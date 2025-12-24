Scandal în ridesharingul din SUA: O companie a angajat șoferi cu cazier, inclusiv cu pedepse pentru viol

11:00

Cifrele, ce-i drept, arată foarte frumos. Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii trebuie să fi slobozit un chiot de bucurie atunci când cifrele chestionarului pe care l-a propus judecătorilor au început să fie centralizate. Nu-mi pot închipui satisfacție mai mare decât atunci când cifrele au arătat, spre exemplu, că la întrebarea „Ați resimțit […] © G4Media.ro.