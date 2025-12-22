A murit Chris Rea, legenda muzicii britanice și interpretul hitului „Driving Home for Christmas”
22 decembrie 2025
Chris Rea, muzician britanic celebru pentru hituri precum Driving Home for Christmas și The Road to Hell, a murit luni, potrivit unui anunț făcut de un purtător de cuvânt al familiei, citat de Sky News și BBC. Artistul avea 74 de ani.
De la Makó în Missouri. Povestea lui Joseph Pulitzer, cel care a dat o nouă dimensiune jurnalismului # Timis Online
Joseph Pulitzer a fost unul dintre cei mai influenţi jurnalişti din istoria Americii, fiind asociat cu Premiile Pulitzer, o prestigioasă distincţie în domeniul jurnalismului, literaturii şi muzicii.
FOTO. Spitalul Municipal Timișoara, singurul din vestul țării unde femeile cu cancere ginecologice pot face gratuit Terapia HIPEC # Timis Online
Femeile diagnosticate cu cancere ginecologice au acces, la Timișoara, la o terapie avansată disponibilă gratuit într-un singur spital public din vestul țării. Este vorba despre Terapia HIPEC, o procedură complexă introdusă în cadrul unui proiect european.
Trei răniți, printre care și o fată de 10 ani, în urma unui accident rutier pe un drum din Timiș # Timis Online
Trei persoane, printre care și o fată de 10 ani, au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs, între Beregsău Mare și Cărpiniș, după ce un șofer în vârstă de 64 de ani ar fi pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un alt autoturism.
Un automotor Regio care circula pe ruta Cruceni–Timișoara a fost implicat luni, în jurul orei 13:30, într-un accident feroviar la trecerea la nivel cu calea ferată din Peciu Nou, după ce a intrat în coliziune cu un autoturism.
Accident rutier cu mai multe victime, la Săcălaz. Într-una dintre mașini se afla și un copil # Timis Online
Două autoturisme au fost implicate, luni după-masă, într-un accident rutier produs în comuna Săcălaz. Șapte persoane se aflau în mașini, iar două femei au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.
Locuitorii din Ronaț pot circula, începând de luni, 22 decembrie, prin Pasajul Solventul, care face legătura spre Gara de Nord. Deschis în regim de șantier, cu o bandă pe sens, pasajul rămâne încă în lucru, iar finalizarea completă este estimată pentru primăvară.
1 an de la deschiderea Camerei de Gardă pentru adulți la Spitalul Regina Maria Timișoara — un pas important pentru sănătatea timișorenilor # Timis Online
ADVERTORIAL. În urmă cu un an, Spitalul Regina Maria Timișoara a deschis camera de gardă dedicată pacienților adulți. De atunci, aceasta funcționează 24/7, inclusiv în zilele de sărbătoare, oferind acces continuu la urgențe medicale.
Vicepreședintele PE Victor Negrescu a depus o coroană de flori în memoria martirilor de la Revoluție. A fost însoțit de Iovescu # Timis Online
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a fost prezent duminică la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la monumentul „Crucificare” din Piața Victoriei, în memoria eroilor martiri ai Revoluției din 1989, alături de vicepreședintele CJ Timiș, Alexandru Iovescu.
Primăria Timișoara pregătește modernizarea campusului Liceului Electrotimiș, începând cu reabilitarea clădirii principale. Proiectul vizează creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea condițiilor pentru elevi, investiția estimată pentru corpul C1 fiind de peste 21 de milioane de lei.
Vrei să vorbești engleză mai bine? Înscrie-te la un club gratuit de conversație, la Timișoara # Timis Online
Timișorenii care vor să vorbească mai fluent limba engleză au, din ianuarie, o nouă opțiune gratuită: un club de conversație dedicat adulților, gândit ca un spațiu relaxat de exersare și învățare practică.
Primăria Timișoara propune majorări consistente ale taxelor și impozitelor locale pentru 2026, ca urmare a modificărilor legislative naționale. Proiectul va fi dezbătut public marți, 23 decembrie, de la ora 16, într-o procedură accelerată.
Case modulare din containere - combinația ideală între preț mic, calitate și eficiență # Timis Online
ADVERTORIAL. Locuințele modulare din containere sunt fabricate industrial, pe structuri metalice rezistente, cu panouri termoizolante eficiente și finisaje moderne, oferind o alternativă practică la construcțiile tradiționale, atât în ceea ce privește timpul, cât și bugetul.
FOTO. Colinde și ajutoare pentru nevoiași, în prag de Crăciun, la Parohia Timișoara-Iosefin # Timis Online
Parohia Ortodoxă Română Timișoara-Iosefin și Fundația „Preot Ioan Olariu” au îmbinat, în prag de Crăciun, ajutorul concret pentru cei nevoiași cu bucuria colindului tradițional, într-o serie de acțiuni filantropice și un concert care a adunat sute de credincioși.
FOTO. Noi școli, străzi reparate și canalizare extinsă. Investiții de 9 milioane de euro, în 2025, la Dumbrăvița # Timis Online
Primăria Dumbrăvița se laudă cu un „bilanț-record” al investițiilor la final de an: 44 de milioane de lei, aproape 9 milioane de euro, direcționați în 2025 spre școli, grădinițe, drumuri, utilități și spații verzi. Cea mai mare parte a finanțării a venit din fonduri europene.
VIDEO. Prima confruntare: Nicușor Dan, față în față cu magistrații după documentarul Recorder # Timis Online
Nicușor Dan a chemat magistrații la Cotroceni pentru a discuta problemele din justiție, însă puțini au participat, invocându-se temeri și intimidări. Președintele a anunțat și un referendum privind rolul CSM, contestat de Consiliu.
Show pe patru roți, încheiat prost. Un tânăr a intrat cu mașina într-o clădire din Lugoj după ce a făcut drifturi în parcare # Timis Online
Un incident rutier soldat cu pagube materiale a avut loc în noaptea de 22 decembrie, în Lugoj, după ce un tânăr de 20 de ani a pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea și a ajuns cu mașina în interiorul unei societăți comerciale.
FOTO. Simona Neumann, director general al Visit Timiș: „O carieră solidă e un maraton cu sprinturi” # Timis Online
Simona Neumann este director executiv al Visit Timiș. Aceasta are o experiență solidă în management cultural, turism și dezvoltare locală. Anterior, a fost director executiv al Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021, unde a coordonat implementarea unuia dintre cele mai importante proiecte culturale din România.
Află ce îți rezervă astrele în această săptămână:
Luni, 22 decembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Luni, 22 decembrie, puteți vizita și participa la evenimente din cadrul Târgului de Crăciun din centrul orașului.
Având în vedere numărul crescut de autovehicule care intră în țară în această perioadă, pe sensul de mers Nădlac – București, traficul rutier se desfășoară cu dificultate pe autostrada A1, în zona nodului rutier Margina, coloana de mașini ajungând la 11 km.
Președintele anunță un referendum, în ianuarie, în rândul magistraților, prin care aceștia vor fi întrebați dacă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) acționează în interes public sau în interesul unui grup.
Apartament cuprins de fum şi trei persoane evacuate după un incendiu izbucnit în Lugoj # Timis Online
Pompierii din Lugoj au intervenit de urgență, duminică, pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament de pe strada Cotu Mic, incident în urma căruia trei persoane au fost evacuate preventiv, fără a se înregistra victime.
Primăria Timișoara vrea să afle mai exact câți călători folosesc transportul public și cum circulă mașinile prin oraș, cu ajutorul inteligenței artificiale. Municipalitatea a lansat o licitație pentru senzori care vor număra pasagerii din autobuze și vor monitoriza traficul rutier.
Aeroportul Internațional Timișoara își face parc fotovoltaic. Licitație de 10 milioane de euro # Timis Online
Aeroportul Internațional Timișoara face un pas spre energie verde și vrea să construiască un parc fotovoltaic pe aproape 10 hectare, în apropierea aerogării. Instituția a lansat licitația pentru proiectare și execuție, investiția fiind estimată la peste 50 de milioane de lei, cu TVA.
Pompierii intervin duminică la un accident rutier produs în localitatea Ictar-Budinț.
Luminile de sărbători scot în evidență contrastele: feeduri perfecte, cadouri scumpe, mese festive și familii reunite. Pentru mulți însă, aceste imagini amplifică un sentiment vechi — singurătatea — transformând sărbătorile într-un factor declanșator pentru tulburări depresive sau anxioase.
Zodia Capricorn începe în data de 21 decembrie, odată cu intrarea Soarelui în constelația Capricornului, simbol al maturității, responsabilității și construcției durabile. Capricornul este un semn cardinal, de pământ, guvernat de Saturn, planeta disciplinei, timpului, karmei și lecțiilor de viață. Cuvântul-cheie este „a construi”. Culorile care i se potrivesc sunt gri, negru, maro, verde închis, bleumarin.
Duminică, 21 decembrie, puteți merge la diverse târguri, la film sau la teatru.
SCM USV Timișoara a câștigat Cupa României la rugby, după ce s-a impus în finală în fața celor de la CSM Știința Baia Mare, scor 18–11. Timișorenii au controlat jocul încă din prima repriză, au marcat două eseuri și și-au trecut în palmares un nou trofeu.
A furat unelte de 30.000 de lei din două case din Boldur, dar a fost prins de polițiști # Timis Online
Polițiștii din Lugoj au prins un bărbat care ar fi furat unelte și accesorii agricole din două case din Boldur, prejudiciul fiind de aproximativ 30.000 de lei.
Accident auto la Timișoara, în zona fostei Fabrici de Țigări. O victimă și dosar penal # Timis Online
Un accident rutier a avut loc sâmbătă, în jurul orei 13:30, pe splaiul Tudor Vladimirescu, în zona fostei Fabrici de Țigări din Timișoara. Două autoturisme s-au ciocnit, iar în urma impactului o femeie de 44 de ani a fost rănită. Polițiștii au deschis dosar penal.
Opt mașini au fost implicate astăzi într-un accident pe autostrada A1, pe sensul Timișoara -Lugoj, în jurul prânzului. Nu sunt victime, însă traficul a fost blocat pe câțiva kilometri.
Tragedie la Jebel: un bărbat a murit, iar altul a fost rănit grav după ce au căzut de pe o schelă # Timis Online
Un grav accident de muncă a avut loc sâmbătă, 20 decembrie, în localitatea Jebel, unde doi muncitori au căzut de pe o schelă în timpul unor lucrări de reparații. Incidentul s-a soldat cu moartea unui bărbat și rănirea gravă a altuia.
Sâmbătă a avut loc un accident rutier în Săcălaz.
Un accident cu trei victime a avut loc vineri în localitatea Beregsău Mare.
În urmă cu 36 de ani, Timișoara devenea primul oraș liber de comunism din România. Au sunat din nou sirenele # Timis Online
Pe 20 decembrie 1989, Timișoara devenea primul oraș liber de comunism din România. La 36 de ani de atunci, momentul a fost comemorat în Piața Victoriei, la ora 12, prin sunet de sirenă, în memoria celor care au avut curajul să iasă în stradă pentru libertate, în ciuda represiunii violente a regimului.
Unde mergem la drumeție? Opt trasee spectaculoase din Banatul Montan, ideale pentru această perioadă # Timis Online
Dacă vrei să te bucuri de natură și aer curat în această perioadă, comunitatea Banatul Montan prezintă numeroase trasee de drumeție, potrivite pentru toate nivelurile de dificultate.
Asociația Turism Alternativ, prin proiectul Timișoara Free Tours, invită timișorenii la un tur pietonal special de iarnă, intitulat „Obiceiuri de iarnă din Banat”, programat duminică, 21 decembrie, între orele 17 și 19. Punctul de întâlnire este Bastionul Theresia, iar participarea este gratuită, fără a fi necesară o rezervare prealabilă.
Luna Nouă în Săgetător din 20 decembrie deschide un ciclu puternic de transformare, în care căutarea sensului, a direcției și a adevărului devin tema centrală. Săgetătorul este semnul explorării și al expansiunii, iar această Lună Nouă ne invită să depășim limitele vechilor concepții, să ne lărgim orizonturile mentale. Însă harta momentului nu este una simplă, conține aspecte importante.
Un accident rutier a avut loc astăzi de dimineață pe Drumul Boilor din Timișoara.
Bărbat scos din Bega și transportat la spital inconștient, după o intervenție a scafandrilor în miez de noapte # Timis Online
O persoană a fost scoasă din râul Bega, azi-noapte, după ce autoritățile au fost alertate prin 112 că aceasta ar fi căzut în apă, în zona podului de pe strada Dragalina.
Un tren și un autoturism s-au ciocnit în comuna Săcălaz, provocând rănirea a trei persoane, dintre care una grav.
Sărbători în siguranță. Recomandările autorităților din Timișoara pentru drumuri, locuință și cumpărături # Timis Online
Sărbătorile de iarnă se apropie, iar autoritățile din județul Timiș au transmis, la solicitarea Tion, o serie de recomandări pentru ca timișenii să fie în siguranță, atât acasă, cât și în trafic sau în spațiile publice aglomerate.
Principalele magazine și centre comerciale din Timișoara au și în acest an un program special de sărbători. Pentru a evita aglomerația, este recomandat să nu lăsați cumpărăturile pe ultima sută de metri.
17 vârstnici din căminele Lenauheim și Cenad, internați la Spitalul Municipal Timișoara # Timis Online
Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara tratează în prezent 17 persoane vârstnice provenite din căminele de bătrâni din Lenauheim și Cenad, aflate recent în atenția autorităților. Pacienții au fost diagnosticați cu scabie generalizată, o afecțiune contagioasă care necesită tratament specializat, igienă strictă și monitorizare medicală atentă.
Sâmbătă, 20 decembrie, puteți merge la FABERLAND sau la Harababura Vinyl Fair, la diverse ateliere, la teatru sau la film. Târgurile de Crăciun din centrul orașului și de la Muzeul Satului Bănățean sunt deschise.
Accident rutier la intrarea în Remetea Mare, miercuri seara, după ce un șofer a escaladat sensul giratoriu. O pasageră de 58 de ani a fost rănită. Polițiștii au deschis un dosar penal.
Alertă sanitară: 17 vârstnici din căminele Lenauheim și Cenad, internați la Spitalul Municipal Timișoara # Timis Online
Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara tratează în prezent 17 persoane vârstnice provenite din căminele de bătrâni din Lenauheim și Cenad, aflate recent în atenția autorităților. Pacienții au fost diagnosticați cu scabie generalizată, o afecțiune contagioasă care necesită tratament specializat, igienă strictă și monitorizare medicală atentă.
