Horoscopul zilei de 20 decembrie 2025
Jurnal de Vrancea, 20 decembrie 2025 06:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Horoscopul zilei de 20 decembrie 2025 ♈ Berbec Ziua te pune în fața unor decizii legate de direcția ta pe termen lung. Poți simți nevoia să te afirmi mai clar, mai ales în fața unor persoane de autoritate. Ai energie, dar este important să o dozezi cu răbdare. Spre seară, o discuție sinceră cu cineva […] Articolul Horoscopul zilei de 20 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
• • •
Alte ştiri de Jurnal de Vrancea
Acum 30 minute
06:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Horoscopul zilei de 20 decembrie 2025 ♈ Berbec Ziua te pune în fața unor decizii legate de direcția ta pe termen lung. Poți simți nevoia să te afirmi mai clar, mai ales în fața unor persoane de autoritate. Ai energie, dar este important să o dozezi cu răbdare. Spre seară, o discuție sinceră cu cineva […] Articolul Horoscopul zilei de 20 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
ATENȚIE, ȘOFERI! A fost emisă avertizare cod galben de ceață pentru mai multe localități din județul Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ceață pentru mai multe localități din județul Vrancea. Avertizarea a intrat în vigoare sâmbătă dimineață, de la ora 04:00 și va fi valabilă până la ora 09:00. Conform specialiștilor, în localitățile Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Vidra, Păunești, Gugești, Homocea, Suraia, Măicănești, Dumitrești, […] Articolul ATENȚIE, ȘOFERI! A fost emisă avertizare cod galben de ceață pentru mai multe localități din județul Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
Sectorul de autostradă Focșani-Adjud va fi deschis circulației rutiere până la Crăciun! Directorul CNAIR: „Suntem la un pas de momentul mult așteptat. Vom avea încă 50 de km de autostradă” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a efectuat vineri o ultimă verificare pe șantierul Autostrăzii A7, pe secțiunea dintre Focșani și Adjud. Oficialul a anunțat că circulația pe acest tronson, în lungime de aproximativ 50 de kilometri, va fi deschisă înainte de Crăciun. „Ultima verificare pe A7 înainte […] Articolul Sectorul de autostradă Focșani-Adjud va fi deschis circulației rutiere până la Crăciun! Directorul CNAIR: „Suntem la un pas de momentul mult așteptat. Vom avea încă 50 de km de autostradă” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 12 ore
21:40
Accident cumplit. O femeie de 25 de ani a murit iar alți doi tineri sunt grav răniți # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O tânără în vârstă de 25 de ani a murit, iar doi tineri, cu vârste de 25 şi 32 de ani, au fost răniţi grav, în urma unui accident rutier între două autoturisme care a avut loc vineri seara în municipiul Moineşti, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău. „În această seară am […] Articolul Accident cumplit. O femeie de 25 de ani a murit iar alți doi tineri sunt grav răniți apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
21:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: CFR Călători anunţă că, în perioada sărbătorilor de iarnă, în zilele cu trafic intens, va asigura capacitatea maximă de transport disponibilă, pentru a facilita deplasarea călătorilor către toate destinaţiile. Pentru evitarea supraaglomerării trenurilor din orele de vârf, CFR Călători recomandă pasagerilor să folosească şi celelalte trenuri prevăzute în graficul zilnic de circulaţie, se arată într-un […] Articolul CFR introduce vagoane suplimentare pe trenuri în perioada sărbătorilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
20:10
Consiliul Județean Vrancea – eforturi pentru dezvoltarea baschetului la nivel local # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele CJ Vrancea, Nicușor Halici,s-a întâlnit astăzi cu Carmen Tocală, președintele Federației Române de Baschet. Discuțiile au vizat conturarea unui parteneriat prin care județul Vrancea să aibă un rol important în dezvoltarea și promovarea acestui sport, cu infrastructură modernă și programe dedicate copiilor și tinerilor. „Astăzi am avut bucuria unei întâlniri constructive cu doamna Carmen […] Articolul Consiliul Județean Vrancea – eforturi pentru dezvoltarea baschetului la nivel local apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:50
„Autobuzul lui Moș Crăciun” va colinda Focșaniul în perioada sărbătorilor de iarnă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Focșani anunță că în perioada sărbătorilor de iarnă, în perioada 20 – 31 decembrie, prin Focșani va circula „autobuzul lui Moș Crăciun”, zilnic între orele 16.00 – 19.00. Vor fi exceptate zilele de 25 și 26 decembrie, când chiar și șoferul lui Moș Crăciun are voie la o pauză. Decorat festiv, autobuzul va circula […] Articolul „Autobuzul lui Moș Crăciun” va colinda Focșaniul în perioada sărbătorilor de iarnă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
14:50
Bucuria Crăciunului a ajuns și în instanțe: Tribunalul Vrancea și Judecătoria Focșani, alături de copii # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Tribunalul Vrancea şi Judecătoria Focşani au fost în mijlocul copiilor! În această săptămână, instanţele focşănene au fost alături de copii, prin diverse activităţi care anunţă Sărbătoarea Naşterii Domnului. Mai întâi, colindători dintre cei mai mici de la Ciclul Preşcolar al Liceului de Artă “Gh. Tattarescu” Focşani şi elevi din clasele primare de la Şcoala Gimnazială […] Articolul Bucuria Crăciunului a ajuns și în instanțe: Tribunalul Vrancea și Judecătoria Focșani, alături de copii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 19-25 decembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 19-25 noiembrie 2025: Vineri,19 Decembrie 10:00 The Yellow Tie – Aventuri, Dramă, Muzică, Normal, AP12 10:00 […] Articolul Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 19-25 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
Om fără suflet! Arestat la domiciliu după ce a spânzurat un câine și a postat fotografii pe internet! Individul riscă pușcăria! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Este vorba despre un individ sadic în vârstă de 44 de ani din Liești, județul Galați. Pe data de 13 decembrie, acesta s-a îmbătat și a dat frâu unei cruzimi bolnave. A prins câinele soției sale, l-a spânzurat cu ajutorul unui laț confecționat din sârmă după care a aruncat cadavrul în veceul din curtea casei […] Articolul Om fără suflet! Arestat la domiciliu după ce a spânzurat un câine și a postat fotografii pe internet! Individul riscă pușcăria! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul s-a produs în jurul orei 12.30, la intersecția semaforizată de pe strada Anghel Saligny, prelungire strada Vâlcele, zona Restaurant Vasilică. După cum se poate vede și din imagini, biciclistul a fost lovit de mașină chiar la trecerea de pietoni. Poliția nu a anunțat încă evenimentul rutier. Din informațiile noastre, bărbatul de pe bicicletă a […] Articolul ULTIMA ORĂ Biciclist lovit de mașină pe o stradă din Focșani! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
SAJ Vrancea angajează personal: 3 locuri vacante! Vezi AICI despre ce este vorba # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 19 decembrie 2025 – 23 ianuarie 2026 , Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vrancea organizează, în conformitate cu HG nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea a două posturi vacante de șofer pe autosanitară I – peioadă nedeterminată – […] Articolul SAJ Vrancea angajează personal: 3 locuri vacante! Vezi AICI despre ce este vorba apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:30
Individ arestat de poliție după ce a încercat să violeze o adolescentă de 14 ani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit poliției din județul vecin, Brăila, acolo unde s-a petrecut fapta, individul are 58 de ani și este concubinul bunicii fetiței agresate. Pe data de 16 decembrie, acesta ar fi atins-o pe minora de 14 ani în zonele intime și ar fi încercat să întrețină raporturi sexuale cu aceasta. Fapta a fost reclamată de bunica […] Articolul Individ arestat de poliție după ce a încercat să violeze o adolescentă de 14 ani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Accident, vineri dimineață, între Bolotești și Țifești! O autoutilitară a intrat în parapet! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul din această dimineață (produs în jurul orei 8.00)a avut loc pe podul de peste Putna, care leagă comunele Bolotești și Țifești, pe DJ 205 B. Șoferul unei autoutilitare a izbit parapetul din dreapta podului (pe sensul său de mers), avariindu-și destul de serios mașina. Din fericire, el nu a pățit nimic. Cauza cea mai […] Articolul Accident, vineri dimineață, între Bolotești și Țifești! O autoutilitară a intrat în parapet! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Accident, joi seară, pe o stradă din Focșani! O mașină s-a făcut praf după ce a intrat într-un stâlp! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O mașină s-a făcut praf joi seară, după ce șoferul care o conducea a lovit în plin un stâlp. Accidentul s-a produs în jurul orei 23.30, pe strada Anghel Saligny din municipiul Focșani. În urma impactului mașina a suferit daună totală, fiind boțită serios în urma contactului violent cu stâlpul. Din fericire șoferul a scăpat […] Articolul Accident, joi seară, pe o stradă din Focșani! O mașină s-a făcut praf după ce a intrat într-un stâlp! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ieri
00:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Fapta îngrozitoare s-a petrecut la începutul acestei săptămâni, marți – 16 decembrie în comuna Cârligele. Din motive încă necunoscute, victima – în vârstă de 69 de ani, s-a luat la ceartă cu doi consăteni, chiar în curtea acestora. Scandalul a escaladat iar cei doi s-au apucat să-l bată cu ce le-a căzut la mână. Loviturile […] Articolul Bărbat din Cârligele omorât cu bestialitate de doi consăteni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18 decembrie 2025
19:20
Un pompier care a aprins focul din casă cu o substanţă inflamabilă s-a ales cu arsuri grave # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un pompier în vârstă de 25 de ani din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Brăila a fost rănit în urma unui incendiu izbucnit la locuinţa sa din municipiul Brăila, după ce ar fi încercat să aprindă focul într-o sobă cu o substanţă inflamabilă. Tânărul a suferit arsuri la mâini şi picioare, fiind transportat la […] Articolul Un pompier care a aprins focul din casă cu o substanţă inflamabilă s-a ales cu arsuri grave apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat a murit într-un accident rutier care a avut loc joi, în comuna Scorţeni, satul Grigoreni, în urma coliziunii dintre două autoutilitare, informează Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău. Potrivit sursei citate, unul dintre şoferi s-a autoevacuat din autovehiculul pe care îl conducea, iar celălalt şofer, în vârstă de 52 de ani, […] Articolul Un bărbat a murit într-o coliziune dintre două mașini apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Fapta îngrozitoare s-a petrecut la începutul acestei săptămâni, marți – 16 decembrie în comuna Cârligele. Din motive încă necunoscute, victima – în vârstă de 69 de ani, s-a luat la ceartă cu doi consăteni, chiar în curtea acestora. Scandalul a escaladat iar cei doi s-au apucat să-l bată cu ce le-a căzut la mână. Loviturile […] Articolul Bărbat din Cârligele omorât cu bestialitate de doi consăteni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:00
Apel fals la 112 dat de o femeie din Pufești! Ea va plăti o amendă usturătoare pentru că a vrut să se răzbune pe concubinul fiiicei ei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În seara zilei de 15 decembrie, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Adjud au fost sesizați, prin apel 112, de o femeie din comuna Pufești, cu vocea încărcată de teamă, că fiica sa în vârstă de 18 ani ar fi fost luată cu forța în cursul aceleiași seri, de un bărbat și că nu […] Articolul Apel fals la 112 dat de o femeie din Pufești! Ea va plăti o amendă usturătoare pentru că a vrut să se răzbune pe concubinul fiiicei ei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea a premiat astăzi excelența și rezultatele remarcabile obținute în acest an de elevii, sportivii și profesorii coordonatori din județul Vrancea, ca semn de recunoaștere a meritelor, a efortului susținut, a dedicării și a talentului acestor copii și tineri de excepție. În cadrul evenimentului, au fost acordate premii pentru 134 de elevi și […] Articolul Consiliul Județean Vrancea premiază excelența în educație și sport apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Premii în bani pentru elevii care au obținut media 10 la examenele naționale din acest an # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Guvernul a aprobat, în ședința de joi (18 decembrie), acordarea unor stimulente financiare pentru elevii care au obținut media 10 la examenele naționale din acest an. Măsura vizează atât absolvenții clasei a VIII-a, cât și pe cei de liceu, și are ca scop recunoașterea performanței școlare de excepție. Astfel, elevii care au încheiat Evaluarea Națională […] Articolul Premii în bani pentru elevii care au obținut media 10 la examenele naționale din acest an apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O tranzacție de proporții ar fi avut loc marți seară pe piața de retail din România. Potrivit unor surse apropiate fraților Dragoș și Adrian Pavăl, citate de Gazeta de Cluj, proprietarii Dedeman ar fi cumpărat operațiunile Carrefour din România. Informația nu a fost confirmată oficial, iar compania Dedeman a negat existența unei astfel de tranzacții, […] Articolul SURSE: Carrefour România ar fi fost cumpărat de Dedeman! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Sute de persoane cercetate și zeci de tone de petarde confiscate în urma acțiunilor poliției # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 22 septembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase desfășoară, la nivel național, Planul de acțiune „PIROTEHNIC” pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale, referitoare la operațiunile cu articole pirotehnice, pe durata sărbătorilor de iarnă 2025/2026. Astfel, de la începutul acțiunii au fost desfășurate 1.117 acțiuni și controale […] Articolul Sute de persoane cercetate și zeci de tone de petarde confiscate în urma acțiunilor poliției apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Leul continuă să se deprecieze. Analiștii avertizează: euro ar putea ajunge la 5,20 lei anul viitor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Leul rămâne sub presiune, iar perspectivele nu sunt deloc optimiste. După ce în luna mai a fost depășit pentru prima dată pragul de 5 lei pentru un euro, analiștii economici spun că deprecierea monedei naționale va continua și anul viitor. Potrivit Digi24, nu este exclus ca euro să ajungă la 5 lei și 20 de […] Articolul Leul continuă să se deprecieze. Analiștii avertizează: euro ar putea ajunge la 5,20 lei anul viitor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
Un bărbat din Mărășești riscă să ajungă după gratii pentru că nu a respectat ordinul de protecție # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat de 36 de ani, din Mărășești, a ales să nu respecte o măsură legală clar stabilită. Deși împotriva sa fusese emis un ordin de protecție, acesta a considerat că prezența sa în locuința persoanei protejate nu va avea consecințe. În data de 16 decembrie, bărbatul a pătruns în locuința persoanei protejate, încălcând astfel […] Articolul Un bărbat din Mărășești riscă să ajungă după gratii pentru că nu a respectat ordinul de protecție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Ionuț Bălan, lider de sindicat al SAJ Vrancea: pacienții oncologici pot beneficia de îngrijiri medicale la domiciliu, decontate de CNAS # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ionuț Bălan, lider de sindicat al Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea, a atras atenția, într-o postare pe o rețea de socializare, asupra unui drept important al pacienților oncologici din România: accesul la servicii de îngrijire medicală la domiciliu, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Este vorba despre servicii esențiale pentru pacienții aflați […] Articolul Ionuț Bălan, lider de sindicat al SAJ Vrancea: pacienții oncologici pot beneficia de îngrijiri medicale la domiciliu, decontate de CNAS apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Joi (18 decembrie) dimineață, la ora 10:44:46 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea ml 3,2 grade pe Scara Richter, la adâncimea de 85 de kilometri. Seismul a avut epicentrul pe raza comunei Nistorești (județul Vrancea) și s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 47 km V de […] Articolul Cutremur, joi dimineață, cu epicentrul în Vrancea, la 47 kilometri de Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
VIDEO Deputatul Dragoș Ciobotaru a anunțat finalizarea lucrărilor la Baza de tratament de la Vizantea-Livezi # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Deputatul liberal Dragoș Ciobotaru a anunțat cu bucurie finalizarea lucrărilor la una dintre cele mai importante investiții din Vrancea de după anul 1989, anume la Baza de tratament de la Vizantea-Livezi. De altfel, reprezentanții constructorilor și ai beneficiarului au vizitat în cursul zilei de miercuri obiectivul de investiții, fiind verificate întregul ansamblu: clădiri, birouri, cabinete […] Articolul VIDEO Deputatul Dragoș Ciobotaru a anunțat finalizarea lucrărilor la Baza de tratament de la Vizantea-Livezi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Alegerea unui aparat de ras potrivit pielii sensibile poate fi o provocare, însă este un pas esențial pentru a asigura un bărbierit confortabil și eficient. Pielea sensibilă necesită o atenție specială, iar un dispozitiv care să reducă iritațiile și să ofere o tăietură precisă și netedă este cheia către o experiență pozitivă. În acest articol, […] Articolul Cum să alegi cel mai bun aparat de ras pentru pielea sensibilă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025 ♈ Berbec Energie generală: claritate și decizii fermeZiua de azi îți cere să îți asumi un rol mai matur, mai ales în plan profesional. Poți primi o veste sau o propunere care te obligă să iei o decizie rapidă. Intuiția ta este bună, dar nu ignora detaliile practice. În […] Articolul Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17 decembrie 2025
20:40
Accident tragic la Poiana Cristei! Un bărbat a ars de viu după hainele i-au luat foc de la sobă! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Nefericitul accident a avut loc marți seara, într-o casă din satul Podul Lacului (Poiana Cristei). Un bărbat a deschis ușița sobei pentru a o alimenta cu lemne, moment în care soba a bufnit violent iar hainele acestuia s-au aprins aproape instantaneu, cuprinzându-i corpul ca într-un giulgiu de foc, mortal. Un vecin a prins de veste […] Articolul Accident tragic la Poiana Cristei! Un bărbat a ars de viu după hainele i-au luat foc de la sobă! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un grav accident de muncă a avut loc în Bacău, unde doi bărbați s-au electrocutat în timpul montării unei instalații luminoase de Crăciun pe clădirea firmei la care erau angajați. Unul dintre muncitori și-a pierdut viața, iar celălalt se află internat la terapie intensivă. Potrivit anchetatorilor, scara metalică pe care au folosit-o a atins firele […] Articolul A murit electrocutat în timp ce monta o instalație luminoasă de Crăciun apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) vor aproba, până la data de 31 decembrie, hotărârile privind cotele impozitelor şi taxelor stabilite pentru anul 2026, potrivit unei ordonanţe de urgenţă pe care a adoptat-o, miercuri, Guvernul. Potrivit unui comunicat al Executivului, înainte de intrarea în vigoare a actului normativ, autorităţile publice locale aveau […] Articolul Impozitul pe valoarea de piață a clădirilor, amânat până în 2027 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:20
Academicianul Aurel Iancu a primit astăzi titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Vrancea” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea a trăit astăzi un moment cu profundă încărcătură emoțională și simbolică. În cadrul ședinței extraordinare, a fost conferit titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Vrancea” domnului academician Aurel Iancu, una dintre cele mai respectate personalități ale economiei românești. Originar din comuna Răcoasa, academicianul Aurel Iancu a împlinit chiar astăzi venerabila vârstă […] Articolul Academicianul Aurel Iancu a primit astăzi titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Vrancea” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea a fost cuprins de atmosfera sărbătorilor de iarnă, prin vizita copilașilor de la Școala „Ștefan cel Mare” din Municipiul Focșani. Cei mici ne-au colindat cu multă bucurie și emoție, încântându-ne cu colinde tradiționale, vestind apropierea Crăciunului și aducând zâmbete pe chipurile tuturor celor prezenți. Prin entuziasmul și sinceritatea lor, […] Articolul Colindători la Inspectoratul de Jandarmi Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:50
Polițiștii vrânceni au adus spiritul Crăciunului la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Spiritul Crăciunului a fost simțit din plin astăzi la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești, unde polițiștii vrânceni au continuat o tradiție de suflet ce dăinuie de 35 de ani. Ca în fiecare an, polițiștii au venit cu brațele pline de daruri și cu inimile deschise, pentru a aduce bucurie copiilor înaintea sărbătorilor de iarnă. […] Articolul Polițiștii vrânceni au adus spiritul Crăciunului la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Autostrada Moldovei – A7, proiect strategic pentru dezvoltarea județului Vrancea și a întregii regiuni. # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea sprijină ferm implementarea acestui obiectiv și acționează cu responsabilitate și profesionalism ori de câte ori este vorba despre investiții majore de utilitate publică. În acest context, Consiliul Județean Vrancea a răspuns prompt solicitării transmise de UMB Spedition, constructorul Autostrăzii A7 Buzău–Focșani, privind menținerea valabilității certificatului de urbanism necesar realizării drumurilor de legătură […] Articolul Autostrada Moldovei – A7, proiect strategic pentru dezvoltarea județului Vrancea și a întregii regiuni. apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:10
Primul magistrat din Vrancea care semnează pe platforma cinstelor.org, denunțând problemele din justiție # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Județul Vrancea apare, în sfârșit, pe harta inițiativei prin care magistrați din întreaga țară au decis să transmită public un mesaj comun legat de presiunile și problemele din sistemul de justiție, după difuzarea documentarului produs de ziariștii de la Recorder. Conform datelor actualizate de pe platforma cinstelor.org, începând de marți, un procuror din Vrancea figurează […] Articolul Primul magistrat din Vrancea care semnează pe platforma cinstelor.org, denunțând problemele din justiție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat de 44 de ani a ajuns după gratii pentru 30 de zile (deocamdată) pentru fapte absolut condamnabile care s-au petrecut într-un loc public din municipiul Brăila. În urmă cu câteva zile, acesta ar fi abordat mai mulți minori cu vârste de aproximativ 10 ani, în timp ce se aflau într-un parc de copii […] Articolul Reținut de poliție după ce a agresat sexual copii de 10 ani într-un parc apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Centrul Cultural Vrancea organizează la sediul instituției din strada Mitropolit Varlaam, numărul 48 bis, Focșani, o expoziție de artă vizuală. Pe simezele galeriei Centrului Cultural Vrancea vor fi reunite lucrări de artă ale elevilor clasei Pictură din cadrul Școlii Populare de Artă, îndrumați de domnul profesor Liviu Nedelcu. Expoziția va […] Articolul Expoziție de artă vizuală organizată de Centrul Cultural Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
Reținut de poliție după ce a trimis în țară mai multe puști letale cu o firmă de curierat # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat în vârstă de 38 de ani, din municipiul Galați, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată. Măsura a fost dispusă la data de 16 decembrie 2025. Cazul a ieșit la iveală în urma unei acțiuni desfășurate pe […] Articolul Reținut de poliție după ce a trimis în țară mai multe puști letale cu o firmă de curierat apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un grav accident de muncă a avut loc în Bacău, unde doi bărbați s-au electrocutat în timpul montării unei instalații luminoase de Crăciun pe clădirea firmei la care erau angajați. Unul dintre muncitori și-a pierdut viața, iar celălalt se află internat la terapie intensivă. Potrivit anchetatorilor, scara metalică pe care au folosit-o a atins firele […] Articolul A murit electrocutat în timp ce monta o instalație luminoasă de Crăciun apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
Administratorul public al Primăriei Bacău, trimis în judecată de DNA într-un dosar cu prejudiciu enorm # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cirpian Piștea, administratorul public al Primăriei Bacău, a fost trimis în judecată, alături de alți 23 de inculpați, în dosarul care vizează modalitatea de decontare a patru contracte încheiate de Primăria municipiului Bacău pentru realizarea a 13 parcări publice de biciclete cu sistem de acces RFID. Dosarul vizează modalitatea de decontare a patru contracte încheiate […] Articolul Administratorul public al Primăriei Bacău, trimis în judecată de DNA într-un dosar cu prejudiciu enorm apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:50
Centrul de zi pentru copiii aflați în situații de risc din Pufești, aproape de finalizare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comuna Pufești se apropie de un moment important pentru comunitate. Centrul de zi destinat copiilor aflați în situații de risc este aproape finalizat, iar autoritățile locale estimează că recepția clădirii și a dotărilor va avea loc la sfârșitul lunii decembrie 2025 sau cel târziu în prima parte a lunii ianuarie 2026. Odată cu finalizarea construcției, […] Articolul Centrul de zi pentru copiii aflați în situații de risc din Pufești, aproape de finalizare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea a fost cuprins de atmosfera sărbătorilor de iarnă, prin vizita copilașilor de la Școala „Ștefan cel Mare” din Municipiul Focșani. Cei mici ne-au colindat cu multă bucurie și emoție, încântându-ne cu colinde tradiționale, vestind apropierea Crăciunului și aducând zâmbete pe chipurile tuturor celor prezenți. Prin entuziasmul și sinceritatea lor, […] Articolul VIDEO Colindători la Inspectoratul de Jandarmi Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Elevii din învățământul preuniversitar și cadrele didactice intră în vacanța de iarnă sâmbătă, 20 decembrie. Aceasta este cea mai lungă vacanță din cursul anului școlar și se întinde pe o perioadă de 19 zile consecutive. Vacanța de Crăciun începe imediat după încheierea celui de-al doilea modul de cursuri și se va încheia miercuri, 7 ianuarie […] Articolul Urmează aproape trei săptămâni de vacanță pentru elevi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
Cine este magistratul desemnat pentru funcția de prim procuror adjunct la Parchetul Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, cu unanimitate de voturi, desemnarea unui procuror care să ocupe funcția de prim procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani. Decizia va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2026. Potrivit hotărârii adoptate, în această funcție va fi delegată Anca Popescu, […] Articolul Cine este magistratul desemnat pentru funcția de prim procuror adjunct la Parchetul Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025 ♈ Berbec Ai multă energie și dorință de afirmare. La locul de muncă poți face un pas important înainte, mai ales dacă îți susții ideile cu fermitate, dar fără agresivitate. În plan personal, cineva apropiat ar putea avea nevoie de mai multă atenție din partea ta. Seara favorizează mișcarea […] Articolul Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16 decembrie 2025
23:10
Curs de Instalator Tehnico-Sanitar și Gaze în Focșani | Drumul tău spre o carieră stabilă și bine plătită # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Te-ai gândit vreodată să faci o schimbare în carieră și să alegi un domeniu cu cerere constantă pe piața muncii? Dacă ești în căutarea unui job stabil, bine plătit și cu perspective reale de angajare, atunci cursul de Instalator Tehnico-Sanitar și Gaze organizat în Focșani este exact ceea ce îți trebuie! De ce să devii […] Articolul Curs de Instalator Tehnico-Sanitar și Gaze în Focșani | Drumul tău spre o carieră stabilă și bine plătită apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.