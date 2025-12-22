Magistrații care au avut curaj să vină la Cotroceni. Judecător: ”În ultimii ani s-a consolidat un sistem oligarhic în justiție”

12:20

Irakul, istoricul „ținut dintre două râuri”, se confruntă cu o criză care îi afectează identitatea, pe măsură ce Tigrul și Eufratul se micșorează dramatic pe fondul secetei severe și al creșterii numărului de baraje din amonte, contribuind la crearea celei mai grave penurii de apă din țară din ultimele decenii. Odată simboluri ale abundenței, cele […]