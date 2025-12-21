ANAF Antifraudă aplică amenzi de 17,8 milioane lei pentru nerespectarea plafonului de preț la produsele de bază

13:40

Un bărbat de 44 de ani a ajuns după gratii pentru 30 de zile (deocamdată) pentru fapte absolut condamnabile care s-au petrecut într-un loc public din municipiul Brăila. În urmă cu câteva zile, acesta ar fi abordat mai mulți minori cu vârste de aproximativ 10 ani, în timp ce se aflau într-un parc de copii