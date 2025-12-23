Parlamentarii au rămas fără 10% din suma forfetară. Cât pierd, de fapt, deputații și senatorii
Cotidianul de Hunedoara, 23 decembrie 2025 15:40
Măsura se va aplica începând cu anul 2026. The post Parlamentarii au rămas fără 10% din suma forfetară. Cât pierd, de fapt, deputații și senatorii appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
15:40
Bolojan a dat startul revizuirii legilor justiției. Când vom avea primele propuneri – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Ilie Bolojan a deschis lucrările la prima ședință a Comitetului. The post Bolojan a dat startul revizuirii legilor justiției. Când vom avea primele propuneri – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
15:40
ISU Sibiu a anunţat că intervine în incinta unei unităţi de cazare situată la ieşirea din municipiul Sibiu spre Răşinari pentru degajarea unor elemente de construcţie prăbuşite la piscina aflată în interior. The post Piscina interioara a unui hotel s-a prabusit. Cel putin opt raniti appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Parlamentarii au rămas fără 10% din suma forfetară. Cât pierd, de fapt, deputații și senatorii # Cotidianul de Hunedoara
Măsura se va aplica începând cu anul 2026. The post Parlamentarii au rămas fără 10% din suma forfetară. Cât pierd, de fapt, deputații și senatorii appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
15:10
Cine este Oana Matache, deputata care i-a luat locul lui Marcel Ciolacu în Parlament # Cotidianul de Hunedoara
Oana Matache a depus jurământul marți. The post Cine este Oana Matache, deputata care i-a luat locul lui Marcel Ciolacu în Parlament appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Cercul vicios al sărăciei. 5,5 milioane de români câștigă 3.000 lei pe lună # Cotidianul de Hunedoara
Datele europene arată că avem cei mai mulți angajați în risc de sărăcie, 1 din 10. În cazul pensionarilor, situația este și mai dramatică. The post Cercul vicios al sărăciei. 5,5 milioane de români câștigă 3.000 lei pe lună appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Ludovic Orban, ironic la adresa lui Nicușor Dan: „Așa zisul referendum este un demers inutil” # Cotidianul de Hunedoara
Relația dintre Ludovic Orban și Nicușor Dan s-a răcit în urmă cu aproximativ o lună, când președintele l-a demis pe fostul premier din funcția de consilier prezidențial. The post Ludovic Orban, ironic la adresa lui Nicușor Dan: „Așa zisul referendum este un demers inutil” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
14:50
Este vorba despre o practică neobişnuită - prin amploarea sa. În mod normal, ambasadorii de carieră sunt eliberaţi din post după numirea succesorilor lor. The post Trump a concediat zeci de diplomați numiți de Biden appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Circulația pe sensul de mers Focșani-Adjud a fost deviat pe DN2. În urma accidentului, patru persoane au fost transportate la spital. The post Primul accident pe noul tronson A7, la nici trei ore de la deschidere appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Eșec în tabăra suveraniștilor pentru suspendarea președintelui. Gavrilă, de neclintit: „Vom încerca să o convingem” # Cotidianul de Hunedoara
„În acest moment, ne bazăm pe aproximativ 120 de semnături, putând ajunge la aproximativ 140. Până în februarie, pe baza discuțiilor pe care le vom avea, putem să strângem cele 155 de semnături”. The post Eșec în tabăra suveraniștilor pentru suspendarea președintelui. Gavrilă, de neclintit: „Vom încerca să o convingem” appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Proiectul propune un cadru legal unitar, modern şi digitalizat, care urmăreşte digitalizarea completă a proceselor de angajare a lucrătorilor străini. The post Guvernul publică ordonanța privind angajarea lucrătorilor străini appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
14:00
Proiectul a fost aprobat în ședința de marți a CGMB cu 45 de voturi pentru, o abținere și patru voturi împotrivă. The post Care va fi valoarea taxelor și impozitelor locale în 2026 la București appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Senatul și-a adoptat bugetul pentru 2026: „O creștere moderată față de 2025” # Cotidianul de Hunedoara
Cheltuielile de personal vor scădea cu nouă milioane de lei în 2026. The post Senatul și-a adoptat bugetul pentru 2026: „O creștere moderată față de 2025” appeared first on Cotidianul RO.
13:20
SRI primește 810 mil. lei ca să organizeze apărarea cibernetică a României cu AI. Proiect vizează implementarea unui sistem complex bazat pe AI și Machine Learning și este finanțat prin PNRR și de la bugetul de stat. The post SRI primește 810 mil. lei pentru Scutul Digital appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Garry Kasparov este membru al Comitetului Anti-război din Rusia, fondat la trei zile după startul conflictului cu Ucraina. Șahistul nu locuiește în Rusia, dar magistrații au emis un mandat de arestare în lipsă. The post Justiția din Rusia a emis un mandat de arestare a lui Kasparov appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Cum alegi vinul potrivit pentru masa de Crăciun: recomandări de la expertii Unvinpezi.ro # Cotidianul de Hunedoara
Experții Unvinpezi.ro vin în întâmpinarea celor care doresc să-și răsfețe invitații cu alegeri de vinuri bune. Toate vinurile recomandate de experți sunt disponibile pe Unvinpezi.ro, platforma care aduce zilnic iubitorilor de vin selecții speciale din cramele României și nu numai The post Cum alegi vinul potrivit pentru masa de Crăciun: recomandări de la expertii Unvinpezi.ro appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Cine este Oana Matache, deputata care i-a luat locului lui Marcel Ciolacu în Parlament # Cotidianul de Hunedoara
Oana Matache a depus jurământul marți. The post Cine este Oana Matache, deputata care i-a luat locului lui Marcel Ciolacu în Parlament appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Artistul, a cărui identitate este în continuare un mister, a revendicat lucrarea luni după-amiaza, postând o fotografie pe contul de Instagram. The post Misteriosul artist Banksy a revendicat o nouă lucrare appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Un deputat trecut de la POT la PSD a demisionat și din grupul social-democraților # Cotidianul de Hunedoara
Dorin Popa a demisionat din POT în mai și a trecut la PSD în iunie. The post Un deputat trecut de la POT la PSD a demisionat și din grupul social-democraților appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Marilen Pirtea este favorit să preia portofoliul de ministru al Educației, așa cum a scris și Cotidianul luni seară. Acesta a confirmat pentru Agerpres faptul că i-a fost propusă funcția, dar nu a luat momentan o decizie. The post Marilen Pirtea: Bolojan mi-a propus să preiau ministerul Educației appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Sondaj. Cum a câștigat Ciucu alegerile. Îndemnul lui Georgescu la boicot pare că a funcționat # Cotidianul de Hunedoara
Un sondaj post-alegeri pentru Primăria Capitalei realizat de Agenția de Rating Politic arată faptul că primarul ales Ciprian Ciucu a reușit să convingă cei mai mulți oameni indeciși să vină la vot și să-l aleagă pe el. Totodată, dintre cei ce au decis să nu participe, cei mai mulți ar fi ales să voteze cu Anca Alexandrescu. The post Sondaj. Cum a câștigat Ciucu alegerile. Îndemnul lui Georgescu la boicot pare că a funcționat appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Serviciul militar este obligatoriu pentru toţi bărbaţii în Finlanda, atunci când împlinesc vârsta de 18 ani. The post Finlanda creşte limita vârstei rezerviştilor appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Aceeaşi sursă informa că procurorul de caz a dispus efectuarea exhumării cadavrului Rodica Stănoiu, de la Cimitirul Izvorul Nou, din Bucureşti, pentru stabilirea cauzelor morţii şi a împrejurărilor în care a fost săvârşită fapta. The post Percheziţii la locuinţa din Ilfov a Rodicăi Stănoiu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
12:00
Bugetul Camerei Deputaților pe 2026, aproape un miliard de lei credite de angajament: „Austeritatea nu e pentru toți” # Cotidianul de Hunedoara
„Creșterea taxelor a scăzut veniturile și a crescut prețurile pentru populație, dar la stat totul merge bine. A fost o mare greșeală creșterea taxelor”. The post Bugetul Camerei Deputaților pe 2026, aproape un miliard de lei credite de angajament: „Austeritatea nu e pentru toți” appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Sondaj: Cât cheltuie românii de Sărbători. Peste jumătate fac Revelionul acasă # Cotidianul de Hunedoara
Un sondaj Avangarde prezintă cât vor cheltui românii de Sărbători comparativ cu 2024. Totodată, studiul arată și unde își petrec Sărbătorile românii. The post Sondaj: Cât cheltuie românii de Sărbători. Peste jumătate fac Revelionul acasă appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham, după aproape un an de absență. The post Radu Drăgușin se poate întoarce în Serie A appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Consilierii vor lua o hotărâre referitor la taxa turistică. Totodată, aceștia vor vota încă alte patru proiecte de hotărâre. The post Consiliul Bucureștiului decide dacă introduce o nouă taxă appeared first on Cotidianul RO.
11:00
AUR: Acceptăm – de dragul cauzei naţionale – să depăşim divergenţele şi să acţionăm unitar acolo unde interesul României o cere. The post Semnal. AUR adună parlamentarii suveraniști appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Meteorologii anunță ninsori în mare parte a țării în zilele de Crăciun. Pe alocuri se va depune polei şi se va forma gheţuş. The post Ninge de Crăciun. Cod galben în jumătate de țară appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Atacantul s-a lăsat fotografiat alături de un tablou de Pablo Picasso. „Portretul unui bărbat cu barbă” era aşezat la picioarele sale, fotbalistul postând și mesajul „Welcome home” The post Picasso, la picioarele lui Benzema appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Un simulator anunță favorita la titlu în România. Cum va arăta play-off-ul # Cotidianul de Hunedoara
Site-ul „Football meets data” a prezentat predicția realizată de ei pentru finalul Superligii. Titlul ar ajunge la o echipă care nu a ridicat trofeul în mileniul trei. The post Un simulator anunță favorita la titlu în România. Cum va arăta play-off-ul appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Colindătorii, straiele tradiționale, mesele pregătite cu grijă și obiceiurile păstrate din generație în generație transformă Maramureșul într-o poveste vie a Sărbătorilor de iarnă. The post Magia Sărbătorilor în Maramureș appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Ilie Lăcătușu, Valeriu Gafencu, Radu Gyr și Mircea Vulcănescu apar pictați pe fațada unei capele dintr-o parohie bucureșteană. The post Legionari pictați pe fațada unei capele din București appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
09:50
Un cont de Facebook care face propagandă pentru Kremlin a distribuit poze ale forțelor antitero din România, dar le-a descris drept „trupele rusești, bine echipate”, scrie Digi24. The post Armata lui Putin, promovată de boții ruși cu poze de la SRI appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Proiectul e susținut de SUA care vrea să-și vândă în regiune GNL în condițiile în care multe țări vor să se distanțeze de gazul rusesc. The post Din ce în ce mai mult gaz pe Coridorul Vertical appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Ascund toate evenimentele din aceste zile direcționate pe destabilizarea Justiției niște elemente de infracționalitate la adresa ordinii publice, a Constituției și a Statului de Drept? The post Între suspendare și arestare appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Liderul majordomilor de la Palatul Élysée ar fi furat aproximativ 100 de obiecte de veselă. Unele dintre acestea erau listate pe Vinted. The post Majordomul-șef al lui Macron ar fi furat și vândut vesela de la Élysée appeared first on Cotidianul RO.
08:40
„Este de-a dreptul spectaculos și extrem de grav că Președintele României își propune să organizeze un referendum între magistrați, exact între cei pe care Constituția îi pune sub protecția CSM, organul autonom și garant al independenței justiției”. The post Suveraniștii se numără. Primul pas pentru suspendarea lui Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Autoritățile au detectat două drone la granița cu România, ca urmare a atacurilor din Ucraina. A fost emisă o atenționare de tip RO-Alert în județele Tulcea și Galați, dar dronele nu au trecut granița. The post RO-Alert pentru drone, în Tulcea și Galați appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Medicamentul conține aceeași substanță activă ca Ozempic injectabil. Compania daneză care a primit aprobarea poate avea un imbold financiar în 2026 după această decizie. The post O nouă pilulă de slăbit obține aprobare în SUA appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Guvernatorul statului Louisiana s-a oferit singur pentru poziția de trimis special în Groenlanda. Trump a spus de mai multe ori, inclusiv în timpul acestui anunț, că SUA își dorește anexarea teritoriului care face parte din Danemarca. The post Danemarca, „profund nemulțumită” de trimisul lui Trump în Groenlanda appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
07:50
Mass-media de stat a declarat că noile facilităţi arată că poporul nord-coreean este „cel mai demn” şi „nu are nimic de invidiat lumii”. The post Kim Jong Un a inaugurat o stațiune montană luxoasă appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Atenție la ,,pana prostului”. 195 de kilometri pe A7, dar fără toalete și benzinării # Cotidianul de Hunedoara
Cei care pleacă din București vor putea merge pe autostradă până după Adjud. Rămân însă două probleme: lipsa benzinăriilor și a spațiilor de servicii, adică locurile cu toalete. The post Atenție la ,,pana prostului”. 195 de kilometri pe A7, dar fără toalete și benzinării appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Un nou caz de femicid, la Hunedoara. Polițiștii au fost sesizați chiar de partener, după ce acesta a realizat cât de tare o bătuse pe femeie. La fața locului, autoritățile au găsit victima de 30 de ani fără suflare. The post Un bărbat și-ar fi omorât în bătaie partenera appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Emilia Șercan, despre varianta Pirtea la Educație: Nu cred că Bolojan a știut de plagiate # Cotidianul de Hunedoara
Jurnalista Emilia Șercan a scris în 2016 o investigație despre mai multe plagiate ale rectorului UVT, Marilen Pirtea. Deputatul PNL ar fi favorit pentru a prelua portofoliul de ministru al Educației după demisia lui Daniel David. The post Emilia Șercan, despre varianta Pirtea la Educație: Nu cred că Bolojan a știut de plagiate appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Legea pentru Pilonul II de pensii. Bolnavii de cancer nu mai pot retrage toată suma # Cotidianul de Hunedoara
Bolnavii de cancer vor retrage doar 30%, în primă fază, după decizia CCR. The post Legea pentru Pilonul II de pensii. Bolnavii de cancer nu mai pot retrage toată suma appeared first on Cotidianul RO.
06:30
Sărbătorile afectează sănătatea mintală a multor români. Cum eviți să fii unul dintre aceștia # Cotidianul de Hunedoara
Bogdan Nedelescu, psiholog clinician specializat în psihoterapia traumei, dezvăluie într-un interviu pentru Cotidianul.ro de ce ce pot Sărbătorile să devină un adevărat test emoțional pentru mulți oameni, dar și cum putem evita acest lucru. The post Sărbătorile afectează sănătatea mintală a multor români. Cum eviți să fii unul dintre aceștia appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Moș Crăciun aduce și daruri toxice. Ce jucării celebre sunt pericole pentru copii # Cotidianul de Hunedoara
Vin sărbatorile și părinții sunt din nou în situația de a se documenta în privința jucăriilor pe care le cumpără. Recent Parlamentul European şi-a dat girul pentru un acord cu ţările UE privind noi norme pentru siguranţa jucăriilor menite să îmbunătăţească protecţia sănătăţii copiilor. Acestea vor avea un cod QR. Măsura va fi implementată treptat în toate țările membre UE. Ce facem însă anul acesta pentru a ne informa? The post Moș Crăciun aduce și daruri toxice. Ce jucării celebre sunt pericole pentru copii appeared first on Cotidianul RO.
06:10
„Trenulețul” cu reforme fiscale pleacă azi din Palatul Victoria. Măsurile care se vor simți în buzunar # Cotidianul de Hunedoara
Ordonanța (OUG) „trenuleț” se rezumă simplu: dă și ia în același timp, potrivit documentului consultat de Cotidianul. The post „Trenulețul” cu reforme fiscale pleacă azi din Palatul Victoria. Măsurile care se vor simți în buzunar appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Este prima reuniune a comitetului înființat de Ilie Bolojan pe 19 decembrie pentru modificarea legilor justiției. The post Bolojan mută și el în Justiție. Prima ședință pentru noul comitet appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:50
Ilie Bolojan consideră că nu se va ajunge în situația în care USR va fi scos de la guvernare. The post În ciuda presiunilor PSD, Bolojan nu vrea să renunțe la USR appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.