsură ce Kievul îşi intensifică atacurile asupra infrastructurii petroliere a Moscovei, informează Reuters.
10:20
Vicepremierul Marian Neacşu va coordona Grupul de lucru pentru îmbunătăţirea conectivităţii transfrontaliere, care are ca obiectiv elaborarea unui proiect de memorandum privind negocierea extinderii conexiunii transfrontaliere între sistemele electroenergetice naţionale ale României, Austriei şi Ungariei, în scopul echilibrării deficitelor temporare de energie, relatează Agerpres.
10:10
Consiliul UE susţine introducerea euro digital cu funcţionalitate atât online, cât şi offline # Bursa
Consiliul Uniunii Europene a aprobat vineri poziţia sa de negociere privind euro digital, susţinând un model care include atât utilizarea online, cât şi offline a monedei digitale, diferit de propunerile anterioare ale Parlamentului European, care puneau accent exclusiv pe funcţionarea offline, relatează Reuters.
09:40
Bursele europene au închis în creştere vineri, indicele de referinţă al regiunii atingând un nou record, pe fondul reacţiilor investitorilor la o serie amplă de decizii ale băncilor centrale, transmite CNBC.
09:30
Liderii din Asia Centrală şi Japonia îşi consolidează relaţiile în domeniile mineralelor critice şi comerţului # Bursa
Liderii Japoniei şi ai celor cinci ţări din Asia Centrală au convenit sâmbătă, la Tokio, să îşi consolideze cooperarea în domenii precum mineralele critice şi lanţurile de distribuţie, stabilind totodată un obiectiv de investiţii de 16,23 miliarde de euro pentru următorii cinci ani, informează EFE.
09:20
ONU a condamnat vineri Washingtonul pentru intensificarea 'represaliilor' împotriva instituţiilor internaţionale, după ce administraţia Trump a impus sancţiuni ce vizează alţi doi judecători ai Curţii Penale Internaţionale (CPI) implicaţi în anchete privind Israelul, notează AFP.
09:10
Armata americană a lansat vineri o operaţiune în Siria pentru a 'elimina luptătorii grupării Stat Islamic, infrastructuri şi depozite de arme', a anunţat pe X şeful Pentagonului, Pete Hegseth, citat de AFP.
09:10
Un atac lansat de Rusia cu o rachetă balistică a făcut şapte morţi şi 15 răniţi în regiunea ucraineană Odesa, la Marea Neagră, a anunţat vineri guvernatorul local, adăugând că atacul a vizat infrastructurile portuare, notează AFP.
Acum 24 ore
22:20
Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcţia de ambasador al SUA la Bucureşti, a anunţat vineri misiunea diplomatică americană din ţara noastră, potrivit Digi24.
21:50
Armata germană (Bundeswehr) a comandat 200 vehicule de luptă blindate pentru infanterie de tip Puma de la consorţiul format din KNDS şi Rheinmetall, se arată într-un articol publicat astăzi de Tagesschau, site-ul de ştiri al televiziunii ARD. Potrivit sursei citate, contractual încheiat are o valoare totală de aproximativ 4,2 miliarde euro şi primele vehicule Puma urmează să fie livrate la jumătatea anului 2028, marcând o etapă importantă în consolidarea capacităţilor militare terestre ale Bundeswehr.
21:30
Preşedintele Nicuşor Dan ar urma să se întâlnească cu omologul său american, Donald Trump, în prima parte a anului 2026, potrivit declaraţiei ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, în cadrul unei emisiuni la postul tv Antena 3.
21:30
Donald Trump, mai bogat cu 500 milioane dolari după anunţarea unei afaceri în domeniul nuclear # Bursa
Explozie bursieră la Wall Street, care l-a făcut pe preşedintele american Donald Trump mai bogat cu 500 milioane dolari, după ce a anunţat că firma pe care a înfiinţat-o tocmai a încheiat o afacere în domeniul energiei nucleare, se arată într-o analiză publicată de site-ul de ştiri Tagesschau, ce aparţine televiziunii germane ARD.
Ieri
21:00
Decizia Germaniei de a livra Ucrainei rachete AIM-9 Sidewinder marchează un moment cu greutate strategică majoră în războiul declanşat de Rusia, fiind percepută ca un semnal politic şi militar puternic venit din partea cancelarului german, Friedrich Merz, care a ales să ofere Kievului o armă cu adevărat semnificativă, se arată într0un articol publicat de site-ul francez TF1info.
20:50
Delegaţiile ucraineană şi europeană vor începe mâine în SUA, cu reprezentanţii Administraţiei Trump o nouă rundă de and #8222;consultări and #8221; privind planul Washingtonului de a pune capăt războiului declanşat de Rusia în Ucraina, a anunţat, potrivit site-ului francez TF1info, Roustem Oumerov, ministrul ucrainean al Apărării.
20:40
Franţa a devenit în 2024 al doilea stat din lume ca număr de cazuri pozitive de dopaj, potrivit raportului anual publicat pe 16 decembrie de Agenţia Mondială Antidoping (AMA), o poziţie care ridică semne de întrebare la prima vedere, dar care, analizată în profunzime, spune mai degrabă povestea unui sistem de control extrem de activ şi agresiv decât a unui sport mai and #8222;murdar and #8221;, se arată într-un articol publicat de site-ul francez TF1info.
20:30
Papa Leon al XIV-lea l-a numit pe episcopul Richard Moth în funcţia de arhiepiscop de Westminster, liderul Bisericii Catolice din Londra, informează Reuters.
20:10
Banca Centrală a Rusiei a redus, astăzi, rata dobânzii de referinţă cu 50 de puncte de bază, până la 16%, în conformitate cu aşteptările analiştilor, pe fondul încetinirii inflaţiei şi al dificultăţilor în ceea ce priveşte creşterea economică survenite pe fondul acţiunilor militare din Ucraina, informează Reuters, conform Hotnews.
20:00
O dronă a fost găsită astăzi prăbuşită în nord-vestul Turciei, după cum a relatat presa locală, conform Hotnews, care citează AFP. Evenimentul s-a petrecut la patru zile după ce a fost doborâtă o dronă ce intrase în spaţiul aerian turc, potrivit surselor de presă.
