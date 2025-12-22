Marea Britanie: Un crater uriaș s-a căscat într-un canal navigabil din Shropshire. Două ambarcațiuni au ajuns pe fundul canalului iar apa s-a strâns pe câmpurile din jur

Un incident major a avut loc la un canal din Shropshire, Marea Britanie, după ce s-a format un crater uriaș, iar bărcile au rămas blocate sau pe marginea acestuia. Inginerii au atribuit incidentul de pe tronsonul canalului Llangollen din Whitchurch unei defecțiuni a digului. Colapsul a făcut ca apa să inunde un câmp din apropiere, […]

