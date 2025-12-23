Un deputat trecut de la POT la PSD a demisionat și din grupul social-democraților
Cotidianul de Hunedoara, 23 decembrie 2025 12:50
Dorin Popa a demisionat din POT în mai și a trecut la PSD în iunie. The post Un deputat trecut de la POT la PSD a demisionat și din grupul social-democraților appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
13:20
SRI primește 810 mil. lei ca să organizeze apărarea cibernetică a României cu AI. Proiect vizează implementarea unui sistem complex bazat pe AI și Machine Learning și este finanțat prin PNRR și de la bugetul de stat. The post SRI primește 810 mil. lei pentru Scutul Digital appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Garry Kasparov este membru al Comitetului Anti-război din Rusia, fondat la trei zile după startul conflictului cu Ucraina. Șahistul nu locuiește în Rusia, dar magistrații au emis un mandat de arestare în lipsă. The post Justiția din Rusia a emis un mandat de arestare a lui Kasparov appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Cum alegi vinul potrivit pentru masa de Crăciun: recomandări de la expertii Unvinpezi.ro # Cotidianul de Hunedoara
Experții Unvinpezi.ro vin în întâmpinarea celor care doresc să-și răsfețe invitații cu alegeri de vinuri bune. Toate vinurile recomandate de experți sunt disponibile pe Unvinpezi.ro, platforma care aduce zilnic iubitorilor de vin selecții speciale din cramele României și nu numai The post Cum alegi vinul potrivit pentru masa de Crăciun: recomandări de la expertii Unvinpezi.ro appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
13:10
Cine este Oana Matache, deputata care i-a luat locului lui Marcel Ciolacu în Parlament # Cotidianul de Hunedoara
Oana Matache a depus jurământul marți. The post Cine este Oana Matache, deputata care i-a luat locului lui Marcel Ciolacu în Parlament appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
12:50
Artistul, a cărui identitate este în continuare un mister, a revendicat lucrarea luni după-amiaza, postând o fotografie pe contul de Instagram. The post Misteriosul artist Banksy a revendicat o nouă lucrare appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Un deputat trecut de la POT la PSD a demisionat și din grupul social-democraților # Cotidianul de Hunedoara
Dorin Popa a demisionat din POT în mai și a trecut la PSD în iunie. The post Un deputat trecut de la POT la PSD a demisionat și din grupul social-democraților appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Marilen Pirtea este favorit să preia portofoliul de ministru al Educației, așa cum a scris și Cotidianul luni seară. Acesta a confirmat pentru Agerpres faptul că i-a fost propusă funcția, dar nu a luat momentan o decizie. The post Marilen Pirtea: Bolojan mi-a propus să preiau ministerul Educației appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
12:20
Sondaj. Cum a câștigat Ciucu alegerile. Îndemnul lui Georgescu la boicot pare că a funcționat # Cotidianul de Hunedoara
Un sondaj post-alegeri pentru Primăria Capitalei realizat de Agenția de Rating Politic arată faptul că primarul ales Ciprian Ciucu a reușit să convingă cei mai mulți oameni indeciși să vină la vot și să-l aleagă pe el. Totodată, dintre cei ce au decis să nu participe, cei mai mulți ar fi ales să voteze cu Anca Alexandrescu. The post Sondaj. Cum a câștigat Ciucu alegerile. Îndemnul lui Georgescu la boicot pare că a funcționat appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Serviciul militar este obligatoriu pentru toţi bărbaţii în Finlanda, atunci când împlinesc vârsta de 18 ani. The post Finlanda creşte limita vârstei rezerviştilor appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Aceeaşi sursă informa că procurorul de caz a dispus efectuarea exhumării cadavrului Rodica Stănoiu, de la Cimitirul Izvorul Nou, din Bucureşti, pentru stabilirea cauzelor morţii şi a împrejurărilor în care a fost săvârşită fapta. The post Percheziţii la locuinţa din Ilfov a Rodicăi Stănoiu appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Bugetul Camerei Deputaților pe 2026, aproape un miliard de lei credite de angajament: „Austeritatea nu e pentru toți” # Cotidianul de Hunedoara
„Creșterea taxelor a scăzut veniturile și a crescut prețurile pentru populație, dar la stat totul merge bine. A fost o mare greșeală creșterea taxelor”. The post Bugetul Camerei Deputaților pe 2026, aproape un miliard de lei credite de angajament: „Austeritatea nu e pentru toți” appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Sondaj: Cât cheltuie românii de Sărbători. Peste jumătate fac Revelionul acasă # Cotidianul de Hunedoara
Un sondaj Avangarde prezintă cât vor cheltui românii de Sărbători comparativ cu 2024. Totodată, studiul arată și unde își petrec Sărbătorile românii. The post Sondaj: Cât cheltuie românii de Sărbători. Peste jumătate fac Revelionul acasă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
11:20
Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham, după aproape un an de absență. The post Radu Drăgușin se poate întoarce în Serie A appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Consilierii vor lua o hotărâre referitor la taxa turistică. Totodată, aceștia vor vota încă alte patru proiecte de hotărâre. The post Consiliul Bucureștiului decide dacă introduce o nouă taxă appeared first on Cotidianul RO.
11:00
AUR: Acceptăm – de dragul cauzei naţionale – să depăşim divergenţele şi să acţionăm unitar acolo unde interesul României o cere. The post Semnal. AUR adună parlamentarii suveraniști appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Meteorologii anunță ninsori în mare parte a țării în zilele de Crăciun. Pe alocuri se va depune polei şi se va forma gheţuş. The post Ninge de Crăciun. Cod galben în jumătate de țară appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Atacantul s-a lăsat fotografiat alături de un tablou de Pablo Picasso. „Portretul unui bărbat cu barbă” era aşezat la picioarele sale, fotbalistul postând și mesajul „Welcome home” The post Picasso, la picioarele lui Benzema appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Un simulator anunță favorita la titlu în România. Cum va arăta play-off-ul # Cotidianul de Hunedoara
Site-ul „Football meets data” a prezentat predicția realizată de ei pentru finalul Superligii. Titlul ar ajunge la o echipă care nu a ridicat trofeul în mileniul trei. The post Un simulator anunță favorita la titlu în România. Cum va arăta play-off-ul appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Colindătorii, straiele tradiționale, mesele pregătite cu grijă și obiceiurile păstrate din generație în generație transformă Maramureșul într-o poveste vie a Sărbătorilor de iarnă. The post Magia Sărbătorilor în Maramureș appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Ilie Lăcătușu, Valeriu Gafencu, Radu Gyr și Mircea Vulcănescu apar pictați pe fațada unei capele dintr-o parohie bucureșteană. The post Legionari pictați pe fațada unei capele din București appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Un cont de Facebook care face propagandă pentru Kremlin a distribuit poze ale forțelor antitero din România, dar le-a descris drept „trupele rusești, bine echipate”, scrie Digi24. The post Armata lui Putin, promovată de boții ruși cu poze de la SRI appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Proiectul e susținut de SUA care vrea să-și vândă în regiune GNL în condițiile în care multe țări vor să se distanțeze de gazul rusesc. The post Din ce în ce mai mult gaz pe Coridorul Vertical appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Ascund toate evenimentele din aceste zile direcționate pe destabilizarea Justiției niște elemente de infracționalitate la adresa ordinii publice, a Constituției și a Statului de Drept? The post Între suspendare și arestare appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
09:00
Liderul majordomilor de la Palatul Élysée ar fi furat aproximativ 100 de obiecte de veselă. Unele dintre acestea erau listate pe Vinted. The post Majordomul-șef al lui Macron ar fi furat și vândut vesela de la Élysée appeared first on Cotidianul RO.
08:40
„Este de-a dreptul spectaculos și extrem de grav că Președintele României își propune să organizeze un referendum între magistrați, exact între cei pe care Constituția îi pune sub protecția CSM, organul autonom și garant al independenței justiției”. The post Suveraniștii se numără. Primul pas pentru suspendarea lui Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Autoritățile au detectat două drone la granița cu România, ca urmare a atacurilor din Ucraina. A fost emisă o atenționare de tip RO-Alert în județele Tulcea și Galați, dar dronele nu au trecut granița. The post RO-Alert pentru drone, în Tulcea și Galați appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Medicamentul conține aceeași substanță activă ca Ozempic injectabil. Compania daneză care a primit aprobarea poate avea un imbold financiar în 2026 după această decizie. The post O nouă pilulă de slăbit obține aprobare în SUA appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Guvernatorul statului Louisiana s-a oferit singur pentru poziția de trimis special în Groenlanda. Trump a spus de mai multe ori, inclusiv în timpul acestui anunț, că SUA își dorește anexarea teritoriului care face parte din Danemarca. The post Danemarca, „profund nemulțumită” de trimisul lui Trump în Groenlanda appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Mass-media de stat a declarat că noile facilităţi arată că poporul nord-coreean este „cel mai demn” şi „nu are nimic de invidiat lumii”. The post Kim Jong Un a inaugurat o stațiune montană luxoasă appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Atenție la ,,pana prostului”. 195 de kilometri pe A7, dar fără toalete și benzinării # Cotidianul de Hunedoara
Cei care pleacă din București vor putea merge pe autostradă până după Adjud. Rămân însă două probleme: lipsa benzinăriilor și a spațiilor de servicii, adică locurile cu toalete. The post Atenție la ,,pana prostului”. 195 de kilometri pe A7, dar fără toalete și benzinării appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Un nou caz de femicid, la Hunedoara. Polițiștii au fost sesizați chiar de partener, după ce acesta a realizat cât de tare o bătuse pe femeie. La fața locului, autoritățile au găsit victima de 30 de ani fără suflare. The post Un bărbat și-ar fi omorât în bătaie partenera appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
07:10
Emilia Șercan, despre varianta Pirtea la Educație: Nu cred că Bolojan a știut de plagiate # Cotidianul de Hunedoara
Jurnalista Emilia Șercan a scris în 2016 o investigație despre mai multe plagiate ale rectorului UVT, Marilen Pirtea. Deputatul PNL ar fi favorit pentru a prelua portofoliul de ministru al Educației după demisia lui Daniel David. The post Emilia Șercan, despre varianta Pirtea la Educație: Nu cred că Bolojan a știut de plagiate appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Legea pentru Pilonul II de pensii. Bolnavii de cancer nu mai pot retrage toată suma # Cotidianul de Hunedoara
Bolnavii de cancer vor retrage doar 30%, în primă fază, după decizia CCR. The post Legea pentru Pilonul II de pensii. Bolnavii de cancer nu mai pot retrage toată suma appeared first on Cotidianul RO.
06:30
Sărbătorile afectează sănătatea mintală a multor români. Cum eviți să fii unul dintre aceștia # Cotidianul de Hunedoara
Bogdan Nedelescu, psiholog clinician specializat în psihoterapia traumei, dezvăluie într-un interviu pentru Cotidianul.ro de ce ce pot Sărbătorile să devină un adevărat test emoțional pentru mulți oameni, dar și cum putem evita acest lucru. The post Sărbătorile afectează sănătatea mintală a multor români. Cum eviți să fii unul dintre aceștia appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Moș Crăciun aduce și daruri toxice. Ce jucării celebre sunt pericole pentru copii # Cotidianul de Hunedoara
Vin sărbatorile și părinții sunt din nou în situația de a se documenta în privința jucăriilor pe care le cumpără. Recent Parlamentul European şi-a dat girul pentru un acord cu ţările UE privind noi norme pentru siguranţa jucăriilor menite să îmbunătăţească protecţia sănătăţii copiilor. Acestea vor avea un cod QR. Măsura va fi implementată treptat în toate țările membre UE. Ce facem însă anul acesta pentru a ne informa? The post Moș Crăciun aduce și daruri toxice. Ce jucării celebre sunt pericole pentru copii appeared first on Cotidianul RO.
06:10
„Trenulețul” cu reforme fiscale pleacă azi din Palatul Victoria. Măsurile care se vor simți în buzunar # Cotidianul de Hunedoara
Ordonanța (OUG) „trenuleț” se rezumă simplu: dă și ia în același timp, potrivit documentului consultat de Cotidianul. The post „Trenulețul” cu reforme fiscale pleacă azi din Palatul Victoria. Măsurile care se vor simți în buzunar appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Este prima reuniune a comitetului înființat de Ilie Bolojan pe 19 decembrie pentru modificarea legilor justiției. The post Bolojan mută și el în Justiție. Prima ședință pentru noul comitet appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:50
Ilie Bolojan consideră că nu se va ajunge în situația în care USR va fi scos de la guvernare. The post În ciuda presiunilor PSD, Bolojan nu vrea să renunțe la USR appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Zelenski anunță încheierea planului de pace. Documentul are 20 de puncte și include garanții de securitate # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Ucrainei susține că este pregătit setul de documente de bază referitoare la planul de pace menit să încheie războiul cu Rusia. The post Zelenski anunță încheierea planului de pace. Documentul are 20 de puncte și include garanții de securitate appeared first on Cotidianul RO.
21:50
Cine e favorit să devină noul ministru al Educației, după demisia lui David – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Daniel David a demisionat din funcția de ministru în semn de protest față de bugetul mic alocat Educației, susțin surse politice pentru Cotidianul. The post Cine e favorit să devină noul ministru al Educației, după demisia lui David – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
21:10
SURSE Daniel David ar putea demisiona, în semn de protest fațăde bugetul mic alocat Educației # Cotidianul de Hunedoara
Daniel David a discutat cu premierul Ilie Bolojan în această seară. The post SURSE Daniel David ar putea demisiona, în semn de protest fațăde bugetul mic alocat Educației appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Valoarea totală a investiției pentru cele patru parcuri fotovoltaice este de peste 400 de milioane de euro, din care aproximativ 70% este asigurată prin Fondul pentru Modernizare The post A început construcția de parcuri fotovoltaice la mineri acasă appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Staţiunea Vaţa Băi, destinaţia ideală pentru relaxare şi deconectare în vacanţa de iarnă # Cotidianul de Hunedoara
Vața Băi reprezintă destinația ideală de vacanță, pentru cei mari și cei mici. The post Staţiunea Vaţa Băi, destinaţia ideală pentru relaxare şi deconectare în vacanţa de iarnă appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Probleme medicale doar pe hârtie. Alexandru Rogobete: Jumătate din certificatele de handicap sunt false # Cotidianul de Hunedoara
Într-o declarație publică, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, susține că jumătate din certificatele de handicap eliberate în România sunt false. The post Probleme medicale doar pe hârtie. Alexandru Rogobete: Jumătate din certificatele de handicap sunt false appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Am fost trezit brusc, în dimineața zilei de 22 decembrie, de volumul ridicat al difuzorului la care bunicul asculta frecându-și palmele. The post Decembrie 1989. Viața între două lumi appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Ninsorile nu vor lua prin surprindere Bucureștiul. Primăria Capitalei s-a pregătit pentru intervenții # Cotidianul de Hunedoara
Meteorologii anunță primele ninsori pentru București în noaptea de 24 spre 25 decembrie. The post Ninsorile nu vor lua prin surprindere Bucureștiul. Primăria Capitalei s-a pregătit pentru intervenții appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Șantierul deschis la Planșeul Unirii înaintează cu pași repezi, după cum susține Daniel Băluță, primarul Sectorului 4. The post Daniel Băluță despre lucrările la Planșeul Unirii: Se lucrează intens appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Cine sunt consilierii care l-au sfătuit pe Nicușor Dan să inițieze un referendum în justiție # Cotidianul de Hunedoara
Ideea unui referendum în rândul magistraților este considerată inadmisibilă de unii magistrați. Există impresia că președintele nu s-a consultat suficient cu cei doi consilieri ai săi pe probleme de justiție. The post Cine sunt consilierii care l-au sfătuit pe Nicușor Dan să inițieze un referendum în justiție appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Această dezvoltare vine pe fondul creșterii cererii pentru servicii auto premium pe piața internă și va deservi în special zona de sud a Bucureștiului, The post Auto Klasen investește 5 mil. euro în deschiderea centrului din Tunari appeared first on Cotidianul RO.
18:10
O poartă batantă are alte provocări. Se deschide spre interior sau exterior, în funcție de spațiu, și poate fi influențată serios de vânt, zăpadă sau înclinația terenului. The post Cum alegi corect automatizarea pentru porți batante sau culisante? appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.