Suveraniștii află marți dacă au semnăturile pentru suspendarea președintelui

21:10

Nicușor Dan a propus un referendum pentru magistrați, dar CSM a respins inițiativa, afirmând că demiterea membrilor săi nu poate fi realizată prin metode neprevăzute de lege. Procurorii subliniază că încălcările legii nu pot fi remediate prin alte încălcări și că referendumurile nu sunt incluse în procedura legală de demitere. Consiliul Superior al Magistraturii a … Articolul Imposibilitatea organizării referendumului propus de Nicușor Dan apare prima dată în Main News.