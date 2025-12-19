Om fără suflet! Arestat la domiciliu după ce a spânzurat un câine și a postat fotografii pe internet! Individul riscă pușcăria!

11:50

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea reamintește angajatorilor că au mai rămas doar 16 zile până la finele anului 2025, termen în care mai pot face tranziția obligatorie la REGES-ONLINE. De la 1 ianuarie, transmite ITM, vechiul Revisal nu va mai fi funcțional. „De ce trebuie făcută tranziția în termen ? Datele sunt deja acolo, nimeni […] Articolul Angajatorii mai au doar 16 zile pentru a trece la REGES-ONLINE apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.