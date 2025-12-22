Spitalul Municipal de Urgență Roman rămâne fără secție de pediatrie până după Revelion. Nu mai are medici
Activitatea secției de pediatrie de la Spitalul Municipal de Urgență Roman va fi restrânsă temporar, din lipsa medicilor, a anunțat, luni, conducerea unității. Astfel, în perioada 29 decembrie – 31 decembrie, activitatea în secție se va desfășura doar în regim de ambulatoriu și spitalizare de zi, între orele 7:00 – 14:00, fără internări de lungă […]
Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede sancțiuni pentru medicii care răspândesc informații false ce pot pune în pericol sănătatea publicăinforma # Aktual24
Senatul a adoptat, luni, cu 9 voturi „pentru”, 38 „împotrivă” și 2 abțineri, proiectul de lege care prevede sancționarea medicilor care răspândesc în spațiul public, prin orice mijloace, informatii false sau contrare dovezilor științifice recunoscute la nivel național și internațional, care pot pune în pericol sănătatea publică. „Medicul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor și regulamentelor […]
Spitalul Municipal de Urgență Roman rămâne fără secție de pediatrie până după Revelion. Nu mai are medici # Aktual24
Ministrul Educației, Daniel David, l-a anunțat verbal pe premierul Ilie Bolojan că va demisiona, au confirmat surse oficiale pentru aktual24.ro. David nu și-a depus însă și demisia scrisă, au precizat sursele. Ministrul a invocat bugetul mic care a fost elocat Educației pentru anul viitor. Continuă
TikTok evită interzicerea în SUA: Ce înseamnă acordul istoric pentru platformă și utilizatori # Aktual24
TikTok, platforma video care a revoluționat modul în care milioane de americani consumă conținut digital, și-a asigurat viitorul în SUA printr-un acord istoric semnat de proprietarul său chinez, ByteDance. După ani de incertitudini și tensiuni politice, platforma pare să fi găsit o cale de supraviețuire pe piața americană. O structură de proprietate mixtă Conform unui […]
Legea ”Flavia Groșan”. Senatul a adoptat o lege împotriva medicilor care răspândesc în spaţiul public, prin orice mijloace, informatii false sau contrare dovezilor ştiinţifice # Aktual24
Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede sancţionarea medicilor care răspândesc în spaţiul public, prin orice mijloace, informatii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional, care pot pune în pericol sănătatea publică. Legea a apărut în urma postărilor delirante ale Flaviei Groșan. S-au înregistrat 79 voturi ‘pentru’, 38 ‘împotrivă’ […]
Ca-n Evul Mediu: Rușii au încercat un atac cu cai asupra pozițiilor ucrainene. Au fost pulverizați – VIDEO # Aktual24
Militari ucraineni din Batalionul 5 Asalt, Brigada 92 Asalt Separată, au anunțat că au depistat un grup de soldați ruși care se apropiau de pozițiile lor călare și au publicat o înregistrare video, cu comentarii, pe pagina de Facebook a brigăzii. „Ocupanții ruși pierd echipament atât de repede în timpul «asalturilor de carne», încât sunt […]
Ilie Bolojan: ”Nu cred că se va ajunge la suspendarea președintelui, iar scenariile privind căderea Guvernului sunt folclor” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seară că nu crede că se va ajunge la suspendarea președintelui României, demers anunțat de Opoziție prin strângerea de semnături, după ce Nicușor Dan a vorbit despre inițierea unui referendum în justiție. Totodată, șeful Executivului a afirmat că nu există riscul căderii Guvernului și a catalogat drept „folclor” informațiile […]
Un șofer din Lugoj care făcea drifturi într-o parcare a intrat cu mașina prin geamul magazinului. A rămas pieton patru luni # Aktual24
Un șofer din Lugoj în vârstă de 20 de ani care făcea drifturi în parcarea unui magazin, a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina în vitrina magazinului. Șoferul a scăpat nevătămat. Însă a fost amendat, lăsat pieton 4 luni și are de plătit și vitrina, potrivit LugojInfo. „La data de 22 decembrie, în […]
Cântărețul englez Chris Rea, cunoscut pentru hituri precum „Driving Home for Christmas”, a murit la vârsta de 74 de ani, a anunțat un purtător de cuvânt al familiei sale. „Cu o tristețe imensă anunțăm moartea iubitului nostru Chris. A decedat în pace la spital astăzi, după o scurtă boală, înconjurat de familia sa”, a spus […]
Drone ucrainene au lovit terminalul petrolier Tamanneftegaz din satul Volna (Ținutul Krasnodar), a confirmat pe 22 decembrie Statul Major General al Ucrainei. Sediul regional pentru situații de urgență a raportat pe 21 decembrie că fragmente de dronă au avariat o conductă în Volna, fără să precizeze că ar aparține unei instalații petroliere. Potrivit oficialilor ruși, […]
Germania a înregistrat peste 1.000 de zboruri suspecte cu drone: ”Situație semnificativă de pericol” # Aktual24
Germania a înregistrat peste 1.000 de zboruri suspecte cu drone până în prezent în 2025, a declarat șeful Oficiului Federal de Poliție Criminală (BKA) din Germania pentru ziarul german Bild, în comentariile publicate duminică. Șeful BKA, Holger Münch, a declarat că observările de drone reprezintă o „situație semnificativă de pericol”, relatează Deutsche Welle. Cancelarul german […]
Siria: Ciocniri sângeroase între armată și trupele kurzilor, pe care guvernul vrea să le integreze în armată # Aktual24
Cel puțin o persoană a murit după ce, luni, au izbucnit confruntări între armata siriană și Forțele Democratice Siriene (SDF), gruparea sprijinită de SUA și condusă de kurzi, în orașul Alep. Incidentul are loc pe fondul apropierii termenului-limită pentru integrarea SDF în instituțiile statului sirian. O sursă medicală a declarat că un civil a fost […]
O nouă subvenție pentru achiziționarea de mașini electrice din Germania ar putea aduce beneficii și producătorilor chinezi # Aktual24
Printr-un program de subvenții, guvernul german își propune să ofere posibilitatea gospodăriilor cu venituri mici sau medii să achiziționeze mașini electrice. Un total de trei miliarde de euro din Fondul pentru Climă și Transformare este alocat în acest scop începând cu 2026. Firma de consultanță Deloitte avertizează acum că, fără măsuri preventive, prima de achiziție […]
Dezvoltarea AI: Tranzacțiile pentru centre de date au atins un record de 61 de miliarde de dolari în 2025 # Aktual24
Tranzacțiile globale pentru centre de date au crescut brusc, atingând un alt nivel record în acest an, impulsionate de graba de a construi infrastructura necesară pentru sarcinile de lucru cu inteligență artificială, care consumă multă energie. Această creștere a venit chiar dacă investitorii au devenit din ce în ce mai precauți față de evaluările umflate […]
SUA amenință companiile europene, după ce au acuzat UE că ia măsuri discriminatorii împotriva marilor companii tehnologice # Aktual24
Biroul Reprezentantului Comerțului al Statelor Unite a publicat săptămâna trecută pe X o listă de furnizori de servicii europeni care ar putea fi pedepsiți dacă Uniunea Europeană continuă măsurile discriminatorii împotriva marilor companii tehnologice americane. Declarația precizează că SUA ar lua în considerare introducerea de taxe și alte restricții asupra serviciilor străine dacă Uniunea Europeană […]
Au fost înregistrate progrese în negocierile pentru încetarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, însă nu există nicio certitudine că se va ajunge la o soluție pașnică, a declarat vicepreședintele SUA, JD Vance, într-un interviu publicat pe 22 decembrie de publicația britanică UnHerd. „Cred că am făcut progrese, dar dacă stau aici astăzi nu pot […]
Transporturile de gaze naturale lichefiate din Rusia către China sunt mai mult decât duble față de anul trecut, ajungând la 1,6 milioane de tone metrice în noiembrie. Acest lucru a permis Rusiei să depășească Australia și să devină cel mai mare furnizor după Qatar, oferind cel mai ieftin GNL dintre cei 12 furnizori internaționali. Exporturile […]
Trump supără din nou Danemarca: A numit un reprezentant special pentru Groenlanda, unul care spune că o vrea parte din SUA # Aktual24
Donald Trump a reaprins disputa diplomatică legată de Groenlanda, după ce l-a numit pe guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, în funcția de trimis special al SUA pentru Groenlanda. Anunțul a fost făcut duminică seară pe platforma sa Truth Social, unde Trump a susținut că Landry „înțelege” cât de importantă este insula pentru securitatea națională americană, […]
Moțiunea contra ministrului PSD al Justiției a fost respinsă. USR nu a susținut moțiunea, deși PSD a votat în favoarea moțiunii vizând-o pe ministra Mediului, Diana Buzoianu # Aktual24
Moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, a fost respinsă luni în plenul Camerei Deputaţilor. S-au înregistrat 95 de voturi „pentru”, 153 de voturi „împotrivă” şi trei abţineri. Moţiunea a fost depusă de deputaţii AUR. Ministrul Radu Marinescu a afirmat, în plenul Camerei, că orice analiză lucidă, obiectivă, raţională asupra justiţiei trebuie să plece de […]
Expert în drept, primul judecător român la Tribunalul UE: ”Președintele României poate organiza orice referendum punctual în oricare temă de interes public, în cadrul celor trei puteri: legislativă, executivă, judecătorească. Nimeni, conform Constituției României, nu-i poate obstacula acest drept” # Aktual24
Profesorul universitar Valerius M. Ciucă, expert în drept și fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene de la Luxembourg, contrazice CSM-ul și afirmă că ”președintele României poate organiza orice referendum punctual în oricare temă de interes public, în cadrul celor trei puteri: legislativă, executivă, judecătorească”. ”Președintele României poate organiza orice referendum punctual în oricare temă de […]
Dezvăluirile unui fost procuror DNA la Cotroceni: ”Cum e posibil aşa ceva? S-au făcut jocuri politice, se știa dinainte cine vor fi șefii parchetelor” # Aktual24
Fostul procuror DNA Cristian Anghel a declarat, luni, la întâlnirea dintre magistraţi şi preşedintele Nicuşor Dan, desfăşurată la Palatul Cotroceni, că, în opinia sa, justiţia se află în situaţia actuală deoarece societatea „a permis mult prea des politicului să intervină în justiţie”. „Trebuie să terminăm o dată pentru totdeauna cu jocurile politice în numirea şefilor […]
UE, mesaj către Casa Albă: ”Păstrarea integrităţii teritoriale a Regatului Danemarcei este esențială” # Aktual24
Integritatea teritorială şi suveranitatea Danemarcei, inclusiv asupra Groenlandei, trebuie păstrate, a declarat luni un purtător de cuvânt al UE, întrebat despre numirea de către SUA a unui trimis special în Groenlanda, relatează Reuters şi Xinhua, citate de Agerpres. „Păstrarea integrităţii teritoriale a Regatului Danemarcei, a suveranităţii sale şi a inviolabilităţii frontierelor sale este esenţială pentru […]
Vicepreședintele SUA sugerează că Administrația Trump nu va mai „trimite bani în Ucraina” și a criticat asistența financiară pe care SUA o acordă Kievului # Aktual24
Într-un discurs susținut duminică la Phoenix, Arizona, vicepreședintele american JD Vance a criticat asistența pe care Statele Unite o oferă Ucrainei. „Îi ajutăm pe americanii în vârstă la pensie, inclusiv prin eliminarea impozitelor pe asigurările sociale, pentru că credem în a-ți onora tatăl și mama, mai degrabă decât a le trimite toți banii în Ucraina”, […]
SUA urmăresc încă un petrolier în apropierea Venezuelei, în contextul blocadei impuse de Trump # Aktual24
SUA urmărește de duminică o navă în apele internaționale din apropierea Venezuelei, după ce a încercat să o intercepteze, a declarat un oficial american, în timp ce administrația președintelui Donald Trump înăsprește represiunea asupra industriei petroliere a țării. Nava-cisternă, numită Bella 1, naviga spre Venezuela pentru a transporta petrol. Oficialii americani o consideră parte a […]
Franța va construi un nou portavion, anunță președintele Macron. Acesta va costa peste 10 miliarde de euro # Aktual24
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat duminică că Franța intenționează să construiască un nou portavion. Nava va înlocui portavionul Charles de Gaulle, despre care se așteaptă să fie retras din serviciu până în 2038, relatează DW. Acest lucru vine în contextul în care țările europene își propun să își consolideze forțele armate pe fondul invaziei […]
Acuzații grave în fața președintelui. Procuror: „Găști din interiorul sistemului și-au dat mâna cu găști din afara sistemului” # Aktual24
Președintele Asociației Inițiativa pentru Justiție, procurorul militar Bogdan Pîrlog, a declarat luni, la întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu magistrații, că degradarea sistemului judiciar s-a produs prin acțiunea conjugată a unor grupuri din interiorul sistemului și a unor grupuri din afara acestuia, iar orice încercare de reparare trebuie realizată tot „conjugat”, pentru a avea efecte. […]
Majoritatea americanilor consideră că Donald Trump se comportă ca un dictator și este prea apropiat de Rusia, relevă un sondaj AtlasIntel # Aktual24
Un sondaj realizat de AtlasIntel între 15 și 19 decembrie 2025 dezvăluie o imagine îngrijorătoare pentru președintele Donald Trump: o majoritate clară a americanilor îl percepe ca pe un lider autoritar, prea apropiat de Rusia și responsabil pentru deteriorarea economiei țării. Conform rezultatelor, publicate pe 20 decembrie, aproximativ 55-60% dintre respondenți sunt de acord că […]
Japonia repune în funcțiune cea mai mare centrală nucleară din lume, la 15 ani după accidentul de la Fukushima # Aktual24
Japonia se pregătește să repună în funcțiune centrala nucleară Kashiwazaki-Kariwa din prefectura Niigata, prima centrală TEPCO (Tokyo Electric Power Company) de la accidentul de la Fukushima Daiichi din 2011. Această mișcare, care vizează securitatea energetică, provoacă proteste în rândul locuitorilor din zonă, în ciuda promisiunilor de investiții. Japonia face un pas istoric în restabilirea energiei […]
Prețul aurului a atins un nivel record pe fondul reducerii ratelor dobânzii de referință din SUA. Prețul argintului a crescut cu 138% într-un an # Aktual24
Aurul a atins un nou nivel record luni, impulsionat de așteptările privind reducerile ratelor dobânzilor din SUA și de cererea puternică pentru active refugiu, în timp ce argintul a atins și el un vârf istoric. Creșterile marchează un an remarcabil pentru metalele prețioase, susținut de un dolar mai slab, tensiuni geopolitice și fluxuri puternice de […]
Mii de studenți din Serbia au porotestat față de presiunile politice exercitate de către guvern asupra universităților # Aktual24
Câteva mii de studenți și activiști civici din diferite regiuni ale Serbiei au ieșit în stradă duminică, 21 decembrie, în sud-vestul țării pentru a protesta împotriva presiunii politice crescânde asupra sistemului de învățământ superior. Mitingul a avut loc în Novi Pazar, un oraș cu o populație predominant musulmană bosniacă, și a marcat primul protest studențesc […]
Raportul Inspecției Judiciare privind ”aspectele relatate” de Recorder. Magistrații din documentar au fost deseori vizați de acțiuni disciplinare # Aktual24
Inspecția Judiciară a prezentat, într-un „Raport privind activitatea Inspecției Judiciare”, o sinteză a demersurilor deja efectuate în legătură cu o parte dintre aspectele relatate în materialul publicat de recorder.ro la 9 decembrie 2025, sub titlul „Justiția Capturată”, în care sunt formulate acuzații privind funcționarea sistemului judiciar, activitatea conducerii Direcției Naționale Anticorupție și modul de soluționare […]
Sondaj IRSOP: Majoritatea românilor se tem de Rusia și cred că democrația este în pericol, dar resping trimiterea de trupe în Ucraina # Aktual24
Majoritatea românilor sunt îngrijorați de Rusia și percep riscuri crescute pentru securitatea și democrația din România, însă se opun în mare măsură trimiterii de trupe europene sau românești în Ucraina, potrivit unui sondaj realizat de IRSOP. Sondajul a fost realizat în contextul declarațiilor recente ale președintelui României, Nicușor Dan, care a afirmat la Paris că, […]
Ministrul de externe israelian, Gideon Saar, îi îndeamnă pe evreii din întreaga lume să se stabilească în Israel, pe fondul atacurilor antisemite din ultima vreme # Aktual24
La o săptămână după atacul armat comis în timpul unei sărbători evreiești pe plaja Bondi din Sydney, soldat cu moartea a 15 persoane, ministrul de externe al Israelului, Gideon Saar, a lansat un apel puternic adresat comunității evreiești din țările occidentale. El le-a cerut evreilor care trăiesc în Europa, Australia, Canada și alte state occidentale […]
Nicușor Dan, interviu despre Trump și corupția din România: ”Oamenii din vârf lucrează pentru mici rețele de interese, în loc să lucreze pentru binele public” # Aktual24
Liderii europeni, inclusiv președintele României, Nicușor Dan, au petrecut cea mai mare parte a anului 2025 încercând să găsească o modalitate de a gestiona relația cu administrația președintelui american Donald Trump, revenit la Casa Albă în luna ianuarie, a declarat șeful statului român într-un interviu acordat publicației POLITICO. Potrivit președintelui, revenirea lui Trump a adus […]
Iar scandal cu susținătorii lui Călin Georgescu. S-au adunat la Parchetul General și vor să depună plângeri privind anularea alegerilor # Aktual24
Aproximativ 150 de persoane, susținători ai lui Călin Georgescu, se află luni dimineață la intrarea din spate a Parchetul General, fiind nemulțumite de suspendarea activității cu publicul până la finalul anului. Potrivit informațiilor disponibile, participanții au venit la Parchetul General pentru a depune plângeri referitoare la anularea alegerilor, însă și-au exprimat nemulțumirea față de faptul […]
„Bătăușul de femei”, bătut măr de un bărbat: Influencerul Andrew Tate a fost umilit în ring de o vedetă de reality show care a boxat cu mănuși roz – VIDEO # Aktual24
Controversatul influencer Andrew Tate a suferit o înfrângere usturătoare în debutul său la box profesionist, sâmbătă, 20 decembrie 2025, la Dubai, în cadrul evenimentului Misfits Boxing „Mania”. Tate (39 de ani) a fost dominat și învins la puncte (decizie majoritară) de Chase DeMoor, fost star de reality TV din „Too Hot to Handle” și campion […]
Magistrații care au avut curaj să vină la Cotroceni. Judecător: ”În ultimii ani s-a consolidat un sistem oligarhic în justiție” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a început luni, la Palatul Cotroceni, o discuție publică cu magistrați care au dorit să vorbească deschis despre problemele din sistemul judiciar, întâlnire anunțată anterior ca fiind „fără limită de timp”, începând cu ora 10:00. La întâlnire participă Daniel Ungureanu, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, Liviu […]
Bătaie generală în Parlamentul Turciei, după ce deputații puterii și opoziției nu s-au înțeles asupra proiectului de buget pentru 2026 – VIDEO # Aktual24
Parlamentul Turciei a fost scena unei altercații fizice violente duminică, 21 decembrie 2025, în timpul finalizării dezbaterilor și votului asupra bugetului central pentru anul 2026. Potrivit cotidianului Sabah, incidentul a început ca o confruntare verbală între deputați ai Partidului Justiției și Dezvoltării (PJD) de guvernământ și cei ai principalului partid de opoziție, PRP (Partidul Republican […]
Donald Trump șochează din nou: Vorbind despre percheziția FBI de la Mar-a-Lago, din 2022, a povestit în văzul întregii lumi cum își aranjează Melania chiloții în dulapuri – VIDEO # Aktual24
Președintele Donald Trump a provocat stupefacție weekendul trecut, în timpul unui miting la Rocky Mount, Carolina de Nord, când a deviat brusc de la tema economică pentru a descrie meticulos modul în care soția sa, Melania Trump, își organizează lenjeria intimă. Discursul, prezentat inițial ca o discuție despre scăderea inflației și prețurilor la medicamente, a […]
Un general rus de rang înalt a fost ucis într-o explozie la Moscova: Kremlinul acuză serviciile secrete ucrainene – VIDEO # Aktual24
Un general-locotenent rus a fost ucis luni dimineața, 22 decembrie 2025, într-o explozie produsă sub mașina sa în sudul Moscovei, în districtul Yasenevo. Victima este Fanil Sarvarov, șeful Direcției de Instruire Operațională a Forțelor Armate din cadrul Statului Major General rus, relatează Reuters. Comitetul de Anchetă al Rusiei a confirmat că un dispozitiv exploziv a […]
Postul CBS News, criticat vehement după ce a anulat difuzarea unui reportaj despre abuzurile comise de administrația Trump în privința deportărilor – VIDEO # Aktual24
Postul de televiziune americanCBS News a retras brusc, pe 21 decembrie 2025, un reportaj deja anunțat din emisiunea „60 Minutes” intitulat „Inside CECOT”, care investiga deportările administrate de președintele Donald Trump a sute de migranți venezueleni către mega-închisoarea CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) din El Salvador. Reportajul, realizat de corespondenta Sharyn Alfonsi, includea interviuri […]
Moș Crăciun vine pe cămilă? În Arabia Saudită a nins abundent, pentru prima oară în ultimele trei decenii # Aktual24
În weekendul abia încheiat, regiunile nordice ale Arabiei Saudite au fost acoperite de un strat de zăpadă, un fenomen rar care a transformat peisajele deșertice în adevărate peisaje montane. Ninsoarea s-a concentrat în principal în provinciile Tabuk, Hail și părți din Qassim, afectând munți precum Jabal Al-Lawz (cunoscut și ca „Muntele Migdalelor”) și zona Trojena, […]
Daniel David ia în calcul plecarea din fruntea Ministerului Educației în 2026: „Am tot amânat plecarea de foarte multe ori” # Aktual24
Ministrul Educației, Daniel David, a recunoscut deschis că se gândește serios la posibilitatea de a părăsi funcția în anul 2026, într-un interviu acordat duminică, 21 decembrie 2025, la TVR Info. Declarațiile sale au stârnit interes în contextul pregătirii bugetului pentru educație pe anul viitor și al stabilității Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan. „Eu vă […]
Fermele de stridii, melci și rațe din Franța, păzite cu strășnicie de jandarmerie, de teama „tradiționalelor” furturi de Crăciun # Aktual24
În Franța, jandarmeria și-a intensificat măsurile de securitate la fermele de stridii (huîtres), melci (escargots) și rațe (canards – inclusiv foie gras și piept de rață) în decembrie 2025, înainte de sărbătorile de Crăciun și Revelion. Motivul: o creștere accentuată a furturilor de delicatese tradiționale, care sunt extrem de căutate în această perioadă și revândute […]
Or fi dat și tezaurul nostru? China a cumpărat doar în noiembrie 2025 aur rusesc în valoare de aproape un miliard de dolari # Aktual24
China a stabilit un nou record în importurile de aur din Rusia, achiziționând în noiembrie 2025 metal prețios în valoare de 961 milioane dolari, cea mai mare tranzacție bilaterală din istoria comerțului cu aur între cele două țări. Datele oficiale ale vămii chineze, publicate pe 20 decembrie 2025 și analizate de agenția rusă RIA Novosti, […]
Președintele Nicușor Dan îi va primi la Cotroceni pe magistrații care să discute deschis despre corupția din sistemul judiciar # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că luni, 22 decembrie 2025, va organiza la Palatul Cotroceni o discuţie publică cu magistraţii care doresc să expună deschis problemele din sistemul judiciar. Decizia vine după ce şeful statului a primit sute de pagini de sesizări de la judecători şi procurori, care reclamă abuzuri, promovări pe criterii de obedienţă […]
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează: „Următorul atac asupra Ucrainei va fi fatal pentru Putin” # Aktual24
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a descris situația actuală din Europa ca fiind cea mai periculoasă de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, avertizând că un nou atac al Rusiei asupra Ucrainei ar fi „fatal” pentru Vladimir Putin. Într-un interviu acordat publicației germane Bild, Rutte a subliniat obiectivul aliaților: să asigure că, după […]
Fotografia cu Donald Trump din dosarele Epstein care fusese eliminată, a fost republicată de Departamentul de Justiție în urma criticilor masive # Aktual24
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a publicat, pe 19 decembrie 2025, un lot masiv de documente și fotografii din investigațiile legate de Jeffrey Epstein, conform Epstein Files Transparency Act. Printre acestea s-a numărat o imagine (fișierul 468) care arată un sertar deschis al unui birou din locuința lui Epstein, plin cu fotografii tipărite, transmite […]
AUR, indignat de referendum: ”Preşedintele Nicuşor Dan nu ţine cont de Constituţie, de legi şi alege să intervină brutal în sistemul de justiţie din România” # Aktual24
AUR solicită preşedinţilor celor două Camere, premierului şi preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii să sesizeze CCR pe tema încălcării principiului separaţiei puterilor în stat de către preşedintele Nicuşor Dan în urma anunţului privind organizarea unui referendum în Justiţie. Potrivit AUR, conflictul este unul direct şi cât se poate de evident între preşedintele României şi puterea […]
Administrația Prezidențială a publicat, duminică, sinteza sesizărilor transmise președintelui României, Nicușor Dan, de către magistrați și alți actori din sistemul judiciar, document care relevă presiuni, amenințări și un climat de teamă în interiorul justiției. Potrivit sintezei, sunt prezentate „observații de o gravitate ridicată care, în forma actuală și pentru scopul prezentului raport, este necesar să […]
