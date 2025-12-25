Mesajul lui Nicușor Dan de Crăciun: Împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să îşi construiască viitorul cu încredere
G4Media, 25 decembrie 2025 10:50
Președintele Nicușor Dan a transmis, în mesajul de Crăciun adresat românilor, îndemnul ca, “împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să îşi construiască viitorul cu încredere”. “Nașterea lui Hristos este pentru noi, creștinii, sărbătoarea speranței, a luminii și a adevărului credinței. Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne amintește de acasă, […] © G4Media.ro.
Acum 10 minute
11:20
Cinci oameni, între care doi grăniceri tadjici, au fost ucişi într-un conflict la graniţa dintre Tadjikistan şi Afganistan, a anunţat joi Comitetul Naţional de Securitate tadjik, informează agenția AFP, citată de Agerpres. Trei membri ai unei „organizaţii teroriste” au trecut ilegal graniţa în provincia tadjică Khatlon, care se învecinează cu Afganistanul, a precizat Comitetul într-un […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
11:10
Care au fost cele mai răspândite fake-uri și dezinformări în Republica Moldova în acest an # G4Media
Presa relatează despre cele mai răspândite fake-uri și campanii de dezinformare din Republica Moldova în anul care se încheie, precum și despre criza socială și demografică din Republica Moldova în 2025, transmite Radio Chișinău, citat de Rador Radio România. Fără Plahotniuc și fără martori, la ultima ședință de judecată din acest an – relatează Ziarul […] © G4Media.ro.
Acum o oră
10:50
10:40
EXCLUSIV Cât a recuperat statul din creanța de peste 128 de milioane de dolari de la titularul acordurilor petroliere pentru perimetrele off-shore din Marea Neagră câștigate în urma litigiului cu Ucraina: Zero lei / Petromar Resources a aparținut magnatului Gabriel Comănescu și nu a făcut investițiile promise # G4Media
Statul român prin Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG) NU a recuperat nimic din creanța de peste 128 de milioane de dolari datorată de firma Petromar Resources SRL, potrivit unui răspuns oficial al ANRMPSG la solicitarea G4Media.ro. Petromar Resources SRL (fostă SA) a aparținut magnatului […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
10:20
Președintele clubului Fenerbahce, arestat pentru furnizarea și facilitarea consumului de stupefiante # G4Media
Președintele lui Fenerbahce, unul dintre cele mai importante cluburi sportive din Turcia, a fost plasat în custodie miercuri, la Istanbul, în cadrul unei anchete extinse privind drogurile, care a implicat deja figuri proeminente din divertisment și mass-media, au relatat agențiile de stat, citată de ABC News. Sadettin Saran, cetățean cu dublă naționalitate, turcă și americană, […] © G4Media.ro.
10:20
SUA declasifică transcrierile convorbirilor dintre Putin și Bush / Dictatorul de la Kremlin, în 2001: Ucraina este un stat artificial creat în perioada sovietică, care a primit teritorii de la Polonia, România și Ungaria # G4Media
Transcrierile convorbirilor dintre dictatorul rus Vladimir Putin și fostul președinte american George W. Bush au fost declasificate și publicate de administrația Trump, potrivit centrului de presă al Arhivei Naționale de Securitate, scrie publicația ucraineană RBC Ukraine. Încă din 2001 și 2008, liderul de la Kremlin și-a exprimat clar opoziția față de aderarea Ucrainei la NATO, […] © G4Media.ro.
10:00
Europa a intrat în 2025 cu un nivel ridicat al securității energetice: stocurile de gaze naturale depășeau 70% în ianuarie, iar cererea totală rămâne cu aproximativ 15% mai mică decât înainte de criza energetică, transmite cotidianul ΝΑFTEMPORIKI, citat de Rador Radio România. Această scădere se datorează atât iernilor blânde, cât și politicilor de economisire adoptate […] © G4Media.ro.
09:40
Un total de 450.233 de animale au fost ucise ca parte a măsurilor guvernamentale de control al variolei la ovine și caprine, conform datelor de la Comitetul Științific Național pentru Gestionarea și Controlul Variolei Ovine și Caprine din cadrul Ministerului Dezvoltării Zonelor Rurale, relatează ediția online a ziarului grec „Kathimerini”, potrivit Rador Radio România. În […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
09:30
Record istoric: Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a atins pragul de 6 milioane de pasageri în 2025 # G4Media
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a marcat un moment de referință pentru transportul aerian din Republica Moldova, odată cu întâmpinarea pasagerului cu numărul 6.000.000 în anul 2025. Evenimentul a fost celebrat în cadrul unei ceremonii speciale, la care a participat viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, transmite Radio Chișinău, citat de Rador […] © G4Media.ro.
09:20
Filtru pe Transalpina la ieșirea din Novaci spre stațiunea Rânca, pot circula doar mașinile cu tracțiune integrală sau echipate cu lanțuri antiderapante # G4Media
Circulația pe Transalpina spre stațiunea Rânca este permisă doar pentru mașinile dotate cu tracțiune integrală sau echipate cu lanțuri antiderapante. Din cauza zăpezii și a viscolului, începând cu ora 8:00, autoritățile au instituit un filtru rutier la km 16 al DN 67C, la ieșirea din orașul Novaci spre stațiunea Rânca, potrivit unui mesaj postat pe […] © G4Media.ro.
09:20
Descoperirea a încă 1 milion de potenţiale documente legate de cazul Epstein provoacă întârzierea publicării lor # G4Media
Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit peste un milion de documente suplimentare care ar putea fi legate de infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, amânând publicarea completă a informaţiilor legate de caz cu săptămâni întregi, în timp ce oficialii redactează anumite detalii „pentru a proteja victimele”, a anunţat miercuri Departamentul de Justiţie, transmite agenția Reuters, […] © G4Media.ro.
09:00
All I Want For Christmas Is You: regina Crăciunului Mariah Carey, detronată de pe locul 1 pe Spotify # G4Media
Sfârșitul unei ere. După 31 de ani în care a dominat topurile în perioada Crăciunului cu hitul său All I Want For Christmas Is You, lansat pe 1 noiembrie 1994, Mariah Carey a fost detronată în acest an 2025 de cântăreața australiană Sia și piesa sa Snowman pe Spotify, scrie Le Figaro. Platforma americană de […] © G4Media.ro.
08:50
Nouă spitale din Capitală vor asigura asistenţa medicală de urgenţă în perioada Crăciunului, transmite Agerpres. Astfel, în zilele de 25 şi 26 decembrie, vor oferi asistenţă medicală de urgenţă: Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca – tel: 021/599.23.00; Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar – tel: 021.318.05.23 şi 021.601.24.00 ; Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” […] © G4Media.ro.
08:30
Papa Leon a denunțat în Ajunul Crăciunului economia care tratează oamenii ca pe mărfuri. Șase mii de credincioși au participat la slujba din Bazilica Sfântul Petru, iar alți cinci mii au așteptat în piață, potrivit agenției Mediafax. Papa Leon al XIV-lea a oficiat prima sa Liturghie de Crăciun cu un mesaj puternic împotriva modelelor economice […] © G4Media.ro.
08:00
Elon Musk, după ce SUA l-au sancționat pe Thierry Breton: “Tirania Breton primește desertul” / George Simion preia narativul # G4Media
Miliardarul Elon Musk a scris miercuri, pe rețeaua socială X, că Thierry Breton își “primește desertul”, după ce administraţia Trump a impus marţi interdicţii de vize pentru fostul comisar european şi alți “activişti antidezinformare” despre care spune că au fost implicaţi în cenzurarea platformelor de socializare americane, cea mai recentă mişcare dintr-o campanie care vizează […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
07:30
Centrul Infotrafic anunță că nicio șosea națională sau autostradă nu este blocată din cauza accidentelor sau condițiilor meteo. Autoritățile acționează cu utilaje pe principalele artere rutiere afectate de ninsoare, potrivit agenției Mediafax. Inspectoratul General al Poliției Române, prin Centrul Infotrafic, informează că circulația rutieră se desfășoară normal pe toate drumurile naționale și autostrăzile din țară, […] © G4Media.ro.
07:30
Crăciunul în comunism / Cum își procurau românii alimente care azi ne par banale / Untul, doar „pe sub mână”, sau de la țară: „Mama mea cumpăra lapte de la țară și făcea unt pentru sărbători. În magazine nu se găsea nimic, totul era pe cartelă” # G4Media
Perioada comunismului rămâne una dintre cele mai triste amintiri colective ale românilor. După Revoluție, expresia „regimul de tristă amintire” a intrat în limbajul curent, uneori însoțită de nostalgii selective. Cei care au trăit însă ultimii ani ai regimului știu bine că realitatea era departe de a fi una confortabilă. Pentru marea majoritate a populației, cu […] © G4Media.ro.
07:10
O producție G4Media.ro / Documentar realizat de Ruxandra Hurezean / Filmare și montaj: Anastasia Sucitu Îți amintești celebra instalație luminoasă „Mi-e dor de tine”, care a emoționat întâi Clujul și apoi diaspora românească din Londra? Lights On și Museum of the Moon folosesc lumina pentru a face oamenii să se oprească, să privească și să se […] © G4Media.ro.
07:10
Şapte oameni şi-au pierdut viaţa miercuri într-o explozie la o moschee din oraşul Maiduguri, din nord-estul Nigeriei, a declarat pentru AFP liderul unei miliţii antijihadiste, transmite Agerpres. Niciun grup armat nu a revendicat imediat responsabilitatea pentru explozia despre care liderul miliţiei Babakura Kolo a afirmat că a fost un atentat cu bombă. Maiduguri este capitala […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:10
Redacția G4Media vă urează sărbători liniștite împreună cu oamenii dragi, speranță, împliniri și bucurii. Crăciun fericit! © G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:30
Piața metalelor prețioase a înregistrat creșteri puternice, cu aurul, argintul și platina ajungând la noi maxime istorice, pe fondul cererii ridicate pentru active de refugiu, al așteptărilor privind relaxarea politicii monetare în SUA și al tensiunilor geopolitice globale, transmite Mediafax. Prețul argintului a continuat să crească miercuri, apropiindu-se de pragul de 73 de dolari și […] © G4Media.ro.
21:30
Poluare cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre din cauza atacurilor rusești / Viața marină a fost afectată profund # G4Media
Atacuri aeriene ruse asupra portului Odesa din sudul Ucrainei au provocat poluare cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre, ucigând viaţa marină, a observat miercuri AFP, citată de Agerpres. Odesa, important port comercial, a suferit în ultimele săptămâni unele dintre cele mai grave bombardamente din cei aproape patru ani de război, autorităţile ucrainene denunţând […] © G4Media.ro.
21:20
VIDEO | Târgul de la Sibiu este cel mai vechi târg de Crăciun modern de la noi. Ca fiecare manifestație de acest fel, cu plusuri și minusuri # G4Media
Ultimul episod al seriei de articole dedicate incursiunilor în diferite târguri de Crăciun din Europa Centrală și de Est se desfășoară în Sibiu unul dintre cele mai vechi și cu tradiție de la noi. © G4Media.ro.
21:20
Cel mai lung tunel feroviar din lume va fi săpat în Munții Alpi / Investiția e aproximată la 25 miliarde de euro și va lega Torino de Lyon # G4Media
Un tunel uriaș va trece prin mijlocul unui munte pentru a lega două orașe mari din Italia și Franța, transmite Mediafax. Obiectivul va fi cel mai lung tunel feroviar din lume și va fi săpat în Munții Alpi. Prețul este de 25 de miliarde de euro. Un tunel uriaș va străbate centrul Munților Alpi pentru […] © G4Media.ro.
21:00
Descoperire potențial revoluționară în tratamentul pentru cancer: Particulele metalice distrug tumorile de 3 ori mai repede # G4Media
Cercetători au împărtășit o descoperire revoluționară în tratamentul cancerului. O nouă tehnologie poate viza selectiv celulele canceroase, cruțând țesutul sănătos, transmite Mediafax. Descoperire revoluționară: echipa de cercetare afirmă că particule metalice extrem de mici, numite „nanodots”, ar putea identifica și distruge celulele canceroase la oameni, deschizând noi posibilități pentru terapii țintite. Nanoparticulele minuscule sunt fabricate […] © G4Media.ro.
20:30
Rusia susține că a brevetat o tehnologie pentru generarea de gravitaţie artificială pentru staţiile spaţiale # G4Media
Compania rusă producătoare de rachete Energia a obţinut brevetul pentru o nouă arhitectură pentru vehicule spaţiale capabilă să genereze gravitaţie artificială, o tehnologie care are capacitatea de a revoluţiona misiunile spaţiale de lungă durată cu echipaj uman, transmite miercuri Space.com, citat de Agerpres. Un raport al agenţiei de presă ruse TASS, care a obţinut brevetul, […] © G4Media.ro.
20:20
În perioada Crăciunului (24-26 decembrie 2025) și Revelionului/Anului Nou (31 decembrie 2025-2 ianuarie 2026), majoritatea supermarketurilor și lanțurilor de retail își modifică programul, transmite Mediafax. Majoritatea vor fi închise în zilele de sărbătoare oficiale (25 decembrie și 1 ianuarie). Mega Image Magazinele Mega Image din țară vor funcționa astfel: 24 decembrie 2025: până la 21:00 […] © G4Media.ro.
20:00
Ciro Andolfi, unul dintre cei mai periculoși 100 fugari, a fost capturat / S-a ascuns trei ani în spatele unui radiator # G4Media
După trei ani de fugă, Ciro Andolfi a fost arestat de carabinieri într-un apartament din periferia orașului Napoli. Bărbatul de 49 de ani se ascundea într-o ascunzătoare ingenioasă construită în spatele unui radiator. Andolfi era inclus în lista Ministerului de Interne cu cei mai periculoși 100 de fugari din Italia. El era căutat din 2022 […] © G4Media.ro.
19:50
Scandal în ridesharingul din SUA: O companie a angajat șoferi cu cazier, inclusiv cu pedepse pentru viol # G4Media
O anchetă a dezvăluit că o mare companie de ridesharing din SUA a angajat șoferi cu cazier, inclusiv cu pedepse pentru viol, abuz asupra copiilor și jafuri, transmite Mediafax. Dezvăluirea a stârnit scandal. Unele incidente produse în mașinile companiei au pus paie pe foc. O anchetă realizată de New York Times a demonstrat că în […] © G4Media.ro.
19:30
Scriitorul Mircea Cărtărescu alături de peste 30 de profesori și cercetători cer oprirea avizării variantei a doua de programă școlară de română: Nu face decât să multiplice numărul de confuzii, inconsecvențe și aberații # G4Media
Peste 30 de profesori, cercetători și scriitori semnalează Ministerul Educației și premierului Bolojan că noua programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a este „viciată procedural și științific” și cer oprirea avizării documentului, avertizând că forma revizuită ignoră criticile de fond și riscă să îndepărteze elevii de literatură și să accentueze analfabetismul funcțional. […] © G4Media.ro.
19:30
Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) din Iran, armata ideologică a ţării, a sechestrat miercuri o navă suspectată de contrabandă cu combustibil, cu 16 membri ai echipajului străini la bord, a relatat presa de stat preluată de AFP. Forţele iraniene anunţă în mod regulat reţinerea de nave care transportă ilegal combustibil în zonă, transmite Agerpres. „Marina […] © G4Media.ro.
19:00
Cordoba, un oraș din Spania, mai puțin popular decât Barcelona și Madrid, cea mai bună destinație pentru ianuarie, spun unii specialiști # G4Media
Experții au stabilit care este cel mai bun oraș european de vizitat în luna ianuarie. Este vorba despre un oraș din Spania, mai puțin popular decât Barcelona și Madrid, transmite Mediafax. Avantajele acestui oraș sunt, pe lângă aspectul plăcut și atracții locului, clima bună și faptul că poate fi parcurs pe jos. Cordoba este un […] © G4Media.ro.
18:50
Ambasadorul Poloniei la Paris, suspendat în aşteptarea concluziilor unei anchete privind diplome false # G4Media
Ambasadorul Poloniei la Paris a fost suspendat din funcţie, în aşteptarea concluziilor unei anchete pentru trafic de influenţă referitor la emiterea unor diplome false, a anunţat miercuri Ministerul de Externe polonez, citat de AFP, transmite Agerpres. Jan Emeryk Rosciszewski, aflat la post la Paris din 2022, a fost arestat marţi la sosirea la aeroportul Frederic […] © G4Media.ro.
18:40
Legea controversată privind ancheta politică a asupra atacului Hamas 7 octombrie 2023 trece de prima lectură în parlamentul israelian, pe fondul protestelor opoziției și familiilor victimelor # G4Media
Deputații au votat cu 53-48, din totalul de 120 de deputați din Knesset în favoarea unei prime lecturi a controversatului proiect de lege care prevede instituirea unei anchete politice privind eșecurile din 7 octombrie, în locul unei comisii de anchetă a statului, care ar fi independentă, relatează Times of Israel. Mai mulți membri ai coaliției […] © G4Media.ro.
18:30
SONDAJ G4Media/ Cât de multe știi despre fondurile europene și de unde te informezi despre ele? Un bilanț la 18 ani de la intrarea în UE # G4Media
G4Media te invită să răspunzi la câteva întrebări despre fondurile europene, pentru a evalua cât de mult cunosc urmăritorii site-ului pe acest subiect. Sondajul este realizat în cadrul proiectului COHERO4EU care urmărește mai buna informare a publicului despre finanțările alocate de Uniunea Europeană în ultimii 18 ani, în special fondurile prin politica de coeziune. În […] © G4Media.ro.
18:30
Donald Trump critică dur emisiunile umoristice şi ameninţă canalele TV cu ridicarea licenţelor # G4Media
Donald Trump a criticat din nou dur aşa-numitele „late shows”, emisiuni umoristice televizate a căror ţintă predilectă este, şi la modul mai general canalele de televiziune, ameninţând din nou cu anularea licenţelor, relatează AFP, citată de Agerpres. Preşedintele american a ales un vocabular în mod special ostil pentru a cere încetarea difuzării emisiunii lui Stephen […] © G4Media.ro.
18:10
Sărbătorile sunt momentul perfect pentru revederi cu familia și prietenii, dar această perioadă ascunde un pericol grav, transmite Mediafax. Lunile de iarnă sunt cunoscute sub numele de „sezonul atacurilor de cord”, când numărul deceselor cauzate de infarct crește. American Heart Association avertizează că mai multe persoane mor din cauza atacurilor de cord în ultima săptămână […] © G4Media.ro.
17:50
Parlamentul algerian a adoptat în unanimitate o lege care criminalizează colonizarea franceză # G4Media
Parlamentul algerian a adoptat miercuri în unanimitate o lege care criminalizează colonizarea franceză (1830-1962) şi cere Franţei să prezinte „scuze oficiale”, o măsură cu puternic impact simbolic care ar putea exacerba tensiunile între cele două ţări, relatează AFP, citată de Agerpres. În picioare în hemiciclu, deputaţii, cu eşarfe în culorile drapelului algerian, au aplaudat trecerea […] © G4Media.ro.
17:30
Întoarcerea bolii care ucidea regi: Diagnosticele de gută au crescut cu 150% la nivel mondial # G4Media
Guta poate părea o boală medievală, ceva studiat la orele de istorie ca fiind cauza morții unor regi și membri ai înaltei societăți, transmite Mediafax. A fost o afecțiune frecventă în rândul împăraților romani, dar și a unor personaje precum Henric al VIII-lea al Angliei sau Filip al II-lea al Spaniei. În ciuda acestei imagini, […] © G4Media.ro.
17:30
Probleme în Gara de Nord: Trenul București-Bacău, 73 de minute întârziere în Ajunul Crăciunului # G4Media
Haos la Gara de Nord pe Ajunul Crăciunului, transmite Mediafax. Trenul IR 1657 pe ruta București Nord-Bacău a plecat cu 73 de minute întârziere. Călătorii care se îndreaptă spre casă pentru sărbători au fost nevoiți să aștepte peste o oră în gară. Trenul care trebuia să plece la ora 15:00 din București Nord a pornit […] © G4Media.ro.
17:10
Șeful DSU, Raed Arafat, a convocat, miercuri după-amiază, o videoconferință de urgență cu prefecții și instituțiile din țară pentru gestionarea Codului galben de viscol și temperaturi scăzute, transmite Mediafax. Decizia a fost luată după o discuție cu ministrul Afacerilor Interne. Arafat a cerut stabilirea clară a tuturor măsurilor care vor fi luate în următoarea perioadă. […] © G4Media.ro.
17:00
Samsung, planuri mari pentru 2026: Compania sud-coreeană promite monitoare de 6K, 3D, și de până la 1.040Hz # G4Media
Samsung deschide un nou capitol cu gama sa de monitoare de gaming pentru 2026, Odyssey 3D G90XH devenind primul monitor care oferă un ecran 6K cu „3D fără ochelari”, transmite The Verge. Noul model vine cu un panou IPS de 32 de inch și integrează eye-tracking în timp real, care „ajustează adâncimea și perspectiva” în […] © G4Media.ro.
16:40
Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, și dat demisia, vinerea trecută, a anunțat, miercuri, compania, transmite Mediafax. La data de 19 decembrie 2025, Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, și-a depus mandatul, din motive personale, după ce, alături de echipa sa executivă, a reușit să deruleze cea mai mare parte din acțiunile prevăzute […] © G4Media.ro.
16:30
UE, Franța și Germania critică interdicțiile de viză impuse de SUA pentru cinci cetățeni europeni # G4Media
Uniunea Europeană, Franța și Germania au criticat interdicțiile de viză impuse de SUA pentru cinci cetățeni europeni, transmite Mediafax. Administrația Trump a anunțat marți interdicții de viză pentru cinci cetățeni europeni, inclusiv fostul comisar european francez Thierry Breton, acuzați de restrângerea libertății de exprimare și de vizarea nedreaptă a giganților tehnologici americani. Un purtător de […] © G4Media.ro.
16:10
Peste 31.000 de posturi ocupate din Educație au dispărut în primele 9 luni ale anului 2025, în mandatul ministrului Daniel David # G4Media
După demisia ministrului Daniel David, bilanțul public pe care acesta îl face mandatului său ocolește complet una dintre cele mai mari schimbări produse în sistemul de educație în 2025: reducerea masivă a numărului de posturi ocupate. Datele oficiale ale Ministerului Finanțelor arată că educația este domeniul cu cea mai mare scădere de personal din întreaga administrație publică în […] © G4Media.ro.
16:10
Ministerul Afacerilor Externe informează românii despre restricții temporare de circulație în Bulgaria, transmite Mediafax. În perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, autovehiculele de peste 12 tone vor avea acces limitat pe principalele autostrăzi din Bulgaria. Restricția se aplică pe întreaga lungime a autostrăzilor Trakia și Struma. De asemenea, este afectată secțiunea Sofia-Dermantsi a […] © G4Media.ro.
16:00
Anunțul mult așteptat de microbiști: Se știe data începerii lucrărilor la stadioanele echipelor Dinamo București și FC Argeș # G4Media
Compania Națională de Investiții a emis ordinul, chiar în Ajunul Crăciunului, de începere a lucrărilor pentru stadioanele echipelor Dinamo București și FC Argeș. Construcțiile vor debuta la ambele stadioane pe 19 ianuarie 2026. Consiliul Local al Sectorului 2 a votat pe 16 decembrie, cu 18 voturi pentru și 8 abțineri, propunerea de cofinanțare a construirii […] © G4Media.ro.
15:50
Virus mortal confirmat în Europa. OMS emite primul avertisment public după pandemia COVID-19 # G4Media
Un virus mortal a fost confirmat în Europa, obligând OMS să emită primul avertisment public pe continent după pandemia COVID. Este vorba despre câteva cazuri de MERS descoperite în Franța, transmite Mediafax. MERS o boală respiratorie mai gravă decât COVID care, însă, nu se răspândește la fel de rapid. Franța a confirmat primele cazuri de […] © G4Media.ro.
15:50
Mesaj de susținere pentru Marilen Pirtea, vehiculat pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării, din partea a 30 de directori și reprezentanți ai institutelor de cercetare-dezvoltare # G4Media
Directorii mai multor institute naționale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare au transmis un comunicat public de susținere pentru Marilen Pirtea. În contextul vehiculării numelui rectorului UVT pentru portofoliul Ministerului Educației și Cercetării, după demisia lui Daniel David din Guvernul condus de Ilie Bolojan, reprezentanții INCD-urilor susțin că „această posibilă propunere este receptată […] © G4Media.ro.
15:20
Totul despre Boxing Day-ul din Premier League și de ce anul acesta se joacă doar un meci în ziua simbolică # G4Media
În timp ce alte campionate se află încă în sărbătoarea Crăciunului, în Premier League va avea loc tradiționalul Boxing Day, pe 26 decembrie. Sir Alex Ferguson repeta adesea că titlul de Premier League poate fi pierdut încă de Crăciun. De fapt, se referea mai degrabă la ziua următoare, 26 decembrie, când are loc Boxing Day […] © G4Media.ro.
