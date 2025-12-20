Putin aspiră la controlul Ucrainei și teritoriilor europene istorice

13:40

Un pilot al companiei MagniCharters s-a încuiat în cabina unui avion pregătit pentru zborul către Cancún, după ce a fost informat că a fost concediat. Întreaga situație a dus la suspendarea zborului și evacuarea pasagerilor. Autoritățile investighează incidentul, iar pilotul riscă acuzații penale pentru tentativă de deturnare. Un pilot al companiei MagniCharters s-a blocat în … Articolul Pilot blocat în cabină înainte de decolare: Ce l-a supărat pe avionul cu pasageri apare prima dată în Main News.