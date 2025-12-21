Cât cheltuie tinerii pe cadourile de Crăciun pentru cei dragi şi ce fel de cadouri aleg să facă?

00:15

Creşterea redevenţelor plătite de OMV Petrom cu 40%, extinderea acordurilor petroliere cu 15 ani, extinderea perioadei explorare pe Neptun Deep cu doi ani, renunţarea de către companie la procesul de la Paris pe tema legii offshore şi asumarea de către companie a obligaţiilor de mediu, deşi ele trebuia suportate de stat, s-a făcut în cadrul unor negocieri complexe, în care oficialii din Austria nu au fost implicaţi, a comunicat cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan pentru ZF.