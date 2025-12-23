Grindeanu îl critică pe Bolojan: Sancțiunile nu ne vor opri
Sorin Grindeanu, președintele PSD, critică propunerile lui Ilie Bolojan privind sancțiunile pentru încălcarea protocolului Coaliției. Grindeanu afirmă că incompetența ministrului Mediului nu poate fi limitată de documente și că PSD va continua să voteze împotriva acestuia, indiferent de consecințe. Sorin Grindeanu a reacționat la propunerea premierului Ilie Bolojan de a introduce sancțiuni în Coaliție Grindeanu … Articolul Grindeanu îl critică pe Bolojan: Sancțiunile nu ne vor opri apare prima dată în Main News.
Antena 1 își dorește recuperarea investiției de 30 de milioane de euro pentru drepturile de difuzare ale Cupelor Mondiale din 2026 și 2030, având în vedere orele necorespunzătoare ale meciurilor. Postul TV negociază sublicențieri pentru a maximiza veniturile, având în vedere interesul scăzut al publicului. Antena 1 a achiziționat drepturile de difuzare pentru Cupa Mondială … Articolul Antena 1 cere banii înapoi după costurile mari pentru Cupa Mondială apare prima dată în Main News.
Descoperă legăturile lui Ion Iliescu cu generalii racolați de Moscova, impactul acestora asupra Armatei Române și cum URSS a menținut controlul în România. Analiza detaliată a evenimentelor din decembrie 1989, uciderea locotenent-colonelului Gheorghe Trosca și influența militarilor în noul regim. Uciderea locotenent-colonelului Gheorghe Trosca a fost primul pas al grupării „Corbii” pentru a-și consolida puterea … Articolul Legăturile lui Ion Iliescu cu generalii sovietici din Armata Română apare prima dată în Main News.
Guvernul României analizează efectele legilor Justiției printr-un nou Comitet consultativ. Prima întâlnire are loc marți, având ca scop revizuirea legislației adoptate în 2022. Comitetul va discuta despre statutul judecătorilor, organizarea judiciară și va colabora cu instituții internaționale pentru propuneri de îmbunătățire. Comitetul consultativ se reunește astăzi pentru a analiza efectele legilor Justiției adoptate în 2022 … Articolul Efectele legilor Justiției: Comitetul consultativ se reunește astăzi apare prima dată în Main News.
O turistă din China a supraviețuit miraculos după ce a fost lovită de un val uriaș pe stâncile din Egipt, în timp ce poza în zona Matrouh Eye. Incidentul evidențiază pericolele fotografiilor în locuri riscante, reamintind de accidente fatale anterioare. Siguranța turiștilor trebuie să fie prioritară. O turistă din China a fost lovită de un … Articolul Turistă aproape înecată de un val uriaș în timp ce poza pe o stâncă periculoasă apare prima dată în Main News.
Volodimir Zelenski a anunțat progrese în negocierile pentru încheierea războiului cu Rusia, afirmând că sunt foarte aproape de un rezultat concret. Echipele ucrainene și americane discută despre un plan de 20 de puncte și garanții de securitate pentru Ucraina. Presiunea asupra Kremlinului rămâne esențială. Volodimir Zelenski anunță progrese în negocierile cu SUA și Europa pentru … Articolul Zelenski anunță progrese majore pentru finalizarea războiului apare prima dată în Main News.
Populația României a atins nivelul din anii ’70, continuând să scadă din anii ’90, cu un accentuat declin în ultimii ani. De la impactul limitat al Decretului comunist anti-avort până la migrarea masivă, viitorul demografic al țării arată sumbru în rapoartele recente. Află mai multe detalii pe Profit.ro. Populația României a intrat într-un declin demografic … Articolul Criza demografică a României: Migrarea și avortul afectează populația anilor ’70 apare prima dată în Main News.
OpenAI avertizează că browserele cu inteligență artificială, precum ChatGPT Atlas, rămân vulnerabile la atacuri. Compania subliniază că aceste amenințări pot include fraude și inginerie socială, care nu vor fi niciodată complet rezolvate. Este recomandat utilizatorilor să fie prudenți în utilizarea acestor agenți AI. OpenAI avertizează că browserele AI sunt vulnerabile la atacuri, iar aceste probleme … Articolul Browserele AI rămân vulnerabile la atacuri, atrage atenția OpenAI apare prima dată în Main News.
Andrew Tate a debutat în boxul profesionist la 39 de ani, înfruntându-l pe Chase DeMoor. Deși pornea ca favorit, a fost învins la puncte. Tate a recunoscut dificultățile tranziției de la kickboxing și a subliniat importanța de a încerca, chiar și în fața eșecului. Urmărește reacția sa post-meci. Andrew Tate a debutat în box la … Articolul Reacția lui Andrew Tate după înfrângerea umilitoare în box la Netflix apare prima dată în Main News.
Scandalul din Israel ia amploare după ce consilieri apropiați ai premierului Netanyahu sunt acuzați că au lucrat pentru Qatar. Naftali Bennett cere demisia lui Netanyahu, numind această situație cea mai gravă trădare din istoria statului, în contextul unei anchete judiciare în curs. Qatargate devine un subiect fierbinte în politica israeliană. Consilieri apropiați ai premierului Netanyahu … Articolul Consilieri ai lui Netanyahu, acuzați de legături cu Qatar: scandal fără precedent apare prima dată în Main News.
Parlamentarii suveraniști decid marți dacă au semnăturile necesare pentru suspendarea președintelui României, Nicușor Dan. Este nevoie de 155 de semnături pentru inițierea procedurii, care este motivată de acțiuni ce afectează independența justiției. AUR va evalua sprijinul din partea altor partide precum PSD, PNL și USR. Parlamentarii suveraniști se reunesc marți pentru a verifica numărul de … Articolul Suveraniștii află marți dacă au semnăturile pentru suspendarea președintelui apare prima dată în Main News.
O tragedie șocantă a avut loc în Cava de’ Tirreni, Italia, unde un somelier și-a omorât iubita înainte de Crăciun, înjunghiind-o mortal. După atac, bărbatul s-a sinucis aruncându-se de pe acoperiș. Mama victimei a fost rănită. Cazul evidențiază urgentă necesității măsurilor împotriva violenței domestice. Un somelier din Cava de’ Tirreni, Italia, și-a omorât iubita, Anna … Articolul Somelier italian își ucide soția și face un gest surprinzător apare prima dată în Main News.
Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, susține că actuala coaliție cu PSD nu va rezista până în 2028. Orban afirmă că se poate guverna și cu un guvern minoritar, având experiența personală ca lider. El consideră că atitudinea PSD va conduce la destrămarea coaliției, iar fuziunea cu PNL este o posibilitate de viitor. Ludovic Orban estimează … Articolul Ludovic Orban: Guvernare fără PSD este posibilă, exemplul meu de succes apare prima dată în Main News.
Patson Daka a marcat în prelungiri pentru Zambia în meciul din Grupa A la Cupa Africii pe Națiuni 2025, egalând scorul cu Mali. Cu toate acestea, sărbătoarea sa a fost umbrită de un accident potențial grav, după ce a căzut pe gât în urma unui backflip nereușit. Norocul a fost de partea lui, evitând o … Articolul Gol în prelungiri, dar aproape de o accidentare gravă la Cupa Africii! apare prima dată în Main News.
Rusia își oferă sprijinul deplin pentru Venezuela în fața ostilităților americane, conform discuției dintre Serghei Lavrov și omologul său Yván Gil. Cei doi miniștri au criticat acțiunile SUA, inclusiv atacurile asupra navelor și confiscările de tancuri petroliere, evidențiind riscurile pentru transportul maritim internațional. Rusia a declarat sprijinul deplin pentru Venezuela în urma unei discuții telefonice … Articolul Rusia susține Venezuela împotriva presiunilor americane, Lavrov în discuții apare prima dată în Main News.
Accident tragic pe Nil: o femeie italiană a murit în urma coliziunii între nava de croazieră „Royal Beau Rivage” și un vas mai mic. Impactul a distrus patru cabine și a lăsat zeci de turiști în pericol. Incidentul s-a petrecut în preziua Crăciunului, iar autoritățile italiene au intervenit rapid pentru asistență. Accident tragic pe Nil … Articolul Accident tragic pe Nil: două nave de croazieră colidă, o femeie decedată apare prima dată în Main News.
Președintele Nicușor Dan a convocat magistrații pentru consultări privind justiția, anunțând o inițiativă legislativă controversată. Experții avertizează că un referendum pentru magistrați este nerealizabil, fiind complicat de proceduri legale și contestatabil. În Parlament, există amenințări de demitere împotriva președintelui. Nicușor Dan a convocat magistrații pentru consultări pe tema justiției, anunțând o inițiativă de lege controversată … Articolul Consultările lui Nicușor Dan cu magistrații: Expertiză despre referendum apare prima dată în Main News.
Siyabonga Ngezana a debutat cu succes la Cupa Africii pe Națiuni 2025, contribuind la victoria Africii de Sud în meciul împotriva Angolei, scor 2-1. Fundașul de la FCSB a jucat integral, primind nota 6.7, în timp ce Lyle Foster a fost desemnat omul meciului. Bafana-Bafana conduce grupa B. Africa de Sud a câștigat meciul împotriva … Articolul Siyabonga Ngezana debutează cu nota bună în meciul de la Cupa Africii! apare prima dată în Main News.
Procurorii italieni au solicitat închiderea unei anchete privind zboruri suspecte ale dronelor rusești în apropierea unui centru european de cercetare. Investigația a relevat că interferențele proveneau de la un amplificator GSM privat, nu de la activități de spionaj. Detalii și context în articolul nostru. Procurorii italieni cer închiderea unui caz de investigare a zborurilor de … Articolul Caz închis: Procurorii italieni investigau zboruri suspecte de drone rusești apare prima dată în Main News.
Un şofer a tras cu pistolul într-un grup de ciclişti în antrenament pe o şosea din Verona, Italia. Incidentul, petrecut pe 20 decembrie 2025, a lăsat sportivii teferi, dar în stare de şoc. Preşedintele echipei a subliniat importanţa siguranţei cicliştilor pe drumuri. Autorităţile investighează cazul. Incident șocant în provincia Verona, Italia, unde un șofer a … Articolul Șofer împușcă cicliști pe o șosea din Italia: ce s-a întâmplat? apare prima dată în Main News.
Ninel Peia, senator controversat, cere suspendarea președintelui Nicușor Dan, invocând teorii conspiraționiste și scandaluri politice. Fost membru PSD, Peia a fost exclus după comentarii despre vaccinuri și s-a alăturat mai multor grupuri politice. Incidentul dispariției sale a fost confirmat de soția sa, care a declarat că dispare frecvent. Ninel Peia, senator controversat, a anunțat strângerea … Articolul Ninel Peia: senatorul cererii de suspendare a președintelui și controversele sale apare prima dată în Main News.
Amalia Lică, vicecampioana mondială la gimnastica ritmică, își îndeplinește toate poftele la târgurile de Crăciun. Anul 2025 marchează o reîntoarcere a României în elita sportului, având în vedere că din 1992 nu s-a mai obținut o medalie mondială. Descoperă momentele ei festive de sărbătoare! Amalia Lică, vicecampioană mondială la gimnastica ritmică, își îndeplinește dorințele la … Articolul Amalia Lică își îndeplinește poftele la târgurile de Crăciun apare prima dată în Main News.
Administrația Trump recheamă zeci de ambasadori numiți de Biden, într-o remaniere diplomatică amplă. Acești ambasadori, majoritatea diplomați de carieră, vor fi înlocuiți pentru a alinia politica externă a SUA cu prioritățile „America first”. Departamentul de Stat confirmă că este un proces standard în schimbarea administrațiilor. Administrația Trump recheamă zeci de ambasadori numiți de Biden, inclusiv … Articolul Administrația Trump recheamă ambasadorii numiți de Biden apare prima dată în Main News.
Artmark a înregistrat rezultate-record în licitațiile de artă din decembrie 2025, totalizând aproximativ 3 milioane de euro în România, Bulgaria și Croația. Interesul colecționarilor a crescut, evidențiind importanța regională a casei de licitații și succesul artiștilor consacrați din cele trei țări. Artmark anunță rezultate-record în licitațiile de artă din România, Bulgaria și Croația, totalizând aproximativ … Articolul Artmark stabilește recorduri în licitațiile de artă în România, Bulgaria și Croația apare prima dată în Main News.
AUR a contestat la CCR desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație ale SRTV și SRR, acuzând încălcarea Constituției și a Legii nr. 41/1994. Partidul susține că reprezentarea sa este disproportionată în comparație cu alte formațiuni, solicitând restabilirea legalității și respectarea configurației politice. AUR contestă la CCR desemnarea membrilor consiliilor de administrație ale TVR și Radioului Public … Articolul AUR contestă la CCR numirile în consiliile TVR și Radioului Public apare prima dată în Main News.
Vince Zampella, creatorul seriei de jocuri Call of Duty și lider al Respawn Entertainment, a murit la 55 de ani într-un accident de mașină în Munții San Gabriel. Accidentul a dus la decesul său la fața locului și al unei persoane transportate la spital. Cauza accidentului rămâne necunoscută. Vince Zampella, creatorul seriei Call of Duty, … Articolul Moartea lui Vince Zampella, creatorul celebrului Call of Duty apare prima dată în Main News.
Universitatea Craiova a învins Csikszereda cu 5-0, readucându-se pe primul loc. Antrenorul Filipe Coelho s-a enervat în timpul interviului, refuzând să comenteze absența lui Nsimba și subliniind că toți jucătorii sunt importanți. Craiova încheie anul ca lider în ligă, pregătită pentru provocările viitoare. Universitatea Craiova a învins Csikszereda cu 5-0 și a revenit pe primul … Articolul Universitatea Craiova lider în clasament, reacție nervoasă la interviu apare prima dată în Main News.
Polonia a devenit primul oraș din lume complet protejat de un sistem integrat de apărare aeriană, odată cu atingerea capacității operaționale a sistemului Patriot. Ambasadorul SUA, Thomas Rose, a declarat că Polonia este acum un lider în apărarea aeriană, subliniind importanța unei apărați solide împotriva amenințărilor externe. Polonia a atins capacitatea operațională completă a sistemului … Articolul Varșovia devine primul oraș cu apărare aeriană completă prin sistemul Patriot apare prima dată în Main News.
România va introduce în 2026 un regim fiscal ce limitează deductibilitatea cheltuielilor cu entități afiliate nerezidente. Acordul de preț în avans devine esențial, oferind companiilor excluderea de la acest plafon, asigurând certitudinea prețurilor de transfer și reducând riscurile fiscale. Începând cu anul fiscal 2026, România va limita deductibilitatea cheltuielilor cu entități afiliate nerezidente pentru companiile … Articolul Acordul de preț în avans: soluție strategică pentru deductibilitate în România apare prima dată în Main News.
Prețul petrolului rusesc a scăzut dramatic, ajungând la 34 de dolari per baril, pe fondul sancțiunilor americane. Industria petrolieră se confruntă cu crize severe, iar experții prevăd un posibil colaps economic până în 2026. Cheltuielile militare record și datoriile neperformante agravează situația economiei ruse. Prețul petrolului rusesc a scăzut drastic, ajungând la aproximativ 34 de … Articolul Scăderea rapidă a prețului petrolului rusesc amenință economia Rusiei în 2026 apare prima dată în Main News.
Daniel David și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației, explicând motivele pe blogul personal. După gestionarea crizelor și reformelor, el subliniază dorința de a rămâne implicat în educație. Marilen-Gabriel Pirtea ar putea prelua funcția, având o experiență vastă în domeniu și în politica românească. Daniel David și-a depus demisia din funcția de ministru … Articolul Demisia lui Daniel David din Educație: Cine va prelua ministerul? apare prima dată în Main News.
Napoli a câștigat Supercupa Italiei, învingând Bologna cu 2-0. David Neres a fost omul meciului, înscriind ambele goluri, primul dintr-un șut superb de la 20 de metri, iar al doilea printr-un lob peste portarul Reveglia. Aceasta este a treia Supercupă câștigată de Napoli, după cele din 1990 și 2014. Napoli a câștigat Supercupa Italiei, învingând … Articolul Napoli triumfă în Supercupa Italiei, învingând Bologna în finală! apare prima dată în Main News.
Emilia Șercan a exprimat dubii privind nominalizarea lui Marilen Pirtea ca ministru al Educației, subliniind suspiciunile de plagiat care planează asupra acestuia. Premierul Ilie Bolojan ar putea să nu aleagă un candidat cu astfel de controverse. Marilen Pirtea este cunoscut pentru legăturile sale politice și poziția de consilier onorific. Emilia Șercan, jurnalistă de investigație, afirmă … Articolul Bolojan l-a considerat pe Marilen Pirtea, neștiind de plagiatele sale? apare prima dată în Main News.
Consiliul Concurenței analizează barierele pentru fermierii români pe piața cărnii de porc, investigând disfuncționalitățile din sector. Studiul se concentrează pe accesul la finanțare și reglementări, menționând impactul pestei porcine africane și provocările financiare ale industriei. Recomandări vor fi emise pentru îmbunătățirea accesului. Consiliul Concurenței analizează barierele care afectează accesul fermierilor români pe piața cărnii de … Articolul Acces limitat pentru fermierii români pe piața cărnii de porc din România apare prima dată în Main News.
Parlamentarii au început să părăsească formațiunile politice, generând un val de migrație în Parlament. Peste 50 de senatori și deputați s-au mutat, inclusiv excluderi și demisii. Grupuri precum POT și SOS România s-au dizolvat. Descoperiți motivele acestor schimbări politice și impactul asupra activității legislative. 58 de parlamentari au părăsit partidele pe listele cărora au fost … Articolul Parlamentarii schimbă partidele: val de plecări după un an de mandat apare prima dată în Main News.
Majordomul șef de la Palatul Élysée este implicat într-un scandal de furt, fiind acuzat că a vândut vesela furată pe Vinted. Împreună cu doi complici, aceștia au furat bunuri de patrimoniu național, inclusiv obiecte de argintărie de valoare. Procurorii au inițiat o anchetă și îi așteaptă pe suspecti în fața instanței în 2026. Majordomul șef … Articolul Majordomul lui Macron vinde vesela furată pe Vinted: detalii șocante! apare prima dată în Main News.
Premierul Alexandru Munteanu subliniază că reintegrarea regiunii transnistrene necesită retragerea trupelor ruse. El afirmă că unificarea va fi un proces pașnic și complex, colaborând cu parteneri internaționali pentru a găsi soluții durabile. Proiectele de reintegrare vor implica resurse financiare semnificative și strategii bine definite. Premierul moldovean Alexandru Munteanu subliniază că unificarea Republicii Moldova va începe … Articolul Retragerea trupelor ruse, primul pas pentru reintegrarea Transnistriei apare prima dată în Main News.
Camioanele cu deșeuri ilegale care intră în România vor fi oprite și scanate cu un scanner cu raze X, o investiție de două milioane de euro. Garda de Mediu beneficiază de echipamente moderne și personal suplimentar pentru a combate importurile ilegale, asigurând o abordare eficientă în protecția mediului. Un nou scaner cu raze X, în … Articolul Ce se va întâmpla cu camioanele deșeurilor ilegale în România? Anunț Diana Buzoianu apare prima dată în Main News.
Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică Ordonanța – trenuleț, care va afecta impozitele și salariile de la 1 ianuarie 2026. Se propun reduceri de impozit pentru companii, măsuri împotriva evaziunii fiscale, și reglementări noi pentru salariul minim. Detalii importante despre modificările fiscale. Ordonanța – trenuleț cu modificări fiscale, supusă dezbaterii publice, va intra în … Articolul Reduceri și creșteri de impozite de la 1 ianuarie – Detalii din Ordonanța trenuleț apare prima dată în Main News.
Universitatea Craiova a încheiat anul pe primul loc în Superliga după o victorie convingătoare cu 5-0 împotriva FK Csikszereda. David Matei a strălucit cu o dublă, iar oltenii au demonstrat o formă excelentă, profitând de forma slabă a rivalilor. Meciul a avut loc pe stadionul „Ion Oblemenco” în fața a peste 9.000 de spectatori. Universitatea … Articolul Universitatea Craiova strălucește în fața maghiarilor și încheie anul pe primul loc în Superligă apare prima dată în Main News.
Riscurile confruntării între Rusia și NATO cresc, avertizează Serghei Riabkov. Putin îmbină amenințările cu retorica victimizării, acuzând Europa de agresiune. Rusia refuză să respecte acordurile internaționale, iar Kremlinul caută dominația regională, punând astfel în pericol stabilitatea Europei. Vladimir Putin face declarații mixte de amenințare și asigurări către Europa, pregătind terenul pentru posibile conflicte. Serghei Riabkov … Articolul Riscurile confruntării Rusia-NATO: avertismentul lui Serghei Riabkov apare prima dată în Main News.
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației pe 22 decembrie 2025, un an de la numirea sa. Într-o declarație, a subliniat dorința unei plecări amiabile și a precizat că nu a vizat o carieră politică. Aceasta este a doua demisie din guvernul Bolojan, după cea a ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Daniel David … Articolul Daniel David demisionează din funcția de ministru al Educației apare prima dată în Main News.
Generalii ruși îl mint pe Vladimir Putin, spunându-i că Ucraina pierde războiul. Ocuparea orașului Kupiansk este un exemplu clar, în care afirmațiile contradictorii generează confuzie. Dezinformările din cadrul armatei ruse afectează decisiv strategia de război, iar Putin continuă să ignore realitatea devastatoare de pe câmpul de luptă. Generalii ruși îi transmit lui Putin informații eronate … Articolul Generalii ruși îl induc în eroare pe Putin: Ucraina pierde războiul? apare prima dată în Main News.
Peste 400 de firme din București și Ilfov au fost respinse în prima etapă a finanțărilor europene de 25.000-300.000 EUR destinate microintreprinderilor. Evaluarea cererilor de finanțare a fost finalizată pe 18 decembrie 2025, iar lista proiectelor selectate va fi disponibilă în ianuarie 2026. Peste 400 de firme din București și Ilfov au fost respinse în … Articolul Fonduri UE București-Ilfov: Aproape 50% aplicanți respinși pentru microîntreprinderi apare prima dată în Main News.
Peste 56% dintre judecătorii din România au participat la chestionarul CSM, inițiat după reportajul Recorder, evidențiind problemele justiției. Aproape jumătate din respondenți au ales anonimatul. Consultarea are scopul de a aduce transparență și îmbunătățiri în sistemul judiciar românesc, abordând subiecte sensibile. Peste 56% dintre judecătorii din România au completat chestionarul CSM privind problemele din justiție … Articolul 56% dintre magistrați au completat chestionarul CSM, dar mulți rămân anonimi apare prima dată în Main News.
Trenul Chișinău-Odesa a fost relansat după o pauză de peste trei ani din cauza războiului, având o cerere uriașă. Peste 60% din bilete au fost vândute în primele trei ore. Această alternativă de transport devine populară datorită atacurilor asupra drumurilor. Curse zilnice sunt introduse pentru satisfacerea nevoilor pasagerilor. Trenul Chișinău-Odesa a fost relansat după o … Articolul Cererea uriașă pentru trenul Chișinău–Odesa după începutul războiului din Ucraina apare prima dată în Main News.
Marilen Pirtea, deputat PNL și rector al Universității de Vest din Timișoara, este propus pentru Ministerul Educației după demisia lui Daniel David. Cu o experiență vastă în educație și politica academică, Pirtea este consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. O altă candidată este Luciana Antoci, fost prefect al județului Iași. Marilen Pirtea, deputat PNL și … Articolul Marilen Pirtea, propus pentru Ministerul Educației după demisia lui David apare prima dată în Main News.
Focuri de armă au avut loc la Inspectoratul de Poliție Chișinău de Ziua Poliției Naționale, provocând demiteri în rândul conducătorilor. Aproximativ 30 de tiruri au fost confirmate, iar incidentul a pornit de la o altercație între polițiști. Între timp, procurorii investighează pentru a evita mușamalizarea. Aproximativ 30 de focuri de armă au fost trase în … Articolul Focuri de armă la Poliția Chișinău de Ziua Poliției: Șefi demiși, video inclus apare prima dată în Main News.
Radu Drăgușin își va petrece Crăciunul alături de familie, iar sora sa a achiziționat bilete pentru barajul din Turcia. Meira, sora lui, aduce un strop de bucurie bucureștenilor cu cele mai frumoase decorațiuni de sărbători, transformând atmosfera festivă într-una de neuitat. Radu Drăgușin va petrece Crăciunul alături de familie Sora lui a achiziționat bilete pentru … Articolul Radu Drăgușin sărbătorește Crăciunul alături de întreaga familie apare prima dată în Main News.
Premierul Ilie Bolojan recunoaște nemulțumirile românilor față de măsurile de austeritate din 2025, dar se arată împăcat cu alegerile sale. Anul viitor, va continua reducerea cheltuielilor, inclusiv prin concedieri la stat. Ordonanța „Trenuleț” aduce clarificări asupra salariilor și impozitelor. Premierul Ilie Bolojan admite că măsurile de austeritate au generat supărare în rândul românilor Se preconizează … Articolul Premierul: Măsuri din 2025 vor duce la concedieri în anul viitor apare prima dată în Main News.
