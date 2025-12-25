Bombardiere rusești au efectuat un zbor „programat” în nordul Scandinaviei: ”Avioane străine au venit să ne escorteze”

12:40

Departamentul de Stat al SUA interzice intrarea a cinci europeni pe care Casa Albă îi consideră responsabili de presarea companiilor de tehnologie americane de a le cenzura comunicările, a anunțat secretarul de stat Marco Rubio. „Prea mult timp, ideologii din Europa au condus un efort orchestrat pentru a forța platformele americane să pedepsească punctele de […]