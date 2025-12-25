Poluarea Mării Negre: Păsări moarte în urma bombardamentelor de la Odesa

18:40

Kremlinul nu acceptă planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski, dar nu îl respinge public pentru a nu afecta relațiile cu SUA. Rusia cere limitarea armatei ucrainene, neutralitate pentru Ucraina și clarificări privind ridicarea sancțiunilor. Următoarea întâlnire ruso-americană va avea loc la Moscova. Kremlinul nu acceptă planul de pace al lui Zelenski, …