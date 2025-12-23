Jurnalista Emilia Șercan îl desființează pe principalul favorit la postul de ministru al Educației, Marilen Pirtea, acuzându-l de multiple plagiate

13:30

Un sondaj realizat de AtlasIntel între 15 și 19 decembrie 2025 dezvăluie o imagine îngrijorătoare pentru președintele Donald Trump: o majoritate clară a americanilor îl percepe ca pe un lider autoritar, prea apropiat de Rusia și responsabil pentru deteriorarea economiei țării. Conform rezultatelor, publicate pe 20 decembrie, aproximativ 55-60% dintre respondenți sunt de acord că […]