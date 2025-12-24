Ce spun ouăle din farfurie despre fermele din România. Atenție la codul marcat pe coajă!
Jurnalul.ro, 25 decembrie 2025 00:20
În România, milioane de găini ouătoare trăiesc în ferme industriale, în condiții care le limitează comportamentele naturale și bunăstarea.
• • •
Acum 30 minute
00:20
Acum o oră
00:10
Începând cu 25 decembrie 2025, energia astrologică aduce o schimbare subtilă, dar profundă, care deschide drumul către bucurie, ușurare și optimism.
24 decembrie 2025
23:50
După trei ani de fugă, Ciro Andolfi a fost arestat de carabinieri într-un apartament din periferia orașului Napoli. Bărbatul de 49 de ani se ascundea într-o ascunzătoare ingenioasă construită în spatele unui radiator.
Acum 2 ore
23:30
Dezvăluiri după 23 de ani: Ce spune Kate Hudson despre refuzarea rolului principal feminin din filmul „Spider-Man” din 2002 # Jurnalul.ro
Actrița Kate Hudson spune că a refuzat rolul Mary Jane Watson în filmul „Spider-Man” din 2002, care a ajuns în cele din urmă la Kirsten Dunst.
23:10
Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat o schimbare majoră de nume. Aceasta vizează fundația lor înființată în urmă cu cinci ani.
23:00
Ucrainenii au lansat mai multe drone asupra Moscovei înainte de Crăciun. Acestea au fost doborâte de apărarea antiaeriană a rușilor.
22:50
AS Roma este interesată de transferul fundașului român Radu Drăgușin de la Tottenham, potrivit informațiilor publicate de La Gazzetta dello Sport.
Acum 4 ore
22:30
Promisiunile noului ministru al Economiei: "Prin măsuri care nu costă, cred că vom reuși să ușurăm din povara antreprenorilor" # Jurnalul.ro
Trebuie să reclădim încrederea în relația cu antreprenorii, spune noul ministru al Economiei, Irineu Darău. El precizează că va căuta soluții pentru ca mediul de afaceri să perceapă statul ca pe un partener, nu un obstacol.
22:10
Sărbătorile sunt momentul perfect pentru revederi cu familia și prietenii, dar această perioadă ascunde un pericol grav. Lunile de iarnă sunt cunoscute sub numele de „sezonul atacurilor de cord”, când numărul deceselor cauzate de infarct crește.
21:50
Dorel prezent și în Franța. Bănci, montate pe o stradă din Bordeaux, peste locurile în care parchează mașinile # Jurnalul.ro
Mai multe bănci au fost montate pe o stradă din Bordeaux, în locurile în care parchează mașinile. Decizia Primăriei a stârnit scandal și reacții ironice. Autoritățile au invocat „o eroare de construcție” și au eliberat carosabilul.
21:50
Moș Crăciun se află în Aeroportul Otopeni și verifică lista cu cei cuminți.
21:30
Programul mall-urilor și supermarketurilor de sărbători 2025–2026. Când sunt deschise marile magazine # Jurnalul.ro
În perioada Crăciunului (24-26 decembrie 2025) și Revelionului/Anului Nou (31 decembrie 2025-2 ianuarie 2026), majoritatea supermarketurilor și lanțurilor de retail își modifică programul. Majoritatea vor fi închise în zilele de sărbătoare oficiale (25 decembrie și 1 ianuarie).
21:20
Mesajul de Crăciun al lui Ilie Bolojan pentru români: „Vă doresc credință într-un viitor mai bun” # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Crăciun. El le-a urat românilor sărbători fericite.
21:10
Moș Crăciun este una dintre cele mai frumoase povești ale copilăriei, dar modul în care le vorbești copiilor despre el ar trebui să țină cont de vârstă, nivelul de înțelegere și sensibilitatea emoțională.
20:50
Nicușor Dan și familia au primit colindători la Cotroceni. Imaginile care au emoționat internetul # Jurnalul.ro
Seară de sărbătoare la Palatul Cotroceni, unde Nicușor Dan a deschis porțile reședinței prezidențiale pentru colindători, alături de familie.
20:50
Piesa „All I want for Christmas is you” nu se mai află pe locul 1 în topul Billboard Global 200 # Jurnalul.ro
Hitul festiv al artistei Mariah Carey, „All I Want for Christmas Is You”, a fost detronat de pe primul loc în topul Billboard Global 200.
Acum 6 ore
20:30
Pașaportul românesc ocupă locul 2 în lume în clasamentul celor mai dorite pașapoarte pentru antreprenori și investitori.
20:20
Chefi la cuțite, lider de audiență. Diseară urmează cea mai intensă cursă culinară a sezonului 16: Marea Finală, de la 20:30 # Jurnalul.ro
În această seară, de la 20:30, urmează Marea Finală a sezonului 16 Chefi la cuțite – ediția va dezvălui finaliștii care se vor lupta, în cea mai intensă sesiune de gătit, pentru marele trofeu al acestui sezon.
20:20
Pilates: antrenamentul inteligent care îți rescrie postura, respirația și energia zilnică # Jurnalul.ro
Pilates este una dintre acele forme de mișcare care par „blânde” la prima vedere, dar îți schimbă corpul în profunzime, dacă îi acorzi consecvență.
20:10
Mai sunt doar câteva ore şi vine Moş Crăciun. Oriunde în lume, seara din ajunul Crăciunului are aceeaşi magie. La Bucureşti, ca şi la New York, Londra, Paris, Madrid, Tokyo sau Moscova, Moş Crăciun este aşteptat să aducă daruri.
19:50
Polițiștii au confiscat alte peste 10 tone de artificii și petarde, în urma unor percheziții desfășurate în municipiul Arad, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad. În cauză, un bărbat de 54 de ani a fost reținut pentru 24 de ore.
19:40
Tragedie de Ajun la Rădăuți. Pompieri și medici au încercat zadarnic să salveze o victimă # Jurnalul.ro
O persoană a decedat în urma unui accident rutier grav produs între două autoturisme în municipiul Rădăuți, județul Suceava. Tragedia s-a petrecut în Ajunul Crăciunului. Patru persoane au fost implicate în impactul violent.
19:30
Nouă spitale din Capitală asigură asistența medicală de urgență în perioada Crăciunului # Jurnalul.ro
Nouă spitale din Capitală vor asigura asistența medicală de urgență în perioada Crăciunului.
19:10
Pe 25 decembrie 2025, energia Dragonului de Pământ într-o Zi Stabilă schimbă complet sensul abundenței.
18:50
Contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 1C al Autostrăzii Unirii a fost câștigat de o asociere romano turca # Jurnalul.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță, miercuri, că o asociere de firme din România și Turcia a fost desemnată câștigătoare a contractului de supervizare a lucrărilor pe lotul 1C Sărățeni – Joseni al Autostrăzii Unirii (A8) Târgu Mureș – Târgu Neamț.
Acum 8 ore
18:30
Vești proaste pentru seniori. Plata pensiilor în luna ianuarie 2026 se va face cu întârziere # Jurnalul.ro
În anul 2026, plățile pensiilor vor fi întârziate atât pentru cei care primesc bani prin poștă, cât și pentru cei care încasează pe card. De asemenea, ca urmare a măsurilor de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan, indexarea de 7% a tuturor pensiilor, așteptată de români, nu va fi aplicată.
18:10
Legea pentru simplificarea și eficientizarea procedurii de obținere a permisului de conducere a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial.
17:50
Haos la Gara de Nord: Trenul București-Bacău, 73 de minute întârziere în Ajunul Crăciunului # Jurnalul.ro
Haos la Gara de Nord pe Ajunul Crăciunului. Trenul IR 1657 pe ruta București Nord-Bacău a plecat cu 73 de minute întârziere.
17:30
Vreme extremă: Arafat pregătește scenarii de intervenție pentru viscolul și ninsorile anunțate de meteorologi # Jurnalul.ro
Șeful DSU, Raed Arafat, a convocat, miercuri după-amiază, o videoconferință de urgență cu prefecții și instituțiile din țară pentru gestionarea Codului galben de viscol și temperaturi scăzute. Decizia a fost luată după o discuție cu ministrul Afacerilor Interne.
17:10
Între 24 decembrie 2025 și 17 ianuarie 2026, Venus – planeta iubirii, banilor și valorilor – intră în Capricorn, un semn guvernat de Saturn, planeta disciplinei, stabilității și responsabilității.
17:00
Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, și dat demisia, vinerea trecută, a anunțat, miercuri, compania.
16:50
Tradiția românească din Ajunul Crăciunului, contestată de Biserică. Părintele Vasile Ioana: „ „Nu mâncați de dulce!”” # Jurnalul.ro
Părintele Vasile Ioana atrage atenția asupra unui obicei din Ajunul Crăciunului, pe care biserica îl contestă.
Acum 12 ore
16:30
Un studiu recent al Băncii Centrale Europene (BCE), prezentat de Euronews, arată că, în pofida declinului constant, banii cash rămân esențiali în multe țări, influențați de cultură, obiceiuri și nivelul de digitalizare.
16:10
Naşterea Domnului este împlinirea proorocilor: „Astăzi s-a născut/ Cel făr’de’ceput/ Cum au spus proorocii”.
15:50
Democrația europeană, în criză profundă: Încrederea populației în instituții, politicieni și mass-media a scăzut dramatic # Jurnalul.ro
Democrația de tip occidental se confruntă cu o criză profundă legată de conceptul de adevăr: nivelul de încredere în instituții, în experți și în mass-media a atins cote minime, iar politicienii care manipulează realitatea atrag tot mai mulți susținători, scrie The Conversation.
15:30
TAROM vine cu o ofertă specială, în perioada 24 - 31 decembrie 2025, pentru călătorii dus-întors efectuate începând cu 1 februarie şi oferă bilete la preţuri începând de la 79 de euro.
15:10
Ianuarie 2026 este o lună de resetare, claritate și transformare. Pentru aceste cinci zodii, astrele creează contextul ideal pentru decizii inspirate, relații autentice și pași concreți spre obiectivele mari ale anului.
14:50
Dosarele Epstein: Fostul prinț Andrew i-a cerut lui Ghislaine Maxwell „prietene nepotrivite” # Jurnalul.ro
Departamentul de Justiție al SUA a publicat, marți, un nou set de circa 11.000 de dosare care par să includă mesaje ce îl implică pe fostul prinț Andrew.
14:30
CSM i-a trimis lui Nicușor Dan rezultatele consultării interne: Judecatorii se simt amenințați de campania publică împotriva justiției # Jurnalul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) ii trimite președintelui Nicușor Dan prezultatele consultăriiinterne, din care reiese ca judecatorii se simt amenințați.
14:10
Pisicile sunt considerate, de multe ori, distante și independente. Se spune despre ele că își văd de treaba lor și că nu sunt mari amatoare de afecțiune constantă.
13:50
Efective maxime de salvamontişti vor asigura permanenţa în staţiunea montană Rânca în perioada sărbătorilor, în zonă fiind înregistrate, începând de miercuri dimineaţă, precipitaţii sub formă de ninsoare.
13:30
Ajunul Crăciunului, sărbătorit în data de 24 decembrie, este una dintre cele mai așteptate și pline de semnificație zile din an. Această zi pregătește sufletele oamenilor pentru Nașterea Domnului și este bogată în tradiții și obiceiuri, transmise din generație în generație.
13:10
Horoscopul tarot pentru Balanță în 2026 aduce un mesaj clar: anul este dedicat construirii siguranței financiare prin activități care îți aduc cu adevărat satisfacție.
12:50
Metroul Gara de Nord – Progresul intră în linie dreaptă: Guvernul a dat OK-ul pentru amplasament și exproprieri # Jurnalul.ro
Executivul a aprobat, în şedinţa de marţi seara, prin hotărâre, amplasamentul lucrărilor de extindere a Magistralei 4 de metrou, Secţiunea Gara de Nord - Gara Progresul, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, precum şi exproprierea imobilelor aflate pe coridorul de expropriere al acestei lucrări.
12:30
Avertisment de la Cernobîl: Scutul centralei nucleare nu rezistă unui alt atac al forțelor ruse # Jurnalul.ro
Scutul intern împotriva radiațiilor al centralei de la Cernobîl ar putea să nu reziste unui al doilea atac al forțelor ruse, avertizează directorul acesteia.
12:10
Războinicii sunt gata de luptă! 12 concurenți motivați să simtă gustul victoriei intră în competiție, din 9 ianuarie, la Survivor! # Jurnalul.ro
Show-ul care rescrie limitele umane, care face din supraviețuire o artă și din conviețuirea cu oameni pe care abia i-ai cunoscut, o poveste de viață
11:50
Mai mult sprijin pentru persoanele vulnerabile. Guvernul actualizează costurile serviciilor sociale esențiale
Acum 24 ore
11:40
Surpriză pentru bucureșteni: Moș Crăciun conduce autobuzele și tramvaiele din Capitală # Jurnalul.ro
Tot mai mulți șoferi și vatmani ai Societății de Transport București (STB) aleg să îmbrace costumul lui Moș Crăciun în timpul programului, transformând cursele obișnuite în momente de bucurie pentru călătorii din Capitală.
11:30
Bani pentru fermieri: Ministerul Agriculturii achită restanțele la rambursarea accizei # Jurnalul.ro
Potrivit unui comunicat al MADR transmis marți, în conturile fermierilor urmează să ajungă în aceste zile suma totală de 263,5 milioane lei, reprezentând ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură.
11:10
Horoscopul Crăciunului, 25 decembrie 2025: Racii au parte de surprize plăcute, iar Scorpionii sunt fermecători # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 25 decembrie 2025: Berbecii au nevoie de odihnă, Leii lucrează din umbră, iar Capricornii sunt romantici.
