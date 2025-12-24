Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, taie bradul de Crăciun ca mesaj pentru Rusia
MainNews.ro, 24 decembrie 2025 22:20
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a tăiat un brad de Crăciun pentru a transmite un mesaj Rusiei, filmându-se în timp ce interacționează cu localnicii. Într-o ținută casual, el reafirmă spiritul sărbătorilor în fața provocărilor externe. Această acțiune a devenit virală pe platforma X. Președintele Poloniei Karol Nawrocki a tăiat singur bradul de Crăciun pentru a transmite … Articolul Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, taie bradul de Crăciun ca mesaj pentru Rusia apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 30 minute
22:20
Acum 2 ore
21:40
Un sondaj recent indică faptul că Volodimir Zelenski ar câștiga turul întâi al alegerilor prezidențiale din Ucraina, dar ar pierde în fața generalului Valeri Zalujnîi în turul doi. Ucraina ar putea organiza alegeri după semnarea unui acord de pace, iar Putin vizează un regim marionetă la Kiev. Volodimir Zelenski ar câștiga turul întâi al alegerilor … Articolul Cine ar câștiga alegerile prezidențiale în Ucraina? Veste proastă pentru Putin apare prima dată în Main News.
21:20
Petrișor Peiu, liderul AUR, acuză Guvernul Bolojan că taie fonduri de la educație pentru a favoriza multinaționalele. Tăierile bugetare afectează grav sistemul de învățământ, cu peste 39.000 de profesori disperați și bugete universitare reduse cu 10%. Aceste măsuri pun în pericol viitorul educației în România. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, acuză Guvernul Bolojan că taie … Articolul Lider AUR: Guvernul Bolojan sacrifică educația pentru multinaționale apare prima dată în Main News.
21:00
Descoperă cozonacul campionilor de la fitness și culturism, o delicatesă nutritivă ideală pentru cei pasionați de un stil de viață sănătos. În articolul nostru, îți prezentăm rețeta și beneficiile acestui desert, perfect pentru a-ți susține antrenamentele. Transformă-ți mesele cu acest cozonac savuros! Cozonacul este popular printre sportivii de fitness și culturism Rețetele de cozonac sunt … Articolul Cozonacul perfect pentru campionii de fitness și culturism apare prima dată în Main News.
21:00
Compania rusă Energia a obținut brevetul pentru o tehnologie inovatoare de gravitație artificială în spațiu, capabilă să genereze 0,5 g. Aceasta ar putea revoluționa misiunile spațiale, dar prezintă dezavantaje legate de siguranța navelor care acostează. Proiecte similare există și la NASA, iar viitorul ISS este în discuție. Compania rusă Energia a brevetat o tehnologie de … Articolul Gravitație artificială în spațiu: inovație rusească și dezavantaje ale tehnologiei apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
20:40
Donald Trump critică emisiunile umoristice, cerând încetarea difuzării celor care promovează negative față de el și Partidul Republican. A amenințat că va revoca licențele canalelor 100% negative, în special CBS. Opoziția a denunțat aceste acțiuni ca acte de cenzură, în timp ce controversa din jurul lui Stephen Colbert continuă să stârnească reacții. Donald Trump critică … Articolul Trump amenință cu închiderea canalelor TV „100% negative” după critici umoristice apare prima dată în Main News.
20:20
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Crăciun, îndemnând românii să aibă speranță și credință într-un viitor mai bun. Acesta a urat un Crăciun liniștit, subliniind importanța sănătății și optimismului în anul ce va veni, după un 2025 dificil pentru țară. Sursa: News.ro Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Crăciun pentru români … Articolul Mesajul premierului Bolojan: Speranță și credință pentru un Crăciun mai bun apare prima dată în Main News.
20:20
Ciprian Ciucu preia mandatul de primar al Capitalei cu aceleași datorii de 3 miliarde de lei lăsate de Nicușor Dan. Situația financiară a PMB rămâne critică, subliniind provocările pe termen lung în gestionarea bugetului și datoriilor, inclusiv pentru Societatea de Transport București. Primăria Capitalei are datorii curente de 3 miliarde de lei, situație neschimbată de … Articolul Ciprian Ciucu continuă problemele nerezolvate ale Primăriei Capitalei din 2020 apare prima dată în Main News.
20:00
Mircea Lucescu a vorbit despre suspendarea lui Denis Drăguș înainte de barajul cu Turcia pentru World Cup 2026. Atacantul a primit două meciuri de suspendare, dar Federația va face apel pentru reducerea acesteia la un singur meci, similar cu cazul lui Cristiano Ronaldo. Drăguș a ratat deja un meci. Mircea Lucescu a vorbit despre suspendarea … Articolul Ronaldo are precedent: Lucescu dezvăluie soarta suspendării lui Drăguș apare prima dată în Main News.
19:40
Volodimir Zelenski a acuzat indirect China de colaborare cu Rusia în atacarea infrastructurii energetice a Ucrainei. Raportul Serviciului de Informații Externe detaliază modul în care Rusia eludează sancțiunile internaționale, desfășurarea rachetelor Oreșnik în Belarus și legăturile cu entități chineze pentru obținerea de informații. Zelenski acuză China de sprijin indirect acordat Rusiei în atacurile asupra infrastructurii … Articolul China sprijină Rusia în atacurile asupra energiei Ucrainei – Zelenski apare prima dată în Main News.
19:20
Anul 2025 a fost crucial pentru Nicușor Dan, marcând candidaturile și alegerea sa ca președinte al României. De la anunțul candidaturii, vizite oficiale și scandaluri, acest articol explorează evenimentele cheie ale anului. Imaginile surprind momente definitorii din cariera sa politică recentă. Anul 2025 a fost crucial pentru Nicușor Dan, marcând începutul mandatului său de președinte … Articolul 2025: Anul de referință pentru Nicușor Dan – Cronologia evenimentelor cheie apare prima dată în Main News.
19:00
Ionuț Lupescu a analizat șansele echipei Dinamo de a lupta pentru titlu în 2026, sugerând că absența FCSB și CFR Cluj din play-off ar putea fi benefică. El subliniază că Dinamo a avut un sezon bun și poate concura cu Rapid și Universitatea Craiova pentru un titlu istoric, după o pauză de 19 ani. Ionuț … Articolul Ionuț Lupescu: Ce îi trebuie lui Dinamo pentru titlu și șansa de a câștiga apare prima dată în Main News.
19:00
ANAF începe executarea silită a acțiunilor Gabriel Resources la Roșia Montană, datorită creanțelor de 46,7 milioane lei. Decizia ICCJ prevede sechestru asigurator, iar acțiunile vor fi transferate în patrimoniul statului dacă datoria nu este achitată. Măsurile respectă legislația în vigoare. ANAF execută silit acțiunile Gabriel Resources la SC Roșia Montană Gold Corporation SA pentru creanțe … Articolul ANAF execută silit Gabriel Resources la Roșia Montană pentru 46,7 milioane lei apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
18:40
Kremlinul nu acceptă planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski, dar nu îl respinge public pentru a nu afecta relațiile cu SUA. Rusia cere limitarea armatei ucrainene, neutralitate pentru Ucraina și clarificări privind ridicarea sancțiunilor. Următoarea întâlnire ruso-americană va avea loc la Moscova. Kremlinul nu acceptă planul de pace al lui Zelenski, … Articolul Reacția Kremlinului la planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski apare prima dată în Main News.
18:20
Cosmin Floreanu, prefectul de Olt, și Ștefan Nicolae, subprefectul, au fost reținuți pentru că ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov în poligonul MApN. Cei doi sunt acuzați de falsificare de documente și nerespectarea regimului armelor. Având audieri la Parchetul Militar, au fost puși sub control judiciar. Cosmin Floreanu și Ștefan Nicolae, prefectul și subprefectul … Articolul Prefectul și subprefectul de Olt reținuți pentru utilizarea ilegală a armelor apare prima dată în Main News.
18:00
Descoperă prețurile terenurilor arabile în România pentru 2024, inclusiv comparații cu cele din Uniunea Europeană. Prețul mediu al unui hectar a crescut cu 4%, atingând 43.280 lei (aproximativ 8.656 euro). Aflați mai multe despre variațiile regionale și prețurile maxime și minime din țară și Europă. Prețul mediu al terenului arabil în România a fost de … Articolul Prețul terenurilor arabile în România comparativ cu Uniunea Europeană apare prima dată în Main News.
18:00
Radu Drăgușin a surprins pe toată lumea la Tottenham cu abilitățile sale la cimpoi, într-un concurs de talente alături de colegii săi. Clubul a distribuit imagini savuroase pe social media și YouTube. Află cum a reușit să capteze atenția fanilor și care au fost activitățile celorlalți participanți. Radu Drăgușin a participat la un concurs de … Articolul Radu Drăgușin atrage atenția la Tottenham: ascultă povestea sa savuroasă apare prima dată în Main News.
18:00
Ninsoarea va continua în Capitală, unde se așteaptă un strat de zăpadă de până la 10 centimetri. Vântul va avea rafale de 45-50 km/h, amplificând senzația de frig. Atenționarea de cod galben se aplică în mai multe județe, cu precipitații mixte și temperaturi scăzute de Crăciun. Fiți pregătiți pentru vreme de iarnă autentică. Ninsori și … Articolul Zăpadă de până la 10 centimetri în Capitală: prognoză meteo actualizată apare prima dată în Main News.
17:40
Meșterul din Marea Britanie, Simon Appleby, a furat peste 102.000 de lire sterline de la o femeie vulnerabilă timp de trei ani. Lucrând pentru ea, a exploatat încrederea acesteia, realizând plăți frauduloase chiar înainte de decesul ei. Condamnat la închisoare, Appleby a abuzat de o relație de încredere pentru câștig personal. Un meșter din Marea … Articolul Ultimul jaf înainte de moartea femeii: detalii șocante despre incident apare prima dată în Main News.
17:20
Diana Șoșoacă, în cadrul unei transmisii live pe Facebook, îl atacă pe George Simion, liderul AUR, afirmând că scroafa sacrificată a fost „agresată sexual”. Aceasta își exprimă nemulțumirea față de refuzul lui Simion de a colabora și critică legăturile AUR cu PSD. Detalii controversate din zona politică românească. Diana Șoșoacă, în live pe Facebook de … Articolul Scroafa agresată de domnul Simion: Detalii despre incident apare prima dată în Main News.
17:00
Olimpiu Moruțan, internațional român în vârstă de 26 de ani, e pe cale să își schimbe echipa înaintea barajului cu Turcia. După o adaptare dificilă la Aris Salonic, agentul său caută o nouă echipă, existând posibilitatea unui transfer înapoi în Turcia, unde a jucat anterior pentru Galatasaray și Ankaragucu. Olimpiu Moruțan își caută o nouă … Articolul Olimpiu Moruțan, pregătit să plece înainte de barajul cu Turcia apare prima dată în Main News.
17:00
Numărul cazurilor de gripă în România crește alarmant, cu un deces în Cluj. INSP a declarat alertă epidemiologică, având în vedere activitatea intensă a virusului gripal. Până pe 21 decembrie 2025, au fost raportate peste 294 de cazuri de gripă confirmate. Vaccinarea rămâne esențială pentru prevenirea îmbolnăvirilor. Primul deces cauzat de gripă în sezonul 2025 … Articolul Primul deces din acest sezon din cauza gripei, alertă epidemiologică la Cluj apare prima dată în Main News.
17:00
Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, rămâne în arest preventiv după ce Curtea de Apel București a respins contestația sa. Investigat de DNA pentru intermedierea unei mite de peste un milion de lei, Cuc este implicat într-un dosar care vizează contracte cu Registrul Auto Român și afaceri cu Cătălin Bușe. Răzvan Cuc, fost ministru al … Articolul Răzvan Cuc, arest preventiv după respingerea contestației de către Curte apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
16:40
Deșertul Atacama, unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ, a fost acoperit de un strat de zăpadă în urma unei furtuni rare, determinând închiderea temporară a telescopului ALMA. Acest fenomen neobișnuit a fost cauzat de un ciclon cu nucleu rece, afectând observațiile astronomice. Zăpada s-a topit rapid sub soare. Deșertul Atacama a fost … Articolul Fenomen rar: telescop gigant închis pentru observații speciale apare prima dată în Main News.
16:40
Adelina Toma, din Buzău, a părăsit cariera în multinaționale pentru a crea Itse, un brand românesc de slow fashion. Cu o abordare sustenabilă și producție in-house, Adelina îmbină calitatea cu designul, inspirată de experiențele sale internaționale. Descoperă povestea ei antreprenorială unică. Adelina Toma a fondat brandul Itse, specializat în slow fashion, după experiențe în corporații … Articolul Călătoria unei buzoiance la brandul de slow fashion românesc apare prima dată în Main News.
16:20
Cristian Tudor Popescu a lăudat gestul pragmatic al președintelui Nicușor Dan în interviul acordat publicației Politico. Dan a subliniat schimbarea de la o abordare morală la una pragmatică în politica internațională, criticând influența americană asupra Europei și reafirmând sprijinul României pentru Ucraina. Cristian Tudor Popescu îl laudă pe Nicușor Dan pentru interviul său acordat publicației … Articolul CTP l-a apreciat pe Nicușor Dan pentru trecerea la pragmatism în politică apare prima dată în Main News.
16:00
Premierul Ilie Bolojan a oferit fiecărui ministru un cadou special înainte de Crăciun: un cozonac tradițional, cunoscut sub numele de „babka”, din Oradea. Inspirat din rețeta evreiască, babka conține aluat pufos cu ingrediente precum nuci, mac și fistic, consolidând legăturile culturale și gastronomice. Premierul Ilie Bolojan a oferit cadou fiecărui ministru un cozonac special înainte … Articolul Cadou special de Crăciun: Bolojan oferă mini „babka” fiecărui ministru apare prima dată în Main News.
16:00
Prefectul și subprefectul județului Olt, Cosmin Florescu și Ștefan Nicolae, sunt sub control judiciar pentru uz de armă fără drept. Acuzațiile provin dintr-un incident petrecut în mai, la un exercițiu militar. Cei doi nu își vor exercita atribuțiile de serviciu timp de 60 de zile. Prefectul Cosmin Florescu și subprefectul Ștefan Nicolae din Olt, sub … Articolul Prefectul și subprefectul Olt, puși sub control judiciar pentru uz de armă apare prima dată în Main News.
15:50
Kenan Yildiz, atacantul turc de la Juventus Torino, cere să devină cel mai bine plătit jucător al echipei, cu un salariu de 6 milioane de euro pe sezon, pentru a-și prelungi contractul ce expiră în 2029. Discuțiile pentru noua înțelegere vor fi reluate în curând, în contextul schimbării directorului sportiv. Kenan Yildiz solicită să devină … Articolul Adversarul României impune condiții pentru reînnoirea contractului jucătorului apare prima dată în Main News.
15:40
Vladimir Putin se confruntă cu eșecuri pe front și o economie în declin, cu pierderi masive în veniturile din petrol și gaze. Sondajele arată o scădere a susținerii publice pentru războiul din Ucraina, în timp ce guvernul rus se bazează pe măsuri interne pentru a finanța conflictul. Schimbările demografice și economice în Rusia conturează o … Articolul Vladimir Putin: ignoră sau refuză să recunoască realitatea? apare prima dată în Main News.
15:20
Un jurnalist bihorean, Mircea Chirilă, a compus un colind dedicat lui Ilie Bolojan, reflectând măsurile de austeritate anunțate de Guvern. Bolojan, cunoscut pentru deciziile dure, a implementat tăieri bugetare și restructurări, stârnind atât susținere, cât și critici. Colindul surprinde cu umor situația economică actuală. Jurnalistul Mircea Chirilă a compus un colind dedicat lui Ilie Bolojan, … Articolul Meșter iscusit: Ilie Bolojan, între tăiat și taxat! apare prima dată în Main News.
15:00
Începând cu 24 decembrie 2025, autobuzele din București vor circula pe carosabil, revenind la traseele anterioare din cauza avertizării meteo emise de ANM. Circulația pe calea de rulare a tramvaielor va fi suspendată temporar pentru a preveni accidentele cauzate de polei și ninsoare. Detalii pe site-ul STB. Autobuzele vor circula pe carosabil începând cu 24 … Articolul Modificări în circulația autobuzelor STB începând cu 24 decembrie apare prima dată în Main News.
14:50
Anthony Joshua a pierdut peste 40 de milioane de dolari după confruntarea cu Jake Paul. Deși câștigul inițial era estimat la 91 de milioane, impozitele din SUA și Marea Britanie au redus suma la aproximativ 48 de milioane de dolari. Află cum a fost afectat de impozitarea dublă și impactul financiar al meciului. Anthony Joshua … Articolul Anthony Joshua pierde 40 de milioane de dolari după meciul cu Jake Paul apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
14:40
Un tânăr de 19 ani a fost prins în Germania cu un permis de conducere românesc falsificat. Polițiștii au descoperit că documentul nu era autentic, iar tânărul nu avea dreptul de a conduce. Acesta riscă dosar penal pentru falsificarea documentului și conducere fără permis. Verificările s-au desfășurat în cadrul controalelor la frontieră. Tânăr de 19 … Articolul Tânăr de 19 ani, prins cu permis fals – dosar penal deschis apare prima dată în Main News.
14:40
Avantajele sistemelor mini-rail în 2026 includ eficiență ridicată, costuri reduse și montaj rapid. Aceste profile din aluminiu asigură fixarea sigură a panourilor fotovoltaice pe orice tip de acoperiș, contribuind la independența energetică a gospodăriilor. Alege mini-rail pentru o instalare discretă și optimizată! Schimbare în percepția energiei solare în 2026, cu un focus pe independența caselor … Articolul Mini-rail 2026: eficiență, costuri reduse și montaj rapid în transporturi apare prima dată în Main News.
14:20
Irineu Darău, noul ministru al Economiei, a anunțat prioritizarea performanței în companiile de stat. Orice manager care nu obține rezultate va răspunde pentru falimentul companiei. Darău va continua reformele predecesorului său și va aplica criterii măsurabile pentru a asigura succesul gestionării statului. Irineu Darău a depus jurământul ca ministru al Economiei și a prezentat planurile … Articolul Irineu Darău: Companiile de stat în faliment trebuie să plătească sau să plece apare prima dată în Main News.
14:00
În fiecare an, pe 24 decembrie, Finlanda proclamă „pacea de Crăciun” din balconul conacului Brinkkala din Turku. Această tradiție, începută în anii 1300, marchează startul sărbătorilor. Ambasadoarea Finlandei, Leena Liukkonen, subliniază importanța acestei declarări și invitația de a fi amabili unii cu alții. Declarația de Pace de Crăciun este rostită pe 24 decembrie la ora … Articolul Textul Declarației de Pace din Ajun – Tradiția de la Conacul Brinkkala din Turku apare prima dată în Main News.
14:00
Horațiu Potra, fiul Dorian și nepotul Alexandru rămân în arest preventiv, decizie definitivă a Înaltei Curți. Acuzații grave de acțiuni împotriva ordinii constituționale și siguranței naționale. Cei trei au fost aduși din Dubai și sunt implicați într-un dosar care vizează destabilizarea României. Horațiu Potra, fiul său Dorian și nepotul Alexandru rămân în arest preventiv după … Articolul Arestul lui Horațiu Potra și al fiului său: decizie definitvă a Înaltei Curți apare prima dată în Main News.
13:50
Fanii Dinamo au primit cadoul perfect de Crăciun! Compania Națională de Investiții a anunțat că lucrările la noul stadion vor începe pe 19 ianuarie 2026. După ani de așteptare, visul dinamoviștilor devine realitate. Noul stadion va simboliza renașterea echipei și va fi construit de o asociere de experți. Compania Națională de Investiții a anunțat începutul … Articolul Dinamo primește cadoul perfect: încep lucrările la noul stadion! apare prima dată în Main News.
13:40
Zelenski a prezentat un plan de pace în 20 de puncte pentru încheierea conflictului cu Rusia. Propunerile includ reafirmarea suveranității Ucrainei, garanții de securitate din partea SUA și NATO, și un mecanism de monitorizare a păcii. De asemenea, Zelenski a solicitat o întâlnire cu Donald Trump pentru negocieri directe. Zelenski a prezentat un nou plan … Articolul Pregătire eficientă pentru întâlniri de succes apare prima dată în Main News.
13:40
Hidroelectrica se va asocia cu EDF Power Solutions International pentru a dezvolta proiectul vechi de 50 de ani al Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj Tarnița-Lăpuștești. Proiectul a trecut prin multiple eșecuri, dar este din nou pe agenda autorităților, cu promisiunea de a revitaliza investițiile în energie regenerabilă. Hidroelectrica va înființa o companie mixtă cu … Articolul Hidroelectrica și EDF: Parteneriat pentru un proiect de 50 de ani apare prima dată în Main News.
13:40
Papa Leon al XIV-lea își exprimă regretul față de refuzul Rusiei de a accepta un armistițiu de Crăciun. Suveranul Pontif a apelat la pace globală, invitând comunitatea internațională să respecte o zi de liniște în timpul sărbătorilor. Cum va afecta acest refuz negocierile pentru pace în Ucraina? Papa Leon al XIV-lea a făcut apel pentru … Articolul Refuzul Rusiei: O decizie care întristează profund comunitatea internațională apare prima dată în Main News.
13:10
Sondajul post-electoral realizat de Agenția de Rating Politic relevă cum alegătorii din București au decis tardiv votul pentru Ciprian Ciucu. Majoritatea respondenților manifestă pesimism față de noul primar și direcția orașului, evidențiind o polarizare politică și o percepție negativă asupra corupției în România. Alegătorii s-au decis târziu pentru votul din 7 decembrie, optând în mare … Articolul Valul Ciucu: Sondaj postelectoral și așteptările alegătorilor apare prima dată în Main News.
12:50
Sebastian Hertner, fotbalist german de 34 de ani, a murit tragic după ce a căzut din telescaun, la 70 de metri înălțime, în timpul unei vacanțe la schi în Muntenegru. Accidentul s-a produs din cauza unei defecțiuni, iar Hertner a fost singura victimă. Clubul său, ETSV Hamburg, a exprimat condoleanțe familiei. Fotbalistul german Sebastian Hertner … Articolul Fotbalist decedat după căderea din telescaun la 70 metri în timpul schiului apare prima dată în Main News.
12:50
Digitalizarea sănătății: Fără rețete și bilete de trimitere din 2026, anunță ministrul Rogobete # MainNews.ro
Noua platformă din sănătate, care va digitaliza 95% din activitatea birocratică, va intra în funcțiune din august 2026. Aceasta va elimina rețetele și biletele de trimitere în format fizic, facilitând accesul pacienților la informațiile medicale și prescripții prin cardul de sănătate sau noua carte de identitate. Noua platformă Informatică a Asigurărilor Sociale de Sănătate va … Articolul Digitalizarea sănătății: Fără rețete și bilete de trimitere din 2026, anunță ministrul Rogobete apare prima dată în Main News.
12:40
Moscova pregătește răspunsul la propunerile SUA și Ucraina pentru un acord de pace în Ucraina, după ce Zelenski a prezentat un plan revizuit în 20 de puncte. Aceasta include concesii teritoriale semnificative, dar Kremlinul își menține poziția fermă. Detalii despre negocierile care ar putea încheia conflictul. Moscova pregătește un răspuns la propunerile de pace formulate … Articolul Kremlinul răspunde scurt la planul de pace propus de Zelenski pentru Ucraina apare prima dată în Main News.
12:30
Urmărește traseul saniei lui Moș Crăciun în timp real pe Flight Radar! În Ajun, Moș Crăciun va parcurge 510 milioane de km, vizitând rapid zeci de milioane de case. Aproximativ la ora 21:30 va ajunge în România. Descoperă magia Crăciunului și localizează-l pe Moș Crăciun online! Moș Crăciun va parcurge 510 milioane de km în … Articolul Urmărește sania lui Moș Crăciun în timp real pe Flight Radar – sosirea în România apare prima dată în Main News.
12:10
Guvernul Bolojan a suplimentat bugetul Ministerului Apărării Naționale cu 1,3 miliarde de lei pentru înzestrarea Armatei României. Aceasta include fonduri pentru echipamente militare și infrastructură militară. În plus, s-au alocat 300 milioane lei pentru transformarea structurală a armatei, în contextul angajamentelor NATO. Guvernul Bolojan a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale cu 1,3 miliarde de … Articolul Guvernul Bolojan prioritizează înarmarea, găsind 1 miliard de lei în plus apare prima dată în Main News.
11:50
Portarul român Horațiu Moldovan se pregătește pentru o nouă schimbare de echipă, semnând cu Spezia după o perioadă dificilă la Real Oviedo. Cu un împrumut de la Atletico Madrid, Moldovan este privit ca soluția ideală pentru postul de goalkeeper. Află mai multe detalii despre această mutare în articolul nostru. Portarul român Horațiu Moldovan pleacă de … Articolul Horațiu Molodvan părăsește Real Oviedo și semnează cu noua echipă în La Liga apare prima dată în Main News.
11:50
Ninge abundent în România, cu strat de zăpadă deja format la Rânca. Bucureștiul și alte județe se află sub cod galben de ninsori și viscol, cu intensificări ale vântului. Avertizări meteorologice alertă pentru perioada Ajunului Crăciunului. Cei care circulă trebuie să fie echipați corespunzător cu anvelope de iarnă. Ninge abundent în zona Rânca, cu un … Articolul Ninsori abundente în România: zăpadă la Rânca și alerta în București apare prima dată în Main News.
