VIDEO | Târgul de la Sibiu este cel mai vechi târg de Crăciun modern de la noi. Ca fiecare manifestație de acest fel, cu plusuri și minusuri
G4Media, 24 decembrie 2025 21:20
Ultimul episod al seriei de articole dedicate incursiunilor în diferite târguri de Crăciun din Europa Centrală și de Est se desfășoară în Sibiu unul dintre cele mai vechi și cu tradiție de la noi. © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 15 minute
21:30
Poluare cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre din cauza atacurilor rusești / Viața marină a fost afectată profund # G4Media
Atacuri aeriene ruse asupra portului Odesa din sudul Ucrainei au provocat poluare cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre, ucigând viaţa marină, a observat miercuri AFP, citată de Agerpres. Odesa, important port comercial, a suferit în ultimele săptămâni unele dintre cele mai grave bombardamente din cei aproape patru ani de război, autorităţile ucrainene denunţând […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
21:20
VIDEO | Târgul de la Sibiu este cel mai vechi târg de Crăciun modern de la noi. Ca fiecare manifestație de acest fel, cu plusuri și minusuri # G4Media
Ultimul episod al seriei de articole dedicate incursiunilor în diferite târguri de Crăciun din Europa Centrală și de Est se desfășoară în Sibiu unul dintre cele mai vechi și cu tradiție de la noi. © G4Media.ro.
21:20
Cel mai lung tunel feroviar din lume va fi săpat în Munții Alpi / Investiția e aproximată la 25 miliarde de euro și va lega Torino de Lyon # G4Media
Un tunel uriaș va trece prin mijlocul unui munte pentru a lega două orașe mari din Italia și Franța, transmite Mediafax. Obiectivul va fi cel mai lung tunel feroviar din lume și va fi săpat în Munții Alpi. Prețul este de 25 de miliarde de euro. Un tunel uriaș va străbate centrul Munților Alpi pentru […] © G4Media.ro.
Acum o oră
21:00
Descoperire potențial revoluționară în tratamentul pentru cancer: Particulele metalice distrug tumorile de 3 ori mai repede # G4Media
Cercetători au împărtășit o descoperire revoluționară în tratamentul cancerului. O nouă tehnologie poate viza selectiv celulele canceroase, cruțând țesutul sănătos, transmite Mediafax. Descoperire revoluționară: echipa de cercetare afirmă că particule metalice extrem de mici, numite „nanodots”, ar putea identifica și distruge celulele canceroase la oameni, deschizând noi posibilități pentru terapii țintite. Nanoparticulele minuscule sunt fabricate […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
20:30
Rusia susține că a brevetat o tehnologie pentru generarea de gravitaţie artificială pentru staţiile spaţiale # G4Media
Compania rusă producătoare de rachete Energia a obţinut brevetul pentru o nouă arhitectură pentru vehicule spaţiale capabilă să genereze gravitaţie artificială, o tehnologie care are capacitatea de a revoluţiona misiunile spaţiale de lungă durată cu echipaj uman, transmite miercuri Space.com, citat de Agerpres. Un raport al agenţiei de presă ruse TASS, care a obţinut brevetul, […] © G4Media.ro.
20:20
În perioada Crăciunului (24-26 decembrie 2025) și Revelionului/Anului Nou (31 decembrie 2025-2 ianuarie 2026), majoritatea supermarketurilor și lanțurilor de retail își modifică programul, transmite Mediafax. Majoritatea vor fi închise în zilele de sărbătoare oficiale (25 decembrie și 1 ianuarie). Mega Image Magazinele Mega Image din țară vor funcționa astfel: 24 decembrie 2025: până la 21:00 […] © G4Media.ro.
20:00
Ciro Andolfi, unul dintre cei mai periculoși 100 fugari, a fost capturat / S-a ascuns trei ani în spatele unui radiator # G4Media
După trei ani de fugă, Ciro Andolfi a fost arestat de carabinieri într-un apartament din periferia orașului Napoli. Bărbatul de 49 de ani se ascundea într-o ascunzătoare ingenioasă construită în spatele unui radiator. Andolfi era inclus în lista Ministerului de Interne cu cei mai periculoși 100 de fugari din Italia. El era căutat din 2022 […] © G4Media.ro.
19:50
Scandal în ridesharingul din SUA: O companie a angajat șoferi cu cazier, inclusiv cu pedepse pentru viol # G4Media
O anchetă a dezvăluit că o mare companie de ridesharing din SUA a angajat șoferi cu cazier, inclusiv cu pedepse pentru viol, abuz asupra copiilor și jafuri, transmite Mediafax. Dezvăluirea a stârnit scandal. Unele incidente produse în mașinile companiei au pus paie pe foc. O anchetă realizată de New York Times a demonstrat că în […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:30
Scriitorul Mircea Cărtărescu alături de peste 30 de profesori și cercetători cer oprirea avizării variantei a doua de programă școlară de română: Nu face decât să multiplice numărul de confuzii, inconsecvențe și aberații # G4Media
Peste 30 de profesori, cercetători și scriitori semnalează Ministerul Educației și premierului Bolojan că noua programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a este „viciată procedural și științific” și cer oprirea avizării documentului, avertizând că forma revizuită ignoră criticile de fond și riscă să îndepărteze elevii de literatură și să accentueze analfabetismul funcțional. […] © G4Media.ro.
19:30
Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) din Iran, armata ideologică a ţării, a sechestrat miercuri o navă suspectată de contrabandă cu combustibil, cu 16 membri ai echipajului străini la bord, a relatat presa de stat preluată de AFP. Forţele iraniene anunţă în mod regulat reţinerea de nave care transportă ilegal combustibil în zonă, transmite Agerpres. „Marina […] © G4Media.ro.
19:00
Cordoba, un oraș din Spania, mai puțin popular decât Barcelona și Madrid, cea mai bună destinație pentru ianuarie, spun unii specialiști # G4Media
Experții au stabilit care este cel mai bun oraș european de vizitat în luna ianuarie. Este vorba despre un oraș din Spania, mai puțin popular decât Barcelona și Madrid, transmite Mediafax. Avantajele acestui oraș sunt, pe lângă aspectul plăcut și atracții locului, clima bună și faptul că poate fi parcurs pe jos. Cordoba este un […] © G4Media.ro.
18:50
Ambasadorul Poloniei la Paris, suspendat în aşteptarea concluziilor unei anchete privind diplome false # G4Media
Ambasadorul Poloniei la Paris a fost suspendat din funcţie, în aşteptarea concluziilor unei anchete pentru trafic de influenţă referitor la emiterea unor diplome false, a anunţat miercuri Ministerul de Externe polonez, citat de AFP, transmite Agerpres. Jan Emeryk Rosciszewski, aflat la post la Paris din 2022, a fost arestat marţi la sosirea la aeroportul Frederic […] © G4Media.ro.
18:40
Legea controversată privind ancheta politică a asupra atacului Hamas 7 octombrie 2023 trece de prima lectură în parlamentul israelian, pe fondul protestelor opoziției și familiilor victimelor # G4Media
Deputații au votat cu 53-48, din totalul de 120 de deputați din Knesset în favoarea unei prime lecturi a controversatului proiect de lege care prevede instituirea unei anchete politice privind eșecurile din 7 octombrie, în locul unei comisii de anchetă a statului, care ar fi independentă, relatează Times of Israel. Mai mulți membri ai coaliției […] © G4Media.ro.
18:30
SONDAJ G4Media/ Cât de multe știi despre fondurile europene și de unde te informezi despre ele? Un bilanț la 18 ani de la intrarea în UE # G4Media
G4Media te invită să răspunzi la câteva întrebări despre fondurile europene, pentru a evalua cât de mult cunosc urmăritorii site-ului pe acest subiect. Sondajul este realizat în cadrul proiectului COHERO4EU care urmărește mai buna informare a publicului despre finanțările alocate de Uniunea Europeană în ultimii 18 ani, în special fondurile prin politica de coeziune. În […] © G4Media.ro.
18:30
Donald Trump critică dur emisiunile umoristice şi ameninţă canalele TV cu ridicarea licenţelor # G4Media
Donald Trump a criticat din nou dur aşa-numitele „late shows”, emisiuni umoristice televizate a căror ţintă predilectă este, şi la modul mai general canalele de televiziune, ameninţând din nou cu anularea licenţelor, relatează AFP, citată de Agerpres. Preşedintele american a ales un vocabular în mod special ostil pentru a cere încetarea difuzării emisiunii lui Stephen […] © G4Media.ro.
18:10
Sărbătorile sunt momentul perfect pentru revederi cu familia și prietenii, dar această perioadă ascunde un pericol grav, transmite Mediafax. Lunile de iarnă sunt cunoscute sub numele de „sezonul atacurilor de cord”, când numărul deceselor cauzate de infarct crește. American Heart Association avertizează că mai multe persoane mor din cauza atacurilor de cord în ultima săptămână […] © G4Media.ro.
17:50
Parlamentul algerian a adoptat în unanimitate o lege care criminalizează colonizarea franceză # G4Media
Parlamentul algerian a adoptat miercuri în unanimitate o lege care criminalizează colonizarea franceză (1830-1962) şi cere Franţei să prezinte „scuze oficiale”, o măsură cu puternic impact simbolic care ar putea exacerba tensiunile între cele două ţări, relatează AFP, citată de Agerpres. În picioare în hemiciclu, deputaţii, cu eşarfe în culorile drapelului algerian, au aplaudat trecerea […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:30
Întoarcerea bolii care ucidea regi: Diagnosticele de gută au crescut cu 150% la nivel mondial # G4Media
Guta poate părea o boală medievală, ceva studiat la orele de istorie ca fiind cauza morții unor regi și membri ai înaltei societăți, transmite Mediafax. A fost o afecțiune frecventă în rândul împăraților romani, dar și a unor personaje precum Henric al VIII-lea al Angliei sau Filip al II-lea al Spaniei. În ciuda acestei imagini, […] © G4Media.ro.
17:30
Probleme în Gara de Nord: Trenul București-Bacău, 73 de minute întârziere în Ajunul Crăciunului # G4Media
Haos la Gara de Nord pe Ajunul Crăciunului, transmite Mediafax. Trenul IR 1657 pe ruta București Nord-Bacău a plecat cu 73 de minute întârziere. Călătorii care se îndreaptă spre casă pentru sărbători au fost nevoiți să aștepte peste o oră în gară. Trenul care trebuia să plece la ora 15:00 din București Nord a pornit […] © G4Media.ro.
17:10
Șeful DSU, Raed Arafat, a convocat, miercuri după-amiază, o videoconferință de urgență cu prefecții și instituțiile din țară pentru gestionarea Codului galben de viscol și temperaturi scăzute, transmite Mediafax. Decizia a fost luată după o discuție cu ministrul Afacerilor Interne. Arafat a cerut stabilirea clară a tuturor măsurilor care vor fi luate în următoarea perioadă. […] © G4Media.ro.
17:00
Samsung, planuri mari pentru 2026: Compania sud-coreeană promite monitoare de 6K, 3D, și de până la 1.040Hz # G4Media
Samsung deschide un nou capitol cu gama sa de monitoare de gaming pentru 2026, Odyssey 3D G90XH devenind primul monitor care oferă un ecran 6K cu „3D fără ochelari”, transmite The Verge. Noul model vine cu un panou IPS de 32 de inch și integrează eye-tracking în timp real, care „ajustează adâncimea și perspectiva” în […] © G4Media.ro.
16:40
Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, și dat demisia, vinerea trecută, a anunțat, miercuri, compania, transmite Mediafax. La data de 19 decembrie 2025, Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, și-a depus mandatul, din motive personale, după ce, alături de echipa sa executivă, a reușit să deruleze cea mai mare parte din acțiunile prevăzute […] © G4Media.ro.
16:30
UE, Franța și Germania critică interdicțiile de viză impuse de SUA pentru cinci cetățeni europeni # G4Media
Uniunea Europeană, Franța și Germania au criticat interdicțiile de viză impuse de SUA pentru cinci cetățeni europeni, transmite Mediafax. Administrația Trump a anunțat marți interdicții de viză pentru cinci cetățeni europeni, inclusiv fostul comisar european francez Thierry Breton, acuzați de restrângerea libertății de exprimare și de vizarea nedreaptă a giganților tehnologici americani. Un purtător de […] © G4Media.ro.
16:10
Peste 31.000 de posturi ocupate din Educație au dispărut în primele 9 luni ale anului 2025, în mandatul ministrului Daniel David # G4Media
După demisia ministrului Daniel David, bilanțul public pe care acesta îl face mandatului său ocolește complet una dintre cele mai mari schimbări produse în sistemul de educație în 2025: reducerea masivă a numărului de posturi ocupate. Datele oficiale ale Ministerului Finanțelor arată că educația este domeniul cu cea mai mare scădere de personal din întreaga administrație publică în […] © G4Media.ro.
16:10
Ministerul Afacerilor Externe informează românii despre restricții temporare de circulație în Bulgaria, transmite Mediafax. În perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, autovehiculele de peste 12 tone vor avea acces limitat pe principalele autostrăzi din Bulgaria. Restricția se aplică pe întreaga lungime a autostrăzilor Trakia și Struma. De asemenea, este afectată secțiunea Sofia-Dermantsi a […] © G4Media.ro.
16:00
Anunțul mult așteptat de microbiști: Se știe data începerii lucrărilor la stadioanele echipelor Dinamo București și FC Argeș # G4Media
Compania Națională de Investiții a emis ordinul, chiar în Ajunul Crăciunului, de începere a lucrărilor pentru stadioanele echipelor Dinamo București și FC Argeș. Construcțiile vor debuta la ambele stadioane pe 19 ianuarie 2026. Consiliul Local al Sectorului 2 a votat pe 16 decembrie, cu 18 voturi pentru și 8 abțineri, propunerea de cofinanțare a construirii […] © G4Media.ro.
15:50
Virus mortal confirmat în Europa. OMS emite primul avertisment public după pandemia COVID-19 # G4Media
Un virus mortal a fost confirmat în Europa, obligând OMS să emită primul avertisment public pe continent după pandemia COVID. Este vorba despre câteva cazuri de MERS descoperite în Franța, transmite Mediafax. MERS o boală respiratorie mai gravă decât COVID care, însă, nu se răspândește la fel de rapid. Franța a confirmat primele cazuri de […] © G4Media.ro.
15:50
Mesaj de susținere pentru Marilen Pirtea, vehiculat pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării, din partea a 30 de directori și reprezentanți ai institutelor de cercetare-dezvoltare # G4Media
Directorii mai multor institute naționale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare au transmis un comunicat public de susținere pentru Marilen Pirtea. În contextul vehiculării numelui rectorului UVT pentru portofoliul Ministerului Educației și Cercetării, după demisia lui Daniel David din Guvernul condus de Ilie Bolojan, reprezentanții INCD-urilor susțin că „această posibilă propunere este receptată […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
15:20
Totul despre Boxing Day-ul din Premier League și de ce anul acesta se joacă doar un meci în ziua simbolică # G4Media
În timp ce alte campionate se află încă în sărbătoarea Crăciunului, în Premier League va avea loc tradiționalul Boxing Day, pe 26 decembrie. Sir Alex Ferguson repeta adesea că titlul de Premier League poate fi pierdut încă de Crăciun. De fapt, se referea mai degrabă la ziua următoare, 26 decembrie, când are loc Boxing Day […] © G4Media.ro.
15:10
EXCLUSIV Figurile unor legionari precum Radu Gyr și Mircea Vulcănescu au fost șterse de pe capela unei biserici ortodoxe din București la doar două zile după o investigație G4Media. Biserica i-a înlocuit cu trei sfinți recent canonizați și ”condamnă orice formă de extremism” # G4Media
Figurile unor legionari au fost șterse de pe capela unei biserici ortodoxe din București la doar două zile după ce o investigație G4Media a arătat că picturi ale lui Radu Gyr, Valeriu Gafencu și Ilie Lăcătușu, alături de cel al lui Mircea Vulcănescu, condamnat pentru crime de război, au apărut pe capela cu hramul „Martiri și […] © G4Media.ro.
14:50
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret și inspectorii vamali de la Biroul Vamal Siret a descoperit suma de 60.000 de dolari, ascunsă în încălțămintea a două ucrainence care încercau să intre în România. Cele două ucrainenece au fost descoperite marți, în jurul orei 18:00, la intrarea în țară prin Punctul de […] © G4Media.ro.
14:40
Vremea de Crăciun: Cod galben de vânt și ninsori viscolite în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului # G4Media
O atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, ninsori viscolite şi polei, care vizează Dobrogea, Muntenia, Oltenia şi sudul Banatului a intrat în vigoare miercuri, la ora 12:00 şi este valabilă până joi seara la ora 20:00, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, citată de Agerpres. În aceste regiuni, temporar, vântul va avea intensificări cu viteze […] © G4Media.ro.
14:20
”Două clanuri în luptă”: culisele confiscării companiilor din Turcia, o luptă pentru putere în interiorul regimului lui Erdogan # G4Media
Analiză a publicației franceze Les Echos, via Rador: În ultimele luni, sute de companii turcești au fost confiscate de stat și plasate sub controlul unei instituții aflate sub autoritatea președinției. O preluare a controlului care s-ar explica, cel puțin parțial, printr-o luptă pentru putere între două clanuri rivale din chiar interiorul regimului lui Recep Tayyip […] © G4Media.ro.
14:20
Prefectul și subprefectul de Olt, puși sub control judiciar după ce au tras cu arma într-un poligon al Armatei # G4Media
Prefectul judeţului Olt, Cosmin Florescu (PSD), şi subprefectul Ştefan Nicolae (PNL), au fost plasaţi de procurorii militari sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, într-un dosar în care sunt acuzaţi de uz de armă fără drept şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Cei doi au fost audiaţi de procurori marţi noaptea, după […] © G4Media.ro.
14:10
AUR îl laudă pe ministrul demisionar Daniel David, sub care o comisie a propus o programă de limba română criticată dur de societatea civilă pentru că favorizează ideologiile extremiste # G4Media
Petrișor Peiu, numărul în partidul extremist AUR, l-a lăudat miercuri pe ministrul demisionar al Educației Daniel David, în mandatul căruia o comisie a propus o programă de limba română criticată dur de societatea civilă pentru că favorizează izolaționismul și ideologiile extremiste. Peiu, un economist care s-a remarcat prin atacurile constante la investitorii străini, l-a lăudat […] © G4Media.ro.
13:50
Miercuri a fost confirmat primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon. Este vorba de o femeie în vârstă de 88 de ani, din județul Cluj. Aceasta avea și alte probleme medicale și nu era vaccinată anti-gripal, transmite Mediafax. Tot miercuri, Ministerul Sănătății a anunțat că în această perioadă se înregistrează o intensitate crescută […] © G4Media.ro.
13:50
CSM i-a trimis președintelui Nicușor Dan propria consultare din care reiese ca judecatorii se simt amenințați # G4Media
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) i-a trimis miercuri președintelui Nicușor Dan propria consultare din care reiese ca judecatorii se simt amenințați. ”În contextul demersului inițiat de Secția pentru judecători a Consiliul Superior al Magistraturii privind consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, aducem la cunoștință că rezultatele acestei consultări, respectiv […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
13:20
Cresc tensiunile UE – SUA: Comisia Europeană condamnă ”ferm” decizia SUA de a impune restricții de călătorie fostului comisar european Thierry Breton # G4Media
Comisia Europeană a condamnat miercuri ”cu fermitate” decizia de marți a SUA de a impune restricții de călătorie împotriva a cinci cetățeni europeni, inclusiv a fostului comisar european Thierry Breton, potrivit unui comunicat al executivului european. Administrația Trump, unde mogulii tech joacă un rol major, i-a ridicat dreptul de viză lui Breton pentru că acesta […] © G4Media.ro.
13:20
A intrat în vigoare legea care prevede că permisul de conducere se obține mai ușor pentru anumite categorii, fără examenul teoretic # G4Media
O lege care prevede că permisul de conducere se obține mai ușor pentru anumite categorii, fără examenul teoretic (sala) a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial și va intra in vigoare în data de 27 decembrie 2025, potrivit unui comunicat al deputatei PSD Silvia Mihalcea. Legea 240/2025 prevede eliminarea probei teoretice din cadrul examenului pentru […] © G4Media.ro.
13:00
Înainte de seara de Ajun, stocul de dulciuri pentru colindători trebuie refăcut/ Bomboanele și figurinele de ciocolată sunt soluția ideală, când vrei să oferi ceva simplu, dar cu impact # G4Media
Sărbătorile de iarnă vin cu bucuria colindelor, a vizitelor neașteptate și a micilor gesturi care aduc zâmbete sincere. Fie că este vorba despre colindători care bat la ușă sau de musafiri care trec pragul casei în această perioadă, dulciurile rămân cea mai simplă și sigură formă de a oferi un strop de bucurie. © G4Media.ro.
13:00
Un studiu recent al Băncii Centrale Europene, prezentat de Euronews, arată că, în ciuda declinului constant, banii cash rămân esențiali în multe țări, influențați de cultură, obiceiuri și nivelul de digitalizare. Potrivit unui sondaj realizat de Banca Centrală Europeană, suma medie de bani cash pe care oamenii o au asupra lor în zona Euro este […] © G4Media.ro.
12:50
Un comitet guvernamental condamnă valul de manifestări antisemite și de instigare la ură și violență împotriva deputatului Silviu Vexler # G4Media
Comitetul interministerial de monitorizare a implementării Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024-2027, condus de secretarul de stat Dragoș Hotea, condamnă valul de manifestări antisemite și de instigare la ură și violență din ultimele zile împotriva președintelui Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, deputatul […] © G4Media.ro.
12:40
Ministerul Sănătății a anunțat miercuri într-un comunicat că în această perioadă se înregistrează o intensitate crescută a activității gripale, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale și a altor infecții virale respiratorii la nivelul întregii țări. Pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor, Ministerul Sănătății recomandă respectarea următoarelor măsuri: Măsuri generale pentru populație – Prezentarea la medicul […] © G4Media.ro.
12:40
Doi bărbați din Afumați (Ilfov), trimiși în judecată pentru că ar fi fraudat fiscul britanic cu aproape 1,5 milioane de lire # G4Media
Doi bărbați din Afumați (Ilfov) au trimiși miercuri în judecată de Parchetul Curții de Apel București pentru că ar fi fraudat fiscul britanic cu aproape 1,5 milioane de lire, potrivit unui comunicat. Doru Țănăcui și Alexandru Dumitrașcu au fost arestați preventiv de instanță la cererea procurorilor. Parchetul îi acuză pe cei doi că au au […] © G4Media.ro.
12:20
Meatology: brandul românesc super premium cu un model de business bazat pe expertiză medicală și formulare responsabilă # G4Media
Meatology este un nou brand românesc de hrană super premium pentru câini și pisici, lansat într-un context de maturizare accelerată a pieței locale de hrană pentru animalele de companie. Poziționarea brandului răspunde unei tendințe clare: creșterea cererii pentru produse super premium, cu formulări transparente, dezvoltate pe baze nutriționale solide și aliniate la standarde internaționale. Brandul […] © G4Media.ro.
12:20
O procuroare acuză șefii DNA că l-au protejat pe primarul din Chiajna pe care ea voia să-l percheziționeze într-un dosar de corupție. Fratele primarului Mircea Minea a făcut afaceri imobiliare cu Lia Savonea și soțul ei # G4Media
Procuroarea Laura Deriuș, dată afară din DNA de Marius Voineag, i-a acuzat într-un interviu la Hotnews pe șefii Direcției Naționale Anticorupție că au stopat un dosar care îl viza pe primarul PNL din Chiajna (Ilfov), Mircea Minea. Fratele și cumnata primarului Minea au fost implicați în afaceri imobiliare cu Lia Savonea, puternica șefă a Curții […] © G4Media.ro.
12:10
Lindsey Vonn s-a calificat la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 la 41 de ani. Ea a revenit în schi în noiembrie 2024 # G4Media
Lindsey Vonn, în vârstă de 41 de ani, vedeta schiului alpin american, revenită în noiembrie 2024 după cinci ani de absență, s-a calificat în echipa olimpică a Statelor Unite la proba de coborâre, după un start excelent de sezon în Cupa Mondială, care a confirmat-o din nou drept cea mai bună schioare americană de viteză, […] © G4Media.ro.
11:50
Primarul unei comune din Suceava, condamnat doar la amendă penală de 6.900 de lei pentru că a bătut un consilier local. El scapă de închisoare și poate fi primar în continuare # G4Media
Primarul unei comune din județul Suceava a fost condamnat definitiv de instanțele de judecată pentru că a bătut un consilier local. Primarul comunei Satu Mare din județul Suceava, Toader Adrian Lavric, a fost condamnat definitiv de instanțele de judecată într-un dosar de agresiune, potrivit Mediafax. Concret, acesta a primit o amendă penală în valoare de […] © G4Media.ro.
11:30
Indiferent de vârstă, sănătatea ramane o prioritate. De sărbători, medicii buni de la MedLife sunt alături de tine # G4Media
Spitalele MedLife cu camere de gardă rămân deschise non-stop, pentru situațiile medicale care nu pot aștepta Pediatria și urgențele pediatrice sunt disponibile inclusiv de sărbători, la Spitalul de Pediatrie MedLife, cu parcare dedicată pentru părinți Sărbătorile sunt despre timp petrecut alături de cei dragi, liniște și bucurie. Însă, atunci când apar probleme de sănătate, […] © G4Media.ro.
11:20
Doi români, la vârful fotbalului italian – Cristi Chivu și Dan Șucu, situație fără precedent # G4Media
Doi români se pregătesc să încheie anul în vârful fotbalului italian – Dan Șucu ca acționar majoritar la Genoa și Cristi Chivu antrenând Inter Milano -, o situație fără precedent în Serie A. Este pentru prima dată în istorie când doi români închid un an calendaristic în funcții decisive pe prima scenă a fotbalului italian. […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.