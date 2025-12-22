Scenarii de coșmar privind o nouă eră a războiului. Avertizarea unui profesor asupra unor arme care șterg amintirile soldaților și abilitățile de luptă
Adevarul.ro, 22 decembrie 2025 02:45
Dezlănțuirea unor arme cu acțiune asupra creierului, capabile să șteargă amintirile și să incapaciteze trupele, reprezintă o viziune de coșmar, dar nu mai de neconceput în războiul din viitor, avertizează un neurocercetător, relatează The Sun.
• • •
Acum 30 minute
02:45
Dezlănțuirea unor arme cu acțiune asupra creierului, capabile să șteargă amintirile și să incapaciteze trupele, reprezintă o viziune de coșmar, dar nu mai de neconceput în războiul din viitor, avertizează un neurocercetător, relatează The Sun.
Acum 2 ore
01:15
Gabriella Bondoc, medic primar psihiatru, la Interviurile Adevărul: De la suferința emoțională la dezvoltare personală, fără rețete miraculoase # Adevarul.ro
La Interviurile Adevărul, Gabriela Bondoc, medic primar psihiatru și psihoterapeut, fondator al Clinicii HOPE și autor la Editura For You, a vorbit despre cum pot oamenii să facă față presiunilor emoționale din perioada sărbătorilor, despre importanța recunoașterii simptomelor.
Acum 4 ore
00:15
22 decembrie 1989, ziua în care a avut loc fuga lui Ceaușescu. Momentul a pus capăt regimului comunist în România # Adevarul.ro
22 decembrie 1989 a marcat prăbușirea regimului Ceaușescu, după o săptămână de proteste reprimate violent. Fuga dictatorului cu elicopterul a deschis drumul schimbării politice și a sfârșit oficial dictatura comunistă din România.
00:15
Povestea primei nave românești care a înconjurat Pământul, străbătând trei oceane și șapte mări # Adevarul.ro
Acum 62 de ani, cargo-ul „București” era prima navă românească care reușea să facă ocolul Pământului pe calea apelor. Această aventură, în premieră, a marinei românești a durat 134 de zile. Celebra navă care a reușit această performanță a ajuns la fier vechi.
21 decembrie 2025
23:15
5.700 de cazuri de gripă au fost înregistrate în România săptămâna trecută. Adică cu 88% mai multe decât în săptămâna anterioară. Medicul Octavian Jurma spune că în sezoanele precedente s-a ajuns la această cifră abia în vârf, nicidecum înainte de Sărbători.
Acum 6 ore
22:15
Lorina, astrologul Click!, a pregătit previziunile complete pentru ziua de luni, 22 decembrie, pentru fiecare dintre cele 12 semne zodiacale, astfel încât fiecare să ştie la ce să fie atent.
22:15
Ciprian Ciucu, după discuții cu premierul Ilie Bolojan și ministrul de Finanțe: Soluții de urgență pentru Termoenergetica și STB # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu a semnalat duminică, la Guvern, situația financiară „extrem de gravă” a primăriei municipiului București. De asemenea, a discutat cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, măsuri urgente pentru salvarea Termoenergetica.
22:00
Incident șocant la bordul unui avion. O familie, acuzată că a îmbarcat cadavrul bunicii de 89 de ani. „Este în regulă, este doar obosită” # Adevarul.ro
Un zbor EasyJet a fost oprit înainte de decolare după ce o pasageră în vârstă de 89 de ani a fost găsită moartă la bord, iar familia acesteia este acuzată că a încercat să o transporte astfel, pretextând că doarme.
21:45
Ce se ascunde în spatele discursului lui Putin. Radu Carp: „Războiul se va intensifica și va fi și mai aproape de granițele României” # Adevarul.ro
Vladimir Putin a reafirmat intențiile beligerante ale Federației Ruse spulberând astfel speranțele occidentale privind un eventual acord de încetare a focului în Ucraina.
21:45
Cozonacul Babka, desertul european cu umplutură de ciocolată și fără frământare. Rețeta dezvăluită de Jamila: „Răsfățul suprem pentru sărbători” # Adevarul.ro
Cozonacul rămâne, fără îndoială, vedeta sărbătorilor de iarnă, iar Jamila Cuisine propune o variantă diferită de tradiționalul desert românesc. „Este o rețetă minunată, plină de umplutură delicioasă și mi se pare chiar mai ușor de făcut decât cel cu care suntem obișnuiți”, a spus aceasta.
21:15
Atac cibernetic la Apele Române. Hackerii cer răscumpărare după ce au blocat circa 1.000 de servere, baze de date şi aplicaţii # Adevarul.ro
Administrația Naționale Apele Române a fost ţinta unui atac cibernetic de tip ransomware care a vizat infrastructura IT a majorității administrațiilor bazinale din țară.
21:15
Ouăle, alimentul care protejează inima și creierul. Medic endocrinolog: „Consumul zilnic este sigur și benefic” # Adevarul.ro
Ouăle, adesea criticate pentru conținutul de colesterol, sunt un aliment sigur și nutritiv. Medicii recomandă să fie consumate zilnic, pentru susținerea inimii, creierului și sănătății ochilor.
Acum 8 ore
21:00
Un veterinar, a doborât recordurile după ce a obținut un măr uriaș de aproape 1,3 kilograme.
20:45
CSM reacționează după declarațiile lui Nicușor Dan: „Referendumul propus de președinte nu se aplică niciunei profesii, cu atât mai mult judecătorilor” # Adevarul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacționat duminică, la declarațiile formulate de președintele României, Nicușor Dan, precizând că referendumul propus nu poate viza judecătorii și că respectarea separației puterilor în stat rămâne o prioritate constituțională.
20:30
„România - stat de drept sau nu?” Mesajul dur al unui membru CSM după anunţul lui Nicuşor Dan privind organizarea unui referendum în justiţie # Adevarul.ro
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, califică demersul preşedintelui Nicuşor Dan de a organiza un referendum în Justiţie drept inadmisibil într-un stat democratic.
20:00
Viktor Orban, declarație surprinzătoare: „Să nu existe nicio îndoială. Prăbușirea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria” # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminică, într-un discurs susținut la Szeged, că un eventual colaps al Ucrainei ar avea consecințe grave pentru Ungaria, subliniind că Budapesta are interesul să prevină un asemenea scenariu.
20:00
Uber, obligată de Curtea de Apel București să plătească drepturi de autor pentru muzica difuzată în mașini # Adevarul.ro
Curtea de Apel București a decis că Uber trebuie să plătească drepturi de autor pentru muzica difuzată în autoturismele care efectuează curse prin intermediul platformei sale în România.
19:45
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „E șocant, nu știu ce-i viața asta” # Adevarul.ro
Cântăreața Lidia Buble s-a declarat profund marcată de moartea fotoreporterului Mălina Guler, în vârstă de 27 de ani. Artista a spus că este „în stare de șoc” după aflarea veștii tragice.
19:45
Vremea se schimbă chiar înainte de Crăciun, iar iarna își face simțită prezența în cea mai mare parte din România, potrivit prognozei actualizate transmise de ANM.
19:15
AUR cere sesizarea CCR privind conflictul dintre Nicușor Dan și puterea judecătorească: „Își permite să ordone instituțiilor-cheie ce să facă” # Adevarul.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a transmis duminică, printr-un comunicat de presă, că solicită instituțiilor abilitate sesizarea Curții Constituționale a României (CCR) privind un conflict juridic de natură constituțională între Președintele României, Nicușor Dan, și puterea judecătorească.
Acum 12 ore
19:00
Farul a pierdut astăzi, la Cluj, și ia apă în Superliga de fotbal.
18:45
Trei sferturi dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită | SONDAJ # Adevarul.ro
Potrivit unui sondaj CURS, trei sferturi dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.
18:45
Fost inginer român, beat și fără adăpost, arestat în Italia: a încercat să incendieze o biserică și a atacat carabinierii # Adevarul.ro
Un fost inginer român, în vârstă de 41 de ani, a fost arestat în nordul Italiei, în provincia Bergamo, după ce a intrat beat într-o biserică și a încercat să dea foc altarului.
18:30
Un grup de parlamentari anunță că va depune o cerere de suspendare a președintelui Nicușor Dan. „A depășit limitele rolului său de mediator” # Adevarul.ro
Un grup de senatori și deputați intenționează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan, acuzându-l de „atacuri asupra independenței justiției”.
18:30
Coloană de 11 km pe A1, la intrarea în țară prin Vama Nădlac. Poliția recomandă rute alternative # Adevarul.ro
Traficul rutier pe autostrada A1, în zona nodului rutier Margina (km 426), se desfășoară cu dificultate, duminică, din cauza aglomerației pe sensul Nădlac – București. Potrivit Poliției Timiș, coloana de vehicule se întinde pe aproximativ 11 kilometri.
18:15
Arabia Saudită a înregistrat, pentru al doilea an consecutiv, cel mai mare număr anual de execuții, provocând reacții dure din partea organizațiilor internaționale pentru drepturile omului.
18:00
Președintele Expert Forum, despre referendumul propus de Nicușor Dan pentru magistrați: „Catastrofală idee” # Adevarul.ro
Sorin Ioniță, președintele Expert Forum, a declarat duminică, 21 decembrie, că rezultatul referendumului dedicat magistraților, propus de președintele Nicușor Dan, va fi „90% pro‑CSM”.
17:45
Din 2026, facturile la gaze naturale cresc: tarife mai mari cu până la 35%. Ce spun experții # Adevarul.ro
Consumatorii de gaze naturale trebuie să se pregătească pentru facturi mai mari de la 1 aprilie 2026, când expiră actuala schemă de plafonare.
17:30
Documente din ancheta FBI asupra lui Epstein conțin detalii sordide despre instrucțiunile acestuia pentru furnizorii de minore # Adevarul.ro
Note de anchetă ce descriu în detaliu preferințele lui Jeffrey Epstein pentru minore de anumite naționalități se numără printre documentele publicate vineri de Departamentul de Justiție, relatează The Guardian.
17:30
Administraţia Prezidenţială a publicat sinteza observaţiilor transmise de magistraţi. Ce semnalează aceștia # Adevarul.ro
Potrivit documentului, președintele Nicușor Dan a primit 320 de emailuri, peste 135 provenind de la mai mult de 250 de magistraţi.
17:00
Dennis Man, înjurat de un coleg, după o evoluție slabă. Românul are viață grea la PSV Eindhoven # Adevarul.ro
Dennis Man alternează evoluțiile bune cu dezamăgirile la PSV Eindhoven.
17:00
Fost membru al CSM, derapaj după referendumul anunțat de Nicușor Dan: „E nebunia unui dictatoraş de operetă care şi-a uitat pastilele” # Adevarul.ro
Avocatul Adrian Toni Neacşu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a precizat duminică, 21 decembrie, că președintele Nicușor Dan nu poate face referendum în Justiţie şi nu poate demite CSM.
17:00
Un incident violent a avut loc, sâmbătă, 21 decembrie 2025, în Piața Flavia din Timișoara, implicând un jandarm și mai mulți comercianți. Evenimentul a fost filmat, imaginile fiind publicate online, iar comercianții au acuzat că jandarmul ar fi folosit violență fără motiv.
16:45
Un zbor low-cost de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București către Londra Luton, a decolat cu doar șapte pasageri la bord, o situație extrem de rară pe una dintre cele mai aglomerate rute aeriene dintre România și Marea Britanie.
16:00
Situațiile ciudate care au apărut după ce Nicușor Dan i-a invitat pe magistraţi la discuţii. „Nu vorbim de rețele de trafic de persoane, vorbim de a treia putere în stat” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat duminică, 21 decembrie, că foarte puțini magistrați și-au exprimat intenția de a participa la discuțiile programate luni, la Cotroceni, invocând mesaje de intimidare și teama de posibile repercusiuni.
15:45
Directorul Serviciului Național de Informații al SUA neagă relatările despre intențiile lui Putin de a ocupa întreaga Ucraină și părți din Europa # Adevarul.ro
Directorul Serviciului Național de Informații al SUA, Tulsi Gabbard, a calificat drept „ minciună și propagandă” o relatare Reuters citând surse informate cu evaluările serviciilor de informații americane potrivit cărora liderul rus Vladimir Putin intenționează să cucerească toată Ucraina.
15:30
Ciprian Ciucu se întâlnește cu premierul și ministrul Finanțelor pentru a discuta situația financiară a Capitalei # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, va avea duminică, la ora 16:00, o întâlnire la Guvern cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe tema situației financiare a Primăriei Municipiului București, informează PMB.
15:30
Nicușor Dan anunță un referendum în cadrul Corpului Magistraților cu o singură întrebar. „Cred că situația în care suntem este gravă” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, 21 decembrie, că va iniția un referendum dedicat magistraților, în care vor avea de răspuns la o singură întrebare.
15:15
Într-o eră a crizelor, 2026 aduce riscul unei „dictaturi tehnocratice soft”-legi perfecte dar inumane. România trebuie să evite alienarea socială. Viitorul e dialogul autentic și guvernanța participativă într-o lume a puterii distribuite prin îmbinarea inteligenței artificiale cu înțelepciunea umană
15:15
Trei bărbați, trimiși în judecată după ce tacâmuri de argint de zeci de mii de euro au fost furate de la Palatul Élysée # Adevarul.ro
Trei bărbați vor fi judecați anul viitor, după ce un angajat la reședința oficială a președintelui Franței, a fost arestat în această săptămână pentru furtul unor piese de argintărie și veselă în valoare de zeci de mii de euro, a anunțat Parchetul din Paris.
15:00
Femeie de 38 de ani din Pitești, găsită moartă. Rudele spun că s-a înjunghiat singură de două ori # Adevarul.ro
O femeie de 38 de ani din Pitești a fost găsită moartă, cu două plăgi de înjunghiere. Ancheta preliminară arată că nu există alte semne de violență, iar circumstanțele decesului sunt investigate de poliție și procurori.
14:30
Liderul formațiunii politice Forța Dreptei, Ludovic Orban, a sugerat, într-un mesaj postat pe Facebook, că ar putea reveni în Partidul Național Liberal (PNL).
14:15
Gest emoționant la Botoșani. Un pompier a oferit o casă unei familii fără posibilități materiale, cu șapte copii # Adevarul.ro
Un pompier din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani a ajutat o familie cu șapte copii, aflată în pragul evacuării, după ce proprietarul locuinței în care stăteau cu chirie le-a cerut să plece.
Acum 24 ore
14:00
Rapperul american Wiz Khalifa, pe lista condamnaților de lux căutați de Poliția Română # Adevarul.ro
Rapperul american Wiz Khalifa este cea mai nouă persoană pe lista condamnaților de lux dați în urmărire de Poliția Română, fiind căutat la nivel internațional.
14:00
Zelenski îl înlocuiește pe şeful Comandamentului Aerian Sudic după atacurile ruse asupra Odesei # Adevarul.ro
Kievul intenţionează să-l înlocuiască pe şeful Comandamentului Aerian Sudic, Dmitro Karpenko, în urma atacurilor ruseşti intensificate asupra regiunii Odesa, a anunțat preşedintele Volodimir Zelenski.
14:00
Cercetătorii au calculat câți pași trebuie să faci ca să arzi caloriile din mâncarea și băuturile populare de Crăciun # Adevarul.ro
Experții au dezvăluit câți pași sunt necesari pentru a arde caloriile din alimentele și băuturile populare de Crăciun, iar veștile par să fie bune pentru iubitorii de șampanie și cidru.
14:00
Putin l-ar fi preferat pe Steve Witkoff drept interlocutor al SUA în negocierile cu Rusia # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin ar fi avut un rol indirect în alegerea lui Steve Witkoff ca principal interlocutor al administrației Trump în dialogul cu Moscova, folosindu-se de relațiile sale cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, potrivit unei analize publicate de The Wall Street Journal.
13:30
Kremlinul, precizări despre posibile discuții trilaterale SUA-Rusia-Ucraina. Moscova răspunde ofertei lui Macron la dialog # Adevarul.ro
Kremlinul a comentat dimunică o posibilă întâlnire între emisarii americani, ucraineni şi ruşi în vederea unor discuții de pace într-un format trilateral, relatează AFP. Negocierile SUA-Rusia au început vineri în Statele Unite și continuă duminică.
13:15
Trupe ruse au trecut graniţa în Sumî şi au capturat zeci de civili ucraineni, spun surse militare # Adevarul.ro
Forţele ruse au traversat graniţa cu Ucraina în regiunea de nord-est Sumî şi au transportat aproximativ 50 de locuitori ai unui sat ucrainean de frontieră pe teritoriul Rusiei, au informat duminică mai multe surse militare, scrie Reuters.
13:00
Dronă de mari dimensiuni, găsită prăbuşită într-o pădure din Argeş. Aparatul are ataşată o paraşută # Adevarul.ro
Un bărbat aflat duminică la vânătoare a descoperit o dronă prăbuşită între copaci, în zona comunei Lereşti, din judeţul Argeş. Poliţia a sesizat instituţiile competente, care verifică provenienţa aparatului şi circumstanţele în care a ajuns acolo.
