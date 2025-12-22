Banksy dezvăluie o nouă operă de artă la Londra

07:20

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a descris situația actuală din Europa ca fiind cea mai periculoasă de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, avertizând că un nou atac al Rusiei asupra Ucrainei ar fi „fatal” pentru Vladimir Putin. Într-un interviu acordat publicației germane Bild, Rutte a subliniat obiectivul aliaților: să asigure că, după […]