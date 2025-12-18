Apel fals la 112 dat de o femeie din Pufești! Ea va plăti o amendă usturătoare pentru că a vrut să se răzbune pe concubinul fiiicei ei

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În seara zilei de 15 decembrie, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Adjud au fost sesizați, prin apel 112, de o femeie din comuna Pufești, cu vocea încărcată de teamă, că fiica sa în vârstă de 18 ani ar fi fost luată cu forța în cursul aceleiași seri, de un bărbat și că nu […] Articolul Apel fals la 112 dat de o femeie din Pufești! Ea va plăti o amendă usturătoare pentru că a vrut să se răzbune pe concubinul fiiicei ei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnal de Vrancea