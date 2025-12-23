Misteriosul artist Banksy a revendicat o nouă lucrare

06:10

Vin sărbatorile și părinții sunt din nou în situația de a se documenta în privința jucăriilor pe care le cumpără. Recent Parlamentul European şi-a dat girul pentru un acord cu ţările UE privind noi norme pentru siguranţa jucăriilor menite să îmbunătăţească protecţia sănătăţii copiilor. Acestea vor avea un cod QR. Măsura va fi implementată treptat în toate țările membre UE. Ce facem însă anul acesta pentru a ne informa?