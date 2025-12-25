Mesajul lui Nicușor Dan de Crăciun: Împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să îşi construiască viitorul cu încredere

16:10

După demisia ministrului Daniel David, bilanțul public pe care acesta îl face mandatului său ocolește complet una dintre cele mai mari schimbări produse în sistemul de educație în 2025: reducerea masivă a numărului de posturi ocupate. Datele oficiale ale Ministerului Finanțelor arată că educația este domeniul cu cea mai mare scădere de personal din întreaga administrație publică în […] © G4Media.ro.