Trump le urează Crăciun fericit tuturor, 'inclusiv gunoaielor stângii radicale'

13:00

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat, pentru prima dată, în detaliu, cele 20 de puncte ale ultimului plan de pace elaborat de Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Ucraina, subliniind că documentul a fost negociat cu reprezentanţi ai Kievului şi Washingtonului şi trimis spre avizare Moscovei, transmite miercuri AFP.