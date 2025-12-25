Musk sărbătorește interdicția și amintește că Breton a făcut comentarii despre implicarea UE în anularea alegerilor din România

22:10

Este Noaptea Sfântă a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Trăim împreună un moment al introspecției, al bilanțului și al noilor proiecte pe care dorim să le transformăm în realitate. Cu o valoare spirituală care transcende timpul și spațiu, magică și încărcată cu o extraordinară simbolistică, Ziua de Crăciun este una în care toate speranțele înfloresc, impetuos, […]