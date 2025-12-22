Vrei să vorbești engleză mai bine? Înscrie-te la un club gratuit de conversație, la Timișoara

14:50

Aquatim Lugoj a demarat operațiunile de spălare a rețelei de apă potabilă, după ce a contractat o firmă specializată în acest tip de intervenții. Primul test al procedurii a fost realizat astăzi, urmând ca, din primăvara acestui an, acțiunea să fie extinsă treptat la nivelul întregului municipiu.