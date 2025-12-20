Industria apărării din Rusia, ţinta unei campanii de spionaj cibernetic cu documente AI

18:00

Produsele electrice şi electrocasnice comercializate în ţara noastră ar putea avea, pe lângă eticheta energetică, o etichetă standardizată care să indice clar cât de uşor pot fi reparate, conform unui comunicat de presă, citat de TechRider. O iniţiativă legislativă depusă de parlamentari ai USR, propune introducerea unu and #8222;indice de reparabilitate and #8221;, conceput după modelul etichetei energetice, astfel încât informaţia să fie uşor de identificat, comparat şi înţeles de consumatori, potrivit sursei.