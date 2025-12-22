Poliția caută posesorul unui portofel cu bani, găsit în urmă cu câteva zile în Focșani
Jurnal de Vrancea, 22 decembrie 2025 10:30
La data de 18 decembrie a.c., în jurul orei 12:30, un bărbat din municipiul Focșani s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Focșani pentru a preda un portofel cu o sumă de bani găsit în Piața Unirii, zona „Fântâna dorințelor". Pe această cale, dorim să informăm cetățenii că proprietarul sumei de bani nu a fost încă […]
Acum 5 minute
10:50
Circulația rutieră este blocată pe un sens al DN 2B, la kilometrul 52+000, între localitățile Filipești și Surdila Găiseanca, în județul Brăila, în urma unui accident rutier produs îân această dimineață. Potrivit informațiilor disponibile, două autocamioane au intrat în coliziune, iar unul dintre ele, încărcat cu fier vechi, s-a răsturnat pe carosabil, blocând total drumul. […]
Acum 30 minute
10:30
Poliția caută posesorul unui portofel cu bani, găsit în urmă cu câteva zile în Focșani # Jurnal de Vrancea
La data de 18 decembrie a.c., în jurul orei 12:30, un bărbat din municipiul Focșani s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Focșani pentru a preda un portofel cu o sumă de bani găsit în Piața Unirii, zona „Fântâna dorințelor". Pe această cale, dorim să informăm cetățenii că proprietarul sumei de bani nu a fost încă […]
Acum o oră
10:00
FOTO O femeie în stare foarte gravă după explozia din cartierul Sud! Locuința este distrusă în totalitate! # Jurnal de Vrancea
Reamintim că în această dimineață, în jurul orei 07:40, o explozie a tulburat liniștea din cartierul Sud al municipiului Focșani. Deflagrația a avut loc la o garsonieră situată la etajul unu al unui bloc din Focșani, situat pe Aleea Echității. În urm exploziei, extrem de puternice, locuința a luat foc și a fost nevoie de […]
Acum 4 ore
08:20
ULTIMA ORĂ Explozie într-un apartament din cartierul Sud al Focșaniului! Două persoane au fost transportate la pital! # Jurnal de Vrancea
În această dimineață, în jurul orei 07:44, a fost semnalată o explozie urmată de incendiu în municipiul Focșani, pe strada Aleea Echitații. La fața locului au intervenit de urgență cinci echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu 4 autospeciale de stingere și modulul SMURD. Forțele de intervenție intervin pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum […]
Acum 6 ore
05:10
Accident înfiorător, duminică noaptea, pe centrura Focșaniului! Cinci persoane au fost rănite! # Jurnal de Vrancea
Un accident de circulație extram de grav s-a produs duminică noaptea (21 decembrie), în jurul orei 22.00, pe centura Focșaniului, zona Fan Courier. În evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism în care se aflau cinci persoane, inclusiv conucătorul auto. Se pare că șoferul a pierdut controlul volanului, a derapat și a părăsit partea carosabilă […]
Acum 12 ore
00:10
♈ Berbec Ai multă energie, dar ziua te învață să o folosești cu răbdare. Evită deciziile impulsive, mai ales în familie. Seara aduce o veste plăcută. ♉ Taur Te concentrezi pe siguranță și confort. Este o zi bună pentru planuri financiare sau pentru a petrece timp liniștit cu cei dragi. ♊ Gemeni Comunicarea este punctul […]
21 decembrie 2025
23:10
Transformă pasiunea pentru sănătate și echilibru într-o meserie cu adevărat valoroasă! Profesional New Consult te invită să te alături celui mai bun și complet curs de Maseur din Focșani, oferindu-ți o calificare recunoscută și o carieră de succes. Cu o experiență de peste 17 ani în formare profesională, îți garantăm excelența și cele mai bune […]
Acum 24 ore
20:40
Două echipaje de pompieri cu două autospeciale de stingere din cadrul Stației de Pompieri Panciu, în cooperare cu SVSU Fitionești, intervin pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins anexa unei locuințe (grajd) din comuna Fitionești, sat Ghimicești. La sosirea echipajelor de pompieri, incendiu se manifesta generalizat la o anexa ( grajd ) pe cca 150 […]
Ieri
06:00
Loteria Română suplimentează fondurile de câștiguri pentru Tragerile Speciale Loto de Crăciun din 21 decembrie # Jurnal de Vrancea
Loteria Română organizează duminică, 21 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Crăciun, ocazie cu care suplimentează fondurile de câștiguri la mai multe jocuri, sporind astfel șansele participanților de a câștiga premii importante înaintea sărbătorilor. Potrivit anunțului oficial, suplimentările se aplică la categoria I pentru principalele jocuri: Loto 6/49 beneficiază de o suplimentare de 100.000 de lei, […]
06:00
Foștii magistrați, militari și polițiști nu vor mai putea locui în locuințe de serviciu după pensionare. Proiect de lege în dezbatere publică # Jurnal de Vrancea
Foștii magistrați, militari, polițiști și angajați ai serviciilor de informații nu vor mai putea locui în locuințe de serviciu după pensionare sau eliberarea din funcție, potrivit unui proiect de lege inițiat de Ministerul Justiției. Actul normativ a fost pus în dezbatere publică la mijlocul lunii decembrie și urmează să fie adoptat de Guvern, apoi supus […]
06:00
Angajații din sectorul public vor începe anul 2026 fără tradiționala minivacanță extinsă dintre Revelion și sărbătorile de Bobotează și Sfântul Ioan. Potrivit informațiilor disponibile în acest moment, Guvernul nu va acorda „punte" bugetară la începutul anului viitor, iar luni, 5 ianuarie 2026, va fi zi lucrătoare. Decizia întrerupe o minivacanță de șapte zile care, în […]
02:00
ANAF Antifraudă aplică amenzi de 17,8 milioane lei pentru nerespectarea plafonului de preț la produsele de bază # Jurnal de Vrancea
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a desfășurat, în perioada august – noiembrie 2025, o serie de acțiuni de control național pentru verificarea respectării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 67/2023, care stabilește măsuri temporare de combatere a creșterii excesive a prețurilor la alimentele de bază. Acțiunile inspectorilor vizează verificarea respectării plafonului de […]
00:10
♈ Berbec Ai multă energie și chef de inițiativă. Este o zi bună pentru a începe ceva nou sau pentru a-ți susține punctul de vedere. Ai grijă totuși să nu fii prea impulsiv cu cei din jur. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și siguranță. Zi favorabilă pentru planuri pe termen lung, organizare și chestiuni […]
20 decembrie 2025
22:10
Incendiu la o casă din Tătăranu! Pompierii intervin pentru stingerea incendiului! # Jurnal de Vrancea
Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Tătăranu. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, și un echipaj SMURD, incendiu se manifestă la acoperișul locuinței pe o suprafață de aproximativ 100 metri pătrați.Incendiul a fost localizat și se […]
17:10
Dragoș Ciobotaru, bilanț după primul an în Parlament: „Mandatul de deputat este o responsabilitate majoră. Vreau să fiu util oamenilor care mi-au acordat încrederea.” # Jurnal de Vrancea
Deputatul PNL de Vrancea, Dragoș Ciobotaru, a prezentat bilanțul primului an de mandat parlamentar, într-un mesaj publicat pe Facebook. Parlamentarul vorbește despre contextul dificil în care și-a început activitatea, despre rolul diminuat al Parlamentului, rezultatele legislative obținute, relația cu cetățenii, dar și despre direcția pe care o urmează Partidul Național Liberal în județul Vrancea, unde […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
1. Marți, 23 decembrie, vor fi dați în circulație aproximativ 50 de kilometri de autostradă, între Focșani și Adjud. Odată cu acest pas, întreg sectorul Autostrăzii A7 care traversează județul Vrancea va fi deschis circulației în regim de autostradă", a transmis președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici. Acest lucru înseamnă că, de la finalul acestui […]
06:20
Horoscopul zilei de 20 decembrie 2025 ♈ Berbec Ziua te pune în fața unor decizii legate de direcția ta pe termen lung. Poți simți nevoia să te afirmi mai clar, mai ales în fața unor persoane de autoritate. Ai energie, dar este important să o dozezi cu răbdare. Spre seară, o discuție sinceră cu cineva […]
06:20
ATENȚIE, ȘOFERI! A fost emisă avertizare cod galben de ceață pentru mai multe localități din județul Vrancea # Jurnal de Vrancea
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ceață pentru mai multe localități din județul Vrancea. Avertizarea a intrat în vigoare sâmbătă dimineață, de la ora 04:00 și va fi valabilă până la ora 09:00. Conform specialiștilor, în localitățile Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Vidra, Păunești, Gugești, Homocea, Suraia, Măicănești, Dumitrești, […]
06:20
Sectorul de autostradă Focșani-Adjud va fi deschis circulației rutiere până la Crăciun! Directorul CNAIR: „Suntem la un pas de momentul mult așteptat. Vom avea încă 50 de km de autostradă” # Jurnal de Vrancea
Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a efectuat vineri o ultimă verificare pe șantierul Autostrăzii A7, pe secțiunea dintre Focșani și Adjud. Oficialul a anunțat că circulația pe acest tronson, în lungime de aproximativ 50 de kilometri, va fi deschisă înainte de Crăciun. „Ultima verificare pe A7 înainte […]
19 decembrie 2025
21:40
Accident cumplit. O femeie de 25 de ani a murit iar alți doi tineri sunt grav răniți # Jurnal de Vrancea
O tânără în vârstă de 25 de ani a murit, iar doi tineri, cu vârste de 25 şi 32 de ani, au fost răniţi grav, în urma unui accident rutier între două autoturisme care a avut loc vineri seara în municipiul Moineşti, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău. „În această seară am […]
21:00
CFR Călători anunţă că, în perioada sărbătorilor de iarnă, în zilele cu trafic intens, va asigura capacitatea maximă de transport disponibilă, pentru a facilita deplasarea călătorilor către toate destinaţiile. Pentru evitarea supraaglomerării trenurilor din orele de vârf, CFR Călători recomandă pasagerilor să folosească şi celelalte trenuri prevăzute în graficul zilnic de circulaţie, se arată într-un […]
20:10
Consiliul Județean Vrancea – eforturi pentru dezvoltarea baschetului la nivel local # Jurnal de Vrancea
Președintele CJ Vrancea, Nicușor Halici,s-a întâlnit astăzi cu Carmen Tocală, președintele Federației Române de Baschet. Discuțiile au vizat conturarea unui parteneriat prin care județul Vrancea să aibă un rol important în dezvoltarea și promovarea acestui sport, cu infrastructură modernă și programe dedicate copiilor și tinerilor. „Astăzi am avut bucuria unei întâlniri constructive cu doamna Carmen […]
17:50
„Autobuzul lui Moș Crăciun” va colinda Focșaniul în perioada sărbătorilor de iarnă # Jurnal de Vrancea
Primăria Focșani anunță că în perioada sărbătorilor de iarnă, în perioada 20 – 31 decembrie, prin Focșani va circula „autobuzul lui Moș Crăciun", zilnic între orele 16.00 – 19.00. Vor fi exceptate zilele de 25 și 26 decembrie, când chiar și șoferul lui Moș Crăciun are voie la o pauză. Decorat festiv, autobuzul va circula […]
14:50
Bucuria Crăciunului a ajuns și în instanțe: Tribunalul Vrancea și Judecătoria Focșani, alături de copii # Jurnal de Vrancea
Tribunalul Vrancea şi Judecătoria Focşani au fost în mijlocul copiilor! În această săptămână, instanţele focşănene au fost alături de copii, prin diverse activităţi care anunţă Sărbătoarea Naşterii Domnului. Mai întâi, colindători dintre cei mai mici de la Ciclul Preşcolar al Liceului de Artă "Gh. Tattarescu" Focşani şi elevi din clasele primare de la Şcoala Gimnazială […]
14:40
Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 19-25 decembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 19-25 noiembrie 2025: Vineri,19 Decembrie 10:00 The Yellow Tie – Aventuri, Dramă, Muzică, Normal, AP12 10:00 […]
13:50
Om fără suflet! Arestat la domiciliu după ce a spânzurat un câine și a postat fotografii pe internet! Individul riscă pușcăria! # Jurnal de Vrancea
Este vorba despre un individ sadic în vârstă de 44 de ani din Liești, județul Galați. Pe data de 13 decembrie, acesta s-a îmbătat și a dat frâu unei cruzimi bolnave. A prins câinele soției sale, l-a spânzurat cu ajutorul unui laț confecționat din sârmă după care a aruncat cadavrul în veceul din curtea casei […
13:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul s-a produs în jurul orei 12.30, la intersecția semaforizată de pe strada Anghel Saligny, prelungire strada Vâlcele, zona Restaurant Vasilică. După cum se poate vede și din imagini, biciclistul a fost lovit de mașină chiar la trecerea de pietoni. Poliția nu a anunțat încă evenimentul rutier. Din informațiile noastre, bărbatul de pe bicicletă a […] Articolul ULTIMA ORĂ Biciclist lovit de mașină pe o stradă din Focșani! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
SAJ Vrancea angajează personal: 3 locuri vacante! Vezi AICI despre ce este vorba # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 19 decembrie 2025 – 23 ianuarie 2026 , Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vrancea organizează, în conformitate cu HG nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea a două posturi vacante de șofer pe autosanitară I – peioadă nedeterminată – […] Articolul SAJ Vrancea angajează personal: 3 locuri vacante! Vezi AICI despre ce este vorba apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:30
Individ arestat de poliție după ce a încercat să violeze o adolescentă de 14 ani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit poliției din județul vecin, Brăila, acolo unde s-a petrecut fapta, individul are 58 de ani și este concubinul bunicii fetiței agresate. Pe data de 16 decembrie, acesta ar fi atins-o pe minora de 14 ani în zonele intime și ar fi încercat să întrețină raporturi sexuale cu aceasta. Fapta a fost reclamată de bunica […] Articolul Individ arestat de poliție după ce a încercat să violeze o adolescentă de 14 ani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Accident, vineri dimineață, între Bolotești și Țifești! O autoutilitară a intrat în parapet! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul din această dimineață (produs în jurul orei 8.00)a avut loc pe podul de peste Putna, care leagă comunele Bolotești și Țifești, pe DJ 205 B. Șoferul unei autoutilitare a izbit parapetul din dreapta podului (pe sensul său de mers), avariindu-și destul de serios mașina. Din fericire, el nu a pățit nimic. Cauza cea mai […] Articolul Accident, vineri dimineață, între Bolotești și Țifești! O autoutilitară a intrat în parapet! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Accident, joi seară, pe o stradă din Focșani! O mașină s-a făcut praf după ce a intrat într-un stâlp! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O mașină s-a făcut praf joi seară, după ce șoferul care o conducea a lovit în plin un stâlp. Accidentul s-a produs în jurul orei 23.30, pe strada Anghel Saligny din municipiul Focșani. În urma impactului mașina a suferit daună totală, fiind boțită serios în urma contactului violent cu stâlpul. Din fericire șoferul a scăpat […] Articolul Accident, joi seară, pe o stradă din Focșani! O mașină s-a făcut praf după ce a intrat într-un stâlp! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Fapta îngrozitoare s-a petrecut la începutul acestei săptămâni, marți – 16 decembrie în comuna Cârligele. Din motive încă necunoscute, victima – în vârstă de 69 de ani, s-a luat la ceartă cu doi consăteni, chiar în curtea acestora. Scandalul a escaladat iar cei doi s-au apucat să-l bată cu ce le-a căzut la mână. Loviturile […] Articolul Bărbat din Cârligele omorât cu bestialitate de doi consăteni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18 decembrie 2025
19:20
Un pompier care a aprins focul din casă cu o substanţă inflamabilă s-a ales cu arsuri grave # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un pompier în vârstă de 25 de ani din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Brăila a fost rănit în urma unui incendiu izbucnit la locuinţa sa din municipiul Brăila, după ce ar fi încercat să aprindă focul într-o sobă cu o substanţă inflamabilă. Tânărul a suferit arsuri la mâini şi picioare, fiind transportat la […] Articolul Un pompier care a aprins focul din casă cu o substanţă inflamabilă s-a ales cu arsuri grave apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat a murit într-un accident rutier care a avut loc joi, în comuna Scorţeni, satul Grigoreni, în urma coliziunii dintre două autoutilitare, informează Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău. Potrivit sursei citate, unul dintre şoferi s-a autoevacuat din autovehiculul pe care îl conducea, iar celălalt şofer, în vârstă de 52 de ani, […] Articolul Un bărbat a murit într-o coliziune dintre două mașini apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Fapta îngrozitoare s-a petrecut la începutul acestei săptămâni, marți – 16 decembrie în comuna Cârligele. Din motive încă necunoscute, victima – în vârstă de 69 de ani, s-a luat la ceartă cu doi consăteni, chiar în curtea acestora. Scandalul a escaladat iar cei doi s-au apucat să-l bată cu ce le-a căzut la mână. Loviturile […] Articolul Bărbat din Cârligele omorât cu bestialitate de doi consăteni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:00
Apel fals la 112 dat de o femeie din Pufești! Ea va plăti o amendă usturătoare pentru că a vrut să se răzbune pe concubinul fiiicei ei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În seara zilei de 15 decembrie, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Adjud au fost sesizați, prin apel 112, de o femeie din comuna Pufești, cu vocea încărcată de teamă, că fiica sa în vârstă de 18 ani ar fi fost luată cu forța în cursul aceleiași seri, de un bărbat și că nu […] Articolul Apel fals la 112 dat de o femeie din Pufești! Ea va plăti o amendă usturătoare pentru că a vrut să se răzbune pe concubinul fiiicei ei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea a premiat astăzi excelența și rezultatele remarcabile obținute în acest an de elevii, sportivii și profesorii coordonatori din județul Vrancea, ca semn de recunoaștere a meritelor, a efortului susținut, a dedicării și a talentului acestor copii și tineri de excepție. În cadrul evenimentului, au fost acordate premii pentru 134 de elevi și […] Articolul Consiliul Județean Vrancea premiază excelența în educație și sport apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Premii în bani pentru elevii care au obținut media 10 la examenele naționale din acest an # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Guvernul a aprobat, în ședința de joi (18 decembrie), acordarea unor stimulente financiare pentru elevii care au obținut media 10 la examenele naționale din acest an. Măsura vizează atât absolvenții clasei a VIII-a, cât și pe cei de liceu, și are ca scop recunoașterea performanței școlare de excepție. Astfel, elevii care au încheiat Evaluarea Națională […] Articolul Premii în bani pentru elevii care au obținut media 10 la examenele naționale din acest an apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O tranzacție de proporții ar fi avut loc marți seară pe piața de retail din România. Potrivit unor surse apropiate fraților Dragoș și Adrian Pavăl, citate de Gazeta de Cluj, proprietarii Dedeman ar fi cumpărat operațiunile Carrefour din România. Informația nu a fost confirmată oficial, iar compania Dedeman a negat existența unei astfel de tranzacții, […] Articolul SURSE: Carrefour România ar fi fost cumpărat de Dedeman! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Sute de persoane cercetate și zeci de tone de petarde confiscate în urma acțiunilor poliției # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 22 septembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase desfășoară, la nivel național, Planul de acțiune „PIROTEHNIC” pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale, referitoare la operațiunile cu articole pirotehnice, pe durata sărbătorilor de iarnă 2025/2026. Astfel, de la începutul acțiunii au fost desfășurate 1.117 acțiuni și controale […] Articolul Sute de persoane cercetate și zeci de tone de petarde confiscate în urma acțiunilor poliției apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Leul continuă să se deprecieze. Analiștii avertizează: euro ar putea ajunge la 5,20 lei anul viitor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Leul rămâne sub presiune, iar perspectivele nu sunt deloc optimiste. După ce în luna mai a fost depășit pentru prima dată pragul de 5 lei pentru un euro, analiștii economici spun că deprecierea monedei naționale va continua și anul viitor. Potrivit Digi24, nu este exclus ca euro să ajungă la 5 lei și 20 de […] Articolul Leul continuă să se deprecieze. Analiștii avertizează: euro ar putea ajunge la 5,20 lei anul viitor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
Un bărbat din Mărășești riscă să ajungă după gratii pentru că nu a respectat ordinul de protecție # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat de 36 de ani, din Mărășești, a ales să nu respecte o măsură legală clar stabilită. Deși împotriva sa fusese emis un ordin de protecție, acesta a considerat că prezența sa în locuința persoanei protejate nu va avea consecințe. În data de 16 decembrie, bărbatul a pătruns în locuința persoanei protejate, încălcând astfel […] Articolul Un bărbat din Mărășești riscă să ajungă după gratii pentru că nu a respectat ordinul de protecție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Ionuț Bălan, lider de sindicat al SAJ Vrancea: pacienții oncologici pot beneficia de îngrijiri medicale la domiciliu, decontate de CNAS # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ionuț Bălan, lider de sindicat al Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea, a atras atenția, într-o postare pe o rețea de socializare, asupra unui drept important al pacienților oncologici din România: accesul la servicii de îngrijire medicală la domiciliu, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Este vorba despre servicii esențiale pentru pacienții aflați […] Articolul Ionuț Bălan, lider de sindicat al SAJ Vrancea: pacienții oncologici pot beneficia de îngrijiri medicale la domiciliu, decontate de CNAS apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Joi (18 decembrie) dimineață, la ora 10:44:46 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea ml 3,2 grade pe Scara Richter, la adâncimea de 85 de kilometri. Seismul a avut epicentrul pe raza comunei Nistorești (județul Vrancea) și s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 47 km V de […] Articolul Cutremur, joi dimineață, cu epicentrul în Vrancea, la 47 kilometri de Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
VIDEO Deputatul Dragoș Ciobotaru a anunțat finalizarea lucrărilor la Baza de tratament de la Vizantea-Livezi # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Deputatul liberal Dragoș Ciobotaru a anunțat cu bucurie finalizarea lucrărilor la una dintre cele mai importante investiții din Vrancea de după anul 1989, anume la Baza de tratament de la Vizantea-Livezi. De altfel, reprezentanții constructorilor și ai beneficiarului au vizitat în cursul zilei de miercuri obiectivul de investiții, fiind verificate întregul ansamblu: clădiri, birouri, cabinete […] Articolul VIDEO Deputatul Dragoș Ciobotaru a anunțat finalizarea lucrărilor la Baza de tratament de la Vizantea-Livezi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Alegerea unui aparat de ras potrivit pielii sensibile poate fi o provocare, însă este un pas esențial pentru a asigura un bărbierit confortabil și eficient. Pielea sensibilă necesită o atenție specială, iar un dispozitiv care să reducă iritațiile și să ofere o tăietură precisă și netedă este cheia către o experiență pozitivă. În acest articol, […] Articolul Cum să alegi cel mai bun aparat de ras pentru pielea sensibilă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025 ♈ Berbec Energie generală: claritate și decizii fermeZiua de azi îți cere să îți asumi un rol mai matur, mai ales în plan profesional. Poți primi o veste sau o propunere care te obligă să iei o decizie rapidă. Intuiția ta este bună, dar nu ignora detaliile practice. În […] Articolul Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17 decembrie 2025
20:40
Accident tragic la Poiana Cristei! Un bărbat a ars de viu după hainele i-au luat foc de la sobă! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Nefericitul accident a avut loc marți seara, într-o casă din satul Podul Lacului (Poiana Cristei). Un bărbat a deschis ușița sobei pentru a o alimenta cu lemne, moment în care soba a bufnit violent iar hainele acestuia s-au aprins aproape instantaneu, cuprinzându-i corpul ca într-un giulgiu de foc, mortal. Un vecin a prins de veste […] Articolul Accident tragic la Poiana Cristei! Un bărbat a ars de viu după hainele i-au luat foc de la sobă! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un grav accident de muncă a avut loc în Bacău, unde doi bărbați s-au electrocutat în timpul montării unei instalații luminoase de Crăciun pe clădirea firmei la care erau angajați. Unul dintre muncitori și-a pierdut viața, iar celălalt se află internat la terapie intensivă. Potrivit anchetatorilor, scara metalică pe care au folosit-o a atins firele […] Articolul A murit electrocutat în timp ce monta o instalație luminoasă de Crăciun apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) vor aproba, până la data de 31 decembrie, hotărârile privind cotele impozitelor şi taxelor stabilite pentru anul 2026, potrivit unei ordonanţe de urgenţă pe care a adoptat-o, miercuri, Guvernul. Potrivit unui comunicat al Executivului, înainte de intrarea în vigoare a actului normativ, autorităţile publice locale aveau […] Articolul Impozitul pe valoarea de piață a clădirilor, amânat până în 2027 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
