Guvernul a adoptat „ordonanţa trenuleţ”. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă cotă unică de 1% pentru toate întreprinderile cu o cifră de afaceri sub 100.000 de euro şi reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) la 0,5%. „Este o ordonanţă care aduce şi veşti bune, în special pentru anul 2026, un an la care privim cu mult mai multă încredere”

Ziarul Financiar, 23 decembrie 2025 22:30

Redifuzare ZF IT Generation. Ediţie specială Builders House. Cum îşi propune Zoomies AI să dezvolte un ecosistem pentru industria animalelor de companie? Ce le oferă acum aplicaţia “părinţilor de căţei”? Detalii despre proiect de la Sorin Bădulescu, fondator & CEO, Zommies AI Ziarul Financiar
Rata şomajului din România a fost de 3,28% în noiembrie. Mai mulţi bărbaţi fără loc de muncă decât femei Ziarul Financiar
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie miercuri, 24 decembrie 2025, ora 09.30 cu Cătălin Chivu şi Tiberiu Porojan, realizatori Feel the Markets Ziarul Financiar
Cum modernizează Trump forţele navale americane? Preşedintele SUA anunţă construcţia a două nave de luptă din „clasa Trump” Ziarul Financiar
Amendă de peste 250 de milioane de euro pentru Ryanair în Italia. Operatorul low-cost ar fi încercat să blocheze agenţiile de turism să cumpere bilete Ziarul Financiar
Cum au arătat formulele de lucru în companiile din România în 2025: Companiile au făcut hibridul normă, au crescut prezenţa fizică la serviciu, iar spaţiile de birouri şi-au schimbat rolul. Ce spun Horaţiu Didea, Workspace Studio, Gabriel Tomescu, Inter Computer România şi Ionuţ Păun, City Grill Group Ziarul Financiar
La aproape cinci ani de la schimbarea majoră a modului de lucru impusă de pandemie, companiile din România par să fi stabilizat formulele de organizare a activităţii. Munca în sistem hibrid rămâne cel mai utilizat model, însă structura acestuia variază în funcţie de specificul activităţii şi de politica internă a fiecărei organizaţii.
Suedezii de la Lindab pleacă din România: îşi vând fabrica şi echipa de 100 de angajaţi unor cumpărători slovaci Ziarul Financiar
Tavanul piscinei hotelului Hilton din Sibiu a căzut peste oameni. A fost activat planul roşu de intervenţie, iar şase persoane au fost transportate la spital cu răni uşoare Ziarul Financiar
(adaugă informaţii despre victime)
Erste Group, acţionarul majoritar al BCR, primeşte undă verde pentru achiziţia din Polonia şi va deveni acţionarul de control al Santander Bank Polska. De la începutul lui 2025 acţiunile Erste au plus 73% Ziarul Financiar
Dorinel Umbrărescu, dezvăluiri despre progresul autostrăzii A7, din maşină cu ministrul Transporturilor: În 31 august 2026 terminăm Adjudu Vechi – Săbăoani, 95 de kilometri Ziarul Financiar
La cât se ridică investiţia într-un magazin de jucării Jumbo? Retailerul grec are 20 de magazine în România Ziarul Financiar
Cum se termină epopeea aurului din Munţii Apuseni? ANAF execută silit compania Gabriel Resources, cea care a vrut să exploateze aurul de la Roşia Montană. Fiscul vrea acum aproape 47 de milioane de lei de la canadieni Ziarul Financiar
Cum se termină epopeea aurului din Munţii Apuseni? ANAF execută silit compania canadiană Roşia Montană Gold Corporation, încercând să recupereze aproape 47 de milioane de lei Ziarul Financiar
România pe ultimele locuri în clasamentul UE atunci când vine vorba consumul de legume şi fructe, activitate fizică şi obiceiul ridicat al tinerilor de a fuma. Ioana, 21 de ani: „Nu prea am timp întotdeauna să îmi gătesc sănătos, ajung târziu acasă după facultate şi mai şi lucrez” Ziarul Financiar
Donald Trump deschide şampania: Economia americană a crescut cu peste 4%, sfidând orice prognoză a analiştilor Ziarul Financiar
Tavanul unei unităţi de cazare din Sibiu s-a prăbuşit peste oameni. A fost activat planul roşu de intervenţie, iar şapte persoane au fost transportate la spital cu răni uşoare Ziarul Financiar
(adaugă informaţii despre victime)
Bucureşti versus Varşovia: Unde se mănâncă mai ieftin, cine dă mai mulţi bani pe un suc, o cafea, o bere? Ziarul Financiar
Consiliul Concurenţei anunţă ce angajamente şi-a luat grupul german Schwarz pentru a prelua La Cocoş: continuarea modelului de afaceri cu preţuri accesibile, a politicii de expansiune şi condiţii clare pentru delistarea unui furnizor Ziarul Financiar
Tavanul unei unităţi de cazare din Sibiu s-a prăbuşit: Plan roşu de intervenţie a fost activat Ziarul Financiar
(adaugă informaţii despre victime)
​Raport al RetuRO: aproape 4,9 milioane de ambalaje SGR au fost returnate în primele 11 luni. Rată de colectare de 39% Ziarul Financiar
Dan Armeanu, vicepreşedinte ASF: Moment istoric pentru sistemul de pensii private din România. Legea privind plata pensiilor private a primit votul de încredere al Parlamentului şi urmează să fie transmisă spre promulgare Ziarul Financiar
Regina pariurilor online sfidează declinul industriei: Denise Coates, fondatoarea Bet365, încasează aproape 400 de milioane de dolari într-un an în care imperiul său financiar a scârţâit Ziarul Financiar
Ironia sorţii: distanţa Câmpina- Râmnicu Sărat (110 km) pe A7 se parcurge în 2 ore, în timp ce Câmpina- Braşov (60 km) în 3-4 ore Ziarul Financiar
A fost prezentat proiectul celui mai mare parc solar din Ungaria: va putea alimenta cu electricitate 186.000 de locuinţe, iar tehnologia este chinezească Ziarul Financiar
Fermierii au un motiv să deschidă şampania la final de an: România ar putea ajunge la 29 mil. tone de cereale şi oleaginoase în 2026, aproape de recordul istoric de peste 30 mil. tone din 2021 Ziarul Financiar
EXCLUSIV ZF. SERVE, una dintre primele crame private din România, este la vânzare. Producătorul de vin Purcari, se uită la achiziţie pentru a-şi consolida poziţia pe o piaţă foarte fragmentată Ziarul Financiar
ZF HR Conference 2025. Ariadna Şerban, Adobe: Cred că peste 80% dintre CV-uri sunt făcute cu inteligenţa artificială. AI-ul este un instrument, optimizarea îţi dă ocazia de a face mai mult Ziarul Financiar
Lovitură de forţă pe axa Baku–Ankara: Gigantul energetic Socar părăseşte zona exclusivă a petrolului, intră agresiv pe piaţa electricităţii din Turcia şi cumpără o centrală strategică de 870 MW pentru 225 de milioane de dolari Ziarul Financiar
Parlamentul a revotat: pensiile private se vor plăti 30% într-o tranşă şi restul lunar timp de opt ani, dar bolnavii de cancer nu vor primi suma integrală Ziarul Financiar
BCR şi BCR Asigurări de Viaţă VIG lansează asigurarea de viaţă ActivĂ, ce oferă şi protecţie, şi economisire. Asigurarea este disponibilă în platforma George, 100% online. BCR ajunge la 11 produse de asigurare disponibile digital Ziarul Financiar
2025 a fost pentru piaţa berii din Ungaria un an de declin. În 2026 vor creşte preţurile Ziarul Financiar
Programele de MBA prin ochii absolvenţilor. Alina Rusanu, Vimetco – Alro: Cel mai vizibil impact al programului nu fost într-o schimbare de job sau trecerea spre antreprenoriat, ci o transformare a modului în care îmi exercit rolul Ziarul Financiar
Retrospectivă ZF 2025 - Topul celor mai importante evenimente din asigurări Ziarul Financiar
Prelungirea plafonării tarifelor RCA în prima jumătate a anului 2025 şi ridicarea plafonării începând cu 1 iulie 2025
Povestea retailerului La Cocoş, spusă chiar de Iulian Nica, fondatorul afacerii: Norocul meu a fost că eram singurul „nebun” care dorea să închirieze acel spaţiu! Ziarul Financiar
Ce carte îţi recomandă Dana Hogea, CSR specialist în departamentul Corporate Communication & Corporate Citizenship Samsung Electronics Ziarul Financiar
Vin ninsorile! Crăciunul va fi cu zăpadă anul acresta. Jumătate de ţară este sub cod galben de ninsoare Ziarul Financiar
Piaţa asigurărilor a crescut cu 11% în primele 9 luni din 2025, până la 18,7 mld. lei. Ponderea asigurărilor generale a ajuns sub 80% şi asigurările de viaţă prind avânt. RCA-ul s-a dus la circa 7,6 mld. lei, în creştere cu 11%. Ziarul Financiar
Fondurile de pensii private Pilon II, spre cel mai bun an din istorie: randament record de 18%, chiar şi peste Wall Street, pe fondul creşterii puternice a Bursei de la Bucureşti Ziarul Financiar
Medicamentul minune anti-obezitate al danezilor de la Novo Nordisk intră pe piaţa din SUA. FDA a dat undă verde pentru soluţia anti-obezitate care se va lansa sub formă de pilulă Ziarul Financiar
Economia Rusiei dă primele semne de oboseală după boom-ul de război: Salariile au început să scadă deşi piaţa muncii e foarte efervescentă, şomajul a atins un nivel record, consumul e pe cale să piardă din avânt, iar economiştii avertizează că stagflaţia şi recesiunea aşteaptă după colţ Ziarul Financiar
Fondurile de pensii private Pilon II se pregătesc să încheie cel mai bun an din istorie, cu un randament record de 18%. Cu un portofoliu format majoritar din titluri de stat, economiile de bătrâneţe ale milioane de români au crescut anul acesta mai rapid chiar şi decât Wall Street pe fondul aprecierii spectaculoase a Bursei de la Bucureşti Ziarul Financiar
Principalele tendinţe care vor defini industria plăţilor în 2026, în viziunea Visa: cumpărături bazate pe agenţi AI, un nivel record al plăţilor digitale vs cash, noi maxime pentru stablecoin, dar şi creşterea semnificativă a atacurilor asupra identităţii Ziarul Financiar
Larry Ellison, unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume, pune la bătaie 40 de mld. de dolari din averea personală pentru a susţine oferta Warner Bros Discovery Ziarul Financiar
BCR a listat marţi a doua emisiune de euroobligaţiuni la Bursa de Valori Bucureşti, în valoare de 500 de milioane de euro Ziarul Financiar
ING Bank: România continuă să se confrunte cu dezechilibre macroeconomice încă mari, dar în curs de îmbunătăţire, iar absorbţia eficientă a fondurilor UE în lunile următoare se va dovedi esenţială.Banca a revizuit în sus prognoza de creştere a PIB în 2025 şi a menţinut estimarea pentru 2026 la 1,4% Ziarul Financiar
O companie românească a ajuns printre cei mai mari jucători de pe piaţa din Benelux şi vizează o poziţie de top în Europa după ce a făcut cinci achiziţii în România şi străinătate în cinci ani Ziarul Financiar
Karina Tătui, HR Manager, EXE Software - companie specializată în soluţii IT enterprise: Am recrutat anul acesta 42 de persoane şi am ajuns în total la o echipă de 170 de angajaţi Ziarul Financiar
Compania românească EXE Software, specializată în furnizarea de soluţii şi servicii IT de tip enterprise, încheie 2025 cu o echipă totală de 170 de angajaţi, după ce a recrutat 42 de persoane pe parcursul anului. Extinderea echipei vine în contextul în care industria IT a continuat să crească la nivel global, impulsionată de dezvoltarea zonelor de inteligenţă artificială, cloud şi infrastructură digitală.
Banca Comercială Română a listat marţi a doua emisiune de euroobligaţiuni la Bursa de Valori Bucureşti, în valoare de 500 de milioane de euro Ziarul Financiar
Subaru: Piaţa auto din România suferă din cauza variabilelor externe precum fiscalitatea, care amână decizia de cumpărare a clienţilor Ziarul Financiar
