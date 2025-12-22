Mii de studenți din Serbia au porotestat față de presiunile politice exercitate de către guvern asupra universităților

12:30

Guvernul a anunțat constituirea Grupului de Lucru pentru situația din justiție, ca urmare a dezvăluirilor publicației Recorder privind „capturarea” acestui sector de un grup restrâns condus de Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție. Este organismul consultativ la care trebuie să ne uităm în primul rând pentru că de acolo poate veni o […]