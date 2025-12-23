Presshub: 2.500 de judecători au participat la consultarea inițiată de CSM privind problemele din sistemul judiciar

18:40

Transporturile de gaze naturale lichefiate din Rusia către China sunt mai mult decât duble față de anul trecut, ajungând la 1,6 milioane de tone metrice în noiembrie. Acest lucru a permis Rusiei să depășească Australia și să devină cel mai mare furnizor după Qatar, oferind cel mai ieftin GNL dintre cei 12 furnizori internaționali. Exporturile […]