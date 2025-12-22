Mii de studenți din Serbia au porotestat față de presiunile politice exercitate de către guvern asupra universităților
Câteva mii de studenți și activiști civici din diferite regiuni ale Serbiei au ieșit în stradă duminică, 21 decembrie, în sud-vestul țării pentru a protesta împotriva presiunii politice crescânde asupra sistemului de învățământ superior. Mitingul a avut loc în Novi Pazar, un oraș cu o populație predominant musulmană bosniacă, și a marcat primul protest studențesc […]
Prețul aurului a atins un nivel record pe fondul reducerii ratelor dobânzii de referință din SUA. Prețul argintului a crescut cu 138% într-un an # Aktual24
Aurul a atins un nou nivel record luni, impulsionat de așteptările privind reducerile ratelor dobânzilor din SUA și de cererea puternică pentru active refugiu, în timp ce argintul a atins și el un vârf istoric. Creșterile marchează un an remarcabil pentru metalele prețioase, susținut de un dolar mai slab, tensiuni geopolitice și fluxuri puternice de […]
Raportul Inspecției Judiciare privind ”aspectele relatate” de Recorder. Magistrații din documentar au fost deseori vizați de acțiuni disciplinare # Aktual24
Inspecția Judiciară a prezentat, într-un „Raport privind activitatea Inspecției Judiciare”, o sinteză a demersurilor deja efectuate în legătură cu o parte dintre aspectele relatate în materialul publicat de recorder.ro la 9 decembrie 2025, sub titlul „Justiția Capturată”, în care sunt formulate acuzații privind funcționarea sistemului judiciar, activitatea conducerii Direcției Naționale Anticorupție și modul de soluționare […]
Sondaj IRSOP: Majoritatea românilor se tem de Rusia și cred că democrația este în pericol, dar resping trimiterea de trupe în Ucraina # Aktual24
Majoritatea românilor sunt îngrijorați de Rusia și percep riscuri crescute pentru securitatea și democrația din România, însă se opun în mare măsură trimiterii de trupe europene sau românești în Ucraina, potrivit unui sondaj realizat de IRSOP. Sondajul a fost realizat în contextul declarațiilor recente ale președintelui României, Nicușor Dan, care a afirmat la Paris că, […]
Ministrul de externe israelian, Gideon Saar, îi îndeamnă pe evreii din întreaga lume să se stabilească în Israel, pe fondul atacurilor antisemite din ultima vreme # Aktual24
La o săptămână după atacul armat comis în timpul unei sărbători evreiești pe plaja Bondi din Sydney, soldat cu moartea a 15 persoane, ministrul de externe al Israelului, Gideon Saar, a lansat un apel puternic adresat comunității evreiești din țările occidentale. El le-a cerut evreilor care trăiesc în Europa, Australia, Canada și alte state occidentale […]
Nicușor Dan, interviu despre Trump și corupția din România: ”Oamenii din vârf lucrează pentru mici rețele de interese, în loc să lucreze pentru binele public” # Aktual24
Liderii europeni, inclusiv președintele României, Nicușor Dan, au petrecut cea mai mare parte a anului 2025 încercând să găsească o modalitate de a gestiona relația cu administrația președintelui american Donald Trump, revenit la Casa Albă în luna ianuarie, a declarat șeful statului român într-un interviu acordat publicației POLITICO. Potrivit președintelui, revenirea lui Trump a adus […]
Iar scandal cu susținătorii lui Călin Georgescu. S-au adunat la Parchetul General și vor să depună plângeri privind anularea alegerilor # Aktual24
Aproximativ 150 de persoane, susținători ai lui Călin Georgescu, se află luni dimineață la intrarea din spate a Parchetul General, fiind nemulțumite de suspendarea activității cu publicul până la finalul anului. Potrivit informațiilor disponibile, participanții au venit la Parchetul General pentru a depune plângeri referitoare la anularea alegerilor, însă și-au exprimat nemulțumirea față de faptul […]
„Bătăușul de femei”, bătut măr de un bărbat: Influencerul Andrew Tate a fost umilit în ring de o vedetă de reality show care a boxat cu mănuși roz – VIDEO # Aktual24
Controversatul influencer Andrew Tate a suferit o înfrângere usturătoare în debutul său la box profesionist, sâmbătă, 20 decembrie 2025, la Dubai, în cadrul evenimentului Misfits Boxing „Mania”. Tate (39 de ani) a fost dominat și învins la puncte (decizie majoritară) de Chase DeMoor, fost star de reality TV din „Too Hot to Handle” și campion […]
Magistrații care au avut curaj să vină la Cotroceni. Judecător: ”În ultimii ani s-a consolidat un sistem oligarhic în justiție” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a început luni, la Palatul Cotroceni, o discuție publică cu magistrați care au dorit să vorbească deschis despre problemele din sistemul judiciar, întâlnire anunțată anterior ca fiind „fără limită de timp”, începând cu ora 10:00. La întâlnire participă Daniel Ungureanu, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, Liviu […]
Bătaie generală în Parlamentul Turciei, după ce deputații puterii și opoziției nu s-au înțeles asupra proiectului de buget pentru 2026 – VIDEO # Aktual24
Parlamentul Turciei a fost scena unei altercații fizice violente duminică, 21 decembrie 2025, în timpul finalizării dezbaterilor și votului asupra bugetului central pentru anul 2026. Potrivit cotidianului Sabah, incidentul a început ca o confruntare verbală între deputați ai Partidului Justiției și Dezvoltării (PJD) de guvernământ și cei ai principalului partid de opoziție, PRP (Partidul Republican […]
Donald Trump șochează din nou: Vorbind despre percheziția FBI de la Mar-a-Lago, din 2022, a povestit în văzul întregii lumi cum își aranjează Melania chiloții în dulapuri – VIDEO # Aktual24
Președintele Donald Trump a provocat stupefacție weekendul trecut, în timpul unui miting la Rocky Mount, Carolina de Nord, când a deviat brusc de la tema economică pentru a descrie meticulos modul în care soția sa, Melania Trump, își organizează lenjeria intimă. Discursul, prezentat inițial ca o discuție despre scăderea inflației și prețurilor la medicamente, a […]
Un general rus de rang înalt a fost ucis într-o explozie la Moscova: Kremlinul acuză serviciile secrete ucrainene – VIDEO # Aktual24
Un general-locotenent rus a fost ucis luni dimineața, 22 decembrie 2025, într-o explozie produsă sub mașina sa în sudul Moscovei, în districtul Yasenevo. Victima este Fanil Sarvarov, șeful Direcției de Instruire Operațională a Forțelor Armate din cadrul Statului Major General rus, relatează Reuters. Comitetul de Anchetă al Rusiei a confirmat că un dispozitiv exploziv a […]
Postul CBS News, criticat vehement după ce a anulat difuzarea unui reportaj despre abuzurile comise de administrația Trump în privința deportărilor – VIDEO # Aktual24
Postul de televiziune americanCBS News a retras brusc, pe 21 decembrie 2025, un reportaj deja anunțat din emisiunea „60 Minutes” intitulat „Inside CECOT”, care investiga deportările administrate de președintele Donald Trump a sute de migranți venezueleni către mega-închisoarea CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) din El Salvador. Reportajul, realizat de corespondenta Sharyn Alfonsi, includea interviuri […]
Moș Crăciun vine pe cămilă? În Arabia Saudită a nins abundent, pentru prima oară în ultimele trei decenii # Aktual24
În weekendul abia încheiat, regiunile nordice ale Arabiei Saudite au fost acoperite de un strat de zăpadă, un fenomen rar care a transformat peisajele deșertice în adevărate peisaje montane. Ninsoarea s-a concentrat în principal în provinciile Tabuk, Hail și părți din Qassim, afectând munți precum Jabal Al-Lawz (cunoscut și ca „Muntele Migdalelor”) și zona Trojena, […]
Daniel David ia în calcul plecarea din fruntea Ministerului Educației în 2026: „Am tot amânat plecarea de foarte multe ori” # Aktual24
Ministrul Educației, Daniel David, a recunoscut deschis că se gândește serios la posibilitatea de a părăsi funcția în anul 2026, într-un interviu acordat duminică, 21 decembrie 2025, la TVR Info. Declarațiile sale au stârnit interes în contextul pregătirii bugetului pentru educație pe anul viitor și al stabilității Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan. „Eu vă […]
Fermele de stridii, melci și rațe din Franța, păzite cu strășnicie de jandarmerie, de teama „tradiționalelor” furturi de Crăciun # Aktual24
În Franța, jandarmeria și-a intensificat măsurile de securitate la fermele de stridii (huîtres), melci (escargots) și rațe (canards – inclusiv foie gras și piept de rață) în decembrie 2025, înainte de sărbătorile de Crăciun și Revelion. Motivul: o creștere accentuată a furturilor de delicatese tradiționale, care sunt extrem de căutate în această perioadă și revândute […]
Or fi dat și tezaurul nostru? China a cumpărat doar în noiembrie 2025 aur rusesc în valoare de aproape un miliard de dolari # Aktual24
China a stabilit un nou record în importurile de aur din Rusia, achiziționând în noiembrie 2025 metal prețios în valoare de 961 milioane dolari, cea mai mare tranzacție bilaterală din istoria comerțului cu aur între cele două țări. Datele oficiale ale vămii chineze, publicate pe 20 decembrie 2025 și analizate de agenția rusă RIA Novosti, […]
Președintele Nicușor Dan îi va primi la Cotroceni pe magistrații care să discute deschis despre corupția din sistemul judiciar # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că luni, 22 decembrie 2025, va organiza la Palatul Cotroceni o discuţie publică cu magistraţii care doresc să expună deschis problemele din sistemul judiciar. Decizia vine după ce şeful statului a primit sute de pagini de sesizări de la judecători şi procurori, care reclamă abuzuri, promovări pe criterii de obedienţă […]
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează: „Următorul atac asupra Ucrainei va fi fatal pentru Putin” # Aktual24
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a descris situația actuală din Europa ca fiind cea mai periculoasă de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, avertizând că un nou atac al Rusiei asupra Ucrainei ar fi „fatal” pentru Vladimir Putin. Într-un interviu acordat publicației germane Bild, Rutte a subliniat obiectivul aliaților: să asigure că, după […]
Fotografia cu Donald Trump din dosarele Epstein care fusese eliminată, a fost republicată de Departamentul de Justiție în urma criticilor masive # Aktual24
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a publicat, pe 19 decembrie 2025, un lot masiv de documente și fotografii din investigațiile legate de Jeffrey Epstein, conform Epstein Files Transparency Act. Printre acestea s-a numărat o imagine (fișierul 468) care arată un sertar deschis al unui birou din locuința lui Epstein, plin cu fotografii tipărite, transmite […]
AUR, indignat de referendum: ”Preşedintele Nicuşor Dan nu ţine cont de Constituţie, de legi şi alege să intervină brutal în sistemul de justiţie din România” # Aktual24
AUR solicită preşedinţilor celor două Camere, premierului şi preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii să sesizeze CCR pe tema încălcării principiului separaţiei puterilor în stat de către preşedintele Nicuşor Dan în urma anunţului privind organizarea unui referendum în Justiţie. Potrivit AUR, conflictul este unul direct şi cât se poate de evident între preşedintele României şi puterea […]
Administrația Prezidențială a publicat, duminică, sinteza sesizărilor transmise președintelui României, Nicușor Dan, de către magistrați și alți actori din sistemul judiciar, document care relevă presiuni, amenințări și un climat de teamă în interiorul justiției. Potrivit sintezei, sunt prezentate „observații de o gravitate ridicată care, în forma actuală și pentru scopul prezentului raport, este necesar să […]
Referendumul cerut de președinte provoacă furie în cadrul CSM: ”Declarații absolut inacceptabile în orice stat democratic” # Aktual24
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a precizat, duminică seara, într-un comunicat de presă, că referendumul propus de președintele României, Nicușor Dan, nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii și a subliniat că CSM nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești. „Secția pentru […]
Pe măsură ce tehnologia evoluează și granițele dintre lumea fizică și cea virtuală devin tot mai difuze, marketingul se află într-o transformare radicală. Metaversul, un spațiu digital tridimensional, imersiv și interconectat, oferă brandurilor oportunități fără precedent de a interacționa cu publicul lor într-un mod captivant, personalizat și memorabil. Acest univers digital nu este doar un […]
Rusia iar și-a trecut granița, încearcă să invadeze o nouă zonă din Ucraina: ”Apărătorii ucraineni fac eforturi pentru a respinge ocupanţii” # Aktual24
Armata ucraineană a anunţat duminică că face eforturi să respingă o tentativă a pătrundere a trupelor ruse într-o zonă frontalieră din regiunea Sumî, de unde Kievul acuză Moscova că a deportat ilegal civili în Rusia, relatează AFP, citată de Agepres. „Sunt în curs lupte în satul Grabovske”, au afirmat forţele ucrainene într-un mesaj pe Telegram, […]
Iranul, gata să se amestece dacă SUA atacă Venezuela: ”Cooperare în toate domeniile cu Venezuela” # Aktual24
Autorităţile de la Caracas au anunţat sâmbătă că Iranul le-a propus cooperarea sa „în toate domeniile” pentru a lupta împotriva „pirateriei şi terorismului internaţional” al SUA, după confiscarea de către Washington a unui al doilea petrolier în largul Venezuelei, relatează AFP, citată de Agerpres. Teheranul nu a menţionat totuşi nicio măsură concretă într-o relatare a […]
Banca centrală germană (Bundesbank) a anunțat că se așteaptă la o revenire economică treptată în Germania, anul viitor, determinată de creșterea investițiilor publice, creșterea salariilor și creșterea exporturilor. „După mai mulți ani de contracție, Bundesbank se așteaptă ca economia să își revină treptat”, a precizat Bundesbank într-un comunicat, relatează Financial Times. Între timp, banca centrală […]
Președintele afacerist. Intrarea în afaceri cu energie nucleară îl îmbogățește pe Trump cu 500 de milioane de dolari # Aktual24
Trump intră în afacerile cu energia nucleară cu compania sa. Aceasta îi mărește averea cu 500 de milioane de dolari – și estompează și mai mult granița dintre îndatoririle sale oficiale și interesele personale. Criticii îl acuză adesea pe Donald Trump că își amestecă interesele financiare de om de afaceri cu îndatoririle sale de președinte […]
Internetul este invadat de timbre emise între anii 1940-1941 în perioada Statului Național Legionar din România. Cele trei emisiuni filatelice, cărora li s-au adăugat trei timbre separate, au fost inițiativa lui Traian Popescu, vicepreședintele Asociației Filatelice Române de atunci, aflăm de pe site-ul timbreanticomuniste.wordpress.com. Ele aveau menirea de a glorifica statul legionar sau de a […]
Președintele Nicușor Dan părea că este mai degrabă lipsit de soluții pentru problema capturării justiției de către grupul din jurul Liei Savonea. Cu toate astea, el pare să fi scos o soluție din pălărie în stilul lui Traian Băsescu de pe vremuri. Șeful statului a anunțat inițierea unui referendum în rândul magistraților referitoare la susținerea […]
Realitatea virtuală în tratamentul durerii: De la concept tehnologic la instrument terapeutic modern # Aktual24
Durerea reprezintă una dintre cele mai frecvente și complexe experiențe umane, fiind motivul principal pentru care pacienții solicită asistență medicală. De la durerea acută postoperatorie până la durerea cronică asociată bolilor oncologice, neurologice sau musculo-scheletale, impactul durerii asupra calității vieții este profund și multidimensional. În ultimele decenii, medicina a făcut progrese semnificative în controlul durerii […]
Franța se pregătește să ocupe golul lăsat de retragerea trupelor SUA din Europa: ”Dislocarea de avioane Rafale capabile să transporte armament nuclear în alte state europene” # Aktual24
Centrul de recrutare militară aflat vizavi de Turnul Eiffel, în arondismentul 7 al Parisului, în clădirea istorică a École Militaire, este marcat de o prezență intensă a materialelor de promovare ale forțelor armate. Potrivit unei analize publicate de Politico, acest spațiu a devenit un simbol al schimbării de mentalitate generate de actualul context geopolitic european. […]
Statele Unite, Egiptul, Qatarul și Turcia au făcut progrese ieri în a doua fază a planului de pace pentru Gaza și s-au angajat la diverse măsuri de integrare regională, potrivit declaratului trimisului special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff. Witkoff a menționat că întâlnirea, care a avut loc la Miami, a examinat implementarea primei […]
Suspendarea lui Nicușor Dan. Extremiștii conduși de un fost PSD-ist anunță strângere de semnături în Parlament: ”S-a discutat deja cu AUR” # Aktual24
Senatorul Ninel Peia, din Grupul parlamentar PACE – Întâi România, a anunțat că un grup de parlamentari intenționează să inițieze procedura de suspendare a președintelui României, Nicușor Dan, pe care îl acuză de imixtiuni în funcționarea justiției, în urma anunțului șefului statului privind organizarea unui referendum în rândul magistraților. Peia a făcut parte din PSD, […]
Aproape 400 de persoane au fost arestate în Italia în timpul unei ample operațiuni antidrog # Aktual24
Poliția italiană a anunțat sâmbătă că a arestat 384 de persoane și a confiscat 1,4 tone de droguri într-o operațiune majoră împotriva traficului de droguri. Ofițerii de aplicare a legii au investigat 655 de persoane, inclusiv 39 de minori, și au confiscat 35 kg de cocaină și peste 40 de arme de foc, relatează Reuters. […]
Membri ai grupului de partizani ucraineni Atesh susțin că au sabotat un nod feroviar important de aprovizionare în apropiere de orașul rus Rostov-pe-Don, perturbând logistica rusă către teritoriile ocupate, potrivit unui mesaj publicat de grup pe 21 decembrie. Conform Atesh, operatori ai grupării au incendiat un punct feroviar din Bataisk, în regiunea rusă Rostov, pe […]
Putin anunță că este „gata de dialog” după ce Emmanuel Macron a declarat vineri dimineață la Bruxelles că „ar deveni din nou util să discutăm cu Vladimir Putin”. UPDATE Preşedinţia franceză a salutat declaraţia preşedintelui rus Vladimir Putin de duminică potrivit căreia este „pregătit” să se angajeze întră-un dialog cu omologul său Emmanuel Macron, adăugând […]
Elon Musk, și mai aproape de a deveni primul trilionar din istorie. A depășit pragul de 700 de miliarde de dolari # Aktual24
Elon Musk s-a apropiat și mai mult de poziția de a deveni primul trilionar din istorie, după ce o instanță i-a restabilit opțiunile pe acțiuni Tesla în valoare de trilioane. Conform indicelui miliardarilor Forbes, averea netă a directorului executiv al Tesla a urcat vineri la 749 de miliarde de dolari, făcându-l pe Musk prima persoană […]
Putin l-a ales efectiv pe Witkoff pentru poziția de negociator SUA cu Rusia, anunță Wall Street Journal # Aktual24
Folosindu-se de legăturile sale cu Prințul Moștenitor al Arabiei Saudite, Vladimir Putin l-a ales efectiv pe Steve Witkoff ca interlocutor preferat din cadrul administrației Trump. Potrivit surselor The Wall Street Journal, Putin era interesat în mod special să se întâlnească cu Witkoff. Invitația de a călători în Rusia a venit de la Kremlin, trimisă de […]
CTP, avertisment legat de referendumul lui Nicușor Dan: ”Nu este exclus ca caracatița Savonea să-i amenințe să nu se prezinte” # Aktual24
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu luadă inițitiava președintelui Dan de a declanșa un referendum printre magistrați, însă este sceptic ca Dan va reuși să determine demisia membrilor CSM dacă magistrații vor decide că aceștia nu îi reprezintă. ”E bine că președintele Dan s-a răzgândit și întâlnirea de mâine va fi publică, nu privată, „la secret”, cum […]
Reacția TV-urilor penale la decizia președintelui Dan de a iniția referendum: ”Puci anticonstituțional, cel mai grav atac împotriva justiției” # Aktual24
Postul Realitatea Plus, vârf de lance al campaniei de susținere a grupării Lia Savonea, a reacționat dur după anunțul președintelui legat de inițierea unui referendum în rândul magistraților privind modul în care CSM își îndeplinește misiunea. „Nicușor Dan intervine în justiție. Amenințări pentru Consiliul Superior al Magistraturii, în direct de la Palatul Cotroceni: Dacă CSM […]
Președintele Dan a găsit soluția la criza din justiție: ”În ianuarie voi iniția un referendum cu o singură întrebare” # Aktual24
Președintele Dan a anunțat, duminică, după ce a prezentat aspecte grave sesizate de magistrați că în luna ianuarie va iniția un referendum în rândul magistraților. ”Situația este gravă, prin urmare în ianuarie voi iniția un referendum în cadrul corpului magistraților, cu o singură întrebare: CSM acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup […]
Președintele, dezvăluiri grave despre magistrați: ”Sunt mesaje de intimidare/ Unii magistrați au propus unor colegi de-ai mei să îi ia din benzinării, ca să nu fie văzuți” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a susținut, duminică, o conferință de presă, el a făcut dezvăluiri grave. Principalele declarații: Trei chestiuni despre justiție. Ați fost extrem de puțini magistrați care și-au exprimat intenția să vină la discuții, față de cele o mie de persoane care au semnat scrisoarea. Sunt aproximativ 20 de magistrați individual și circa 20 […]
Un angajat al Palatului Élysée a fost arestat pentru furt de argintărie în valoare de mii de euro # Aktual24
Trei bărbați vor fi judecați anul viitor, după ce un responsabil cu argintăria angajat la reședința oficială a președintelui Franței a fost arestat săptămâna aceasta pentru furtul unor obiecte și seturi de masă în valoare de mii de euro, a anunțat Parchetul din Paris. Șeful administrației de la Palatul Élysée a raportat dispariția, pierderile estimate […]
Cabinetul israelian a aprobat construirea de 19 noi așezări evreiești în Cisiordania ocupată # Aktual24
Cabinetul israelian a aprobat, duminică, o propunere pentru 19 noi așezări în Cisiordania ocupată, a declarat Bezalel Smotrich, ministrul de Finanțe de extremă dreapta. Printre așezări se numără două care au fost evacuate anterior în timpul unui plan de dezangajare din 2005, potrivit ministrului, care a promovat o agendă de extindere a așezărilor în Cisiordania, […]
Prim-ministrul Australiei anunță o evaluare a serviciilor de informații după atacul de pe plaja Bondi # Aktual24
Premierul australian Anthony Albanese a anunțat o evaluare a poliției și a agențiilor naționale de informații după atacul de la Bondi Beach din Sydney. „Atrocitatea inspirată de ISIS de duminica trecută întărește mediul de securitate în rapidă schimbare din națiunea noastră. Agențiile noastre de securitate trebuie să fie în cea mai bună poziție pentru a […]
Nicușor Dan: ”Înfăptuirea dreptăţii este indispensabilă”. Vorbește despre ”manipulare, relativizarea răului şi la deformarea memoriei” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a depus, duminică, o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, din Piaţa Universităţii. „Înfăptuirea dreptăţii în ceea ce priveşte Revoluţia este indispensabilă consolidării democraţiei româneşti. Avem, în continuare, nevoie ca Justiţia să facă lumină în marile dosare ale trecutului recent. Fără decizii definitive, fără răspundere şi fără dreptatea morală […]
Purtătorul de cuvânt al lui Bill Clinton spune că fostul președinte este folosit ca țap ispășitor de Casa Albă în urma publicării dosarelor Epstein # Aktual24
Un purtător de cuvânt al lui Bill Clinton a acuzat, vineri seară, Casa Albă, că îl folosește drept țap ispășitor după ce fotografii cu fostul președinte american alături de agresorul sexual Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell, precum și cu o tânără femeie într-o piscină, au fost incluse în lotul publicat, scrie The Guardian. „Casa Albă […]
Guvernul a anunțat constituirea Grupului de Lucru pentru situația din justiție, ca urmare a dezvăluirilor publicației Recorder privind „capturarea” acestui sector de un grup restrâns condus de Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție. Este organismul consultativ la care trebuie să ne uităm în primul rând pentru că de acolo poate veni o […]
După aflarea sentinței în cazul de corupție, fost premier pakistanez Imran Khan cere proteste la nivel național # Aktual24
Fostul prim-ministru al Pakistanului, Imran Khan, și-a îndemnat susținătorii să se pregătească pentru proteste la nivel național și și-a anunțat intenția de a contesta la Înalta Curte din Islamabad condamnarea sa și a soției sale, Bushra Bibi, la 17 ani de închisoare în cazul de corupție Toshakhana-II, a relatat publicația Dawn citată de The Business […]
