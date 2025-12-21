ChatGPT a ajuns la trei miliarde de dolari din plăţile utilizatorilor

12:30

Elon Musk, deja cel mai bogat om de pe planetă, a obţinut vineri un nou câştig enorm, după ce Curtea Supremă din Delaware a revenit asupra deciziei care l-a privat de pachetului său de remunerare de 55 miliarde de dolari, acordat de Tesla în 2018 ca stimulent pentru directorul său general, pentru a conduce producătorul auto către noi rezultate record, transmite AP.