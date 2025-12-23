Un amplu model matematic relevă că vaccinarea băieților împotriva virusului HPV ar putea elimina cancerul de col uterin

14:00

Președintele Asociației Inițiativa pentru Justiție, procurorul militar Bogdan Pîrlog, a declarat luni, la întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu magistrații, că degradarea sistemului judiciar s-a produs prin acțiunea conjugată a unor grupuri din interiorul sistemului și a unor grupuri din afara acestuia, iar orice încercare de reparare trebuie realizată tot „conjugat”, pentru a avea efecte. […]