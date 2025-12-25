Întârziere în publicarea dosarelor Epstein din cauza descoperirii de documente noi

17:00

Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, rămâne în arest preventiv după ce Curtea de Apel București a respins contestația sa. Investigat de DNA pentru intermedierea unei mite de peste un milion de lei, Cuc este implicat într-un dosar care vizează contracte cu Registrul Auto Român și afaceri cu Cătălin Bușe. Răzvan Cuc, fost ministru al …