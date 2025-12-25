Descoperirea a încă 1 milion de potenţiale documente legate de cazul Epstein provoacă întârzierea publicării lor

14:20

Prefectul judeţului Olt, Cosmin Florescu (PSD), şi subprefectul Ştefan Nicolae (PNL), au fost plasaţi de procurorii militari sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, într-un dosar în care sunt acuzaţi de uz de armă fără drept şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Cei doi au fost audiaţi de procurori marţi noaptea, după […] © G4Media.ro.