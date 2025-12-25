Una dintre cele mai frumoase picturi ale Nașterii Domnului și povestea ei

22:50

A fost lansat cel mai complex și variat grup de publishing din România, al cărui fondator și proprietar este Radu Budeanu. ARCMEDIA este un grup „cu un portofoliu de 20 publicații, peste 25 de conturi Social Media cu peste 5 milioane de followers și 15 producții video, cu aproximativ 2 milioane de cititori zilnic pe toate platformele”. […]