În Arges, primul miel a vestit cum va fi anul 2026!

06:30

România se află în topul Uniunii Europene în ceea ce privește efectivele de ovine, însă această poziție nu se reflectă și în performanța economică a sectorului. Deși numărul de animale este ridicat, țara noastră nu nu performează în materie de livrări de carne de oaie pe piața comunitară. Situația este una paradoxală, iar cauzele sunt […]