AS Roma este interesată de transferul lui Radu Drăgușin

11:00

Un bărbat s-a deghizat în livrator de mâncare pentru a pătrunde într-o locuință din Cluj-Napoca și a furat un seif cu circa 40.000 de euro. Hoțul a fost arestat preventiv, alături de un complice, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.