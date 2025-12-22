Un șofer fără permis, băut și cu mandat de închisoare a provocat un accident în Tinoasa
Covasna Media, 22 decembrie 2025 16:50
Un șofer fără permis, băut și cu mandat de închisoare a provocat un accident în Tinoasa
Acum 10 minute
17:20
Atenție! Amenzi de până la 4.050 de lei pentru șoferii fără anvelope de iarnă
Acum 30 minute
17:00
48 de sancțiuni pentru depășirea vitezei, aplicate de polițiștii covăsneni în doar 3 ore
Acum o oră
16:50
Un șofer fără permis, băut și cu mandat de închisoare a provocat un accident în Tinoasa
Acum 6 ore
12:30
Gala Festivă 2025 – „Show Time Oscar Night” a celebrat excelența sportivă la Sfântu...
Acum 12 ore
07:00
Peste 1.000 de oameni, 360 de dansatori și sute de pachete donate la Serbarea de Crăciun Love To Dance
06:40
Horoscop luni, 22 decembrie 2025: Soarele în Capricorn
06:30
Anunț public privind decizia etapei de încadrare
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Intervenție de amploare pe DN11, la Dalnic: trafic oprit după un carambol cu șapte mașini
06:50
Spectacol festiv de patinaj artistic la patinoarul de lângă Arena Sepsi
06:40
Horoscop de weekend: 20-21 decembrie 2025
19 decembrie 2025
18:00
Vicepremierul Tánczos Barna: Finanţarea gardurilor electrice a fost deblocată; încă 1.000 de...
16:20
Tánczos Barna speră ca proiectul privind dublarea cotelor de recoltare a urşilor să fie aprobat...
15:10
Campania Fitness Tribe „Cu kilometri pentru copii” se apropie de linia de sosire
14:50
Gala Campionilor la CSM Sfântu Gheorghe: Denis Pavel și Electra Gărăiacu, fruntașii sportului...
13:30
TEGA scumpeşte ușor tarifele pentru colectarea deşeurilor
13:20
80 de jandarmi covăsneni au „patrulat” pe la Centrul de Transfuzii în 2025
07:00
CJ Covasna a aprobat înfiinţarea ECOKOV S.R.L., viitoarea companie publică de gestionare a deşeurilor
06:40
Comunicat de presă: Finalziare proiect „Amenajare parc – Cartierul Ciucului”
06:40
Horoscop vineri, 19 decembrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului...
18 decembrie 2025
18:30
17:50
Povești de Crăciun scrise împreună
17:50
De la suflete mici pentru întreaga comunitate
17:40
Coliziune între trei mașini la Moacșa; DN 11 blocat pe ambele sensuri
15:30
Orașul Covasna intră în atmosfera sărbătorilor: concerte, spectacole pentru copii și târg de...
15:20
Sediul Poliției Municipiului Sfântu Gheorghe s-a mutat pe strada Kőrösi Csoma Sándor
14:20
Investiții majore prin PNRR la Covasna: rețelele de apă și canalizare au fost modernizate
13:40
La IPJ Covasna, micii colindători au adus magia sărbătorilor de iarnă
12:30
08:30
Trafic blocat între Lunca Câlnicului şi Hărman, din cauza unui accident mortal
07:00
Târgu Secuiesc: parcul Wegener devine, timp de două zile, „Orășelul lui Moș Crăciun”
06:40
Horoscop joi, 18 decembrie 2025
06:30
17 decembrie 2025
18:20
Torţa care va aprinde ultima lumânare de Advent la Sfântu Gheorghe, adusă de cercetaşi
18:00
Programul „Micii grădinari”, lansat în zona metropolitană Sepsi, va continua şi anul viitor
17:40
Accident la intersecția străzilor Lunca Oltului și Ciucului din Sfântu Gheorghe
16:30
Incendiu la un TIR pe DN 11: trafic complet blocat în zona Târgu Secuiesc
15:30
Peste 80 de medalii pentru sportivii de la CSM Sfântu Gheorghe: cine sunt campionii care au marcat...
15:20
Amenzi de peste 10.500 de lei pentru parcarea pe spațiile verzi, la Sfântu Gheorghe
15:10
Răzbunare după demolarea unei toalete ilegale într-un cartier din Sfântu Gheorghe
14:30
Incendiu la o gospodărie din Dobârlău: o șură a fost distrusă de flăcări din cauza unui...
13:10
TEGA, program normal de colectare a deşeurilor în perioada Crăciunului
11:30
Controale de amploare în sălile de jocuri de noroc din Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc
07:50
07:00
„O infirmieră trebuie să aibă mâini harnice, dar și inimă caldă” – Laura Covaci, infirmieră la Hematologie
07:00
70 de gesturi de curaj care pot salva vieți, la Întorsura Buzăului
07:00
Peste 1.500 de covăsneni au spus „DA” solidarității. Cine a câștigat la Tombola de Crăciun
07:00
„De multe ori, o vorbă bună face mai mult decât o injecție” – interviu cu Ramona Sicoe,...
06:40
Horoscop miercuri, 17 decembrie 2025
16 decembrie 2025
18:00
Învățare bazată pe experiență în cadrul proiectului From Whisper to the Stage – educație...
