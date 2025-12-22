Președintele Nicușor Dan îi va primi la Cotroceni pe magistrații care să discute deschis despre corupția din sistemul judiciar
Aktual24, 22 decembrie 2025 07:50
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că luni, 22 decembrie 2025, va organiza la Palatul Cotroceni o discuţie publică cu magistraţii care doresc să expună deschis problemele din sistemul judiciar. Decizia vine după ce şeful statului a primit sute de pagini de sesizări de la judecători şi procurori, care reclamă abuzuri, promovări pe criterii de obedienţă […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 10 minute
08:10
Or fi dat și tezaurul nostru? China a cumpărat doar în noiembrie 2025 aur rusesc în valoare de aproape un miliard de dolari # Aktual24
China a stabilit un nou record în importurile de aur din Rusia, achiziționând în noiembrie 2025 metal prețios în valoare de 961 milioane dolari, cea mai mare tranzacție bilaterală din istoria comerțului cu aur între cele două țări. Datele oficiale ale vămii chineze, publicate pe 20 decembrie 2025 și analizate de agenția rusă RIA Novosti, […]
Acum 30 minute
07:50
Președintele Nicușor Dan îi va primi la Cotroceni pe magistrații care să discute deschis despre corupția din sistemul judiciar # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că luni, 22 decembrie 2025, va organiza la Palatul Cotroceni o discuţie publică cu magistraţii care doresc să expună deschis problemele din sistemul judiciar. Decizia vine după ce şeful statului a primit sute de pagini de sesizări de la judecători şi procurori, care reclamă abuzuri, promovări pe criterii de obedienţă […]
Acum o oră
07:20
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează: „Următorul atac asupra Ucrainei va fi fatal pentru Putin” # Aktual24
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a descris situația actuală din Europa ca fiind cea mai periculoasă de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, avertizând că un nou atac al Rusiei asupra Ucrainei ar fi „fatal” pentru Vladimir Putin. Într-un interviu acordat publicației germane Bild, Rutte a subliniat obiectivul aliaților: să asigure că, după […]
Acum 2 ore
07:10
Fotografia cu Donald Trump din dosarele Epstein care fusese eliminată, a fost republicată de Departamentul de Justiție în urma criticilor masive # Aktual24
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a publicat, pe 19 decembrie 2025, un lot masiv de documente și fotografii din investigațiile legate de Jeffrey Epstein, conform Epstein Files Transparency Act. Printre acestea s-a numărat o imagine (fișierul 468) care arată un sertar deschis al unui birou din locuința lui Epstein, plin cu fotografii tipărite, transmite […]
Acum 8 ore
00:20
AUR, indignat de referendum: ”Preşedintele Nicuşor Dan nu ţine cont de Constituţie, de legi şi alege să intervină brutal în sistemul de justiţie din România” # Aktual24
AUR solicită preşedinţilor celor două Camere, premierului şi preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii să sesizeze CCR pe tema încălcării principiului separaţiei puterilor în stat de către preşedintele Nicuşor Dan în urma anunţului privind organizarea unui referendum în Justiţie. Potrivit AUR, conflictul este unul direct şi cât se poate de evident între preşedintele României şi puterea […]
00:20
Administrația Prezidențială a publicat, duminică, sinteza sesizărilor transmise președintelui României, Nicușor Dan, de către magistrați și alți actori din sistemul judiciar, document care relevă presiuni, amenințări și un climat de teamă în interiorul justiției. Potrivit sintezei, sunt prezentate „observații de o gravitate ridicată care, în forma actuală și pentru scopul prezentului raport, este necesar să […]
Acum 12 ore
00:10
Referendumul cerut de președinte provoacă furie în cadrul CSM: ”Declarații absolut inacceptabile în orice stat democratic” # Aktual24
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a precizat, duminică seara, într-un comunicat de presă, că referendumul propus de președintele României, Nicușor Dan, nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii și a subliniat că CSM nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești. „Secția pentru […]
21 decembrie 2025
22:50
Pe măsură ce tehnologia evoluează și granițele dintre lumea fizică și cea virtuală devin tot mai difuze, marketingul se află într-o transformare radicală. Metaversul, un spațiu digital tridimensional, imersiv și interconectat, oferă brandurilor oportunități fără precedent de a interacționa cu publicul lor într-un mod captivant, personalizat și memorabil. Acest univers digital nu este doar un […]
22:10
Rusia iar și-a trecut granița, încearcă să invadeze o nouă zonă din Ucraina: ”Apărătorii ucraineni fac eforturi pentru a respinge ocupanţii” # Aktual24
Armata ucraineană a anunţat duminică că face eforturi să respingă o tentativă a pătrundere a trupelor ruse într-o zonă frontalieră din regiunea Sumî, de unde Kievul acuză Moscova că a deportat ilegal civili în Rusia, relatează AFP, citată de Agepres. „Sunt în curs lupte în satul Grabovske”, au afirmat forţele ucrainene într-un mesaj pe Telegram, […]
21:40
Iranul, gata să se amestece dacă SUA atacă Venezuela: ”Cooperare în toate domeniile cu Venezuela” # Aktual24
Autorităţile de la Caracas au anunţat sâmbătă că Iranul le-a propus cooperarea sa „în toate domeniile” pentru a lupta împotriva „pirateriei şi terorismului internaţional” al SUA, după confiscarea de către Washington a unui al doilea petrolier în largul Venezuelei, relatează AFP, citată de Agerpres. Teheranul nu a menţionat totuşi nicio măsură concretă într-o relatare a […]
21:10
Banca centrală germană (Bundesbank) a anunțat că se așteaptă la o revenire economică treptată în Germania, anul viitor, determinată de creșterea investițiilor publice, creșterea salariilor și creșterea exporturilor. „După mai mulți ani de contracție, Bundesbank se așteaptă ca economia să își revină treptat”, a precizat Bundesbank într-un comunicat, relatează Financial Times. Între timp, banca centrală […]
20:40
Președintele afacerist. Intrarea în afaceri cu energie nucleară îl îmbogățește pe Trump cu 500 de milioane de dolari # Aktual24
Trump intră în afacerile cu energia nucleară cu compania sa. Aceasta îi mărește averea cu 500 de milioane de dolari – și estompează și mai mult granița dintre îndatoririle sale oficiale și interesele personale. Criticii îl acuză adesea pe Donald Trump că își amestecă interesele financiare de om de afaceri cu îndatoririle sale de președinte […]
20:20
Internetul este invadat de timbre emise între anii 1940-1941 în perioada Statului Național Legionar din România. Cele trei emisiuni filatelice, cărora li s-au adăugat trei timbre separate, au fost inițiativa lui Traian Popescu, vicepreședintele Asociației Filatelice Române de atunci, aflăm de pe site-ul timbreanticomuniste.wordpress.com. Ele aveau menirea de a glorifica statul legionar sau de a […]
20:00
Președintele Nicușor Dan părea că este mai degrabă lipsit de soluții pentru problema capturării justiției de către grupul din jurul Liei Savonea. Cu toate astea, el pare să fi scos o soluție din pălărie în stilul lui Traian Băsescu de pe vremuri. Șeful statului a anunțat inițierea unui referendum în rândul magistraților referitoare la susținerea […]
19:40
Realitatea virtuală în tratamentul durerii: De la concept tehnologic la instrument terapeutic modern # Aktual24
Durerea reprezintă una dintre cele mai frecvente și complexe experiențe umane, fiind motivul principal pentru care pacienții solicită asistență medicală. De la durerea acută postoperatorie până la durerea cronică asociată bolilor oncologice, neurologice sau musculo-scheletale, impactul durerii asupra calității vieții este profund și multidimensional. În ultimele decenii, medicina a făcut progrese semnificative în controlul durerii […]
19:20
Franța se pregătește să ocupe golul lăsat de retragerea trupelor SUA din Europa: ”Dislocarea de avioane Rafale capabile să transporte armament nuclear în alte state europene” # Aktual24
Centrul de recrutare militară aflat vizavi de Turnul Eiffel, în arondismentul 7 al Parisului, în clădirea istorică a École Militaire, este marcat de o prezență intensă a materialelor de promovare ale forțelor armate. Potrivit unei analize publicate de Politico, acest spațiu a devenit un simbol al schimbării de mentalitate generate de actualul context geopolitic european. […]
Acum 24 ore
19:10
Statele Unite, Egiptul, Qatarul și Turcia au făcut progrese ieri în a doua fază a planului de pace pentru Gaza și s-au angajat la diverse măsuri de integrare regională, potrivit declaratului trimisului special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff. Witkoff a menționat că întâlnirea, care a avut loc la Miami, a examinat implementarea primei […]
19:10
Suspendarea lui Nicușor Dan. Extremiștii conduși de un fost PSD-ist anunță strângere de semnături în Parlament: ”S-a discutat deja cu AUR” # Aktual24
Senatorul Ninel Peia, din Grupul parlamentar PACE – Întâi România, a anunțat că un grup de parlamentari intenționează să inițieze procedura de suspendare a președintelui României, Nicușor Dan, pe care îl acuză de imixtiuni în funcționarea justiției, în urma anunțului șefului statului privind organizarea unui referendum în rândul magistraților. Peia a făcut parte din PSD, […]
18:40
Aproape 400 de persoane au fost arestate în Italia în timpul unei ample operațiuni antidrog # Aktual24
Poliția italiană a anunțat sâmbătă că a arestat 384 de persoane și a confiscat 1,4 tone de droguri într-o operațiune majoră împotriva traficului de droguri. Ofițerii de aplicare a legii au investigat 655 de persoane, inclusiv 39 de minori, și au confiscat 35 kg de cocaină și peste 40 de arme de foc, relatează Reuters. […]
18:10
Membri ai grupului de partizani ucraineni Atesh susțin că au sabotat un nod feroviar important de aprovizionare în apropiere de orașul rus Rostov-pe-Don, perturbând logistica rusă către teritoriile ocupate, potrivit unui mesaj publicat de grup pe 21 decembrie. Conform Atesh, operatori ai grupării au incendiat un punct feroviar din Bataisk, în regiunea rusă Rostov, pe […]
17:30
Putin anunță că este „gata de dialog” după ce Emmanuel Macron a declarat vineri dimineață la Bruxelles că „ar deveni din nou util să discutăm cu Vladimir Putin”. UPDATE Preşedinţia franceză a salutat declaraţia preşedintelui rus Vladimir Putin de duminică potrivit căreia este „pregătit” să se angajeze întră-un dialog cu omologul său Emmanuel Macron, adăugând […]
17:10
Elon Musk, și mai aproape de a deveni primul trilionar din istorie. A depășit pragul de 700 de miliarde de dolari # Aktual24
Elon Musk s-a apropiat și mai mult de poziția de a deveni primul trilionar din istorie, după ce o instanță i-a restabilit opțiunile pe acțiuni Tesla în valoare de trilioane. Conform indicelui miliardarilor Forbes, averea netă a directorului executiv al Tesla a urcat vineri la 749 de miliarde de dolari, făcându-l pe Musk prima persoană […]
16:40
Putin l-a ales efectiv pe Witkoff pentru poziția de negociator SUA cu Rusia, anunță Wall Street Journal # Aktual24
Folosindu-se de legăturile sale cu Prințul Moștenitor al Arabiei Saudite, Vladimir Putin l-a ales efectiv pe Steve Witkoff ca interlocutor preferat din cadrul administrației Trump. Potrivit surselor The Wall Street Journal, Putin era interesat în mod special să se întâlnească cu Witkoff. Invitația de a călători în Rusia a venit de la Kremlin, trimisă de […]
16:10
CTP, avertisment legat de referendumul lui Nicușor Dan: ”Nu este exclus ca caracatița Savonea să-i amenințe să nu se prezinte” # Aktual24
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu luadă inițitiava președintelui Dan de a declanșa un referendum printre magistrați, însă este sceptic ca Dan va reuși să determine demisia membrilor CSM dacă magistrații vor decide că aceștia nu îi reprezintă. ”E bine că președintele Dan s-a răzgândit și întâlnirea de mâine va fi publică, nu privată, „la secret”, cum […]
15:30
Reacția TV-urilor penale la decizia președintelui Dan de a iniția referendum: ”Puci anticonstituțional, cel mai grav atac împotriva justiției” # Aktual24
Postul Realitatea Plus, vârf de lance al campaniei de susținere a grupării Lia Savonea, a reacționat dur după anunțul președintelui legat de inițierea unui referendum în rândul magistraților privind modul în care CSM își îndeplinește misiunea. „Nicușor Dan intervine în justiție. Amenințări pentru Consiliul Superior al Magistraturii, în direct de la Palatul Cotroceni: Dacă CSM […]
14:30
Președintele Dan a găsit soluția la criza din justiție: ”În ianuarie voi iniția un referendum cu o singură întrebare” # Aktual24
Președintele Dan a anunțat, duminică, după ce a prezentat aspecte grave sesizate de magistrați că în luna ianuarie va iniția un referendum în rândul magistraților. ”Situația este gravă, prin urmare în ianuarie voi iniția un referendum în cadrul corpului magistraților, cu o singură întrebare: CSM acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup […]
14:10
Președintele, dezvăluiri grave despre magistrați: ”Sunt mesaje de intimidare/ Unii magistrați au propus unor colegi de-ai mei să îi ia din benzinării, ca să nu fie văzuți” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a susținut, duminică, o conferință de presă, el a făcut dezvăluiri grave. Principalele declarații: Trei chestiuni despre justiție. Ați fost extrem de puțini magistrați care și-au exprimat intenția să vină la discuții, față de cele o mie de persoane care au semnat scrisoarea. Sunt aproximativ 20 de magistrați individual și circa 20 […]
14:00
Un angajat al Palatului Élysée a fost arestat pentru furt de argintărie în valoare de mii de euro # Aktual24
Trei bărbați vor fi judecați anul viitor, după ce un responsabil cu argintăria angajat la reședința oficială a președintelui Franței a fost arestat săptămâna aceasta pentru furtul unor obiecte și seturi de masă în valoare de mii de euro, a anunțat Parchetul din Paris. Șeful administrației de la Palatul Élysée a raportat dispariția, pierderile estimate […]
13:50
Cabinetul israelian a aprobat construirea de 19 noi așezări evreiești în Cisiordania ocupată # Aktual24
Cabinetul israelian a aprobat, duminică, o propunere pentru 19 noi așezări în Cisiordania ocupată, a declarat Bezalel Smotrich, ministrul de Finanțe de extremă dreapta. Printre așezări se numără două care au fost evacuate anterior în timpul unui plan de dezangajare din 2005, potrivit ministrului, care a promovat o agendă de extindere a așezărilor în Cisiordania, […]
13:30
Prim-ministrul Australiei anunță o evaluare a serviciilor de informații după atacul de pe plaja Bondi # Aktual24
Premierul australian Anthony Albanese a anunțat o evaluare a poliției și a agențiilor naționale de informații după atacul de la Bondi Beach din Sydney. „Atrocitatea inspirată de ISIS de duminica trecută întărește mediul de securitate în rapidă schimbare din națiunea noastră. Agențiile noastre de securitate trebuie să fie în cea mai bună poziție pentru a […]
12:50
Nicușor Dan: ”Înfăptuirea dreptăţii este indispensabilă”. Vorbește despre ”manipulare, relativizarea răului şi la deformarea memoriei” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a depus, duminică, o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, din Piaţa Universităţii. „Înfăptuirea dreptăţii în ceea ce priveşte Revoluţia este indispensabilă consolidării democraţiei româneşti. Avem, în continuare, nevoie ca Justiţia să facă lumină în marile dosare ale trecutului recent. Fără decizii definitive, fără răspundere şi fără dreptatea morală […]
12:50
Purtătorul de cuvânt al lui Bill Clinton spune că fostul președinte este folosit ca țap ispășitor de Casa Albă în urma publicării dosarelor Epstein # Aktual24
Un purtător de cuvânt al lui Bill Clinton a acuzat, vineri seară, Casa Albă, că îl folosește drept țap ispășitor după ce fotografii cu fostul președinte american alături de agresorul sexual Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell, precum și cu o tânără femeie într-o piscină, au fost incluse în lotul publicat, scrie The Guardian. „Casa Albă […]
12:30
Guvernul a anunțat constituirea Grupului de Lucru pentru situația din justiție, ca urmare a dezvăluirilor publicației Recorder privind „capturarea” acestui sector de un grup restrâns condus de Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție. Este organismul consultativ la care trebuie să ne uităm în primul rând pentru că de acolo poate veni o […]
12:30
După aflarea sentinței în cazul de corupție, fost premier pakistanez Imran Khan cere proteste la nivel național # Aktual24
Fostul prim-ministru al Pakistanului, Imran Khan, și-a îndemnat susținătorii să se pregătească pentru proteste la nivel național și și-a anunțat intenția de a contesta la Înalta Curte din Islamabad condamnarea sa și a soției sale, Bushra Bibi, la 17 ani de închisoare în cazul de corupție Toshakhana-II, a relatat publicația Dawn citată de The Business […]
12:20
Confruntat cu cea mai gravă secetă din ultimul secol, Irakul pariază pe un controversat acord petrol-pentru-apă cu Turcia # Aktual24
Irakul, istoricul „ținut dintre două râuri”, se confruntă cu o criză care îi afectează identitatea, pe măsură ce Tigrul și Eufratul se micșorează dramatic pe fondul secetei severe și al creșterii numărului de baraje din amonte, contribuind la crearea celei mai grave penurii de apă din țară din ultimele decenii. Odată simboluri ale abundenței, cele […]
12:20
„Vă vom găsi și vă vom opri”. SUA, nouă operațiune contra ”narco-teroriștilor” din Venezuela # Aktual24
Garda de Coastă a SUA a confiscat, sâmbătă dimineața, al doilea petrolier cu legături în Venezuela, a anunțat pe rețeaua X secretara pentru Securitate Internă, Kristi Noem, în timp ce administrația își intensifică presiunile asupra statului sud-american pe tema traficului de droguri. „Statele Unite vor continua să urmărească mișcarea ilegală a petrolului aflat sub sancțiuni, […]
12:10
La un pas de catastrofă: Compania Space X a lui Elon Musk nu a anunțat explozia unei rachete, punând în pericol extrem sute de pasageri ai unor avioane comerciale # Aktual24
Un test al rachetei Starship de la SpaceX, din ianuarie 2025, s-a soldat cu o explozie spectaculoasă la mai puțin de zece minute după lansare, punând în pericol grav trei avioane comerciale care survolau Caraibe. Documente publicate recent de Administrația Federală pentru Aviație (FAA) și publicate în exclusivitate de Wall Street Journal dezvăluie amploarea riscurilor […]
11:50
Scrutin regional în Spania. Partidul aflat la guvernare testat pe fondul acuzațiilor de corupție și hărțuire sexuală # Aktual24
Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, se va confrunta cu un test crucial duminică, când alegătorii din regiunea Extremadura, din sud-vestul țării, își vor exprima votul în primele alegeri majore organizate de la o serie de acuzații de corupție și hărțuire sexuală care au cuprins cercul său apropiat, partidul și administrația sa. Extremadura, cândva un bastion al […]
11:40
Trump a mințit (din nou): Kremlinul neagă că președinții SUA și Rusiei vor discuta telefonic până la sfârșitul anului, cum se lăudase liderul de la Casa Albă # Aktual24
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pe 21 decembrie 2025 că programul președintelui rus Vladimir Putin nu include, deocamdată, nicio convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump până la sfârșitul anului. „Nu există o convorbire telefonică cu Trump în programul lui Putin până la sfârșitul anului”, a precizat Peskov, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor. […]
11:20
Polonia a reținut un bărbat acuzat că s-a oferit să spioneze pentru un serviciu de informații străin # Aktual24
Un bărbat în vârstă de 40 de ani din Polonia a fost reținut sub acuzația că s-a oferit să spioneze pentru un serviciu de informații străin și că a documentat transportul de echipamente militare în țară, pe fondul unei creșteri a tentativelor de sabotaj. Ministrul polonez care coordonează serviciile speciale, Tomasz Siemoniak, a declarat că […]
11:10
O planetă în formă de lămâie, descoperită de telescopul James Webb, sfidează toate explicațiile științifice # Aktual24
Telescopul spațial James Webb (JWST) al NASA a dezvăluit una dintre cele mai bizare exoplanete descoperite vreodată: PSR J2322–2650b, un gigant gazos de mărimea lui Jupiter, cu o formă alungită asemănătoare unei lămâi și o atmosferă complet neașteptată, dominată de heliu și carbon pur. Această descoperire, publicată recent în The Astrophysical Journal Letters și citată […]
11:00
Serviciul poștal danez va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, punând capăt unei tradiții vechi de peste 400 de ani. Anunțând decizia luată la începutul acestui an de a încheia livrarea scrisorilor, PostNord, companie formată în 2009 printr-o fuziune a serviciilor poștale suedeze și daneze, a declarat că va reduce 1.500 de locuri de muncă […]
10:40
Premierul israelian Benjamin Netanyahu pregătește discuții cu Donald Trump despre posibile noi atacuri asupra instalațiilor nucleare iraniene # Aktual24
Israelul este tot mai îngrijorat de eforturile Iranului de a reconstrui programele militare afectate de atacurile din 2025. Oficiali israelieni citați de NBC News au ajuns la concluzia că Tehranul repară în ritm alert facilitățile de îmbogățire a uraniului (distruse de bombardamente americane în iunie) și, mai ales, extinde producția de rachete balistice și sistemele […]
10:40
Africa de Sud: Cel puțin nouă persoane au murit și alte 10 au fost rănite într-un atac armat la un bar de lângă Johannesburg # Aktual24
Bărbați înarmați au ucis nouă persoane și au rănit alte 10 într-un atac comis într-o localitate de lângă Johannesburg, în cel de-al doilea atac armat în masă din Africa de Sud, în decembrie, a anunțat, duminică, poliția. Răniții au fost duși la spital. Motivul atacului de la Bekkersdal, aflat la 40 km sud-vest de Johannesburg, […]
10:30
Relaxare treptată: Arabia Saudită extinde discret accesul la singurul său magazin de băuturi alcoolice pentru rezidenții non-musulmani # Aktual24
Arabia Saudită a extins discret accesul la singurul său magazin care vinde alcool, permițând rezidenților străini bogați să cumpere băuturi alcoolice, acesta fiind cel mai recent pas în experimentul de deschidere al regatului, cândva ultraconservator. Nu a existat niciun anunț oficial, dar vestea s-a răspândit și cozi lungi s-au format în fața magazinului discret, nemarcat, […]
10:10
„Circ morbid”: La conferința Turning Point USA a fost recreat cortul în care a fost asasinat Charlie Kirk, pentru ca fanii MAGA să-și poată face selfie-uri – VIDEO # Aktual24
La convenția anuală AmericaFest 2025 a organizației Turning Point USA (TPUSA), desfășurată în decembrie la Phoenix, Arizona, o instalație controversată a stârnit reacții mixte și critici puternice. TPUSA a recreat celebrul cort „Prove Me Wrong”, sub care fondatorul său, Charlie Kirk, a fost asasinat prin împușcare pe 10 septembrie 2025, la Universitatea Utah Valley. Participanții […]
09:40
Cine se aseamănă se adună: regizorul documentarului omagial „Melania”, dedicat soției lui Trump, apare în dosarele Epstein în ipostaze intime… alături de un bărbat! # Aktual24
O nouă controversă a izbucnit în jurul documentarului „Melania”, dedicat Primei Doamne a SUA, Melania Trump, după ce regizorul Brett Ratner a fost identificat într-o fotografie din cele mai recente dosare Jeffrey Epstein eliberate de Departamentul de Justiție (DOJ) pe 19 decembrie 2025. Imaginea nedatată îl arată pe Ratner pozând intim alături de Jean-Luc Brunel, […]
09:10
„La 62 de ani, mă aflu la cea mai bună vârstă pentru a continua să guvernez țara”, afirmă Viktor Orban, după ce a sărăcit Ungaria timp de două decenii # Aktual24
Prim-ministrul ungur Viktor Orbán a declarat că nu este singurul candidat posibil al partidului de guvernământ Fidesz pentru funcția de premier la alegerile parlamentare de anul viitor, dar a subliniat că el singur posedă calitățile necesare pentru a continua să conducă țara. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu cetățenii în orașul Szeged, […]
08:40
Mai indignată ca Putin: Șefa serviciilor secrete ale SUA susține că avertismentele europene privind intențiile agresive ale Rusiei sunt „minciuni și propagandă” # Aktual24
Directoarea comunităților de informații ale SUA, Tulsi Gabbard, a calificat drept „minciuni și propagandă” un articol Reuters care susținea că președintele rus Vladimir Putin intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să recupereze părți din Europa fostă sub influență sovietică. Declarația, făcută pe 20 decembrie 2025 pe platforma X, a stârnit reacții intense, acuzând mass-media și […]
Ieri
08:10
Mai multe fișiere din dosarele Epstein, inclusiv o fotografie cu Donald Trump și miliardarul pedofil, au dispărut misterios de pe site-ul Departamentului de Justiție al SUA # Aktual24
La mai puțin de 24 de ore după publicarea inițială a mii de documente legate de Jeffrey Epstein pe site-ul Departamentului de Justiție (DOJ) al SUA, cel puțin 16 fișiere au devenit inaccesibile, fără nicio explicație oficială sau notificare publică. Incidentul, raportat pe 20 decembrie 2025 de Associated Press și confirmat de The New York […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.