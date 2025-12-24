Dacă „omuleții verzi” invadează, tragem în ei. Linie roșie clară!

13:40

Hidroelectrica se va asocia cu EDF Power Solutions International pentru a dezvolta proiectul vechi de 50 de ani al Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj Tarnița-Lăpuștești. Proiectul a trecut prin multiple eșecuri, dar este din nou pe agenda autorităților, cu promisiunea de a revitaliza investițiile în energie regenerabilă. Hidroelectrica va înființa o companie mixtă cu … Articolul Hidroelectrica și EDF: Parteneriat pentru un proiect de 50 de ani apare prima dată în Main News.