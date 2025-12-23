Presshub: 2.500 de judecători au participat la consultarea inițiată de CSM privind problemele din sistemul judiciar
23 decembrie 2025
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a derulat, în perioada 16–21 decembrie 2025, o consultare a corpului profesional al judecătorilor, prin intermediul unui chestionar online care a vizat probleme de actualitate din sistemul judiciar, precum prescripția răspunderii penale și înlocuirea judecătorilor din completurile de judecată. La consultare au participat 2.583 de judecători, […]
Un pensionar din București a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare după ce a agresat cu sălbăticie un cățel de doar 3 luni # Aktual24
Un bărbat de 71 de ani din Sectorul 5 al Capitalei a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare pentru agresarea brutală a unui pui de câine, în vârstă de doar 3 luni, în iulie 2025. Poliția Capitalei a anunțat marți decizia instanței, care include și interzicerea dreptului de a deține animale pe […]
Inspirat de „Capitalul” lui Marx, un german în vârstă de 90 de ani a câștigat la bursă peste 215.000 de euro și i-a donat pentru pisici # Aktual24
Siegfried Schmidt, un pensionar în vârstă de 90 de ani din Hoyerswerda (Saxonia), fost doctor în economie în RDG (Germania de Est), a transformat economiile sale modeste în câștiguri impresionante la bursă, folosind lecțiile învățate din „Capitalul” lui Karl Marx. Povestea sa, relatată recent de publicația Bild, a devenit virală pentru ironia sa delicioasă. Schmidt […]
Stat în stat: Serviciile secrete nu i-au transmis președintelui Nicușor Dan nicio informare privind corupția din justiție # Aktual24
Președintele Nicușor Dan pregătește o consultare națională a magistraților privind legitimitatea actualei conduceri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), prin vot secret și anonim, posibil prin corespondență. Consultarea, numită de președinte „referendum”, ar urma să evite CSM-ul și să fie organizată direct prin instanțe. Buletinele ar ajunge la judecători și procurori prin intermediul curților și […]
Noi atacuri rusești aproape de granița dintre Ucraina și România: Locuitorii din Tulcea și Galați au primit mesaje RO-Alert # Aktual24
În noaptea de 22 spre 23 decembrie 2025, forțele ruse au lansat noi atacuri cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene din regiunea Odesa, în proximitatea frontierei cu România, provocând alerte în județele Tulcea și Galați. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat printr-un comunicat că sistemele radar românești au detectat, începând cu ora 01:10, două ținte […]
Idei puține, dar fixe: „Groenlanda trebuie să devină parte a SUA, pentru a contracara influența Rusiei și a Chinei”, spune emisarul special al lui Trump, Jeff Landry # Aktual24
Președintele american Donald Trump a reaprins controversa privind Groenlanda, numindu-l pe guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, emisar special pentru acest teritoriu autonom al Danemarcei. Landry a declarat deschis că obiectivul său este ca „insula să devină parte a Statelor Unite”. Numirea, anunțată pe 22 decembrie 2025, reprezintă o escaladare a interesului manifestat de Trump încă […]
Financial Times: Generalii ruși l-au convins pe Putin să refuze încheierea războiului din Ucraina, susținând, în mod cu totul fals, că victoria ar fi „iminentă” # Aktual24
Generalii și serviciile de securitate rusești îi oferă președintelui Vladimir Putin informări distorsionate, umflând pierderile ucrainene și minimizând eșecurile proprii, ceea ce l-a convins pe dictatorul de la Kremlin că Rusia este pe cale să câștige războiul. Potrivit unor surse occidentale anonime citate de Financial Times, șeful Statului Major General, Valeri Gherasimov, este principalul responsabil […]
„Pacea lui Trump”: Zeci de morți și distrugeri masive în urma escaladării conflictului de frontieră dintre Cambodgia și Thailanda # Aktual24
Guvernul de la Phnom Penh a raportat marți un bilanț tragic în conflictul de frontieră cu Thailanda: 21 de cambodgieni au fost uciși și 83 răniți în urma bombardamentelor și tirurilor de artilerie din ultimele zile. Luptele au provocat moartea a 21 de persoane, majoritatea civili, și rănirea altor 83. Peste 544.700 de civili din […]
Revoluție în tratamentul obezității: Compania daneză Novo Nordisk lansează în ianuarie prima pastilă de slăbit, în Statele Unite # Aktual24
Compania daneză Novo Nordisk a obținut aprobarea Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA pentru versiunea sub formă de pastilă a medicamentului său blockbuster pentru obezitate, Wegovy (semaglutid oral), marcând un moment crucial în competiția cu rivalul Eli Lilly. Novo va începe vânzarea pastilei – prima din clasa GLP-1 aprobată oral pentru obezitate – […]
„Magia Crăciunului”: În parcările de la zona de frontieră cu Ungaria au apărut ca prin farmec grămezi de gunoaie, aruncate de românii care se întorc acasă de Sărbători # Aktual24
Întoarcerea masivă a românilor din străinătate pentru sărbătorile de iarnă a adus, pe lângă bucuria revederii, un fenomen regretabil: cantități impresionante de deșeuri abandonate în parcări și pe marginea drumurilor, mai ales în zona de frontieră cu Ungaria. Pe autostrada A1 și pe DN7, între Nădlac și Arad, gunoaiele purtate de vânt acoperă câmpurile sau […]
Un amplu model matematic relevă că vaccinarea băieților împotriva virusului HPV ar putea elimina cancerul de col uterin # Aktual24
Un nou studiu matematic sugerează că vaccinarea băieților împotriva virusului papiloma uman (HPV) ar putea accelera eliminarea cancerului de col uterin și a altor cancere asociate, salvând mii de vieți anual. Potrivit Science Alert, cercetători de la Universitatea din Maryland, conduși de matematicianul Abba Gumel, au dezvoltat un model care arată că, în țări precum […]
Ruptură profundă în administrația Trump: emisarul special Witkoff și secretarul de Stat Rubio au viziuni total opuse privind sfârșitul războiului din Ucraina # Aktual24
O ruptură profundă există între emisarul special al președintelui american Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio în privința modului de a pune capăt războiului din Ucraina. NBC News, citând mai mulți oficiali americani și europeni actuali și foști, anonimi, relatează că „există o ruptură de lungă durată între reprezentantul special al președintelui SUA […]
Jurnalista Emilia Șercan îl desființează pe principalul favorit la postul de ministru al Educației, Marilen Pirtea, acuzându-l de multiple plagiate # Aktual24
Jurnalista de investigație Emilia Șercan a reacționat luni seară, 22 decembrie 2025, pe Facebook, la zvonurile potrivit cărora rectorul Universității de Vest din Timișoara (UVT), Marilen Pirtea, ar fi principalul candidat pentru funcția de ministru al Educației, după demisia lui Daniel David. „Eu nu cred că Marilen Pirtea este, într-adevăr, opţiunea premierului Ilie Bolojan pentru […]
Dictatorul Kim Jong Un și fiica sa au inaugurat o stațiune montană de lux în Coreea de Nord # Aktual24
Liderul nord-coreean Kim Jong Un, însoțit de fiica sa Ju Ae, a participat recent la inaugurarea unor noi facilități hoteliere luxoase în zona turistică Samjiyon, situată în nordul muntos al țării, lângă emblematicul Munte Paektu. Agenția oficială de știri KCNA a anunțat marți că noile hoteluri, printre care Ikkal și Milyong, au fost deschise oficial […]
Un kenyan a fost condamnat la închisoare pe viață în SUA după ce a încercat să comită un atentat „în stilul 11 septembrie” # Aktual24
Un tribunal din New York a condamnat un cetățean kenyan la închisoare pe viață pentru tentativă de a comite un ”atac terorist în stilul 11 septembrie” în Statele Unite în numele grupării islamiste al-Shabaab, au anunțat luni autoritățile judiciare americane. Cholo Abdi Abdullah a fost găsit vinovat anul trecut pentru conspirație în vederea uciderii unor […]
Victimele miliardarului pedofil Jeffrey Epstein au denunțat publicarea doar parțială a dosarului acestuia de către Departamentul de Justiție # Aktual24
Victimele infractorului sexual Jeffrey Epstein au denunțat luni publicarea parțială de către Departamentul american de Justiție (DoJ) a anchetei privindu-l pe finanțistul decedat în închisoare, cunoscut pentru legăturile sale cu politicieni și vedete, inclusiv Donald Trump. Peste 15 victime s-au plâns într-un comunicat publicat pe X că doar o ”parte” a documentelor a fost făcută […]
Extremiștii ”suveraniști” decid azi dacă dau startul suspendării lui Nicușor Dan: ”Ingerinţă directă într-un organ constituţional independent”. Ei vor să li se alăture și PSD # Aktual24
Parlamentarii suveranişti ar urma să decidă marţi dacă au semnăturile necesare pentru iniţierea procedurii de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan. Deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu a declarat că toţi parlamentarii suveranişti se vor întâlni marţi pentru a vedea pe câte semnături se pot baza pentru acest demers. Avrămescu a fost întrebat dacă AUR susţine […]
Trump urmează să anunțe o nouă clasă de navă de luptă pe care s-a gândit să o numească „clasa Trump” # Aktual24
Președintele american Donald Trump urmează să anunțe, luni, un nou tip de navă de luptă, pe care s-a gândit să o numească „clasa Trump”, a declarat o persoană familiarizată cu subiectul, în timp ce lucrează la modernizarea flotei navale americane, pe care a descris-o anterior ca fiind neatractivă și ruginită. Președintele urmează să facă anunțul […]
Bolojan: ”Anul viitor vor fi reduceri de personal în administrație. Nu trebuie să ne ascundem de asta” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a afirmat luni seara că, anul viitor, măsurile convenite pentru reducerea cheltuielilor în administraţie vor implica, în anumite locuri, inclusiv reduceri de personal. Şeful Executivului a fost întrebat, într-o emisiune la Antena 3, dacă, în perioada următoare, vor exista reduceri de personal în sectorul public. „În cursul anului viitor, ceea ce am […]
Marea Britanie: Un crater uriaș s-a căscat într-un canal navigabil din Shropshire. Două ambarcațiuni au ajuns pe fundul canalului iar apa s-a strâns pe câmpurile din jur # Aktual24
Un incident major a avut loc la un canal din Shropshire, Marea Britanie, după ce s-a format un crater uriaș, iar bărcile au rămas blocate sau pe marginea acestuia. Inginerii au atribuit incidentul de pe tronsonul canalului Llangollen din Whitchurch unei defecțiuni a digului. Colapsul a făcut ca apa să inunde un câmp din apropiere, […]
Partidul portughez de extremă dreapta Chega, obligat să dea jos afișele care vizau comunitatea romă # Aktual24
Liderul partidului portughez de extremă dreapta Chega trebuie să îndepărteze afișele stradale care atacau comunitatea romă, după ce o instanță de la Lisabona a decis că acestea erau discriminatorii și puteau incita la ură. Judecătoarea Ana Barao a declarat că textul afișelor „atacă o minoritate etnică” și i-a dat lui Andre Ventura 24 de ore […]
Ucraina i-a eliminat: Lista generalilor și oficialilor ruși de rang înalt care au fost uciși pe teritoriul Rusiei # Aktual24
Rusia acuză Ucraina de comiterea unei serii de atacuri de amploare împotriva unor personalități ruse importante, de când Moscova și-a invadat vecinul în urmă cu aproape patru ani. Deși Kievul a sugerat că a fost implicat în unele cazuri, oficialii ucraineni au evitat să își asume public responsabilitatea. În alte cazuri, au negat orice implicare, […]
Site-urile web și aplicațiile poștei naționale franceze și ale serviciului său bancar au fost afectate de un presupus atac cibernetic, care a perturbat livrările și a împiedicat plățile și transferurile online în cea mai aglomerată perioadă a anului. Cu trei zile înainte de Crăciun, La Poste a anunțat luni că un incident de tip „distributed […]
Japonia în fața unui moment istoric: majorarea dobânzii la cel mai ridicat nivel din 1995 # Aktual24
Japonia traversează o perioadă de schimbări economice majore, după ce Banca Centrală a Japoniei (BOJ) a decis să majoreze rata dobânzii principale la cel mai ridicat nivel din ultimii 30 de ani. Decizia survine pe fondul unei inflații care continuă să exercite presiuni asupra costului vieții, obligând autoritățile să ia măsuri istorice după decenii de […]
Încă un general rus mort în urma unui atentat pe care Rusia îl pune pe seama Ucrainei. Serie de morți încare Ucraina sugerează că a fost implicată, dar nu își asumă public responsabilitatea # Aktual24
Rusia a acuzat Ucraina de comiterea unei serii de atacuri de amploare împotriva unor personalități ruse importante, de când Moscova și-a invadat vecinul în urmă cu aproape patru ani. Deși Kievul a sugerat că a fost implicat în unele cazuri, oficialii ucraineni au evitat să își asume public responsabilitatea. În alte cazuri, au negat orice […]
Artistul stradal Banksy a confirmat luni că o nouă pictură murală din Londra, care înfățișează doi copii culcați cu fața spre cer, este cea mai recentă lucrare a sa. Artistul a postat două fotografii ale operei de artă pe contul său oficial de Instagram, la câteva ore după apariția acesteia pe peretele lateral al unei […]
Evenimentele din justiție din ultimele săptămâni de după publicarea materialului Recorder privind capturarea acestui sector de către o mică grupare au arătat situația gravă în care suntem. Nu sunt doar probleme în justiției, este o cangrenă. Iar acest lucru a devenit și mai clar după consultările inițiate de președintele Nicușor Dan cu magistrații. Din acestea […]
Există perioade care nu se încheie niciodată cu adevărat. Ele rămân suspendate într-un colț al memoriei colective, gata să revină atunci când prezentul devine prea grăbit, prea digitalizat sau prea impersonal. Anii 2000 reprezintă exact un astfel de moment. Pentru mulți, au fost ani ai libertății, ai descoperirii de sine, ai primelor telefoane mobile, ai […]
Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede sancțiuni pentru medicii care răspândesc informații false ce pot pune în pericol sănătatea publicăinforma # Aktual24
Senatul a adoptat, luni, cu 9 voturi „pentru”, 38 „împotrivă” și 2 abțineri, proiectul de lege care prevede sancționarea medicilor care răspândesc în spațiul public, prin orice mijloace, informatii false sau contrare dovezilor științifice recunoscute la nivel național și internațional, care pot pune în pericol sănătatea publică. „Medicul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor și regulamentelor […]
Spitalul Municipal de Urgență Roman rămâne fără secție de pediatrie până după Revelion. Nu mai are medici # Aktual24
Activitatea secției de pediatrie de la Spitalul Municipal de Urgență Roman va fi restrânsă temporar, din lipsa medicilor, a anunțat, luni, conducerea unității. Astfel, în perioada 29 decembrie – 31 decembrie, activitatea în secție se va desfășura doar în regim de ambulatoriu și spitalizare de zi, între orele 7:00 – 14:00, fără internări de lungă […]
Ministrul Educației, Daniel David, l-a anunțat verbal pe premierul Ilie Bolojan că va demisiona, au confirmat surse oficiale pentru aktual24.ro. David nu și-a depus însă și demisia scrisă, au precizat sursele. Ministrul a invocat bugetul mic care a fost elocat Educației pentru anul viitor. Continuă
TikTok evită interzicerea în SUA: Ce înseamnă acordul istoric pentru platformă și utilizatori # Aktual24
TikTok, platforma video care a revoluționat modul în care milioane de americani consumă conținut digital, și-a asigurat viitorul în SUA printr-un acord istoric semnat de proprietarul său chinez, ByteDance. După ani de incertitudini și tensiuni politice, platforma pare să fi găsit o cale de supraviețuire pe piața americană. O structură de proprietate mixtă Conform unui […]
Legea ”Flavia Groșan”. Senatul a adoptat o lege împotriva medicilor care răspândesc în spaţiul public, prin orice mijloace, informatii false sau contrare dovezilor ştiinţifice # Aktual24
Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede sancţionarea medicilor care răspândesc în spaţiul public, prin orice mijloace, informatii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional, care pot pune în pericol sănătatea publică. Legea a apărut în urma postărilor delirante ale Flaviei Groșan. S-au înregistrat 79 voturi ‘pentru’, 38 ‘împotrivă’ […]
Ca-n Evul Mediu: Rușii au încercat un atac cu cai asupra pozițiilor ucrainene. Au fost pulverizați – VIDEO # Aktual24
Militari ucraineni din Batalionul 5 Asalt, Brigada 92 Asalt Separată, au anunțat că au depistat un grup de soldați ruși care se apropiau de pozițiile lor călare și au publicat o înregistrare video, cu comentarii, pe pagina de Facebook a brigăzii. „Ocupanții ruși pierd echipament atât de repede în timpul «asalturilor de carne», încât sunt […]
Ilie Bolojan: ”Nu cred că se va ajunge la suspendarea președintelui, iar scenariile privind căderea Guvernului sunt folclor” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seară că nu crede că se va ajunge la suspendarea președintelui României, demers anunțat de Opoziție prin strângerea de semnături, după ce Nicușor Dan a vorbit despre inițierea unui referendum în justiție. Totodată, șeful Executivului a afirmat că nu există riscul căderii Guvernului și a catalogat drept „folclor” informațiile […]
Un șofer din Lugoj care făcea drifturi într-o parcare a intrat cu mașina prin geamul magazinului. A rămas pieton patru luni # Aktual24
Un șofer din Lugoj în vârstă de 20 de ani care făcea drifturi în parcarea unui magazin, a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina în vitrina magazinului. Șoferul a scăpat nevătămat. Însă a fost amendat, lăsat pieton 4 luni și are de plătit și vitrina, potrivit LugojInfo. „La data de 22 decembrie, în […]
Cântărețul englez Chris Rea, cunoscut pentru hituri precum „Driving Home for Christmas”, a murit la vârsta de 74 de ani, a anunțat un purtător de cuvânt al familiei sale. „Cu o tristețe imensă anunțăm moartea iubitului nostru Chris. A decedat în pace la spital astăzi, după o scurtă boală, înconjurat de familia sa”, a spus […]
Drone ucrainene au lovit terminalul petrolier Tamanneftegaz din satul Volna (Ținutul Krasnodar), a confirmat pe 22 decembrie Statul Major General al Ucrainei. Sediul regional pentru situații de urgență a raportat pe 21 decembrie că fragmente de dronă au avariat o conductă în Volna, fără să precizeze că ar aparține unei instalații petroliere. Potrivit oficialilor ruși, […]
Germania a înregistrat peste 1.000 de zboruri suspecte cu drone: ”Situație semnificativă de pericol” # Aktual24
Germania a înregistrat peste 1.000 de zboruri suspecte cu drone până în prezent în 2025, a declarat șeful Oficiului Federal de Poliție Criminală (BKA) din Germania pentru ziarul german Bild, în comentariile publicate duminică. Șeful BKA, Holger Münch, a declarat că observările de drone reprezintă o „situație semnificativă de pericol”, relatează Deutsche Welle. Cancelarul german […]
Siria: Ciocniri sângeroase între armată și trupele kurzilor, pe care guvernul vrea să le integreze în armată # Aktual24
Cel puțin o persoană a murit după ce, luni, au izbucnit confruntări între armata siriană și Forțele Democratice Siriene (SDF), gruparea sprijinită de SUA și condusă de kurzi, în orașul Alep. Incidentul are loc pe fondul apropierii termenului-limită pentru integrarea SDF în instituțiile statului sirian. O sursă medicală a declarat că un civil a fost […]
O nouă subvenție pentru achiziționarea de mașini electrice din Germania ar putea aduce beneficii și producătorilor chinezi # Aktual24
Printr-un program de subvenții, guvernul german își propune să ofere posibilitatea gospodăriilor cu venituri mici sau medii să achiziționeze mașini electrice. Un total de trei miliarde de euro din Fondul pentru Climă și Transformare este alocat în acest scop începând cu 2026. Firma de consultanță Deloitte avertizează acum că, fără măsuri preventive, prima de achiziție […]
Dezvoltarea AI: Tranzacțiile pentru centre de date au atins un record de 61 de miliarde de dolari în 2025 # Aktual24
Tranzacțiile globale pentru centre de date au crescut brusc, atingând un alt nivel record în acest an, impulsionate de graba de a construi infrastructura necesară pentru sarcinile de lucru cu inteligență artificială, care consumă multă energie. Această creștere a venit chiar dacă investitorii au devenit din ce în ce mai precauți față de evaluările umflate […]
SUA amenință companiile europene, după ce au acuzat UE că ia măsuri discriminatorii împotriva marilor companii tehnologice # Aktual24
Biroul Reprezentantului Comerțului al Statelor Unite a publicat săptămâna trecută pe X o listă de furnizori de servicii europeni care ar putea fi pedepsiți dacă Uniunea Europeană continuă măsurile discriminatorii împotriva marilor companii tehnologice americane. Declarația precizează că SUA ar lua în considerare introducerea de taxe și alte restricții asupra serviciilor străine dacă Uniunea Europeană […]
Au fost înregistrate progrese în negocierile pentru încetarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, însă nu există nicio certitudine că se va ajunge la o soluție pașnică, a declarat vicepreședintele SUA, JD Vance, într-un interviu publicat pe 22 decembrie de publicația britanică UnHerd. „Cred că am făcut progrese, dar dacă stau aici astăzi nu pot […]
Transporturile de gaze naturale lichefiate din Rusia către China sunt mai mult decât duble față de anul trecut, ajungând la 1,6 milioane de tone metrice în noiembrie. Acest lucru a permis Rusiei să depășească Australia și să devină cel mai mare furnizor după Qatar, oferind cel mai ieftin GNL dintre cei 12 furnizori internaționali. Exporturile […]
Trump supără din nou Danemarca: A numit un reprezentant special pentru Groenlanda, unul care spune că o vrea parte din SUA # Aktual24
Donald Trump a reaprins disputa diplomatică legată de Groenlanda, după ce l-a numit pe guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, în funcția de trimis special al SUA pentru Groenlanda. Anunțul a fost făcut duminică seară pe platforma sa Truth Social, unde Trump a susținut că Landry „înțelege” cât de importantă este insula pentru securitatea națională americană, […]
Moțiunea contra ministrului PSD al Justiției a fost respinsă. USR nu a susținut moțiunea, deși PSD a votat în favoarea moțiunii vizând-o pe ministra Mediului, Diana Buzoianu # Aktual24
Moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, a fost respinsă luni în plenul Camerei Deputaţilor. S-au înregistrat 95 de voturi „pentru”, 153 de voturi „împotrivă” şi trei abţineri. Moţiunea a fost depusă de deputaţii AUR. Ministrul Radu Marinescu a afirmat, în plenul Camerei, că orice analiză lucidă, obiectivă, raţională asupra justiţiei trebuie să plece de […]
Expert în drept, primul judecător român la Tribunalul UE: ”Președintele României poate organiza orice referendum punctual în oricare temă de interes public, în cadrul celor trei puteri: legislativă, executivă, judecătorească. Nimeni, conform Constituției României, nu-i poate obstacula acest drept” # Aktual24
Profesorul universitar Valerius M. Ciucă, expert în drept și fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene de la Luxembourg, contrazice CSM-ul și afirmă că ”președintele României poate organiza orice referendum punctual în oricare temă de interes public, în cadrul celor trei puteri: legislativă, executivă, judecătorească”. ”Președintele României poate organiza orice referendum punctual în oricare temă de […]
Dezvăluirile unui fost procuror DNA la Cotroceni: ”Cum e posibil aşa ceva? S-au făcut jocuri politice, se știa dinainte cine vor fi șefii parchetelor” # Aktual24
Fostul procuror DNA Cristian Anghel a declarat, luni, la întâlnirea dintre magistraţi şi preşedintele Nicuşor Dan, desfăşurată la Palatul Cotroceni, că, în opinia sa, justiţia se află în situaţia actuală deoarece societatea „a permis mult prea des politicului să intervină în justiţie”. „Trebuie să terminăm o dată pentru totdeauna cu jocurile politice în numirea şefilor […]
UE, mesaj către Casa Albă: ”Păstrarea integrităţii teritoriale a Regatului Danemarcei este esențială” # Aktual24
Integritatea teritorială şi suveranitatea Danemarcei, inclusiv asupra Groenlandei, trebuie păstrate, a declarat luni un purtător de cuvânt al UE, întrebat despre numirea de către SUA a unui trimis special în Groenlanda, relatează Reuters şi Xinhua, citate de Agerpres. „Păstrarea integrităţii teritoriale a Regatului Danemarcei, a suveranităţii sale şi a inviolabilităţii frontierelor sale este esenţială pentru […]
