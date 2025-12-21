Top 5 cele mai citite ştiri din ZF în ultimele 24 de ore
Ziarul Financiar, 22 decembrie 2025 00:15
Top 5 cele mai citite ştiri din ZF în ultimele 24 de ore
Indicele ROBOR la 3 luni a închis săptămâna la 6,19%, în creştere. Cursul valutar a coborât sub 5,09 lei/euro # Ziarul Financiar
Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate de populaţie înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor în lei, a închis săptămâna trecută la 6,19%, în uşoară creştere faţă de nivelul de joi, de 6,18%, conform datelor BNR.
PayPoint România şi Mastercard lansează serviciul de retragere numerar de la terminalele asistate POS PayPoint. Suma maximă ce poate fi retrasă: 500 lei/tranzacţie # Ziarul Financiar
PayPoint România, în parteneriat cu Mastercard, au anunţat implementarea unui nou serviciu dedicat consumatorlor, respectiv retragerea de numerar direct de la terminalele POS asistate PayPoint.
Dupa ce a condus Moneycorp timp de 7 ani, Cosmin Bucur devine country manager pentru România al Ebury, fintechul global specializat în plăţi internaţionale şi managementul riscului valutar # Ziarul Financiar
Ebury, fintechul global specializat în plăţi internaţionale şi managementul riscului valutar, l-a numit pe Cosmin Bucur în funcţia de country manager pentru România. Cosmin Bucur are aproape 30 de ani de experienţă în sectorul serviciilor financiare din România.
Încă 50 de kilometri de autostradă, secţiunea dintre Focşani şi Adjud, înainte de Crăciun # Ziarul Financiar
Secţiunea dintre Focşani şi Adjud din A7 urmează să fie deschisă circulaţiei în această săptămână. Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a anunţat că secţiunea de autostradă dintre Focşani şi Adjud ar urma să fie deschisă înainte de Crăciun.
Guvernul majorează salariul minim brut de la 1 iulie 2026, la 4.325 de lei, şi reduce IMCA la 0,5%, impozit ce va fi eliminat din 2027 # Ziarul Financiar
Ministerul Muncii a publicat proiectul de hotărâre de guvern care stabileşte majorarea salariului minim brut de la 1 iulie 2026, la suma de 4.325 lei lunar (4.050 in prezent), în creştere cu 6,8%.
Afaceri de la Zero. Maria Teodorescu pictează pe sticlă şi dezvoltă brandul de globuri şi decoraţiuni Vitri şi are propriul magazin în Cluj. „Mă gândesc să trimit şi în Europa pentru că sunt cereri de la românii plecaţi în afară.” # Ziarul Financiar
Maria Teodorescu pictează pe sticlă încă din copilărie atunci când a avut ocazia să fie ucenica Mariei Deac Poenaru din satul Laz de pe Valea Sebeşului, descendenta familiei care care a pus bazele uneia dintre cele mai renumite şcoli de pictură pe sticlă din Transilvania.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Victor Gânsac, CEO, SafeTech Innovations: Securitatea cibernetică încă este văzută ca un cost, nu ca o investiţie în business. În 2026, vrem să generăm 15% din afaceri din pieţele internaţionale # Ziarul Financiar
Compania de securitate cibernetică SafeTech Innovations (simbol bursier SAFE) a raportat la nivel consolidat pentru primele nouă luni o cifră de afaceri de 26,8 milioane de lei, minus 13% faţă de 2024, şi un profit net de 8,3 mil. lei, un salt de 20% faţă de primele nouă luni ale anului trecut.
Polonia ademeneşte cele mai mari companii de armament din SUA cu miliarde de dolari # Ziarul Financiar
Polonia vrea să atragă cele mai mari companii de armament ale Americii, iar în acest sens le tentează cu câştiguri de miliarde şi vrea ca acestea să se relocheze pe plan local, relatează The Warsaw Voice.
Anul curajului pentru antreprenorii români: 2025 a marcat cele mai multe tranzacţii şi ieşiri în afara ţării pentru afacerile autohtone # Ziarul Financiar
Capitalul românesc începe să circule şi dincolo de graniţă, pe măsură ce antreprenorii locali se extind tot mai mult pe pieţele externe direct ori prin achiziţii.
George Copos, ANA Holding: Restaurantul Panoramic din Braşov este unul dintre cele patru restaurante din Europa amplasate în vârful muntelui # Ziarul Financiar
Restaurantul Panoramic, situat în Braşov, pe muntele Tâmpa, la o altitudine de 960 de metri, a fost redeschis după 15 ani, în urma unui amplu proces de renovare şi modernizare a restaurantului şi telecabinei.
Cum au avut loc cele mai importante negocieri dintre stat şi OMV Petrom la 20 de ani de la privatizare. Negocierile au fost complexe, s-au desfăşurat în România, pe o lungă perioadă, fără implicarea oficialilor austrieci. # Ziarul Financiar
Creşterea redevenţelor plătite de OMV Petrom cu 40%, extinderea acordurilor petroliere cu 15 ani, extinderea perioadei explorare pe Neptun Deep cu doi ani, renunţarea de către companie la procesul de la Paris pe tema legii offshore şi asumarea de către companie a obligaţiilor de mediu, deşi ele trebuia suportate de stat, s-a făcut în cadrul unor negocieri complexe, în care oficialii din Austria nu au fost implicaţi, a comunicat cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan pentru ZF.
Finanţe personale. Cum să ne construim un portofoliu de economii eficient. Printr-o alocare echilibrată între active cu risc redus şi investiţii mai riscante, cu accent pe bursa locală şi pieţe externe. # Ziarul Financiar
Un portofoliu echilibrat combină plasamente mai sigure cu investiţii mai riscante, iar proporţia optimă depinde de factori precum vârsta, veniturile, obiectivele şi toleranţa la risc.
Tranzacţia prin care grupul ungar MVM preia E.ON a picat. „Ne pare rău că guvernul român nu a susţinut această tranzacţie“ # Ziarul Financiar
Grupul maghiar MVM a anunţat vineri că tranzacţia cu E.ON nu va mai avea loc deoarece guvernul român nu susţine preluarea.
Şapte companii româneşti, implicate în construcţia celei mai mari rachete europene # Ziarul Financiar
România contribuie la programul spaţial european Ariane 6 prin şapte companii care furnizează componente pentru cea mai mare rachetă a Agenţiei Spaţiale Europene, de la motoare de precizie şi cablaje electrice până la platforme de aliniere şi piese structurale din fibră de carbon.
Carmistin, liderul cărnii de pasăre deţinut de familia Paraschiv, a luat un credit sindicalizat de 500 mil. euro. Este cea mai mare finanţare privată pentru o companie de acest tip # Ziarul Financiar
Carmistin The Food Company, liderul cărnii de pasăre din România, deţinut de Justin şi Andra Paraschiv, şi-a asigurat o finanţare de circa 500 milioane euro pentru investiţiile în agricultură şi industria alimentară.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Gabriel Aldea, Investimental: Creşterea bursei a venit cu un cost reflectat în evaluări mai ridicate pentru companiile listate, în absenţa unui salt clar al profitabilităţii # Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti se pregăteşte să încheie un an istoric după ce a atins mai multe maxime în ultimele luni pe fondul unei cereri mai ridicate din partea investitorilor, însă dinamica s-a tradus într-o scumpire vizibilă a acţiunilor.
Care este principalul obstacol în calea păcii din Ucraina? Răspunsul şefului NATO # Ziarul Financiar
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vorbit, într-un interviu pentru publicaţia germană Bild, despre războiul din Ucraina, despre garanţiile de securitate pentru Kiev, dar şi despre ce s-ar putea întâmpla dacă Washingtonul ar decide, în cele din urmă, să facă un pas în spate.
Ministrul Educaţiei, Daniel David, ia în calcul plecarea din fruntea Ministerului Educaţiei în 2026 # Ziarul Financiar
Ministrul Educaţiei, Daniel David, ia în calcul plecarea din funcţie în 2026, afirmând că există discuţii în acest sens şi că ar fi corect ca bugetul educaţiei pentru anul viitor să fie pus în aplicare de un ministru care l-a negociat.
Cui îi este frică de MERCOSUR şi de ce şi cum tratatul comercial al UE cu cea mai mare piaţă sud-americană a devenit o armă politică şi riscă să devină una geopolitică # Ziarul Financiar
Pentru România, comerţul cu cele mai mari economii din blocul MERCOSUR, Brazilia şi Argentina, reprezintă o sursă de deficit. În primele nouă luni ale acestui an, exporturile s-au situat la 187 de milioane de euro, în timp ce importurile au fost de 307 milioane de euro. Economia braziliană domină în aceste raporturi, aşa cum domină şi în MERCOSUR. România importă de la cele două ţări mai ales materii prime, în special agricole.
Preţul gazelor naturale din Europa a scăzut la niveluri nemaiatinse de la invadarea Ucrainei de către Rusia. Acest lucru ar trebui să dea un impuls producătorilor suferinzi ai continentului, dar vine probabil prea târziu, scrie Bloomberg.
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a confirmat duminică planurile de construire a unui nou portavion, mai mare şi mai modern, într-un pas de a consolida puterea maritimă a ţării.
CSM: Independenţa justiţiei trebuie respectată, orice ingerinţă este inacceptabilă # Ziarul Financiar
Secţia pentru judecători a CSMa reacţionat la declaraţiile lui Nicuşor Dan, subliniind că orice ingerinţă în activitatea instanţelor este inacceptabilă, iar exercitarea atribuţiilor constituţionale trebuie să respecte strict separaţia şi echilibrul puterilor în stat.
AUR cere sesizarea CCR după anunţul preşedintelui Nicuşor Dan privind un referendum între magistraţi # Ziarul Financiar
AUR solicită instituţiilor abilitate să sesizeze Curtea Constituţională în urma declaraţiilor preşedintelui Nicuşor Dan privind organizarea unui referendum intern în rândul magistraţilor, pentru un conflict juridic de natură constituţională şi o gravă interferenţă a politicului în justiţiei.
Ciucu anunţă soluţii urgente pentru criza financiară a PMB după întâlnirea de la Guvern # Ziarul Financiar
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat măsuri urgente pentru a salva Primăria Bucureşti de la criza financiară, după o întâlnire cu premierul şi ministrul Finanţelor. Guvernul va permite un împrumut temporar pentru Termoenergetica şi va facilita preluarea rapidă a Elcen,
Prima reacţie din CSM după declaraţiile lui Nicuşor Dan: Referendumul, demers absolut inacceptabil # Ziarul Financiar
Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, a catalogat drept „absolut inacceptabile” declaraţiile preşedintelui Nicuşor Dan privind organizarea unui referendum în Justiţie, subliniind că preşedintele nu are niciun temei legal să iniţieze un astfel de demers.
Plan Roşu activat în judeţul Sibiu după un accident cu şapte persoane, dintre care cinci minori # Ziarul Financiar
Plan Roşu de intervenţie a fost activat la Brateiu, judeţul Sibiu, după ce un microbuz a fost implicat într-un accident în care au fost răniţi şapte oameni, dintre care cinci minori. Toţi cei implicaţi sunt conştienţi şi primesc îngrijiri medicale.
Premierul ungar Viktor Orban a afirmat că Budapesta trebuie să contribuie la prevenirea prăbuşirii Ucrainei pentru a „aprecia propria sa bucată de pământ”.
Dosarele Epstein. Cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe site-ul Departamentului Justiţiei din SUA # Ziarul Financiar
Cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe site-ul Departamentului de Justiţie din SUA în dosarele legate de Jeffrey Epstein. Printre acestea se afla şi o fotografie cu preşedintele Donald Trump.
