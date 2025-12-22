Președintele Nicușor Dan îi va primi la Cotroceni pe magistrații care să discute deschis despre corupția din sistemul judiciar

09:10

Prim-ministrul ungur Viktor Orbán a declarat că nu este singurul candidat posibil al partidului de guvernământ Fidesz pentru funcția de premier la alegerile parlamentare de anul viitor, dar a subliniat că el singur posedă calitățile necesare pentru a continua să conducă țara. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu cetățenii în orașul Szeged, […]