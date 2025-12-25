Familie din Oltenia în Belgia: viață mai bună și copii poligloti

19:00

Ionuț Lupescu a analizat șansele echipei Dinamo de a lupta pentru titlu în 2026, sugerând că absența FCSB și CFR Cluj din play-off ar putea fi benefică. El subliniază că Dinamo a avut un sezon bun și poate concura cu Rapid și Universitatea Craiova pentru un titlu istoric, după o pauză de 19 ani. Ionuț …