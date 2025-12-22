DEZBATEREA ZILEI / Nașterea Domnului să vă găsească sănătoși!

06:20

Siguranța pe trotuarele din Iași este pusă sub semnul întrebării după un incident alarmant. Un elev de 10 ani a devenit victima inconștienței unui utilizator de trotinetă electrică. Lovit în plin în timp ce mergea spre casă, minorul a fost dus la spital de părinți pentru a exclude orice traumatism intern sever. Potrivit martorilor, cel [...]